Тур: 4. Стадион: Athanasios Diakos.
0'
0:1
26' ГолНуха Дико
29' Желтая карточкаНуньес Кристофер
41' Желтая карточкаЛарссон Эрик
1:1
47' ГолЦилулис Сотирис
1:2
66' ГолLuis Gallegos
69' Желтая карточкаПасалидис Триантафиллос
2:2
74' Гол в свои воротаКаро Андреас
90' Желтая карточкаНейра Хуан
90'+10
Ход матча
26'
0:1
29'
41'
47'
66'
1:2
74'
2:2
79'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 4
-
6 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
15
Давид
Симон
27
Станко
Калеб
16
Каро
Андреас
21
Тораль
Хон
88
Бакич
Марко
11
Нуха
Дико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Давид СимонПолузащитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Тошич ЗоранНападающий
-
-
26 Toshio Lake
-
Главный тренер: Leonidas Vokolos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Каро АндреасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Бакич МаркоНападающий
-
11 Нуха ДикоНападающий
- Запасные игроки
-
33 Бауман НоамВратарь
- Защитник
-
99 Абанда ЛеруаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Глазер ДанПолузащитник
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
-
10 Нейра ХуанНападающий
-
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
История личных встреч
Ламия
ОФИ
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
15 матчей
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.13
0.86
Среднее время на гол
80
105
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1.57
1.75
Среднее время на гол
57
51
Всего голов
20
20
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|2 (1)
|0.5
|Сливка Выкинтас
|1
|0.25
|Цилулис Сотирис
|1
|0.25
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуха Дико
|2
|0.5
|Абанда Леруа
|1
|0.25
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0.25
|Нейра Хуан
|1
|0.25
|Luis Gallegos
|1
|0.25
|Тораль Хон
|0
|0
|Бакич Марко
|0
|0
|Мандас Христос
|0
|0
Карточки
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Давид Симон
|1
|1
|Нуньес Кристофер
|2
|0
|Лонго Самуэле
|1
|0
|Станко Калеб
|1
|0
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Цилулис Сотирис
|1
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|1
|0
|Карлитос Карлос
|1
|0
|Мартинес Рубен II
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасалидис Триантафиллос
|3
|0
|Ларссон Эрик
|2
|0
|Luis Gallegos
|2
|0
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0
|Нейра Хуан
|1
|0
|Бакич Марко
|1
|0
|Тораль Хон
|1
|0
|Вурос Праксителис
|1
|0
|Мельядо Мигель
|1
|0
|Каро Андреас
|1
|0
|Абанда Леруа
|1
|0
Результаты матчей
Ламия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ОФИ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Ламия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ОФИ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
4
Ламия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
ОФИ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ламия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Олимпиакос - Ламия 4:0 Ламия - Арис Салоники 1:0 Волос - Ламия 2:2 Ламия - Атромитос 0:2
Волендам - Ламия 2:0 Ионикос - Ламия 2:2 Ламия - Левадиакос 1:1 Астерас - Ламия 0:0 Ламия - Атромитос 1:0 ПАОК - Ламия 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Ламия - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Ламия 1:1 Ламия - ПАОК 1:5 Ламия - Арис Салоники 2:1 Волос - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 0:3 Ламия - ОФИ 1:4 Панатинаикос - Ламия 2:0
ОФИ
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ОФИ - PAE Chania 2:2 ОФИ - ПАОК 1:0 Астерас - ОФИ 3:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2
Фиорентина - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 2:2 Утрехт - ОФИ 2:0 НАК Бреда - ОФИ 3:2 Херенвен - ОФИ 2:0 Панетоликос - ОФИ 0:2 ОФИ - Ионикос 2:2 Атромитос - ОФИ 2:3 ОФИ - Астерас 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 ОФИ - Левадиакос 1:1 Левадиакос - ОФИ 2:0 ОФИ - АЕК 0:3 Ионикос - ОФИ 0:2 ОФИ - Арис Салоники 0:3
Результаты матчей
Ламия
ОФИ
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Ламия
ОФИ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|2.
|2:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|7 - 1
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|11.
|0:2
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|7 - 1
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|0:2
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|6.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|3
|Ламия
|Карлитос Карлос
|2 (2)
|Панатинаикос
|Бернард Дуарте
|2 (1)
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|2 (1)
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|2 2
|Кифисия
|Сакик Эмануэль
|4
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|3
|ПАС Янина
|Цаусис Мариос
|3
|Волос
|Кружляк Доминик
|3