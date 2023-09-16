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Словакия: Суперлига
2023-2024

Тур: 7. Стадион: .
Ружомберок
1:0
Конец матча
Кошице
0'
1:0
10' Гол
Шефчик Самуэль
37' Желтая карточка
Мрва Марио
50' Желтая карточка
Jan Mizerak
73' Желтая карточка
Фашко Михал
90' Желтая карточка
90' Красная карточка
Фашко Михал
90'+7
35
Крайчирик
Иван
39
Котула
Юрай
32
Малы
Матуш
22
Симон
Габриэл
28
Селески
Александер
11
Лавринчик
Самуэль
24
Жигмунд
Марек
30
Хриен
Мартин
10
Шефчик
Самуэль
15
Герец
Штефан
20
Хобот
Марьян
22
Кира
Матуш
19
Фабиш
Лукаш
24
Кружляк
Доминик
18
Шинделарж
Мартин
7
Jan
Mizerak
17
Голиков
Александр
34
Грессак
Лукас
10
Boris
Turcak
23
Фашко
Михал
14
Анаане
Тиджани
55
Медвед
Жан
Ружомберок
4-2-1-3
Кошице
4-2-3-1

История личных встреч

Ружомберок
Кошице

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

86.7%
26.7%
13 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

26 матчей

34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

50%
26.9%
23.1%
13 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
2:3
С
1:0
С
2:1
С
1:1
С
1:2
КС
4:1
КС
0:0
С
0:3
С
2:2
С
1:1
С
3:0
С
3:1
CL
2:0
CL
1:1
CL
1:1
CL
0:2
CL
2:2
CL
0:1
CL
2:0
CL
2:0
CL
3:1
CL
2:1
CL
0:0
CL
1:0
CL
3:0
CL
1:0

Голы

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.33
1.07

Среднее время на гол

67
84

Всего голов

24
9

Голов в среднем за матч

1.71
0.75

Среднее время на гол

52
120

Всего голов

40
24

Голов в среднем за матч

1.54
0.92

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

58
97

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домонкос Кристоф 3 0.5
Герец Штефан 2 0.33
Шефчик Самуэль 1 0.17
Бобчек Томаш 1 0.17
Хриен Мартин 0 0
Котула Юрай 0 0
Хобот Марьян 0 0
Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пачинда Эрик 1 0.17
Грессак Лукас 1 0.17
Медвед Жан 1 0.17
Marcel Vasil 1 0.17
Boris Turcak 0 0
Miroslav Sovic 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лютеран Оливер 2 0
Масло Ян 1 0
Герец Штефан 1 0
Котула Юрай 1 0
Жигмунд Марек 1 0
Мудры Тимотей 1 0
Мрва Марио 1 0
Шефчик Самуэль 1 0
Лавринчик Самуэль 1 0
Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голиков Александр 4 0
Фашко Михал 1 1
Boris Turcak 2 0
Jan Mizerak 2 0
Пачинда Эрик 1 0
Кесе Кристи 1 0
Кривак Ян 1 0
Медвед Жан 1 0
Галлович Давид 1 0

Результаты матчей

Ружомберок
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Кошице
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
2
Ружомберок
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Кошице
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

1
1
Ружомберок
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Кошице
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
3
38%
1
33%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90

Пропущено

10
10
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
3
30%
1-15
3
30%
2
20%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
1
10%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 4:1 Ружомберок - ДАК 1:1 Ружомберок - Скалица 2:1
Жилина - Ружомберок 3:1 Заря - Ружомберок 1:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Карвина - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:3 Ганацка Славия - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 3:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Михаловце 2:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тренчин 4:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Скалица - Ружомберок 1:1
Кошице
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Кошице - Злате Моравце 1:0 Михаловце - Кошице 0:2 Кошице - Жилина 0:3 ДАК - Кошице 5:2
Кошице - Слован Братислава 0:0 Диошдьёр - Кошице 0:1 Пардубице - Кошице 0:2 Богемианс Дублин - Кошице 4:1 Татран Липтовски-Микулаш - Кошице 1:2 Кошице - Кишварда 1:2 Кошице - Ружомберок 2:3 Кошице - Погронье 5:0 Кошице - Спишска-Нова-Вес 6:0 Карвина - Кошице 3:1 Лисен - Кошице 2:2 Адмира - Кошице 0:1 Железярне Подбрезова - Кошице 3:2 Кошице - Требишов 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 4:1 Диошдьёр - Кошице 2:0

Результаты матчей

Ружомберок
Кошице

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ружомберок
Кошице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
1.5
Больше Меньше
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 7 5 0 2 17 - 11 15
2.
Дукла Банска-Бистрица
 7 4 2 1 15 - 10 14
3.
Тренчин
 6 4 1 1 13 - 9 13
4.
Железярне Подбрезова
 7 4 1 2 12 - 8 13
5.
Слован Братислава
 4 2 2 0 7 - 5 8
6.
ДАК
 6 2 2 2 9 - 6 8
7.
Спартак Трнава
 6 2 2 2 8 - 8 8
8.
Ружомберок
 6 2 2 2 7 - 10 8
9.
Кошице
 6 2 1 3 5 - 9 7
10.
Скалица
 7 2 1 4 7 - 8 7
11.
Злате Моравце
 6 0 1 5 3 - 10 1
12.
Михаловце
 6 0 1 5 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Тренчин
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Жилина
 4 3 0 1 12 - 9 9
4.
Ружомберок
 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Скалица
 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
Слован Братислава
 2 1 1 0 5 - 4 4
7.
Кошице
 3 1 1 1 1 - 3 4
8.
Дукла Банска-Бистрица
 3 1 1 1 4 - 6 4
9.
ДАК
 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
Спартак Трнава
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Злате Моравце
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Михаловце
 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 4 3 1 0 11 - 4 10
2.
Жилина
 3 2 0 1 5 - 2 6
3.
Спартак Трнава
 3 1 2 0 5 - 4 5
4.
ДАК
 4 1 2 1 3 - 2 5
5.
Слован Братислава
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Тренчин
 3 1 1 1 6 - 8 4
7.
Железярне Подбрезова
 3 1 0 2 6 - 6 3
8.
Кошице
 3 1 0 2 4 - 6 3
9.
Ружомберок
 3 0 1 2 3 - 8 1
10.
Михаловце
 2 0 0 2 1 - 4 0
11.
Скалица
 3 0 0 3 2 - 5 0
12.
Злате Моравце
 4 0 0 4 2 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 4 (3)
Жилина Henry Addo 4 (3)
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 4 (2)
Дукла Банска-Бистрица Enzo Arevalo 4 (1)
Тренчин Rahim Ibrahim 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 3
Кошице Голиков Александр 4
Тренчин Бариш Дамьян 4
Жилина Стойчевски Андрей 4
Михаловце Franck Bahi 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Мрва Марио получил желтую карточку от судьи
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