Тур: 4.
0:0
Второй тайм: 58'
0'
14' Желтая карточкаSilva
16' Желтая карточкаМарш Джордж
42' Желтая карточкаБезус Роман
48' Красная карточкаСиприано Маркос Робсон
53' Желтая карточкаМорсай Йонатан
Ход матча
14'
16'
42'
53'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Цука РавиЗащитник
-
21 Марш ДжорджПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
66 Silva
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Черных ФёдорПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christos Charalampous
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
21 Симич ВелькоПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Софронис Августис
История личных встреч
АЕЛ Лимаcсол
Омония Никосия
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
77.8%
8 побед 14 ничьих 0 побед
26 матчей
11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед
44 матча
29.5%
18.2%
52.3%
13 побед 8 ничьих 23 победы
Первый тайм
25%
34.1%
40.9%
11 побед 15 ничьих 18 побед
Второй тайм
18.2%
45.5%
36.3%
8 побед 20 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
13
Голов в среднем за матч
1.38
0.65
Среднее время на гол
65
138
Всего голов
35
30
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Среднее время на гол
51
72
Всего голов
68
43
Голов в среднем за матч
1.55
0.98
Тотал матчей
2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
29
Больше 66%
Меньше 34%
15
19
Больше 43%
Меньше 57%
25
10
Больше 23%
Меньше 77%
34
8
Больше 18%
Меньше 82%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
58
92
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.5
|Срнич Драголюб
|1
|0.25
|Папафотис Вассилис
|1
|0.25
|Морсай Йонатан
|1
|0.25
|Андреу Эвангелос
|1
|0.25
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Какулис Андроникос
|5
|1.25
|Симич Велько
|1
|0.25
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|0.25
Карточки
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филипович Петар
|3
|0
|Марш Джордж
|3
|0
|Цука Рави
|2
|0
|Морсай Йонатан
|2
|0
|Деваст Себастьен
|0
|1
|Мендоса Хавьер
|1
|0
|Папафотис Вассилис
|1
|0
|Франдзис Христофорос
|1
|0
|Silva
|1
|0
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симич Велько
|1
|1
|Харалампус Харалампос
|2
|0
|Баширу Фуад
|0
|1
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|1
|Безус Роман
|1
|0
|Ансарифард Карим
|1
|0
|Кусулос Янис
|1
|0
|Кассама Морету
|1
|0
Результаты матчей
АЕЛ Лимаcсол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Омония Никосия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
АЕЛ Лимаcсол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Омония Никосия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
4
АЕЛ Лимаcсол
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Омония Никосия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
7
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Пафос - АЕЛ Лимаcсол 3:1 АЕЛ Лимаcсол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 0:0
Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:1 Эносис - АЕЛ Лимаcсол 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 3:3 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 1:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 1:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 2:0 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0
Омония Никосия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1
Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Омония Никосия - Габала 4:1 Габала - Омония Никосия 2:3 Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Гурник Ленчна - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:1 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0 Пафос - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Пафос 3:1 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 0:3
Результаты матчей
АЕЛ Лимаcсол
Омония Никосия
Точный счет
4:3
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
АЕЛ Лимаcсол
Омония Никосия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
21
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|10 - 9
|7
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|6.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|4
|1
|0
|3
|6 - 12
|3
|10.
|3
|0
|2
|1
|7 - 9
|2
|11.
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|12.
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|13.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|14.
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|8 - 7
|4
|8.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|14.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|6 - 8
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|6
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|5
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|4
|Анортосис
|Герреро Мигель
|3
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|2
|АПОЭЛ
|Шебаке Иссам
|1 2
|АЕЛ Лимаcсол
|Филипович Петар
|3
|АЕЛ Лимаcсол
|Марш Джордж
|3
|Омония Никосия
|Симич Велько
|1 1
|АПОЭЛ
|Далсью
|1 1