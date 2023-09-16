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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Соцца Симоне
Интер Милан
 
Позже
Милан
Прогнозы 132
Интер Милан 55.3% (73)
X 35.6% (47)
Милан 9.1% (12)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Интер Милан
Ничья
Милан
3.40
3.58
3.60
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1
Зоммер
Янн
36
Дармиан
Маттео
15
Ачерби
Франческо
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
23
Барелла
Николо
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
32
Димарко
Федерико
9
Тюрам
Маркус
10
Мартинес
Лаутаро
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
28
Тиав
Малик
24
Кьяер
Симон
19
Эрнандес
Тео
8
Лофтус-Чик
Рубен
33
Крунич
Раде
14
Рейндерс
Тиджани
11
Пулишич
Кристиан
9
Жиру
Оливье
10
Леау
Рафаэл
Интер Милан
3-5-2
Милан
4-3-3

История личных встреч

Интер Милан
Милан

29 матчей

89.7%
10.3%
26 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.6%
27.6%
13.8%
17 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

69%
17.2%
13.8%
20 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 11 побед

48 матчей

54.2%
16.7%
29.1%
26 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

35.4%
39.6%
25%
17 побед 19 ничьих 12 побед

Второй тайм

41.7%
35.4%
22.9%
20 побед 17 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:2
СA
1:0
С
0:3
СA
3:2
К
3:0
К
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
0:3
К
2:1
СA
1:2
СA
4:2
СA
0:2
СA
2:3
СA
1:0
СA
0:0
К
1:0
СA
3:2
СA
2:2
СA
2:2
СA
3:0
ТСН
1:0
ТМК
0:1
СA
1:0
ТМК
2:1
МКЧ
1:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:1
2:1
СA
4:2
СA
0:1
С
2:1
СA
3:0
СA
0:1
ТМС
0:0
СA
2:0
СA
0:4
ТМС
0:1
ТМС
0:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1

Голы

Всего голов

34
32

Голов в среднем за матч

1.7
1.14

Среднее время на гол

52
78

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

0.93
0.9

Среднее время на гол

96
100

Всего голов

60
50

Голов в среднем за матч

1.25
1.04

Тотал матчей

2.5
44
Больше 92%
Меньше 8%
4
29
Больше 60%
Меньше 40%
19
22
Больше 46%
Меньше 54%
26
8
Больше 17%
Меньше 83%
40
5
Больше 10%
Меньше 90%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
46

Среднее время на гол

72
86

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 5 1.67
Тюрам Маркус 1 0.33
Дюмфрис Дензел 1 0.33
Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.33
Димарко Федерико 0 0
Арнаутович Марко 0 0
Куадрадо Хуан 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 4 (3) 1.33
Пулишич Кристиан 2 0.67
Леау Рафаэл 1 0.33
Эрнандес Тео 1 0.33
Калабрия Давиде 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Рейндерс Тиджани 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мхитарян Генрих 1 0
Барелла Николо 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томори Фикайо 1 1
Эрнандес Тео 2 0
Крунич Раде 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Окафор Ноа 1 0
Тиав Малик 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Интер Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Милан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Интер Милан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Милан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
17%
2
50%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
13%
2
25%
1-15
3
38%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Интер Милан - Фиорентина 4:0 Кальяри - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Монца 2:0 Интер Милан - Эгнатия 4:2
Зальцбург - Интер Милан 3:4 ПСЖ - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Торино - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Аталанта 3:2 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Милан - Интер Милан 0:2 Рома - Интер Милан 0:2 Верона - Интер Милан 0:6 Интер Милан - Лацио 3:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3
Милан
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 4:1 Болонья - Милан 0:2 Милан - Новара 4:2
Милан - Этуаль Сахель I 4:0 Милан - Тренто 0:1 Монца - Милан 1:1 Милан - Барселона 0:1 Ювентус - Милан 2:2 Реал Мадрид - Милан 3:2 Милан - Лумеццане 7:0 Милан - Верона 3:1 Ювентус - Милан 0:1 Милан - Сампдория 5:1 Интер Милан - Милан 1:0 Специя - Милан 2:0 Милан - Интер Милан 0:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Рома - Милан 1:1

Результаты матчей

Интер Милан
Милан

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 8 - 0 9
3.
Милан
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
4.
Лечче
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Аталанта
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
6.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Верона
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8.
Фрозиноне
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Фиорентина
 Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
10.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
12.
Сассуоло
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Монца
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
14.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
15.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Салернитана
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Удинезе
 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
18.
Рома
 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
19.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Лечче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Монца
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Сассуоло
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Болонья
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Фрозиноне
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
13.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Удинезе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
17.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Фиорентина
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
8.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лечче
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Салернитана
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Торино
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Монца
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5
Ювентус Влахович Душан 4 (1)
Милан Жиру Оливье 4 (1)
Ювентус Кьеза Федерико 3
Наполи Осимхен Виктор 3
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Лацио Пеллегрини Лука 3
Милан Томори Фикайо 1 1
Монца Иццо Армандо 2
Дженоа Малиновский Руслан 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 сентября 2023, осталось 23 минуты.

    Главный судья: Соцца Симоне

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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 132
    Интер Милан 55.3% (73)
    X 35.6% (47)
    Милан 9.1% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Милан
    3.40
    3.58
    3.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Интер Милан - Милан

    Исход игры
    Интер Милан
    55.2% (74)
    Ничья
    35.8% (48)
    Милан
    9% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.91% (62)
    Меньше
    46.09% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    84.35% (97)
    Нет
    15.65% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    34.3% (46)
    1:1 Ничья
    26.9% (36)
    1:0 Интер Милан
    10.4% (14)
    2:2 Ничья
    6% (8)
    1:2 Милан
    3% (4)
    2:0 Интер Милан
    1.5% (2)
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