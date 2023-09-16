Тур: 4.
3:2
Конец матча
0'
1:0
11' ГолФран Соль
23' Желтая карточкаAntxon Jaso
1:1
26' ГолПерес Хосе
34' Желтая карточкаLukas Brambilla
2:1
38' ГолТричковски Иван
3:1
45' ГолФран Соль
3:2
59' ГолIbrahim Sangare II
90' Желтая карточкаПонс Пере
90' Желтая карточкаHabib Oueslati
90'+10
Ход матча
11'
1:0
23'
26'
1:1
34'
38'
2:1
45'
3:1
59'
90'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Эррерин ЯгоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
- Полузащитник
-
71 Димерс МаркПолузащитник
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
-
Главный тренер: Ольтра Хосе Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Перес ХосеНападающий
-
-
-
22 Antxon Jaso
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexandros Garpozis
История личных встреч
АЕК Ларнака
Отеллос
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
3
1.33
Среднее время на гол
30
67
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.8
1.2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
50
75
Бомбардиры внутри турнира
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фран Соль
|6 (1)
|1.5
|Тричковски Иван
|2
|0.5
|Понс Пере
|1
|0.25
|Фараж Имад
|1
|0.25
Отеллос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Христодулу Георгиос
|1
|0.25
|Н'Диайе Мамаду
|1
|0.25
|Ibrahim Sangare II
|1
|0.25
|Перес Хосе
|1
|0.25
Карточки
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Понс Пере
|2
|0
|Томович Ненад
|1
|0
|Санчес Факундо
|1
|0
|Бруну Гама
|1
|0
|Фран Соль
|1
|0
|Густаву Луиш
|1
|0
|Миличевич Хрвое
|1
|0
Отеллос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ананг Бенсон
|1
|1
|Ibrahim Sangare II
|2
|0
|Lukas Brambilla
|2
|0
|Habib Oueslati
|2
|0
|Antxon Jaso
|2
|0
|Рамос Лукас
|1
|0
|Н'Диайе Мамаду
|1
|0
|Eduardo Nardini
|1
|0
Результаты матчей
АЕК Ларнака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Отеллос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
4
АЕК Ларнака
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Отеллос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
0
АЕК Ларнака
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Отеллос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
7
4
Голы по времени матча
Забито
8
4
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
25%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
29%
2
40%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
10
4
8 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
1
25%
16-30
3
30%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
7
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
22%
2
29%
1-15
3
33%
2
29%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК Ларнака
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0
АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 АЕК Ларнака - Торпедо-БелАЗ 1:1 Торпедо-БелАЗ - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аль-Таи 2:0 АЕК Ларнака - Кишварда 1:2 АЕК Ларнака - Войводина Нови Сад 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Пафос - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0
Отеллос
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Этникос Ахна - Отеллос 1:1 Отеллос - Анортосис 0:2 Аполлон - Отеллос 1:1 Неа Саламина - Отеллос 2:0
Отеллос - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Отеллос - Омония 29-го Мая 4:1 Пейе 2014 - Отеллос 1:2 Отеллос - Ахиронас Онисилос 1:0 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 МЭАП Нису - Отеллос 1:2 Отеллос - Закакиу 3:1 Омония Арадиппу - Отеллос 0:0 Омония 29-го Мая - Отеллос 1:1 Отеллос - Пейе 2014 2:0 Ахиронас Онисилос - Отеллос 0:2 Отеллос - Этникос Ахна 1:0 Отеллос - МЭАП Нису 2:3 Закакиу - Отеллос 2:0 Отеллос - Омония Арадиппу 2:1 Закакиу - Отеллос 3:1
Результаты матчей
АЕК Ларнака
Отеллос
Точный счет
3:2
1 раз 50%
5:5
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:5
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
АЕК Ларнака
Отеллос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
13
22
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|10 - 9
|7
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|6.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|4
|1
|0
|3
|6 - 12
|3
|10.
|3
|0
|2
|1
|7 - 9
|2
|11.
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|12.
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|13.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|14.
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|8 - 7
|4
|8.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|6 - 8
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|6
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|5
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|4
|Анортосис
|Герреро Мигель
|3
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|2
|АПОЭЛ
|Шебаке Иссам
|1 2
|АЕЛ Лимаcсол
|Филипович Петар
|3
|АЕЛ Лимаcсол
|Марш Джордж
|3
|Омония Никосия
|Симич Велько
|1 1
|АПОЭЛ
|Далсью
|1 1