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Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 7. Стадион: .
Черноморец Од
1:0
Первый тайм: 20'
Полесье

Ход матча

14'
Васильев Александр Андреевич
1:0
Лучшие коэффициенты
Черноморец Од
Ничья
Полесье
3.00
3.35
3.45
Все Коэффициенты
1
Варакута
Даниил
9
Путря
Илья
5
Luka
Gucek
3
Ермаков
Виталий
45
Брагару
Максим
7
Кузык
Орест
27
Васильев
Александр
Андреевич
8
Шпорн
Йон
77
Штогрин
Андрей
70
Samson
Iyede
11
Бойчук
Богдан
71
Бойко
Денис
5
Кравченко
Никита
44
Чоботенко
Сергей
30
Шабанов
Артём
29
Artem
Smolyakov
55
Крушиньский
Борис
6
Танковский
Вячеслав
7
Назаренко
Александр
99
Arielson
10
Янаков
Денис
28
Будковский
Филипп
Черноморец Од
Полесье

История личных встреч

Черноморец Од
Полесье

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Samson Iyede 2 0.29
Бойчук Богдан 1 0.14
Шпорн Йон 1 0.14
Васильев Александр Андреевич 1 0.14
Авагимян Артур 1 0.14
Штогрин Андрей 1 0.14
Путря Илья 1 (1) 0.14
Кузык Орест 0 0
Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будковский Филипп 2 0.29
Макуана Бени 2 0.29
Козак Артём 1 0.14
Назаренко Александр 1 0.14
Грицук Василий 1 (1) 0.14
Кушниренко Богдан 1 0.14
Arielson 1 0.14
Янаков Денис 1 (1) 0.14
Танковский Вячеслав 0 0
Кравченко Никита 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салюк Владимир 2 2
Кузык Орест 2 1
Шпорн Йон 3 0
Путря Илья 3 0
Васильев Александр Андреевич 2 0
Бойчук Богдан 2 0
Авагимян Артур 2 0
Luka Gucek 2 0
Брагару Максим 2 0
Samson Iyede 1 0
Билык Олег 1 0
Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шаповал Владислав 1 1
Artem Smolyakov 2 0
Гитченко Андрей 0 1
Кушниренко Богдан 0 1
Шабанов Артём 1 0
Будковский Филипп 1 0
Танковский Вячеслав 1 0
Кравченко Никита 1 0
Назаренко Александр 1 0
Крушиньский Борис 1 0

Результаты матчей

Черноморец Од
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Полесье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
1
Черноморец Од
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Полесье
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

2
2
Черноморец Од
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Полесье
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
5
63%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
100%
76-90

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
13%
1
10%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
7
70%
76-90

Пропущено

10
4
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
2
20%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Оболонь - Черноморец Од 1:0 Верес - Черноморец Од 3:1 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2
Черноморец Од - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Александрия - Черноморец Од 4:5 Ингулец - Черноморец Од 4:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:1 Черноморец Од - ЛНЗ Черкасcы 0:0 Металлист - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Рух Львов 1:3 Львов - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Минай 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Заря - Черноморец Од 3:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3
Полесье
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Полесье - Оболонь 2:0 Александрия - Полесье 0:3 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Рух Львов 0:1
Днепр-1 - Полесье 2:1 Верес - Полесье 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Гразер - Полесье 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Рапид Вена - Полесье 1:1 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Сепси - Полесье 1:0 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 Оболонь - Полесье 1:1 Полесье - Кремень 5:0 Металлург Зп - Полесье 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Оболонь 0:1 Кремень - Полесье 0:2 Полесье - Металлург Зп 1:2

Результаты матчей

Черноморец Од
Полесье

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Черноморец Од
Полесье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
4
2
1
5
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 6 4 2 0 14 - 7 14
2.
Полесье
 0:1 7 4 0 3 10 - 5 12
3.
Черноморец Од
 1:0 7 4 0 3 10 - 9 12
4.
Рух Львов
 5 3 2 0 9 - 4 11
5.
Кривбасс
 6 3 2 1 11 - 5 11
6.
Металлист-1925
 6 3 1 2 6 - 5 10
7.
Ворскла
 5 3 0 2 7 - 8 9
8.
Колос Ковалёвка
 6 2 2 2 5 - 6 8
9.
Александрия
 6 2 1 3 3 - 6 7
10.
Динамо Киев
 3 2 0 1 10 - 6 6
11.
Днепр-1
 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Заря
 6 1 2 3 6 - 9 5
13.
Оболонь
 6 1 2 3 4 - 9 5
14.
Верес
 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
ЛНЗ Черкассы
 6 1 1 4 4 - 7 4
16.
Минай
 6 0 2 4 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 1:0 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Рух Львов
 4 2 2 0 8 - 4 8
3.
Ворскла
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Металлист-1925
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Александрия
 3 2 0 1 2 - 3 6
6.
Колос Ковалёвка
 4 2 0 2 4 - 5 6
7.
Кривбасс
 2 1 1 0 5 - 3 4
8.
Днепр-1
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Верес
 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
11.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Полесье
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
13.
Оболонь
 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
Минай
 4 0 2 2 3 - 9 2
15.
Заря
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
ЛНЗ Черкассы
 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 5 3 2 0 12 - 6 11
2.
Полесье
 0:1 5 3 0 2 8 - 4 9
3.
Кривбасс
 4 2 1 1 6 - 2 7
4.
ЛНЗ Черкассы
 3 1 1 1 3 - 2 4
5.
Металлист-1925
 3 1 1 1 2 - 2 4
6.
Заря
 4 1 1 2 5 - 6 4
7.
Рух Львов
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Динамо Киев
 2 1 0 1 6 - 5 3
9.
Ворскла
 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
Оболонь
 3 1 0 2 2 - 5 3
11.
Черноморец Од
 1:0 4 1 0 3 4 - 7 3
12.
Колос Ковалёвка
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Днепр-1
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Александрия
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Минай
 2 0 0 2 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Кривбасс Задерака Максим 3 (1)
Шахтёр Донецк Кащук Алексей 3 (1)
Динамо Киев Ванат Владислав 3 (1)
Ворскла Юрченко Владлен 3
Весь список

Топ нарушителей
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Оболонь Taras Moroz 1 3
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 1
Колос Ковалёвка Бурда Никита 4
Заря Джордан 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Г О О О О Л - Васильев Александр Андреевич бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится ничьей.
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Лучшие коэффициенты
Черноморец Од
Ничья
Полесье
3.00
3.35
3.45
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Черноморец Од
Полесье
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