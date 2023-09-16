Тур: 4. Стадион: Панетоликос.
0:5
Конец матча
0'
0:1
13' ГолБернард Дуарте
0:2
45' ГолБернард Дуарте
47' Желтая карточкаПерес Рубен
63' Желтая карточкаМалис Александрос
0:3
64' ГолБернард Дуарте
85' Желтая карточкаШенгелия Леван
0:4
86' ПенальтиКанталапьерда Аитор
0:5
90' ГолМагнуссон Хёрдур
90'+4
Ход матча
13'
0:1
45'
47'
64'
0:3
85'
86'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 10
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
26
Дуарте
Бруно
22
Серхио
Диас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Дуарте БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Серхио ДиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Хуанпи АньорНападающий
-
Главный тренер: Габриэль Шюррер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Виллиан АраоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джованович Иван
История личных встреч
Панетоликос
Панатинаикос
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
100%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 14 побед
25 матчей
16%
16%
68%
4 победы 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
16%
60%
24%
4 победы 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
12%
32%
56%
3 победы 8 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
0.58
0.38
Среднее время на гол
154
234
Всего голов
32
7
Голов в среднем за матч
2.46
0.58
Среднее время на гол
36
154
Всего голов
39
12
Голов в среднем за матч
1.56
0.48
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
57
187
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Жоау Педру
|1
|0.33
|Pedro Silva Torrejon
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернард Дуарте
|3
|1
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0.33
|Иоаннидис Фотис
|1
|0.33
|Вербич Беньямин
|1
|0.33
|Паласиос Себастьян
|1
|0.33
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.33
|Канталапьерда Аитор
|1 (1)
|0.33
|Хуанкар
|0
|0
|Мансини Даниэль
|0
|0
|Котсирас Яннис
|0
|0
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карелис Никос
|1
|0
|Шенгелия Леван
|1
|0
|Малис Александрос
|1
|0
|Franco Baldassarra
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Рубен
|1
|0
|Шенквельд Барт
|1
|0
|Де Вильена Тонни
|1
|0
|Младенович Филип
|1
|0
Результаты матчей
Панетоликос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Панатинаикос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Панетоликос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Панатинаикос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Панетоликос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Панатинаикос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
100%
2
22%
76-90
Пропущено
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Пансерраикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 Волос - Панетоликос 2:0
Пансерраикос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - Атромитос 0:1 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Панетоликос - ОФИ 0:2 Атромитос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Левадиакос 2:2 ПАС Янина - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Ионикос 0:1 Панетоликос - Ламия 1:3 Астерас - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Ламия 1:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Левадиакос - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 6:1
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Брага - Панатинаикос 2:1
Марсель - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Панатинаикос - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Панатинаикос - ЦСКА-1948 1:0 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Рогашка 3:1 Винер Виктория - Панатинаикос 0:4 Панатинаикос - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 0:0 Волос - Панатинаикос 0:2
Результаты матчей
Панетоликос
Панатинаикос
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Панетоликос
Панатинаикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ПАС Янина
|Конде Педро
|5
|Панатинаикос
|Бернард Дуарте
|3 (1)
|Олимпиакос
|Масурас Гиоргос
|3
|Ламия
|Карлитос Карлос
|2 (2)
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|2 (1)
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|2 2
|Кифисия
|Сакик Эмануэль
|4
|Кифисия
|Ожегович Огнен
|3
|ПАС Янина
|Цаусис Мариос
|3
|Волос
|Кружляк Доминик
|3