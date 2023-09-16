Тур: 7. Стадион: Арена Львов.
1:0
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаВовкун Артем
32' Желтая карточкаТарануха Ростислав
33' Вторая желтая карточкаВовкун Артем
63' Желтая карточкаСтепаненко Тарас
67' Желтая карточкаЛемкин Став
1:0
77' ГолНазарина Егор
90' Желтая карточкаРыбка Александр
90' Желтая карточкаПриймак Владислав
90'+6
Ход матча
25'
33'
63'
67'
77'
1:0
90'
26
Конопля
Ефим
14
Сикан
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
32 Козик ЭдуардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Келси КевинНападающий
-
39 НевертонНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ван Леувен Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Вовкун АртемНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Valeriy Ivashchenko
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Оболонь
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
9 матчей
77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
2.67
2
Среднее время на гол
33
45
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.17
0.33
Среднее время на гол
540
270
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
1
1.44
Тотал матчей
2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
Среднее время на гол
90
62
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кащук Алексей
|3
|0.43
|Матвиенко Николай
|3
|0.43
|Крыськив Дмитрий
|2
|0.29
|Назарина Егор
|2
|0.29
|Траоре Лассина
|2
|0.29
|Вьюнник Богдан
|1
|0.14
|Сикан Даниил
|1
|0.14
|Судаков Георгий
|1
|0.14
|Гочолеишвили Гиорги
|0
|0
|Зубков Александр
|0
|0
|Бондаренко Артём
|0
|0
|Азаров Ираклий
|0
|0
|Козик Эдуард
|0
|0
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черненко Руслан
|1
|0.14
|Igor Krasnopir
|1
|0.14
|Тарануха Ростислав
|1
|0.14
|Карась Даниил
|1
|0.14
|Vitaliy Grusha
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бондаренко Артём
|1
|2
|Чигринский Дмитрий
|1
|1
|Гочолеишвили Гиорги
|1
|1
|Матвиенко Николай
|2
|0
|Траоре Лассина
|2
|0
|Судаков Георгий
|2
|0
|Степаненко Тарас
|1
|0
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Вьюнник Богдан
|1
|0
|Келси Кевин
|1
|0
|Лемкин Став
|1
|0
|Фарина Марьян
|1
|0
|Кастильо Денил
|1
|0
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Taras Moroz
|3
|1
|Вовкун Артем
|2
|1
|Приймак Владислав
|3
|0
|Карась Даниил
|1
|1
|Vitaliy Grusha
|1
|1
|Тарануха Ростислав
|2
|0
|Рыбка Александр
|1
|0
|Слободян Олег
|1
|0
|Косовский Сергей
|1
|0
|Oleksandr Chernov
|1
|0
|Igor Medynsky
|1
|0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Оболонь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Оболонь
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
12
0
Шахтёр Донецк
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Оболонь
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
12
0
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
12
2
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 0
2 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
4
33%
1
50%
31-45
2
17%
1
50%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
15
4
10 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 0
0 Не забивали 5
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
5
33%
1
25%
31-45
2
13%
2
50%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
1
25%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1
Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 АЕК - Шахтёр Донецк 5:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1
Оболонь
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Оболонь - Черноморец Од 1:0 Полесье - Оболонь 2:0 Оболонь - Кривбасс 0:0 Днепр-1 - Оболонь 1:2
Черноморец Од - Оболонь 2:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 1:1 Оболонь - Нива Бузова 4:1 Оболонь - Звягель 2:0 Оболонь - ФК Левый Берег 0:2 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Карпаты - Оболонь 1:1 Оболонь - Полесье 1:1 Нива Тернополь - Оболонь 1:2 Оболонь - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Оболонь - Карпаты 1:2 Полесье - Оболонь 0:1 Оболонь - Нива Тернополь 1:1 Эпицентр Дунаевцы - Оболонь 0:0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
Оболонь
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
2 раза 67%
2:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
5 раз 71%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Шахтёр Донецк
Оболонь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
13
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
25
16
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|3 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|3 (1)
|Шахтёр Донецк
|Кащук Алексей
|3 (1)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3 (1)
|Ворскла
|Юрченко Владлен
|3
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 3
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 1
|Колос Ковалёвка
|Бурда Никита
|4
|Черноморец Од
|Шпорн Йон
|4