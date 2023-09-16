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  4. Первый дивизион 2023-2024

Кипр: Первый дивизион
2023-2024

Тур: 4.
АЕК Ларнака
3:2
Конец матча
Отеллос
0'
1:0
11' Гол
Фран Соль
23' Желтая карточка
Antxon Jaso
1:1
26' Гол
Перес Хосе
34' Желтая карточка
Lukas Brambilla
2:1
38' Гол
Тричковски Иван
3:1
45' Гол
Фран Соль
3:2
59' Гол
Ibrahim Sangare II
90' Желтая карточка
Понс Пере
90' Желтая карточка
Habib Oueslati
90'+10
АЕК Ларнака
Отеллос

История личных встреч

АЕК Ларнака
Отеллос

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

К
4:0
К
1:1
ПД
2:2
ПД
1:1
КК
1:2

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
1.33

Среднее время на гол

30
67

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

50
75

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фран Соль 6 (1) 1.5
Тричковски Иван 2 0.5
Понс Пере 1 0.25
Фараж Имад 1 0.25
Отеллос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Христодулу Георгиос 1 0.25
Н'Диайе Мамаду 1 0.25
Ibrahim Sangare II 1 0.25
Перес Хосе 1 0.25

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понс Пере 2 0
Томович Ненад 1 0
Санчес Факундо 1 0
Бруну Гама 1 0
Фран Соль 1 0
Густаву Луиш 1 0
Миличевич Хрвое 1 0
Отеллос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ананг Бенсон 1 1
Ibrahim Sangare II 2 0
Lukas Brambilla 2 0
Habib Oueslati 2 0
Antxon Jaso 2 0
Рамос Лукас 1 0
Н'Диайе Мамаду 1 0
Eduardo Nardini 1 0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Отеллос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
4
АЕК Ларнака
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Отеллос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
0
АЕК Ларнака
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Отеллос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

8
4
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
25%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
29%
2
40%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

10
4
8 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
1
25%
16-30
3
30%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
22%
2
29%
1-15
3
33%
2
29%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0
АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 АЕК Ларнака - Торпедо-БелАЗ 1:1 Торпедо-БелАЗ - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аль-Таи 2:0 АЕК Ларнака - Кишварда 1:2 АЕК Ларнака - Войводина Нови Сад 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Пафос 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Пафос - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0
Отеллос
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Этникос Ахна - Отеллос 1:1 Отеллос - Анортосис 0:2 Аполлон - Отеллос 1:1 Неа Саламина - Отеллос 2:0
Отеллос - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Отеллос - Омония 29-го Мая 4:1 Пейе 2014 - Отеллос 1:2 Отеллос - Ахиронас Онисилос 1:0 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 МЭАП Нису - Отеллос 1:2 Отеллос - Закакиу 3:1 Омония Арадиппу - Отеллос 0:0 Омония 29-го Мая - Отеллос 1:1 Отеллос - Пейе 2014 2:0 Ахиронас Онисилос - Отеллос 0:2 Отеллос - Этникос Ахна 1:0 Отеллос - МЭАП Нису 2:3 Закакиу - Отеллос 2:0 Отеллос - Омония Арадиппу 2:1 Закакиу - Отеллос 3:1

Результаты матчей

АЕК Ларнака
Отеллос

Точный счет

3:2
1 раз 50%
5:5
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:5
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

АЕК Ларнака
Отеллос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
1
3
2
2
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Омония Никосия
 0:0 4 2 2 0 9 - 4 8
3.
Анортосис
 3 2 1 0 7 - 3 7
4.
АЕК Ларнака
 4 2 1 1 10 - 9 7
5.
АЕЛ Лимаcсол
 0:0 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Пафос
 2 2 0 0 6 - 1 6
7.
Аполлон
 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Закакиу
 4 1 0 3 6 - 12 3
10.
Этникос Ахна
 3 0 2 1 7 - 9 2
11.
Неа Саламина
 3 0 2 1 3 - 7 2
12.
Отеллос
 4 0 2 2 4 - 7 2
13.
Кармиотисса
 3 0 1 2 3 - 7 1
14.
Докса Катокопия
 4 0 0 4 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Омония Никосия
 0:0 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Арис Лимассол
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Анортосис
 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
Аполлон
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
АЕЛ Лимаcсол
 0:0 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
АЕК Ларнака
 2 1 1 0 8 - 7 4
8.
Кармиотисса
 1 0 1 0 3 - 3 1
9.
Неа Саламина
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Этникос Ахна
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Отеллос
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Закакиу
 2 0 0 2 0 - 7 0
14.
Докса Катокопия
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Анортосис
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Закакиу
 2 1 0 1 6 - 5 3
4.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
АЕК Ларнака
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
АЕЛ Лимаcсол
 0:0 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Омония Никосия
 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Отеллос
 3 0 2 1 4 - 5 2
9.
Аполлон
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 6 - 8 1
11.
Неа Саламина
 2 0 1 1 2 - 6 1
12.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Докса Катокопия
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Кармиотисса
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 6
Омония Никосия Какулис Андроникос 5
Этникос Ахна Элиа Мариос 4
Анортосис Герреро Мигель 3
АЕК Ларнака Тричковски Иван 2
Весь список

Топ нарушителей
АПОЭЛ Шебаке Иссам 1 2
АЕЛ Лимаcсол Филипович Петар 3
АЕЛ Лимаcсол Марш Джордж 3
Омония Никосия Симич Велько 1 1
АПОЭЛ Далсью 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Г О О О О Л - Фран Соль бьет в цель!
    • 38'
      Г О О О О Л - Тричковски Иван бьет в цель!
    • 34'
      Lukas Brambilla получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Г О О О О Л - Перес Хосе бьет в цель!
    • 23'
      Antxon Jaso получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Г О О О О Л - Фран Соль бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч АЕК Ларнака 3:2 Отеллос онлайн

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