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  4. Премьер-лига 2023-2024

Украина: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 7. Стадион: .
Черноморец Од
1:0
Конец матча
Полесье
0'
1:0
13' Гол
Васильев Александр Андреевич
39' Желтая карточка
Шабанов Артём
67' Желтая карточка
Бойчук Богдан
73' Желтая карточка
Artem Smolyakov
81' Желтая карточка
Грицук Василий
81' Желтая карточка
Бойко Денис
84' Желтая карточка
Шпорн Йон
90' Желтая карточка
Танковский Вячеслав
90'+5
1
Варакута
Даниил
9
Путря
Илья
5
Luka
Gucek
3
Ермаков
Виталий
45
Брагару
Максим
7
Кузык
Орест
27
Васильев
Александр
Андреевич
8
Шпорн
Йон
77
Штогрин
Андрей
70
Samson
Iyede
11
Бойчук
Богдан
71
Бойко
Денис
5
Кравченко
Никита
44
Чоботенко
Сергей
30
Шабанов
Артём
29
Artem
Smolyakov
55
Крушиньский
Борис
6
Танковский
Вячеслав
7
Назаренко
Александр
99
Arielson
10
Янаков
Денис
28
Будковский
Филипп
Черноморец Од
Полесье

История личных встреч

Черноморец Од
Полесье

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васильев Александр Андреевич 2 0.29
Samson Iyede 2 0.29
Бойчук Богдан 1 0.14
Шпорн Йон 1 0.14
Авагимян Артур 1 0.14
Штогрин Андрей 1 0.14
Путря Илья 1 (1) 0.14
Кузык Орест 0 0
Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будковский Филипп 2 0.29
Макуана Бени 2 0.29
Козак Артём 1 0.14
Назаренко Александр 1 0.14
Грицук Василий 1 (1) 0.14
Кушниренко Богдан 1 0.14
Arielson 1 0.14
Янаков Денис 1 (1) 0.14
Танковский Вячеслав 0 0
Кравченко Никита 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салюк Владимир 2 2
Шпорн Йон 4 0
Кузык Орест 2 1
Бойчук Богдан 3 0
Путря Илья 3 0
Васильев Александр Андреевич 2 0
Авагимян Артур 2 0
Luka Gucek 2 0
Брагару Максим 2 0
Samson Iyede 1 0
Билык Олег 1 0
Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Artem Smolyakov 3 0
Шаповал Владислав 1 1
Шабанов Артём 2 0
Танковский Вячеслав 2 0
Гитченко Андрей 0 1
Кушниренко Богдан 0 1
Бойко Денис 1 0
Будковский Филипп 1 0
Грицук Василий 1 0
Кравченко Никита 1 0
Назаренко Александр 1 0
Крушиньский Борис 1 0

Результаты матчей

Черноморец Од
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Полесье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
1
Черноморец Од
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Полесье
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

2
2
Черноморец Од
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Полесье
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
2
33%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
5
63%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
100%
76-90

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
22%
1
10%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
7
70%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
10%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Оболонь - Черноморец Од 1:0 Верес - Черноморец Од 3:1 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2
Черноморец Од - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Александрия - Черноморец Од 4:5 Ингулец - Черноморец Од 4:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:1 Черноморец Од - ЛНЗ Черкасcы 0:0 Металлист - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Рух Львов 1:3 Львов - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Минай 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Заря - Черноморец Од 3:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3
Полесье
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Полесье - Оболонь 2:0 Александрия - Полесье 0:3 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Рух Львов 0:1
Днепр-1 - Полесье 2:1 Верес - Полесье 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Гразер - Полесье 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Рапид Вена - Полесье 1:1 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Сепси - Полесье 1:0 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 Оболонь - Полесье 1:1 Полесье - Кремень 5:0 Металлург Зп - Полесье 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Оболонь 0:1 Кремень - Полесье 0:2 Полесье - Металлург Зп 1:2

Результаты матчей

Черноморец Од
Полесье

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Черноморец Од
Полесье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
4
3
1
6
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 0:0 7 4 3 0 14 - 7 15
2.
Полесье
 7 4 0 3 10 - 5 12
3.
Черноморец Од
 7 4 0 3 10 - 9 12
4.
Рух Львов
 5 3 2 0 9 - 4 11
5.
Кривбасс
 6 3 2 1 11 - 5 11
6.
Металлист-1925
 6 3 1 2 6 - 5 10
7.
Ворскла
 5 3 0 2 7 - 8 9
8.
Колос Ковалёвка
 6 2 2 2 5 - 6 8
9.
Александрия
 6 2 1 3 3 - 6 7
10.
Динамо Киев
 3 2 0 1 10 - 6 6
11.
Оболонь
 0:0 7 1 3 3 4 - 9 6
12.
Днепр-1
 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Заря
 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Верес
 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
ЛНЗ Черкассы
 6 1 1 4 4 - 7 4
16.
Минай
 6 0 2 4 4 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Рух Львов
 4 2 2 0 8 - 4 8
3.
Ворскла
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Металлист-1925
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Александрия
 3 2 0 1 2 - 3 6
6.
Колос Ковалёвка
 4 2 0 2 4 - 5 6
7.
Кривбасс
 2 1 1 0 5 - 3 4
8.
Шахтёр Донецк
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Днепр-1
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Верес
 4 1 1 2 5 - 6 4
11.
Динамо Киев
 1 1 0 0 4 - 1 3
12.
Полесье
 2 1 0 1 2 - 1 3
13.
Оболонь
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
Минай
 4 0 2 2 3 - 9 2
15.
Заря
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
ЛНЗ Черкассы
 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 0:0 5 3 2 0 12 - 6 11
2.
Полесье
 5 3 0 2 8 - 4 9
3.
Кривбасс
 4 2 1 1 6 - 2 7
4.
ЛНЗ Черкассы
 3 1 1 1 3 - 2 4
5.
Металлист-1925
 3 1 1 1 2 - 2 4
6.
Заря
 4 1 1 2 5 - 6 4
7.
Оболонь
 0:0 4 1 1 2 2 - 5 4
8.
Рух Львов
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Динамо Киев
 2 1 0 1 6 - 5 3
10.
Ворскла
 2 1 0 1 3 - 5 3
11.
Черноморец Од
 4 1 0 3 4 - 7 3
12.
Колос Ковалёвка
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Днепр-1
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Александрия
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Верес
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Минай
 2 0 0 2 1 - 5 0
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Кривбасс Задерака Максим 3 (1)
Шахтёр Донецк Кащук Алексей 3 (1)
Динамо Киев Ванат Владислав 3 (1)
Ворскла Юрченко Владлен 3
Весь список

Топ нарушителей
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Оболонь Taras Moroz 1 3
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 1
Колос Ковалёвка Бурда Никита 4
Черноморец Од Шпорн Йон 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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