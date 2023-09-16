Тур: 7. Стадион: Ника.
1:1
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаЭрнандес Хосе I
14' Желтая карточкаМельник Александр
29' Желтая карточкаTaras Dmytruk
34' Желтая карточкаРалюченко Андрей
54' Желтая карточкаКулаковский Артем
56' Желтая карточкаМикитишин Артур
0:1
61' ГолYegor Gunichev
1:1
74' ПенальтиКулаковский Артем
88' Желтая карточкаVadym Vitenchuk
90'+9
Ход матча
29'
34'
56'
61'
0:1
74'
88'
30
Копына
Юрий
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Полузащитник
-
71 Шостак ДенисПолузащитник
-
23 ДжеованиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ротань Руслан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Danylo Golub
-
-
Главный тренер: Шаран Владимир
История личных встреч
Александрия
Минай
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
1
Голов в среднем за матч
2.75
0.33
Среднее время на гол
32
270
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.25
Среднее время на гол
90
360
Всего голов
14
2
Голов в среднем за матч
2
0.29
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
Среднее время на гол
45
315
Бомбардиры внутри турнира
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулянский Артём
|2
|0.29
|Скорко Данил
|1
|0.14
|Кулаковский Артем
|1 (1)
|0.14
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yegor Gunichev
|2
|0.29
|Vadym Vitenchuk
|2 (1)
|0.29
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0.14
|Valeriy Rogozynsky
|0
|0
Карточки
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kyrylo Sigeev
|2
|0
|Roman Savchenko
|2
|0
|Логинов Сергей
|1
|0
|Мартынюк Александр
|1
|0
|Калитвинцев Владислав
|1
|0
|Ковалец Кирилл
|1
|0
|Эрнандес Хосе I
|1
|0
|Смирный Евгений
|1
|0
|Копына Юрий
|1
|0
|Бабогло Владислав
|1
|0
|Кулаков Андрей
|1
|0
|Кулаковский Артем
|1
|0
|Скорко Данил
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ралюченко Андрей
|2
|0
|Панасенко Сергей
|2
|0
|Vadym Vitenchuk
|2
|0
|Вишневский Олег
|2
|0
|Бандура Александр
|0
|1
|Одарюк Владимир
|1
|0
|Петько Сергей
|1
|0
|Мельник Александр
|1
|0
|Кравчук Юрий
|1
|0
|Taras Dmytruk
|1
|0
|Andriy Buleza
|1
|0
Результаты матчей
Александрия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Минай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Александрия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Минай
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
0
2
Александрия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Минай
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
3
75%
2
33%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
9
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
7
15
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
20%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
14%
3
20%
61-75
3
43%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Александрия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ворскла - Александрия 1:0 Александрия - Полесье 0:3 Заря - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1
Александрия - Металлист-1925 1:0 Александрия - Кривбасс 1:0 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Александрия - Черноморец Од 4:5 Александрия - СК Полтава 2:0 Александрия - Кремень 2:1 Александрия - Горняк-Спорт 5:0 Ворскла - Александрия 1:2 Александрия - ФСК Мариуполь 1:0 Рух Львов - Александрия 0:0 Александрия - Заря 0:2 Верес - Александрия 2:2 Александрия - Динамо Киев 1:5 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2 Днепр-1 - Александрия 1:1 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1
Минай
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Заря 1:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Днепр-1 1:1
Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 Динамо Киев - Минай 4:1 Минай - Металлист 2:0 Кривбасс КР - Минай 1:4 Минай - Рух Львов 0:1 Минай - Хуст 3:1 Днепр-1 - Минай 4:0 Металлист - Минай 1:1 Минай - Заря 0:3 Металлист - Минай 1:2 Минай - Рух Львов 0:0 Черноморец Од - Минай 0:1 Минай - Днепр-1 0:1 Минай - Ворскла 2:0 Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Минай - Металлист-1925 1:1
Результаты матчей
Александрия
Минай
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Александрия
Минай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
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|Рух Львов
|Климчук Юрий
|3 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|3 (1)
|Шахтёр Донецк
|Кащук Алексей
|3 (1)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3 (1)
|Ворскла
|Юрченко Владлен
|3
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 3
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 1
|Колос Ковалёвка
|Бурда Никита
|4
|Черноморец Од
|Шпорн Йон
|4