Тур: 7. Стадион: Ружомберок.
1:0
Конец матча
0'
1:0
10' ГолШефчик Самуэль
37' Желтая карточкаМрва Марио
50' Желтая карточкаJan Mizerak
73' Желтая карточкаФашко Михал
90' Красная карточкаФашко Михал
90'+7
Ход матча
10'
1:0
37'
50'
73'
90'
90'
39
Котула
Юрай
32
Малы
Матуш
30
Хриен
Мартин
15
Герец
Штефан
20
Хобот
Марьян
22
Кира
Матуш
19
Фабиш
Лукаш
10
Boris
Turcak
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Котула ЮрайЗащитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хриен МартинПолузащитник
- Нападающий
-
15 Герец ШтефанНападающий
-
20 Хобот МарьянНападающий
- Запасные игроки
-
17 Тучны АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гладик ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Tomko
- Основной состав
-
22 Кира МатушВратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Boris TurcakПолузащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Медвед ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Лачны МилошНападающий
-
-
11 Marcel Vasil
-
27 erik Liener
-
66 Peter Varga
-
-
Главный тренер: Anton Soltis
История личных встреч
Ружомберок
Кошице
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
86.7%
26.7%
13 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
26 матчей
34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
50%
26.9%
23.1%
13 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.33
1.07
Среднее время на гол
67
84
Всего голов
24
9
Голов в среднем за матч
1.71
0.75
Среднее время на гол
52
120
Всего голов
40
24
Голов в среднем за матч
1.54
0.92
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
58
97
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домонкос Кристоф
|3
|0.5
|Герец Штефан
|2
|0.33
|Шефчик Самуэль
|1
|0.17
|Бобчек Томаш
|1
|0.17
|Хриен Мартин
|0
|0
|Котула Юрай
|0
|0
|Хобот Марьян
|0
|0
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пачинда Эрик
|1
|0.17
|Грессак Лукас
|1
|0.17
|Медвед Жан
|1
|0.17
|Marcel Vasil
|1
|0.17
|Boris Turcak
|0
|0
|Miroslav Sovic
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лютеран Оливер
|2
|0
|Масло Ян
|1
|0
|Герец Штефан
|1
|0
|Котула Юрай
|1
|0
|Жигмунд Марек
|1
|0
|Мудры Тимотей
|1
|0
|Мрва Марио
|1
|0
|Шефчик Самуэль
|1
|0
|Лавринчик Самуэль
|1
|0
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голиков Александр
|4
|0
|Фашко Михал
|1
|1
|Boris Turcak
|2
|0
|Jan Mizerak
|2
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|Кесе Кристи
|1
|0
|Кривак Ян
|1
|0
|Медвед Жан
|1
|0
|Галлович Давид
|1
|0
Результаты матчей
Ружомберок
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Кошице
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
2
Ружомберок
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Кошице
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
1
1
Ружомберок
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Кошице
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
3
38%
1
33%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90
Пропущено
10
10
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
3
30%
1-15
3
30%
2
20%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
1
10%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 4:1 Ружомберок - ДАК 1:1 Ружомберок - Скалица 2:1
Жилина - Ружомберок 3:1 Заря - Ружомберок 1:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Карвина - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:3 Ганацка Славия - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 3:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Михаловце 2:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тренчин 4:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Скалица - Ружомберок 1:1
Кошице
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Кошице - Злате Моравце 1:0 Михаловце - Кошице 0:2 Кошице - Жилина 0:3 ДАК - Кошице 5:2
Кошице - Слован Братислава 0:0 Диошдьёр - Кошице 0:1 Пардубице - Кошице 0:2 Богемианс Дублин - Кошице 4:1 Татран Липтовски-Микулаш - Кошице 1:2 Кошице - Кишварда 1:2 Кошице - Ружомберок 2:3 Кошице - Погронье 5:0 Кошице - Спишска-Нова-Вес 6:0 Карвина - Кошице 3:1 Лисен - Кошице 2:2 Адмира - Кошице 0:1 Железярне Подбрезова - Кошице 3:2 Кошице - Требишов 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 4:1 Диошдьёр - Кошице 2:0
Результаты матчей
Ружомберок
Кошице
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ружомберок
Кошице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
24
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|4 (3)
|Жилина
|Henry Addo
|4 (3)
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|4 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Enzo Arevalo
|4 (1)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|4 (1)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 3
|Кошице
|Голиков Александр
|4
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|4
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|4
|Михаловце
|Franck Bahi
|4