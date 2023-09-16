Тур: 5. Стадион: Лино Турина.
1:1
Первый тайм: 21'
Ход матча
2'
9'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
16
Джерли
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Векки Стефано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Fabio Abiuso
-
-
-
-
Главный тренер: Paolo Bianco
История личных встреч
ФералпиСало
Модена
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Среднее время на гол
54
135
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
135
Бомбардиры внутри турнира
ФералпиСало
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стриццоло Лука
|3
|0.75
|Тремолада Лука
|1
|0.25
|Фальчинелли Диего
|1
|0.25
|Fabio Abiuso
|1
|0.25
|Манкони Якопо
|0
|0
|Джерли Фабио
|0
|0
Карточки
ФералпиСало
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеппители Лука
|3
|0
|Davide Balestrero
|2
|0
|Компаньон Маттиа
|2
|0
|Loris Bacchetti
|1
|0
|Фьордилино Лука
|1
|0
|Alessandro Pilati
|1
|0
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палумбо Антонио
|1
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Заро Джованни
|1
|0
|Коттали Маттео
|1
|0
|Fabio Abiuso
|1
|0
Результаты матчей
ФералпиСало
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Модена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
ФералпиСало
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Модена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
0
3
ФералпиСало
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Модена
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
10
1
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
10%
1
100%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ФералпиСало
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Палермо - ФералпиСало 3:0 Асколи - ФералпиСало 3:0 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2
Парма - ФералпиСало 2:0 Торино - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Castegnato 3:4 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 ФералпиСало - Реджана 3:1 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Про Сесто 2:1 Новара - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Триестина 1:0 Ювентус (до 23 лет) - ФералпиСало 1:3 Тренто - ФералпиСало 0:0 ФералпиСало - Мантуя 3:1 Лекко - ФералпиСало 0:0 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:0 Ренате - ФералпиСало 1:4
Модена
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Модена - Пиза 2:0 Козенца - Модена 1:2 Модена - Асколи 1:0 Дженоа - Модена 4:3
Модена - Динамо Тирана 2:0 Торино - Модена 2:1 Модена - Фиоренцуола 1:1 Модена - Формиджине 9:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Беневенто - Модена 2:1 Модена - Бари 1:1 Венеция - Модена 5:0 Модена - СПАЛ 0:0 Модена - Парма 1:1 Перуджа - Модена 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Палермо - Модена 5:2 Модена - Пиза 1:0 Комо - Модена 1:0 Модена - Асколи 0:1
Результаты матчей
ФералпиСало
Модена
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
3:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
3:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
4 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
ФералпиСало
Модена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|1:1
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|6.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|8.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|9.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|10.
|0:1
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|13.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|15.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|16.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|19.
|1:1
|5
|0
|1
|4
|1 - 11
|1
|20.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|1:1
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|7.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|6 - 4
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|10.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|0:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|7.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|17.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|1:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|4 (2)
|Модена
|Стриццоло Лука
|3
|Венеция
|Пьерини Николас
|3
|Асколи
|Мендеш Педру
|3
|Зюйдтироль
|Silvio Merkaj
|2 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 2
|Сампдория
|Верре Валерио
|3
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|3
|Тернана
|Фалетти Сесар
|3
|Зюйдтироль
|Одогву Рафаэль
|3