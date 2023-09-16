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  4. Премьер-лига 2023-2024

Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 7. Стадион: .
Александрия
1:1
Конец матча
Минай
0'
8' Желтая карточка
Эрнандес Хосе I
14' Желтая карточка
Мельник Александр
29' Желтая карточка
Taras Dmytruk
34' Желтая карточка
Ралюченко Андрей
54' Желтая карточка
Кулаковский Артем
56' Желтая карточка
Микитишин Артур
0:1
61' Гол
Yegor Gunichev
1:1
74' Пенальти
Кулаковский Артем
88' Желтая карточка
Vadym Vitenchuk
90'+9
77
Шевченко
Никита
30
Копына
Юрий
16
Белошевский
Богдан
5
Roman
Savchenko
12
Эрнандес
Хосе
I
55
Смирный
Евгений
6
Ковалец
Кирилл
8
Kyrylo
Sigeev
9
Калитвинцев
Владислав
10
Кулаков
Андрей
11
Шулянский
Артём
13
Бандура
Александр
4
Bohdan
Chuiev
23
Немчанинов
Дмитрий
10
Одарюк
Владимир
2
Taras
Dmytruk
8
Andriy
Buleza
44
Vadym
Vitenchuk
73
Мельник
Александр
6
Ралюченко
Андрей
19
Yegor
Gunichev
22
Yegor
Tverdokhlib
Александрия
Минай

История личных встреч

Александрия
Минай

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
К
3:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

11
1

Голов в среднем за матч

2.75
0.33

Среднее время на гол

32
270

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.25

Среднее время на гол

90
360

Всего голов

14
2

Голов в среднем за матч

2
0.29

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3

Среднее время на гол

45
315

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулянский Артём 2 0.29
Скорко Данил 1 0.14
Кулаковский Артем 1 (1) 0.14
Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Gunichev 2 0.29
Vadym Vitenchuk 2 (1) 0.29
Yegor Tverdokhlib 1 0.14
Valeriy Rogozynsky 0 0

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kyrylo Sigeev 2 0
Roman Savchenko 2 0
Логинов Сергей 1 0
Мартынюк Александр 1 0
Калитвинцев Владислав 1 0
Ковалец Кирилл 1 0
Эрнандес Хосе I 1 0
Смирный Евгений 1 0
Копына Юрий 1 0
Бабогло Владислав 1 0
Кулаков Андрей 1 0
Кулаковский Артем 1 0
Скорко Данил 1 0
Микитишин Артур 1 0
Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ралюченко Андрей 2 0
Панасенко Сергей 2 0
Vadym Vitenchuk 2 0
Вишневский Олег 2 0
Бандура Александр 0 1
Одарюк Владимир 1 0
Петько Сергей 1 0
Мельник Александр 1 0
Кравчук Юрий 1 0
Taras Dmytruk 1 0
Andriy Buleza 1 0

Результаты матчей

Александрия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Минай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Александрия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Минай
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

0
2
Александрия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Минай
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
3
75%
2
33%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
9
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
15
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
20%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
14%
3
20%
61-75
3
43%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ворскла - Александрия 1:0 Александрия - Полесье 0:3 Заря - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1
Александрия - Металлист-1925 1:0 Александрия - Кривбасс 1:0 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Александрия - Черноморец Од 4:5 Александрия - СК Полтава 2:0 Александрия - Кремень 2:1 Александрия - Горняк-Спорт 5:0 Ворскла - Александрия 1:2 Александрия - ФСК Мариуполь 1:0 Рух Львов - Александрия 0:0 Александрия - Заря 0:2 Верес - Александрия 2:2 Александрия - Динамо Киев 1:5 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2 Днепр-1 - Александрия 1:1 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1
Минай
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Заря 1:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Днепр-1 1:1
Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 Динамо Киев - Минай 4:1 Минай - Металлист 2:0 Кривбасс КР - Минай 1:4 Минай - Рух Львов 0:1 Минай - Хуст 3:1 Днепр-1 - Минай 4:0 Металлист - Минай 1:1 Минай - Заря 0:3 Металлист - Минай 1:2 Минай - Рух Львов 0:0 Черноморец Од - Минай 0:1 Минай - Днепр-1 0:1 Минай - Ворскла 2:0 Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Минай - Металлист-1925 1:1

Результаты матчей

Александрия
Минай

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Александрия
Минай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 7 5 2 0 15 - 7 17
2.
Полесье
 7 4 0 3 10 - 5 12
3.
Черноморец Од
 7 4 0 3 10 - 9 12
4.
Рух Львов
 5 3 2 0 9 - 4 11
5.
Кривбасс
 6 3 2 1 11 - 5 11
6.
Металлист-1925
 6 3 1 2 6 - 5 10
7.
Ворскла
 5 3 0 2 7 - 8 9
8.
Колос Ковалёвка
 6 2 2 2 5 - 6 8
9.
Александрия
 7 2 2 3 4 - 7 8
10.
Динамо Киев
 3 2 0 1 10 - 6 6
11.
Днепр-1
 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Заря
 6 1 2 3 6 - 9 5
13.
Оболонь
 7 1 2 4 4 - 10 5
14.
Верес
 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
ЛНЗ Черкассы
 6 1 1 4 4 - 7 4
16.
Минай
 7 0 3 4 5 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Рух Львов
 4 2 2 0 8 - 4 8
3.
Александрия
 4 2 1 1 3 - 4 7
4.
Шахтёр Донецк
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Ворскла
 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Металлист-1925
 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Колос Ковалёвка
 4 2 0 2 4 - 5 6
8.
Кривбасс
 2 1 1 0 5 - 3 4
9.
Днепр-1
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Верес
 4 1 1 2 5 - 6 4
11.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
12.
Полесье
 2 1 0 1 2 - 1 3
13.
Оболонь
 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
Минай
 4 0 2 2 3 - 9 2
15.
Заря
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
ЛНЗ Черкассы
 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 5 3 2 0 12 - 6 11
2.
Полесье
 5 3 0 2 8 - 4 9
3.
Кривбасс
 4 2 1 1 6 - 2 7
4.
ЛНЗ Черкассы
 3 1 1 1 3 - 2 4
5.
Металлист-1925
 3 1 1 1 2 - 2 4
6.
Заря
 4 1 1 2 5 - 6 4
7.
Рух Львов
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Динамо Киев
 2 1 0 1 6 - 5 3
9.
Ворскла
 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
Черноморец Од
 4 1 0 3 4 - 7 3
11.
Оболонь
 4 1 0 3 2 - 6 3
12.
Колос Ковалёвка
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Днепр-1
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Александрия
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Минай
 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Кривбасс Задерака Максим 3 (1)
Шахтёр Донецк Кащук Алексей 3 (1)
Динамо Киев Ванат Владислав 3 (1)
Ворскла Юрченко Владлен 3
Весь список

Топ нарушителей
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Оболонь Taras Moroz 1 3
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 1
Колос Ковалёвка Бурда Никита 4
Черноморец Од Шпорн Йон 4
Весь список
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    • Первый тайм
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Ралюченко Андрей получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Taras Dmytruk получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Мельник Александр получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Эрнандес Хосе I получил желтую карточку от судьи
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