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  4. Суперлига 2023-2024

Греция: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Ламия
2:2
Конец матча
ОФИ
0'
0:1
26' Гол
Нуха Дико
29' Желтая карточка
Нуньес Кристофер
41' Желтая карточка
Ларссон Эрик
1:1
47' Гол
Цилулис Сотирис
1:2
66' Гол
Luis Gallegos
69' Желтая карточка
Пасалидис Триантафиллос
2:2
74' Гол в свои ворота
Каро Андреас
90' Желтая карточка
Нейра Хуан
90'+10
55
Кошелев
Алексей
22
Павловец
Александр
33
Корнезос
Гиоргос
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
15
Давид
Симон
27
Станко
Калеб
7
Нуньес
Кристофер
10
Карлитос
Карлос
3
Сарамантас
Гиоргос
14
Сливка
Выкинтас
23
Цилулис
Сотирис
32
Сотириу
Димитриос
14
Вурос
Праксителис
4
Пасалидис
Триантафиллос
16
Каро
Андреас
2
Ларссон
Эрик
29
Мельядо
Мигель
8
Luis
Gallegos
21
Тораль
Хон
22
Тораринссон
Гудмундур
88
Бакич
Марко
11
Нуха
Дико
Ламия
3-5-2
ОФИ
3-5-2

История личных встреч

Ламия
ОФИ

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

С
4:1
С
1:4
С
0:0
С
1:2
С
2:1
С
0:0
С
0:2
С
2:0
С
1:2
С
3:0
С
2:1
С
1:3
С
1:1
ФЛ
1:1
ФЛ
1:2

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.13
0.86

Среднее время на гол

80
105

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.57
1.75

Среднее время на гол

57
51

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 2 (1) 0.5
Сливка Выкинтас 1 0.25
Цилулис Сотирис 1 0.25
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуха Дико 2 0.5
Абанда Леруа 1 0.25
Тораринссон Гудмундур 1 0.25
Нейра Хуан 1 0.25
Luis Gallegos 1 0.25
Тораль Хон 0 0
Бакич Марко 0 0
Мандас Христос 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давид Симон 1 1
Нуньес Кристофер 2 0
Лонго Самуэле 1 0
Станко Калеб 1 0
Сливка Выкинтас 1 0
Цилулис Сотирис 1 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0
Карлитос Карлос 1 0
Мартинес Рубен II 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасалидис Триантафиллос 3 0
Ларссон Эрик 2 0
Luis Gallegos 2 0
Тораринссон Гудмундур 1 0
Нейра Хуан 1 0
Бакич Марко 1 0
Тораль Хон 1 0
Вурос Праксителис 1 0
Мельядо Мигель 1 0
Каро Андреас 1 0
Абанда Леруа 1 0

Результаты матчей

Ламия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ОФИ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Ламия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ОФИ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
4
Ламия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
ОФИ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Олимпиакос - Ламия 4:0 Ламия - Арис Салоники 1:0 Волос - Ламия 2:2 Ламия - Атромитос 0:2
Волендам - Ламия 2:0 Ионикос - Ламия 2:2 Ламия - Левадиакос 1:1 Астерас - Ламия 0:0 Ламия - Атромитос 1:0 ПАОК - Ламия 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Ламия - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Ламия 1:1 Ламия - ПАОК 1:5 Ламия - Арис Салоники 2:1 Волос - Ламия 1:1 Ламия - Олимпиакос 0:3 Ламия - ОФИ 1:4 Панатинаикос - Ламия 2:0
ОФИ
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ОФИ - PAE Chania 2:2 ОФИ - ПАОК 1:0 Астерас - ОФИ 3:0 ОФИ - Арис Салоники 3:2
Фиорентина - ОФИ 1:1 Атромитос - ОФИ 2:2 Утрехт - ОФИ 2:0 НАК Бреда - ОФИ 3:2 Херенвен - ОФИ 2:0 Панетоликос - ОФИ 0:2 ОФИ - Ионикос 2:2 Атромитос - ОФИ 2:3 ОФИ - Астерас 1:1 ОФИ - Ламия 4:1 ПАС Янина - ОФИ 0:1 ОФИ - Левадиакос 1:1 Левадиакос - ОФИ 2:0 ОФИ - АЕК 0:3 Ионикос - ОФИ 0:2 ОФИ - Арис Салоники 0:3

Результаты матчей

Ламия
ОФИ

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ламия
ОФИ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 3 3 0 0 10 - 0 9
2.
Панатинаикос
 2:0 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
ПАС Янина
 4 2 1 1 7 - 1 7
4.
ОФИ
 4 2 1 1 6 - 7 7
5.
ПАОК
 3 2 0 1 5 - 2 6
6.
Ламия
 4 1 2 1 5 - 8 5
7.
АЕК
 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Арис Салоники
 3 1 0 2 5 - 6 3
9.
Астерас
 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Кифисия
 4 1 0 3 3 - 10 3
11.
Панетоликос
 0:2 3 0 2 1 1 - 3 2
12.
Пансерраикос
 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Волос
 3 0 1 2 4 - 8 1
14.
Атромитос
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 3 3 0 0 10 - 0 9
2.
ПАОК
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
ОФИ
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
ПАС Янина
 3 2 0 1 7 - 1 6
5.
Ламия
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Астерас
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Панатинаикос
 2:0 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Кифисия
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Арис Салоники
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Пансерраикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
АЕК
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Волос
 2 0 1 1 4 - 5 1
13.
Панетоликос
 0:2 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
АЕК
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Панетоликос
 0:2 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
ПАС Янина
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Пансерраикос
 2 0 1 1 1 - 3 1
6.
ОФИ
 2 0 1 1 2 - 5 1
7.
Ламия
 2 0 1 1 2 - 6 1
8.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ПАОК
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Волос
 1 0 0 1 0 - 3 0
11.
Арис Салоники
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Астерас
 2 0 0 2 2 - 6 0
13.
Атромитос
 2 0 0 2 1 - 6 0
14.
Кифисия
 3 0 0 3 1 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ПАС Янина Конде Педро 5
Олимпиакос Масурас Гиоргос 3
Ламия Карлитос Карлос 2 (2)
Панатинаикос Бернард Дуарте 2 (1)
Арис Салоники Морон Лоренцо 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
Кифисия Сакик Эмануэль 4
Кифисия Ожегович Огнен 3
ПАС Янина Цаусис Мариос 3
Волос Кружляк Доминик 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Ларссон Эрик получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Нуньес Кристофер получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Г О О О О Л - Нуха Дико бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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