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  4. Премьер-лига 2023-2024

Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 7. Стадион: .
Шахтёр Донецк
0:0
Второй тайм: 75'
Оболонь
0'
25' Желтая карточка
Вовкун Артем
32' Желтая карточка
Тарануха Ростислав
33' Вторая желтая карточка
Вовкун Артем
63' Желтая карточка
Степаненко Тарас
68' Желтая карточка
Лемкин Став
1
Рудько
Артур
26
Конопля
Ефим
3
Лемкин
Став
44
Ракицкий
Ярослав
16
Азаров
Ираклий
6
Степаненко
Тарас
11
Зубков
Александр
10
Судаков
Георгий
8
Крыськив
Дмитрий
90
Кащук
Алексей
14
Сикан
Даниил
23
Рыбка
Александр
3
Приймак
Владислав
16
Лукьянчук
Павел
37
Дубко
Валерий
55
Суханов
Сергей
24
Yegor
Prokopenko
19
Косовский
Сергей
17
Черненко
Руслан
34
Вовкун
Артем
9
Igor
Medynsky
8
Тарануха
Ростислав
Шахтёр Донецк
Оболонь

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Оболонь

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

9 матчей

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМС
0:4
ТМС
0:4
К
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

2.67
2

Среднее время на гол

33
45

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.17
0.33

Среднее время на гол

540
270

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1
1.44

Тотал матчей

2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5

Среднее время на гол

90
62

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кащук Алексей 3 0.43
Матвиенко Николай 3 0.43
Крыськив Дмитрий 2 0.29
Траоре Лассина 2 0.29
Вьюнник Богдан 1 0.14
Сикан Даниил 1 0.14
Назарина Егор 1 0.14
Судаков Георгий 1 0.14
Гочолеишвили Гиорги 0 0
Зубков Александр 0 0
Бондаренко Артём 0 0
Козик Эдуард 0 0
Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черненко Руслан 1 0.14
Igor Krasnopir 1 0.14
Тарануха Ростислав 1 0.14
Карась Даниил 1 0.14
Vitaliy Grusha 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бондаренко Артём 1 2
Чигринский Дмитрий 1 1
Гочолеишвили Гиорги 1 1
Матвиенко Николай 2 0
Траоре Лассина 2 0
Судаков Георгий 2 0
Топалов Дмитрий 1 0
Вьюнник Богдан 1 0
Келси Кевин 1 0
Фарина Марьян 1 0
Кастильо Денил 1 0
Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Taras Moroz 3 1
Вовкун Артем 2 1
Карась Даниил 1 1
Vitaliy Grusha 1 1
Тарануха Ростислав 2 0
Приймак Владислав 2 0
Слободян Олег 1 0
Косовский Сергей 1 0
Oleksandr Chernov 1 0
Igor Medynsky 1 0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Оболонь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Оболонь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

12
0
Шахтёр Донецк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Оболонь
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

12
0

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

12
2
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 0
1 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
4
33%
1
50%
31-45
2
17%
1
50%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

14
4
10 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
5
36%
1
25%
31-45
2
14%
2
50%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
1
7%
1
25%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1
Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1
Оболонь
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Оболонь - Черноморец Од 1:0 Полесье - Оболонь 2:0 Оболонь - Кривбасс 0:0 Днепр-1 - Оболонь 1:2
Черноморец Од - Оболонь 2:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 1:1 Оболонь - Нива Бузова 4:1 Оболонь - Звягель 2:0 Оболонь - ФК Левый Берег 0:2 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Карпаты - Оболонь 1:1 Оболонь - Полесье 1:1 Нива Тернополь - Оболонь 1:2 Оболонь - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Оболонь - Карпаты 1:2 Полесье - Оболонь 0:1 Оболонь - Нива Тернополь 1:1 Эпицентр Дунаевцы - Оболонь 0:0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
Оболонь

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:0
2 раза 67%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
2:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Шахтёр Донецк
Оболонь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
3
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
2
4
2
4
2.5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 0:0 7 4 3 0 14 - 7 15
2.
Полесье
 7 4 0 3 10 - 5 12
3.
Черноморец Од
 7 4 0 3 10 - 9 12
4.
Рух Львов
 5 3 2 0 9 - 4 11
5.
Кривбасс
 6 3 2 1 11 - 5 11
6.
Металлист-1925
 6 3 1 2 6 - 5 10
7.
Ворскла
 5 3 0 2 7 - 8 9
8.
Колос Ковалёвка
 6 2 2 2 5 - 6 8
9.
Александрия
 6 2 1 3 3 - 6 7
10.
Динамо Киев
 3 2 0 1 10 - 6 6
11.
Оболонь
 0:0 7 1 3 3 4 - 9 6
12.
Днепр-1
 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Заря
 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Верес
 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
ЛНЗ Черкассы
 6 1 1 4 4 - 7 4
16.
Минай
 6 0 2 4 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Рух Львов
 4 2 2 0 8 - 4 8
3.
Ворскла
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Металлист-1925
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Александрия
 3 2 0 1 2 - 3 6
6.
Колос Ковалёвка
 4 2 0 2 4 - 5 6
7.
Кривбасс
 2 1 1 0 5 - 3 4
8.
Шахтёр Донецк
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Днепр-1
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Верес
 4 1 1 2 5 - 6 4
11.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
12.
Полесье
 2 1 0 1 2 - 1 3
13.
Оболонь
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
Минай
 4 0 2 2 3 - 9 2
15.
Заря
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
ЛНЗ Черкассы
 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 0:0 5 3 2 0 12 - 6 11
2.
Полесье
 5 3 0 2 8 - 4 9
3.
Кривбасс
 4 2 1 1 6 - 2 7
4.
ЛНЗ Черкассы
 3 1 1 1 3 - 2 4
5.
Металлист-1925
 3 1 1 1 2 - 2 4
6.
Заря
 4 1 1 2 5 - 6 4
7.
Оболонь
 0:0 4 1 1 2 2 - 5 4
8.
Рух Львов
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Динамо Киев
 2 1 0 1 6 - 5 3
10.
Ворскла
 2 1 0 1 3 - 5 3
11.
Черноморец Од
 4 1 0 3 4 - 7 3
12.
Колос Ковалёвка
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Днепр-1
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Александрия
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Минай
 2 0 0 2 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Кривбасс Задерака Максим 3 (1)
Шахтёр Донецк Кащук Алексей 3 (1)
Динамо Киев Ванат Владислав 3 (1)
Ворскла Юрченко Владлен 3
Весь список

Топ нарушителей
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Оболонь Taras Moroz 1 3
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 1
Колос Ковалёвка Бурда Никита 4
Черноморец Од Шпорн Йон 4
Весь список
  • 46'
    Тарануха Ростислав уходит с поля. Igor Krasnopir выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Вовкун Артем получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 32'
    Тарануха Ростислав получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Вовкун Артем получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Шахтёр Донецк
Ничья
Оболонь
1.28
6.80
29.00
Все Коэффициенты
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