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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Козенца
2:2
Конец матча
Зюйдтироль
0'
1:0
9' Гол
Вентури Майкл
31' Желтая карточка
Вентури Майкл
39' Желтая карточка
Маррас Мануэль
1:1
66' Гол
Казираги Даниэль
1:2
75' Гол
Одогву Рафаэль
75' Желтая карточка
Канотто Луиджи
84' Желтая карточка
Emanuele Pecorino
88' Желтая карточка
Микай Алессандро
2:2
90' Гол
Маццокки Симоне
90'+10
1
Микай
Алессандро
3
Рисполи
Андреа
13
Мерони
Андреа
23
Вентури
Майкл
11
Д'Орацио
Томмазо
98
Дзуккон
Федерико
14
Кало
Джакомо
7
Маррас
Мануэль
42
Вока
Идриз
9
Тутино
Дженнаро
10
Форте
Франческо
1
Полуцци
Джакомо
30
Джорджини
Андреа
5
Винетот
Кевин
55
Мазиелло
Андреа
24
Simone
Davi
11
Киерво
Риккардо
28
Raphael
Kofler
15
Бро
Жереми
17
Казираги
Даниэль
90
Одогву
Рафаэль
18
Ровер
Маттео
Козенца
4-2-3-1
Зюйдтироль
4-4-2

История личных встреч

Козенца
Зюйдтироль

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
0:0
СB
1:1
СCППО
2:0
СCППО
1:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.25

Тотал матчей

0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

90
360

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тутино Дженнаро 2 (1) 0.4
Маццокки Симоне 1 0.2
Вока Идриз 1 0.2
Вентури Майкл 1 0.2
Ариоли Алессандро 1 0.2
Massimo Zilli 1 0.2
Маррас Мануэль 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Baldovino Cimino 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казираги Даниэль 5 (3) 1.25
Одогву Рафаэль 3 0.75
Silvio Merkaj 2 0.5
Раути Никола 0 0
Киерво Риккардо 0 0
Simone Davi 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кало Джакомо 3 0
Вентури Майкл 2 0
Сгарби Филиппо 0 1
Канотто Луиджи 1 0
Маррас Мануэль 1 0
Микай Алессандро 1 0
Вивиани Маттиа 1 0
Ариоли Алессандро 1 0
Дзуккон Федерико 1 0
Фонтанаросса Алессандро 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одогву Рафаэль 3 0
Мазиелло Андреа 2 0
Гирингелли Лука 1 0
Тайт Фабиан 1 0
Simone Davi 1 0
Emanuele Pecorino 1 0

Результаты матчей

Козенца
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Зюйдтироль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Козенца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Зюйдтироль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
6
Козенца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Зюйдтироль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Брешия - Козенца 1:0 Козенца - Модена 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 3:0
Козенца - Сассуоло 2:5 Фрозиноне - Козенца 3:3 Губбио - Козенца 1:2 Козенца - Ареццо 1:0 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Козенца - Кальяри 0:1 Асколи - Козенца 1:1 Козенца - Венеция 1:1 Брешия - Козенца 2:1 Перуджа - Козенца 0:0 Козенца - Читтаделла 1:1 Палермо - Козенца 0:0 Козенца - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 0:1 Козенца - СПАЛ 1:0
Зюйдтироль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Зюйдтироль - Асколи 3:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Специя 3:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:1
Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Зюйдтироль - Реджина 1:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 0:1 Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - СПАЛ 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Перуджа 2:1

Результаты матчей

Козенца
Зюйдтироль

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
3
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Козенца
Зюйдтироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
4
2.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Палермо
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Парма
 4 3 1 0 6 - 1 10
4.
Катанзаро
 4 3 1 0 9 - 4 10
5.
Модена
 4 3 1 0 6 - 2 10
6.
Зюйдтироль
 4 2 2 0 10 - 6 8
7.
Бари
 5 1 4 0 3 - 2 7
8.
Брешия
 2 2 0 0 3 - 0 6
9.
Читтаделла
 4 1 2 1 2 - 3 5
10.
Козенца
 5 1 2 2 7 - 6 5
11.
Реджо-Аудаче
 2:0 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Кремонезе
 0:2 5 1 2 2 2 - 4 5
13.
Комо
 3 1 1 1 3 - 5 4
14.
Пиза
 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Сампдория
 4 1 1 2 4 - 6 4
16.
Асколи
 5 1 0 4 4 - 8 3
17.
Тернана
 4 0 1 3 2 - 5 1
18.
Специя
 4 0 1 3 3 - 8 1
19.
ФералпиСало
 5 0 1 4 1 - 11 1
20.
Лекко
 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Парма
 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Катанзаро
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Модена
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 6 - 4 4
6.
Читтаделла
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Козенца
 3 1 1 1 6 - 4 4
8.
Палермо
 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Асколи
 2 1 0 1 3 - 1 3
11.
Реджо-Аудаче
 2:0 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Бари
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Кремонезе
 0:2 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Комо
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Пиза
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
ФералпиСало
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Тернана
 3 0 1 2 1 - 3 1
18.
Специя
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Сампдория
 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Лекко
 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Бари
 3 1 2 0 2 - 1 5
3.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Венеция
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Катанзаро
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Модена
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Сампдория
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Брешия
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Парма
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Пиза
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Кремонезе
 0:2 2 1 0 1 1 - 2 3
12.
Комо
 2 1 0 1 1 - 3 3
13.
Реджо-Аудаче
 2:0 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Козенца
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Читтаделла
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Специя
 3 0 1 2 3 - 7 1
17.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Асколи
 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
ФералпиСало
 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 5 (2)
Модена Стриццоло Лука 3
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 3
Венеция Пьерини Николас 3
Асколи Мендеш Педру 3
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
Сампдория Верре Валерио 3
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Тернана Фалетти Сесар 3
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Вентури Майкл получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Маррас Мануэль сделал результативную передачу.
    Где смотреть матч Козенца 2:2 Зюйдтироль онлайн

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