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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Асколи
0:1
Конец матча
Палермо
0'
24' Желтая карточка
Аурелио Джузеппе
89' Желтая карточка
Кулибали Мамаду
0:1
90' Гол
Манкузо Леонардо
90'+8
2
Вивиано
Эмильяно
40
Байейе
Брайан
55
Беллучи
Джузеппе
14
Кваранта
Данило
8
Джоване
Самуэль
18
Ди
Таккио
Франческо
5
Гнаоре
Эдди
20
Миланезе
Томмазо
28
Манцари
Джакомо
99
Родригес
Пабло
90
Мендеш
Педру
22
Пильячелли
Мирко
37
Матею
Алеш
5
Лучиони
Фабио
32
Чеккарони
Пьетро
31
Аурелио
Джузеппе
53
Хендерсон
Лиам
6
Штулац
Лео
8
Сегре
Джакопо
17
Ди
Франческо
Федерико
9
Брунори
Маттео
10
Ди
Мариано
Франческо
Асколи
4-3-2-1
Палермо
4-3-3

История личных встреч

Асколи
Палермо

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

СB
1:2
СB
2:3
СB
1:2
СB
3:0
СB
4:1
СB
0:0

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

3
1.33

Среднее время на гол

30
67

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.83
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

49
67

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Педру 3 (1) 0.6
Родригес Пабло 1 0.2
Манцари Джакомо 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солери Эдоардо 1 0.25
Сегре Джакопо 1 0.25
Лучиони Фабио 1 0.25
Манкузо Леонардо 1 0.25
Инсинье Роберто 1 0.25
Ди Франческо Федерико 1 0.25
Штулац Лео 1 0.25
Хендерсон Лиам 0 0
Ди Мариано Франческо 0 0
Чеккарони Пьетро 0 0
Nicolo Valente 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаласко Никола 1 1
Бюхель Марсель 0 1
Форте Франческо 0 1
Кваранта Данило 0 1
Боттегин Эрик 1 0
Ди Таккио Франческо 1 0
Калигара Фабрицио 1 0
Миллико Винченцо 1 0
Джоване Самуэль 1 0
Патрицио Масини 1 0
Erdis Kraja 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсинье Роберто 1 0
Ivan Marconi 1 0
Nicolo Valente 1 0
Брунори Маттео 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Аурелио Джузеппе 1 0
Aljosa Vasic 1 0

Результаты матчей

Асколи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Палермо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Асколи
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Палермо
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
3
Асколи
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Палермо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

7
0
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Пропущено

8
1
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
100%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0 Модена - Асколи 1:0 Козенца - Асколи 3:0
Верона - Асколи 3:1 Губбио - Асколи 1:0 Асколи - Реканатезе 1:2 Асколи - Толентино 5:0 Реджина - Асколи 1:0 Асколи - Козенца 1:1 Дженоа - Асколи 2:1 Асколи - Пиза 2:1 Комо - Асколи 1:1 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Асколи - Брешия 4:3 Асколи - Венеция 0:1 Кальяри - Асколи 4:1 Асколи - Бари 0:1 Модена - Асколи 0:1
Палермо
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджо-Аудаче - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0
Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3 Леньяго Салус - Палермо 1:1 Болонья - Палермо 2:2 Палермо - Виртус Верона 0:1 Палермо - Брешия 2:2 Кальяри - Палермо 2:1 Палермо - СПАЛ 2:1 Комо - Палермо 1:1 Палермо - Беневенто 1:1 Венеция - Палермо 3:2 Палермо - Козенца 0:0 Парма - Палермо 2:1 Палермо - Модена 5:2 Читтаделла - Палермо 3:3 Пиза - Палермо 1:1

Результаты матчей

Асколи
Палермо

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Асколи
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
2
2
1
4
2.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Палермо
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Парма
 4 3 1 0 6 - 1 10
4.
Катанзаро
 4 3 1 0 9 - 4 10
5.
Модена
 4 3 1 0 6 - 2 10
6.
Зюйдтироль
 4 2 2 0 10 - 6 8
7.
Бари
 5 1 4 0 3 - 2 7
8.
Брешия
 2 2 0 0 3 - 0 6
9.
Читтаделла
 4 1 2 1 2 - 3 5
10.
Козенца
 5 1 2 2 7 - 6 5
11.
Реджо-Аудаче
 2:0 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Кремонезе
 0:2 5 1 2 2 2 - 4 5
13.
Комо
 3 1 1 1 3 - 5 4
14.
Пиза
 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Сампдория
 4 1 1 2 4 - 6 4
16.
Асколи
 5 1 0 4 4 - 8 3
17.
Тернана
 4 0 1 3 2 - 5 1
18.
Специя
 4 0 1 3 3 - 8 1
19.
ФералпиСало
 5 0 1 4 1 - 11 1
20.
Лекко
 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Парма
 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Катанзаро
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Модена
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 6 - 4 4
6.
Читтаделла
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Козенца
 3 1 1 1 6 - 4 4
8.
Палермо
 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Асколи
 2 1 0 1 3 - 1 3
11.
Реджо-Аудаче
 2:0 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Бари
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Кремонезе
 0:2 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Комо
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Пиза
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
ФералпиСало
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Тернана
 3 0 1 2 1 - 3 1
18.
Специя
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Сампдория
 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Лекко
 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Бари
 3 1 2 0 2 - 1 5
3.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Венеция
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Катанзаро
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Модена
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Сампдория
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Брешия
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Парма
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Пиза
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Кремонезе
 0:2 2 1 0 1 1 - 2 3
12.
Комо
 2 1 0 1 1 - 3 3
13.
Реджо-Аудаче
 2:0 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Козенца
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Читтаделла
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Специя
 3 0 1 2 3 - 7 1
17.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Асколи
 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
ФералпиСало
 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 5 (2)
Модена Стриццоло Лука 3
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 3
Венеция Пьерини Николас 3
Асколи Мендеш Педру 3
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
Сампдория Верре Валерио 3
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Тернана Фалетти Сесар 3
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 24'
      Аурелио Джузеппе получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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