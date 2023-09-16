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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
ФералпиСало
1:1
Конец матча
Модена
0'
0:1
2' Гол
Фальчинелли Диего
1:1
9' Гол
Davide Balestrero
25' Желтая карточка
Феличи Маттиа
42' Желтая карточка
Davide Balestrero
53' Желтая карточка
Фьордилино Лука
53' Желтая карточка
Shady Oukhadda
66' Вторая желтая карточка
Феличи Маттиа
83' Желтая карточка
Гарджуло Марио
88' Желтая карточка
Antonio Pergreffi
90' Желтая карточка
Палумбо Антонио
90'+7

Ход матча

2'
0:1
Фальчинелли Диего
9'
Davide Balestrero
(Летиция Гаэтано)
1:1
25'
Феличи Маттиа
 
42'
Davide Balestrero
 
53'
Фьордилино Лука
 
53'
 
Shady Oukhadda
59'
 
Стриццоло Лука
Фальчинелли Диего
59'
 
Abdoul Guiebre
Коттали Маттео
66'
Феличи Маттиа
 
71'
Компаньон Маттиа
Париджини Витторио
 
71'
Denis Hergheligiu
Зеннаро Маттиа
 
73'
 
Гарджуло Марио
Джерли Фабио
78'
Бутич Карло
Ла Мантия Андреа
 
78'
Ди Мольфетта Давиде
Фьордилино Лука
 
83'
 
Гарджуло Марио
87'
 
Romeo Giovannini
Тремолада Лука
88'
 
Antonio Pergreffi
90'
Federico Bergonzi
Летиция Гаэтано
 
90'
 
Палумбо Антонио

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 329 Количество передач 474
  • 41 Владение мячом, % 59
1
Пицциньякко
Семуэль
94
Летиция
Гаэтано
19
Alessandro
Pilati
6
Loris
Bacchetti
87
Мартелла
Бруно
20
Зеннаро
Маттиа
16
Фьордилино
Лука
8
Davide
Balestrero
97
Феличи
Маттиа
91
Ла
Мантия
Андреа
70
Париджини
Витторио
26
Riccardo
Gagno
99
Shady
Oukhadda
19
Заро
Джованни
4
Antonio
Pergreffi
29
Коттали
Маттео
6
Маньино
Лука
10
Тремолада
Лука
16
Джерли
Фабио
5
Палумбо
Антонио
17
Манкони
Якопо
11
Фальчинелли
Диего
ФералпиСало
4-3-3
Модена
4-3-1-2

История личных встреч

ФералпиСало
Модена

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

СC
0:1
СC
0:0
СC
2:1
СC
1:1
ЛП
4:1
ЛП
1:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Среднее время на гол

54
135

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

ФералпиСало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Davide Balestrero 1 0.2
Летиция Гаэтано 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стриццоло Лука 3 0.75
Тремолада Лука 1 0.25
Фальчинелли Диего 1 0.25
Fabio Abiuso 1 0.25
Манкони Якопо 0 0
Джерли Фабио 0 0

Карточки

ФералпиСало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеппители Лука 3 0
Davide Balestrero 3 0
Феличи Маттиа 1 1
Фьордилино Лука 2 0
Компаньон Маттиа 2 0
Loris Bacchetti 1 0
Alessandro Pilati 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 2 0
Стриццоло Лука 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Заро Джованни 1 0
Коттали Маттео 1 0
Antonio Pergreffi 1 0
Shady Oukhadda 1 0
Fabio Abiuso 1 0

Результаты матчей

ФералпиСало
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Модена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
ФералпиСало
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Модена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

0
3
ФералпиСало
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Модена
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
2
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 0
1
100%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

11
2
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
18%
2
100%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФералпиСало
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Палермо - ФералпиСало 3:0 Асколи - ФералпиСало 3:0 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2
Парма - ФералпиСало 2:0 Торино - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Castegnato 3:4 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 ФералпиСало - Реджана 3:1 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Про Сесто 2:1 Новара - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Триестина 1:0 Ювентус (до 23 лет) - ФералпиСало 1:3 Тренто - ФералпиСало 0:0 ФералпиСало - Мантуя 3:1 Лекко - ФералпиСало 0:0 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:0 Ренате - ФералпиСало 1:4
Модена
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Модена - Пиза 2:0 Козенца - Модена 1:2 Модена - Асколи 1:0 Дженоа - Модена 4:3
Модена - Динамо Тирана 2:0 Торино - Модена 2:1 Модена - Фиоренцуола 1:1 Модена - Формиджине 9:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Беневенто - Модена 2:1 Модена - Бари 1:1 Венеция - Модена 5:0 Модена - СПАЛ 0:0 Модена - Парма 1:1 Перуджа - Модена 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Палермо - Модена 5:2 Модена - Пиза 1:0 Комо - Модена 1:0 Модена - Асколи 0:1

Результаты матчей

ФералпиСало
Модена

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

3:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

3:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

ФералпиСало
Модена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Палермо
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Парма
 4 3 1 0 6 - 1 10
4.
Катанзаро
 4 3 1 0 9 - 4 10
5.
Модена
 4 3 1 0 6 - 2 10
6.
Зюйдтироль
 4 2 2 0 10 - 6 8
7.
Бари
 5 1 4 0 3 - 2 7
8.
Брешия
 2 2 0 0 3 - 0 6
9.
Читтаделла
 4 1 2 1 2 - 3 5
10.
Козенца
 5 1 2 2 7 - 6 5
11.
Реджо-Аудаче
 2:0 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Кремонезе
 0:2 5 1 2 2 2 - 4 5
13.
Комо
 3 1 1 1 3 - 5 4
14.
Пиза
 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Сампдория
 4 1 1 2 4 - 6 4
16.
Асколи
 5 1 0 4 4 - 8 3
17.
Тернана
 4 0 1 3 2 - 5 1
18.
Специя
 4 0 1 3 3 - 8 1
19.
ФералпиСало
 5 0 1 4 1 - 11 1
20.
Лекко
 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Парма
 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Катанзаро
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Модена
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 6 - 4 4
6.
Читтаделла
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Козенца
 3 1 1 1 6 - 4 4
8.
Палермо
 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Асколи
 2 1 0 1 3 - 1 3
11.
Реджо-Аудаче
 2:0 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Бари
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Кремонезе
 0:2 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Комо
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Пиза
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
ФералпиСало
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Тернана
 3 0 1 2 1 - 3 1
18.
Специя
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Сампдория
 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Лекко
 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Бари
 3 1 2 0 2 - 1 5
3.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Венеция
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Катанзаро
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Модена
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Сампдория
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Брешия
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Парма
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Пиза
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Кремонезе
 0:2 2 1 0 1 1 - 2 3
12.
Комо
 2 1 0 1 1 - 3 3
13.
Реджо-Аудаче
 2:0 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Козенца
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Читтаделла
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Специя
 3 0 1 2 3 - 7 1
17.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Асколи
 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
ФералпиСало
 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 5 (2)
Модена Стриццоло Лука 3
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 3
Венеция Пьерини Николас 3
Асколи Мендеш Педру 3
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
Сампдория Верре Валерио 3
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Тернана Фалетти Сесар 3
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      Фьордилино Лука получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч ФералпиСало 1:1 Модена онлайн

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