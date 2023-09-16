Тур: 4. Стадион: Панетоликос.
0:2
Перерыв
Ход матча
13'
0:1
45'
0:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
31 Владение мячом, % 69
26
Дуарте
Бруно
22
Серхио
Диас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Дуарте БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Серхио ДиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Хуанпи АньорНападающий
-
Главный тренер: Габриэль Шюррер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Виллиан АраоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джованович Иван
История личных встреч
Панетоликос
Панатинаикос
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
100%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 14 побед
25 матчей
16%
16%
68%
4 победы 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
16%
60%
24%
4 победы 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
12%
32%
56%
3 победы 8 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
0.58
0.38
Среднее время на гол
154
234
Всего голов
32
7
Голов в среднем за матч
2.46
0.58
Среднее время на гол
36
154
Всего голов
39
12
Голов в среднем за матч
1.56
0.48
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
57
187
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Жоау Педру
|1
|0.33
|Pedro Silva Torrejon
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернард Дуарте
|2
|0.67
|Вербич Беньямин
|1
|0.33
|Паласиос Себастьян
|1
|0.33
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0.33
|Иоаннидис Фотис
|1
|0.33
|Хуанкар
|0
|0
|Мансини Даниэль
|0
|0
|Котсирас Яннис
|0
|0
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карелис Никос
|1
|0
|Franco Baldassarra
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шенквельд Барт
|1
|0
|Де Вильена Тонни
|1
|0
|Младенович Филип
|1
|0
Результаты матчей
Панетоликос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Панатинаикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Панетоликос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Панатинаикос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Панетоликос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Панатинаикос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Пансерраикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 Волос - Панетоликос 2:0
Пансерраикос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - Атромитос 0:1 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Панетоликос - ОФИ 0:2 Атромитос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Левадиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Ионикос 0:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Астерас - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Ламия 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Левадиакос - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 6:1
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Брага - Панатинаикос 2:1
Марсель - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Панатинаикос - ЦСКА-1948 1:0 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Рогашка 3:1 Винер Виктория - Панатинаикос 0:4 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 0:0 Волос - Панатинаикос 0:2
Результаты матчей
Панетоликос
Панатинаикос
Точный счет
0:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Панетоликос
Панатинаикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|2.
|2:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|7 - 1
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|4
|1
|2
|1
|5 - 8
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|11.
|0:2
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|7 - 1
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|0:2
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|6.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|3
|Ламия
|Карлитос Карлос
|2 (2)
|Панатинаикос
|Бернард Дуарте
|2 (1)
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|2 (1)
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|2 2
|Кифисия
|Сакик Эмануэль
|4
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|3
|ПАС Янина
|Цаусис Мариос
|3
|Волос
|Кружляк Доминик
|3