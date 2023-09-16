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  4. Суперлига 2023-2024

Греция: Суперлига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Панетоликос
0:2
Перерыв
Панатинаикос
0'
0:1
13' Гол
Бернард Дуарте
0:2
45' Гол
Бернард Дуарте

Ход матча

13'
0:1
Бернард Дуарте
(Хуанкар)
45'
0:2
Бернард Дуарте

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 31 Владение мячом, % 69
Лучшие коэффициенты
Панетоликос
Ничья
Панатинаикос
7.87
8.20
1.56
Все Коэффициенты
1
Капино
Стефанос
47
Малис
Александрос
6
Ойконому
Мариос
26
Дуарте
Бруно
54
Льявас
Георгиос
34
Facundo
Perez
37
Цигарас
Ангелос
80
Franco
Baldassarra
24
Pedro
Silva
Torrejon
22
Серхио
Диас
7
Карелис
Никос
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
5
Шенквельд
Барт
23
Магнуссон
Хёрдур
3
Хуанкар
4
Перес
Рубен
52
Де
Вильена
Тонни
34
Паласиос
Себастьян
10
Бернард
Дуарте
17
Мансини
Даниэль
7
Иоаннидис
Фотис
Панетоликос
3-5-2
Панатинаикос
4-2-3-1

История личных встреч

Панетоликос
Панатинаикос

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
100%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 14 побед

25 матчей

16%
16%
68%
4 победы 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

16%
60%
24%
4 победы 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

12%
32%
56%
3 победы 8 ничьих 14 побед

История матчей

С
2:0
С
0:1
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
2:1
С
3:1
С
0:0
С
4:0
С
0:1
К
0:1
С
0:0
С
2:0
С
4:0
С
0:0
С
4:2
С
1:2
С
1:0
С
1:0
С
0:1
КГ
3:1
С
1:0
С
2:0
С
4:0
С
1:1

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

0.58
0.38

Среднее время на гол

154
234

Всего голов

32
7

Голов в среднем за матч

2.46
0.58

Среднее время на гол

36
154

Всего голов

39
12

Голов в среднем за матч

1.56
0.48

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

57
187

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Жоау Педру 1 0.33
Pedro Silva Torrejon 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернард Дуарте 2 0.67
Вербич Беньямин 1 0.33
Паласиос Себастьян 1 0.33
Гнезда-Черин Адам 1 0.33
Иоаннидис Фотис 1 0.33
Хуанкар 0 0
Мансини Даниэль 0 0
Котсирас Яннис 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карелис Никос 1 0
Franco Baldassarra 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шенквельд Барт 1 0
Де Вильена Тонни 1 0
Младенович Филип 1 0

Результаты матчей

Панетоликос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Панатинаикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Панетоликос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Панатинаикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Панетоликос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Панатинаикос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Пансерраикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 Волос - Панетоликос 2:0
Пансерраикос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - Атромитос 0:1 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Панетоликос - ОФИ 0:2 Атромитос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Левадиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Ионикос 0:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Астерас - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Ламия 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Левадиакос - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 6:1
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Брага - Панатинаикос 2:1
Марсель - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Панатинаикос - ЦСКА-1948 1:0 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Рогашка 3:1 Винер Виктория - Панатинаикос 0:4 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 0:0 Волос - Панатинаикос 0:2

Результаты матчей

Панетоликос
Панатинаикос

Точный счет

0:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Панетоликос
Панатинаикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 3 3 0 0 10 - 0 9
2.
Панатинаикос
 2:0 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
ПАС Янина
 4 2 1 1 7 - 1 7
4.
ОФИ
 4 2 1 1 6 - 7 7
5.
ПАОК
 3 2 0 1 5 - 2 6
6.
Ламия
 4 1 2 1 5 - 8 5
7.
АЕК
 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Арис Салоники
 3 1 0 2 5 - 6 3
9.
Астерас
 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Кифисия
 4 1 0 3 3 - 10 3
11.
Панетоликос
 0:2 3 0 2 1 1 - 3 2
12.
Пансерраикос
 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Волос
 3 0 1 2 4 - 8 1
14.
Атромитос
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 3 3 0 0 10 - 0 9
2.
ПАОК
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
ОФИ
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
ПАС Янина
 3 2 0 1 7 - 1 6
5.
Ламия
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Астерас
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Панатинаикос
 2:0 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Кифисия
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Арис Салоники
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Пансерраикос
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
АЕК
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Волос
 2 0 1 1 4 - 5 1
13.
Панетоликос
 0:2 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Атромитос
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
АЕК
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Панетоликос
 0:2 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
ПАС Янина
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Пансерраикос
 2 0 1 1 1 - 3 1
6.
ОФИ
 2 0 1 1 2 - 5 1
7.
Ламия
 2 0 1 1 2 - 6 1
8.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ПАОК
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Волос
 1 0 0 1 0 - 3 0
11.
Арис Салоники
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Астерас
 2 0 0 2 2 - 6 0
13.
Атромитос
 2 0 0 2 1 - 6 0
14.
Кифисия
 3 0 0 3 1 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ПАС Янина Конде Педро 5
Олимпиакос Масурас Гиоргос 3
Ламия Карлитос Карлос 2 (2)
Панатинаикос Бернард Дуарте 2 (1)
Арис Салоники Морон Лоренцо 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Карахалиос Зисис 2 2
Кифисия Сакик Эмануэль 4
Кифисия Ожегович Огнен 3
ПАС Янина Цаусис Мариос 3
Волос Кружляк Доминик 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Г О О О О Л - Бернард Дуарте бьет в цель!
  • 13'
    Хуанкар сделал результативную передачу.
  • 13'
    Г О О О О Л - Бернард Дуарте бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 64% завершится победой Панатинаикос.
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Лучшие коэффициенты
Панетоликос
Ничья
Панатинаикос
7.87
8.20
1.56
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Панетоликос 0:2 Панатинаикос онлайн

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