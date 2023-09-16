Тур: 5. Стадион: Чино э Лилло Дель Дука.
0'
24' Желтая карточкаАурелио Джузеппе
89' Желтая карточкаКулибали Мамаду
0:1
90' ГолМанкузо Леонардо
90'+8
Ход матча
24'
89'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 4
-
8 Угловые 10
-
0 Офсайды 0
-
21 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
398 Количество передач 376
-
51 Владение мячом, % 49
90
Мендеш
Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мендеш ПедруНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: William Viali
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Aljosa Vasic
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Асколи
Палермо
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Среднее время на гол
135
67
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
3
1.33
Среднее время на гол
30
67
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.83
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
49
67
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|3 (1)
|0.6
|Родригес Пабло
|1
|0.2
|Манцари Джакомо
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Солери Эдоардо
|1
|0.25
|Сегре Джакопо
|1
|0.25
|Лучиони Фабио
|1
|0.25
|Манкузо Леонардо
|1
|0.25
|Инсинье Роберто
|1
|0.25
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.25
|Штулац Лео
|1
|0.25
|Хендерсон Лиам
|0
|0
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Чеккарони Пьетро
|0
|0
|Nicolo Valente
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаласко Никола
|1
|1
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Форте Франческо
|0
|1
|Кваранта Данило
|0
|1
|Боттегин Эрик
|1
|0
|Ди Таккио Франческо
|1
|0
|Калигара Фабрицио
|1
|0
|Миллико Винченцо
|1
|0
|Джоване Самуэль
|1
|0
|Патрицио Масини
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Ivan Marconi
|1
|0
|Nicolo Valente
|1
|0
|Брунори Маттео
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Аурелио Джузеппе
|1
|0
|Aljosa Vasic
|1
|0
Результаты матчей
Асколи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Палермо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Асколи
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Палермо
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
3
Асколи
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Палермо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
7
0
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
3
43%
76-90
Пропущено
8
1
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
100%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0 Модена - Асколи 1:0 Козенца - Асколи 3:0
Верона - Асколи 3:1 Губбио - Асколи 1:0 Асколи - Реканатезе 1:2 Асколи - Толентино 5:0 Реджина - Асколи 1:0 Асколи - Козенца 1:1 Дженоа - Асколи 2:1 Асколи - Пиза 2:1 Комо - Асколи 1:1 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Асколи - Брешия 4:3 Асколи - Венеция 0:1 Кальяри - Асколи 4:1 Асколи - Бари 0:1 Модена - Асколи 0:1
Палермо
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджо-Аудаче - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0
Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3 Леньяго Салус - Палермо 1:1 Болонья - Палермо 2:2 Палермо - Виртус Верона 0:1 Палермо - Брешия 2:2 Кальяри - Палермо 2:1 Палермо - СПАЛ 2:1 Комо - Палермо 1:1 Палермо - Беневенто 1:1 Венеция - Палермо 3:2 Палермо - Козенца 0:0 Парма - Палермо 2:1 Палермо - Модена 5:2 Читтаделла - Палермо 3:3 Пиза - Палермо 1:1
Результаты матчей
Асколи
Палермо
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Асколи
Палермо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
31
14
22
14
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|6.
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|7.
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|8.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|11.
|2:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|0:2
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|13.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|17.
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|19.
|5
|0
|1
|4
|1 - 11
|1
|20.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|6 - 4
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|11.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|0:2
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|13.
|2:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|5 (2)
|Модена
|Стриццоло Лука
|3
|Зюйдтироль
|Одогву Рафаэль
|3
|Венеция
|Пьерини Николас
|3
|Асколи
|Мендеш Педру
|3
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 2
|Сампдория
|Верре Валерио
|3
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|3
|Тернана
|Фалетти Сесар
|3
|Зюйдтироль
|Одогву Рафаэль
|3