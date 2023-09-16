Тур: 7. Стадион: Арена Львов.
0:0
Второй тайм: 75'
0'
25' Желтая карточкаВовкун Артем
32' Желтая карточкаТарануха Ростислав
33' Вторая желтая карточкаВовкун Артем
63' Желтая карточкаСтепаненко Тарас
68' Желтая карточкаЛемкин Став
Ход матча
25'
33'
63'
68'
26
Конопля
Ефим
14
Сикан
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
32 Козик ЭдуардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Келси КевинНападающий
-
39 НевертонНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ван Леувен Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Вовкун АртемНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Valeriy Ivashchenko
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Оболонь
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
9 матчей
77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
2.67
2
Среднее время на гол
33
45
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.17
0.33
Среднее время на гол
540
270
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
1
1.44
Тотал матчей
2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
Среднее время на гол
90
62
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кащук Алексей
|3
|0.43
|Матвиенко Николай
|3
|0.43
|Крыськив Дмитрий
|2
|0.29
|Траоре Лассина
|2
|0.29
|Вьюнник Богдан
|1
|0.14
|Сикан Даниил
|1
|0.14
|Назарина Егор
|1
|0.14
|Судаков Георгий
|1
|0.14
|Гочолеишвили Гиорги
|0
|0
|Зубков Александр
|0
|0
|Бондаренко Артём
|0
|0
|Козик Эдуард
|0
|0
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черненко Руслан
|1
|0.14
|Igor Krasnopir
|1
|0.14
|Тарануха Ростислав
|1
|0.14
|Карась Даниил
|1
|0.14
|Vitaliy Grusha
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бондаренко Артём
|1
|2
|Чигринский Дмитрий
|1
|1
|Гочолеишвили Гиорги
|1
|1
|Матвиенко Николай
|2
|0
|Траоре Лассина
|2
|0
|Судаков Георгий
|2
|0
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Вьюнник Богдан
|1
|0
|Келси Кевин
|1
|0
|Фарина Марьян
|1
|0
|Кастильо Денил
|1
|0
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Taras Moroz
|3
|1
|Вовкун Артем
|2
|1
|Карась Даниил
|1
|1
|Vitaliy Grusha
|1
|1
|Тарануха Ростислав
|2
|0
|Приймак Владислав
|2
|0
|Слободян Олег
|1
|0
|Косовский Сергей
|1
|0
|Oleksandr Chernov
|1
|0
|Igor Medynsky
|1
|0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Оболонь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Оболонь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
12
0
Шахтёр Донецк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Оболонь
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
12
0
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
12
2
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 0
1 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
4
33%
1
50%
31-45
2
17%
1
50%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
14
4
10 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
5
36%
1
25%
31-45
2
14%
2
50%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
1
7%
1
25%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1
Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1
Оболонь
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Оболонь - Черноморец Од 1:0 Полесье - Оболонь 2:0 Оболонь - Кривбасс 0:0 Днепр-1 - Оболонь 1:2
Черноморец Од - Оболонь 2:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 1:1 Оболонь - Нива Бузова 4:1 Оболонь - Звягель 2:0 Оболонь - ФК Левый Берег 0:2 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Карпаты - Оболонь 1:1 Оболонь - Полесье 1:1 Нива Тернополь - Оболонь 1:2 Оболонь - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Оболонь - Карпаты 1:2 Полесье - Оболонь 0:1 Оболонь - Нива Тернополь 1:1 Эпицентр Дунаевцы - Оболонь 0:0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
Оболонь
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:0
2 раза 67%
2:4
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
2:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Шахтёр Донецк
Оболонь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
12
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|2.
|7
|4
|0
|3
|10 - 5
|12
|3.
|7
|4
|0
|3
|10 - 9
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|5.
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|7.
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|9.
|6
|2
|1
|3
|3 - 6
|7
|10.
|3
|2
|0
|1
|10 - 6
|6
|11.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|12.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|16.
|6
|0
|2
|4
|4 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|11.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|13.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|2.
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|4.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|7.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|11.
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
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- — Вылет в Первую лигу
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|3 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|3 (1)
|Шахтёр Донецк
|Кащук Алексей
|3 (1)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3 (1)
|Ворскла
|Юрченко Владлен
|3
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 3
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 1
|Колос Ковалёвка
|Бурда Никита
|4
|Черноморец Од
|Шпорн Йон
|4