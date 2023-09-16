Тур: 7. Стадион: Черноморец.
1:0
Конец матча
0'
1:0
13' ГолВасильев Александр Андреевич
39' Желтая карточкаШабанов Артём
67' Желтая карточкаБойчук Богдан
73' Желтая карточкаArtem Smolyakov
81' Желтая карточкаГрицук Василий
81' Желтая карточкаБойко Денис
84' Желтая карточкаШпорн Йон
90' Желтая карточкаТанковский Вячеслав
90'+5
Ход матча
13'
39'
67'
73'
81'
81'
84'
70
Samson
Iyede
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Samson IyedeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Билык ОлегВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Guy HadidaНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Григорчук Роман
- Основной состав
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 ArielsonПолузащитник
-
10 Янаков ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Макуана БениПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Калитвинцев Юрий
История личных встреч
Черноморец Од
Полесье
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васильев Александр Андреевич
|2
|0.29
|Samson Iyede
|2
|0.29
|Бойчук Богдан
|1
|0.14
|Шпорн Йон
|1
|0.14
|Авагимян Артур
|1
|0.14
|Штогрин Андрей
|1
|0.14
|Путря Илья
|1 (1)
|0.14
|Кузык Орест
|0
|0
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будковский Филипп
|2
|0.29
|Макуана Бени
|2
|0.29
|Козак Артём
|1
|0.14
|Назаренко Александр
|1
|0.14
|Грицук Василий
|1 (1)
|0.14
|Кушниренко Богдан
|1
|0.14
|Arielson
|1
|0.14
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.14
|Танковский Вячеслав
|0
|0
|Кравченко Никита
|0
|0
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салюк Владимир
|2
|2
|Шпорн Йон
|4
|0
|Кузык Орест
|2
|1
|Бойчук Богдан
|3
|0
|Путря Илья
|3
|0
|Васильев Александр Андреевич
|2
|0
|Авагимян Артур
|2
|0
|Luka Gucek
|2
|0
|Брагару Максим
|2
|0
|Samson Iyede
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Artem Smolyakov
|3
|0
|Шаповал Владислав
|1
|1
|Шабанов Артём
|2
|0
|Танковский Вячеслав
|2
|0
|Гитченко Андрей
|0
|1
|Кушниренко Богдан
|0
|1
|Бойко Денис
|1
|0
|Будковский Филипп
|1
|0
|Грицук Василий
|1
|0
|Кравченко Никита
|1
|0
|Назаренко Александр
|1
|0
|Крушиньский Борис
|1
|0
Результаты матчей
Черноморец Од
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Полесье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
1
Черноморец Од
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Полесье
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
2
2
Черноморец Од
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Полесье
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
2
33%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
5
63%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
100%
76-90
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
22%
1
10%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
7
70%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
10%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Оболонь - Черноморец Од 1:0 Верес - Черноморец Од 3:1 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2
Черноморец Од - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Александрия - Черноморец Од 4:5 Ингулец - Черноморец Од 4:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:1 Черноморец Од - ЛНЗ Черкасcы 0:0 Металлист - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Рух Львов 1:3 Львов - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Минай 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Заря - Черноморец Од 3:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3
Полесье
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Полесье - Оболонь 2:0 Александрия - Полесье 0:3 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Рух Львов 0:1
Днепр-1 - Полесье 2:1 Верес - Полесье 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Гразер - Полесье 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Рапид Вена - Полесье 1:1 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Сепси - Полесье 1:0 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 Оболонь - Полесье 1:1 Полесье - Кремень 5:0 Металлург Зп - Полесье 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Оболонь 0:1 Кремень - Полесье 0:2 Полесье - Металлург Зп 1:2
Результаты матчей
Черноморец Од
Полесье
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Черноморец Од
Полесье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
34
43
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|2.
|7
|4
|0
|3
|10 - 5
|12
|3.
|7
|4
|0
|3
|10 - 9
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|5.
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|7.
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|9.
|6
|2
|1
|3
|3 - 6
|7
|10.
|3
|2
|0
|1
|10 - 6
|6
|11.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|12.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|16.
|6
|0
|2
|4
|4 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|11.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|13.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|2.
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|4.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|7.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|11.
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|3 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|3 (1)
|Шахтёр Донецк
|Кащук Алексей
|3 (1)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3 (1)
|Ворскла
|Юрченко Владлен
|3
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 3
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 1
|Колос Ковалёвка
|Бурда Никита
|4
|Черноморец Од
|Шпорн Йон
|4