Тур: 5. Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla.
1:0
Первый тайм: 20'
Ход матча
9'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
14
Кало
Джакомо
42
Вока
Идриз
24
Simone
Davi
15
Бро
Жереми
18
Ровер
Маттео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Simone DaviЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бро ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ровер МаттеоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Петерс ДаудаПолузащитник
-
23 Раути НиколаНападающий
-
26 Чиско АндреаНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
История личных встреч
Козенца
Зюйдтироль
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.25
Тотал матчей
0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
90
360
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тутино Дженнаро
|2 (1)
|0.4
|Вока Идриз
|1
|0.2
|Вентури Майкл
|1
|0.2
|Ариоли Алессандро
|1
|0.2
|Massimo Zilli
|1
|0.2
|Маррас Мануэль
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Маццокки Симоне
|0
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казираги Даниэль
|4 (3)
|1
|Silvio Merkaj
|2
|0.5
|Одогву Рафаэль
|2
|0.5
|Раути Никола
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кало Джакомо
|3
|0
|Сгарби Филиппо
|0
|1
|Вивиани Маттиа
|1
|0
|Вентури Майкл
|1
|0
|Ариоли Алессандро
|1
|0
|Дзуккон Федерико
|1
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одогву Рафаэль
|3
|0
|Мазиелло Андреа
|2
|0
|Гирингелли Лука
|1
|0
|Тайт Фабиан
|1
|0
|Simone Davi
|1
|0
Результаты матчей
Козенца
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Зюйдтироль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Козенца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Зюйдтироль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
6
Козенца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Зюйдтироль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Брешия - Козенца 1:0 Козенца - Модена 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 3:0
Козенца - Сассуоло 2:5 Фрозиноне - Козенца 3:3 Губбио - Козенца 1:2 Козенца - Ареццо 1:0 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Козенца - Кальяри 0:1 Асколи - Козенца 1:1 Козенца - Венеция 1:1 Брешия - Козенца 2:1 Перуджа - Козенца 0:0 Козенца - Читтаделла 1:1 Палермо - Козенца 0:0 Козенца - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 0:1 Козенца - СПАЛ 1:0
Зюйдтироль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Зюйдтироль - Асколи 3:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Специя 3:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:1
Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Зюйдтироль - Реджина 1:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 0:1 Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - СПАЛ 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Перуджа 2:1
Результаты матчей
Козенца
Зюйдтироль
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Козенца
Зюйдтироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|1:1
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|6.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|8.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|9.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|10.
|0:1
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|13.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|15.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|16.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|19.
|1:1
|5
|0
|1
|4
|1 - 11
|1
|20.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|1:1
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|7.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|6 - 4
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|10.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|0:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|7.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|17.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|1:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|4 (2)
|Модена
|Стриццоло Лука
|3
|Венеция
|Пьерини Николас
|3
|Асколи
|Мендеш Педру
|3
|Зюйдтироль
|Silvio Merkaj
|2 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 2
|Сампдория
|Верре Валерио
|3
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|3
|Тернана
|Фалетти Сесар
|3
|Зюйдтироль
|Одогву Рафаэль
|3