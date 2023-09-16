Тур: 4. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Соцца Симоне
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
16
Меньян
Майк
28
Тиав
Малик
24
Кьяер
Симон
19
Эрнандес
Тео
33
Крунич
Раде
10
Леау
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Аудеро ЭмильВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
28 Тиав МаликЗащитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Леау РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Муса ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Чуквезе СамуПолузащитник
-
18 Ромеро ЛукаНападающий
-
15 Йович ЛукаНападающий
-
17 Окафор НоаНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Интер Милан
Милан
29 матчей
89.7%
10.3%
26 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.6%
27.6%
13.8%
17 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
69%
17.2%
13.8%
20 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 11 побед
48 матчей
54.2%
16.7%
29.1%
26 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
35.4%
39.6%
25%
17 побед 19 ничьих 12 побед
Второй тайм
41.7%
35.4%
22.9%
20 побед 17 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
32
Голов в среднем за матч
1.7
1.14
Среднее время на гол
52
78
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
0.93
0.9
Среднее время на гол
96
100
Всего голов
60
50
Голов в среднем за матч
1.25
1.04
Тотал матчей
2.5
44
Больше 92%
Меньше 8%
4
29
Больше 60%
Меньше 40%
19
22
Больше 46%
Меньше 54%
26
8
Больше 17%
Меньше 83%
40
5
Больше 10%
Меньше 90%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
Среднее время на гол
72
86
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|5
|1.67
|Тюрам Маркус
|1
|0.33
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.33
|Чалханоглу Хакан
|1 (1)
|0.33
|Димарко Федерико
|0
|0
|Арнаутович Марко
|0
|0
|Куадрадо Хуан
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|4 (3)
|1.33
|Пулишич Кристиан
|2
|0.67
|Леау Рафаэл
|1
|0.33
|Эрнандес Тео
|1
|0.33
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
|Рейндерс Тиджани
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Барелла Николо
|1
|0
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томори Фикайо
|1
|1
|Эрнандес Тео
|2
|0
|Крунич Раде
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Тиав Малик
|1
|0
Результаты матчей
Интер Милан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Интер Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Милан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Интер Милан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Милан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
17%
2
50%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
13%
2
25%
1-15
3
38%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Интер Милан - Фиорентина 4:0 Кальяри - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Монца 2:0 Интер Милан - Эгнатия 4:2
Зальцбург - Интер Милан 3:4 ПСЖ - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Торино - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Аталанта 3:2 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Милан - Интер Милан 0:2 Рома - Интер Милан 0:2 Верона - Интер Милан 0:6 Интер Милан - Лацио 3:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3
Милан
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 4:1 Болонья - Милан 0:2 Милан - Новара 4:2
Милан - Этуаль Сахель I 4:0 Милан - Тренто 0:1 Монца - Милан 1:1 Милан - Барселона 0:1 Ювентус - Милан 2:2 Реал Мадрид - Милан 3:2 Милан - Лумеццане 7:0 Милан - Верона 3:1 Ювентус - Милан 0:1 Милан - Сампдория 5:1 Интер Милан - Милан 1:0 Специя - Милан 2:0 Милан - Интер Милан 0:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Рома - Милан 1:1
Результаты матчей
Интер Милан
Милан
Точный счет
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Интер Милан
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|5
|Ювентус
|Влахович Душан
|4 (1)
|Милан
|Жиру Оливье
|4 (1)
|Ювентус
|Кьеза Федерико
|3
|Наполи
|Осимхен Виктор
|3
|Удинезе
|Кабаселе Кристиан
|3
|Лацио
|Пеллегрини Лука
|3
|Милан
|Томори Фикайо
|1 1
|Монца
|Иццо Армандо
|2
|Дженоа
|Малиновский Руслан
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Интер Милан - Милан
Исход игры
Интер Милан
55.2% (74)
Ничья
35.8% (48)
Милан
9% (12)
Тотал 2.5
Больше
53.91% (62)
Меньше
46.09% (53)
Обе команды забьют
Да
84.35% (97)
Нет
15.65% (18)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
34.3% (46)
1:1 Ничья
26.9% (36)
1:0 Интер Милан
10.4% (14)
2:2 Ничья
6% (8)
1:2 Милан
3% (4)
2:0 Интер Милан
1.5% (2)
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