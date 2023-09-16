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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
ФералпиСало
1:1
Первый тайм: 21'
Модена
0'
0:1
2' Гол
Фальчинелли Диего
1:1
9' Гол
Davide Balestrero

Ход матча

2'
0:1
Фальчинелли Диего
9'
Davide Balestrero
(Летиция Гаэтано)
1:1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
ФералпиСало
Ничья
Модена
8.50
4.40
2.37
Все Коэффициенты
1
Пицциньякко
Семуэль
94
Летиция
Гаэтано
19
Alessandro
Pilati
6
Loris
Bacchetti
87
Мартелла
Бруно
20
Зеннаро
Маттиа
16
Фьордилино
Лука
8
Davide
Balestrero
97
Феличи
Маттиа
91
Ла
Мантия
Андреа
70
Париджини
Витторио
26
Riccardo
Gagno
99
Shady
Oukhadda
19
Заро
Джованни
4
Antonio
Pergreffi
29
Коттали
Маттео
6
Маньино
Лука
10
Тремолада
Лука
16
Джерли
Фабио
5
Палумбо
Антонио
17
Манкони
Якопо
11
Фальчинелли
Диего
ФералпиСало
4-3-3
Модена
4-3-1-2

История личных встреч

ФералпиСало
Модена

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

СC
0:1
СC
0:0
СC
2:1
СC
1:1
ЛП
4:1
ЛП
1:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Среднее время на гол

54
135

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

ФералпиСало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стриццоло Лука 3 0.75
Тремолада Лука 1 0.25
Фальчинелли Диего 1 0.25
Fabio Abiuso 1 0.25
Манкони Якопо 0 0
Джерли Фабио 0 0

Карточки

ФералпиСало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеппители Лука 3 0
Davide Balestrero 2 0
Компаньон Маттиа 2 0
Loris Bacchetti 1 0
Фьордилино Лука 1 0
Alessandro Pilati 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 1 0
Стриццоло Лука 1 0
Заро Джованни 1 0
Коттали Маттео 1 0
Fabio Abiuso 1 0

Результаты матчей

ФералпиСало
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Модена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
ФералпиСало
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Модена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

0
3
ФералпиСало
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Модена
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

10
1
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
10%
1
100%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФералпиСало
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Палермо - ФералпиСало 3:0 Асколи - ФералпиСало 3:0 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2
Парма - ФералпиСало 2:0 Торино - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Castegnato 3:4 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 ФералпиСало - Реджана 3:1 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Про Сесто 2:1 Новара - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Триестина 1:0 Ювентус (до 23 лет) - ФералпиСало 1:3 Тренто - ФералпиСало 0:0 ФералпиСало - Мантуя 3:1 Лекко - ФералпиСало 0:0 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:0 Ренате - ФералпиСало 1:4
Модена
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Модена - Пиза 2:0 Козенца - Модена 1:2 Модена - Асколи 1:0 Дженоа - Модена 4:3
Модена - Динамо Тирана 2:0 Торино - Модена 2:1 Модена - Фиоренцуола 1:1 Модена - Формиджине 9:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Беневенто - Модена 2:1 Модена - Бари 1:1 Венеция - Модена 5:0 Модена - СПАЛ 0:0 Модена - Парма 1:1 Перуджа - Модена 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Палермо - Модена 5:2 Модена - Пиза 1:0 Комо - Модена 1:0 Модена - Асколи 0:1

Результаты матчей

ФералпиСало
Модена

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

3:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
4 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ФералпиСало
Модена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Катанзаро
 4 3 1 0 9 - 4 10
3.
Парма
 4 3 1 0 6 - 1 10
4.
Модена
 1:1 4 3 1 0 6 - 2 10
5.
Палермо
 0:0 4 2 2 0 6 - 1 8
6.
Зюйдтироль
 0:1 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Козенца
 1:0 5 2 1 2 6 - 4 7
8.
Брешия
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
9.
Пиза
 1:0 4 2 0 2 4 - 4 6
10.
Бари
 0:1 5 1 3 1 2 - 2 6
11.
Кремонезе
 4 1 2 1 2 - 2 5
12.
Читтаделла
 4 1 2 1 2 - 3 5
13.
Комо
 3 1 1 1 3 - 5 4
14.
Сампдория
 4 1 1 2 4 - 6 4
15.
Асколи
 0:0 5 1 1 3 4 - 7 4
16.
Реджо-Аудаче
 4 0 2 2 3 - 6 2
17.
Тернана
 4 0 1 3 2 - 5 1
18.
Специя
 4 0 1 3 3 - 8 1
19.
ФералпиСало
 1:1 5 0 1 4 1 - 11 1
20.
Лекко
 0:1 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Парма
 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Катанзаро
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Модена
 1:1 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Козенца
 1:0 3 2 0 1 5 - 2 6
6.
Асколи
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
7.
Зюйдтироль
 0:1 2 1 1 0 6 - 4 4
8.
Читтаделла
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Палермо
 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
10.
Брешия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Пиза
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Бари
 0:1 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Кремонезе
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Комо
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
ФералпиСало
 1:1 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Тернана
 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Специя
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Реджо-Аудаче
 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Лекко
 0:1 2 0 0 2 3 - 5 0
20.
Сампдория
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
2.
Венеция
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Модена
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Сампдория
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Катанзаро
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Бари
 0:1 3 1 1 1 1 - 1 4
7.
Брешия
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Парма
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Кремонезе
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Зюйдтироль
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
11.
Пиза
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Комо
 2 1 0 1 1 - 3 3
13.
Реджо-Аудаче
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Козенца
 1:0 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Читтаделла
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Специя
 3 0 1 2 3 - 7 1
17.
Лекко
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Асколи
 0:0 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
ФералпиСало
 1:1 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 4 (2)
Модена Стриццоло Лука 3
Венеция Пьерини Николас 3
Асколи Мендеш Педру 3
Зюйдтироль Silvio Merkaj 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
Сампдория Верре Валерио 3
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Тернана Фалетти Сесар 3
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
ФералпиСало
Ничья
Модена
8.50
4.40
2.37
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ФералпиСало 1:1 Модена онлайн

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ФералпиСало
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