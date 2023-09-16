  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024

Кипр: Первый дивизион
2023-2024

Тур: 4.
АЕЛ Лимаcсол
0:0
Второй тайм: 58'
Омония Никосия
0'
14' Желтая карточка
Silva
16' Желтая карточка
Марш Джордж
42' Желтая карточка
Безус Роман
48' Красная карточка
Сиприано Маркос Робсон
53' Желтая карточка
Морсай Йонатан

Ход матча

14'
Silva
 
16'
Марш Джордж
 
42'
 
Безус Роман
48'
 
Сиприано Маркос Робсон
51'
 
Лекьякс Ян
Безус Роман
53'
Морсай Йонатан
 
Лучшие коэффициенты
АЕЛ Лимаcсол
Ничья
Омония Никосия
5.20
3.45
3.50
Все Коэффициенты
АЕЛ Лимаcсол
Омония Никосия

История личных встреч

АЕЛ Лимаcсол
Омония Никосия

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
77.8%
8 побед 14 ничьих 0 побед

26 матчей

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед

44 матча

29.5%
18.2%
52.3%
13 побед 8 ничьих 23 победы

Первый тайм

25%
34.1%
40.9%
11 побед 15 ничьих 18 побед

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
8 побед 20 ничьих 16 побед

История матчей

К
0:1
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
3:2
К
0:0
ПД
1:1
К
1:1
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
0:3
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
3:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
2:3
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
2:1
ПД
4:1
ПД
1:0
ПД
4:2
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
2:3
ПД
2:0
ПД
3:1
ПД
0:0
КК
1:0
КК
0:0
ПД
2:0
ПД
1:1
С
3:5
CC
0:1
ПД
1:0
ПД
2:0

Голы

Всего голов

33
13

Голов в среднем за матч

1.38
0.65

Среднее время на гол

65
138

Всего голов

35
30

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Среднее время на гол

51
72

Всего голов

68
43

Голов в среднем за матч

1.55
0.98

Тотал матчей

2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
29
Больше 66%
Меньше 34%
15
19
Больше 43%
Меньше 57%
25
10
Больше 23%
Меньше 77%
34
8
Больше 18%
Меньше 82%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

58
92

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимаcсол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хенти Эзекиэль 2 (1) 0.5
Срнич Драголюб 1 0.25
Папафотис Вассилис 1 0.25
Морсай Йонатан 1 0.25
Андреу Эвангелос 1 0.25
Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Какулис Андроникос 5 1.25
Симич Велько 1 0.25
Сиприано Маркос Робсон 1 0.25

Карточки

АЕЛ Лимаcсол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филипович Петар 3 0
Марш Джордж 3 0
Цука Рави 2 0
Морсай Йонатан 2 0
Деваст Себастьен 0 1
Мендоса Хавьер 1 0
Папафотис Вассилис 1 0
Франдзис Христофорос 1 0
Silva 1 0
Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симич Велько 1 1
Харалампус Харалампос 2 0
Баширу Фуад 0 1
Сиприано Маркос Робсон 0 1
Безус Роман 1 0
Ансарифард Карим 1 0
Кусулос Янис 1 0
Кассама Морету 1 0

Результаты матчей

АЕЛ Лимаcсол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Омония Никосия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
АЕЛ Лимаcсол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Омония Никосия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
4
АЕЛ Лимаcсол
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Омония Никосия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
7

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Пафос - АЕЛ Лимаcсол 3:1 АЕЛ Лимаcсол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 0:0
Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:1 Эносис - АЕЛ Лимаcсол 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 3:3 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 1:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 1:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 2:0 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0
Омония Никосия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1
Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Омония Никосия - Габала 4:1 Габала - Омония Никосия 2:3 Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Гурник Ленчна - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:1 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0 Пафос - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Пафос 3:1 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 0:3

Результаты матчей

АЕЛ Лимаcсол
Омония Никосия

Точный счет

4:3
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

АЕЛ Лимаcсол
Омония Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
2
1
1
2
3.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Омония Никосия
 0:0 4 2 2 0 9 - 4 8
3.
Анортосис
 3 2 1 0 7 - 3 7
4.
АЕК Ларнака
 4 2 1 1 10 - 9 7
5.
АЕЛ Лимаcсол
 0:0 4 2 1 1 6 - 6 7
6.
Пафос
 2 2 0 0 6 - 1 6
7.
Аполлон
 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Закакиу
 4 1 0 3 6 - 12 3
10.
Этникос Ахна
 3 0 2 1 7 - 9 2
11.
Неа Саламина
 3 0 2 1 3 - 7 2
12.
Отеллос
 4 0 2 2 4 - 7 2
13.
Кармиотисса
 3 0 1 2 3 - 7 1
14.
Докса Катокопия
 4 0 0 4 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Омония Никосия
 0:0 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Арис Лимассол
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Анортосис
 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
Аполлон
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
АЕЛ Лимаcсол
 0:0 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
АЕК Ларнака
 2 1 1 0 8 - 7 4
8.
Кармиотисса
 1 0 1 0 3 - 3 1
9.
Неа Саламина
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Этникос Ахна
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Отеллос
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Закакиу
 2 0 0 2 0 - 7 0
14.
Докса Катокопия
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Анортосис
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Закакиу
 2 1 0 1 6 - 5 3
4.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
АЕК Ларнака
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
АЕЛ Лимаcсол
 0:0 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Омония Никосия
 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Отеллос
 3 0 2 1 4 - 5 2
9.
Аполлон
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 6 - 8 1
11.
Неа Саламина
 2 0 1 1 2 - 6 1
12.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Докса Катокопия
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Кармиотисса
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 6
Омония Никосия Какулис Андроникос 5
Этникос Ахна Элиа Мариос 4
Анортосис Герреро Мигель 3
АЕК Ларнака Тричковски Иван 2
Весь список

Топ нарушителей
АПОЭЛ Шебаке Иссам 1 2
АЕЛ Лимаcсол Филипович Петар 3
АЕЛ Лимаcсол Марш Джордж 3
Омония Никосия Симич Велько 1 1
АПОЭЛ Далсью 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 53'
    Морсай Йонатан получил желтую карточку от судьи
  • 51'
    Безус Роман уходит с поля. Лекьякс Ян выходит вместо него
  • 48'
    УДАЛЕНИЕ! - Сиприано Маркос Робсон увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Безус Роман получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Марш Джордж получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Silva получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится победой АЕЛ Лимаcсол.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.14. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.14 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
АЕЛ Лимаcсол
Ничья
Омония Никосия
5.20
3.45
3.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АЕЛ Лимаcсол 0:0 Омония Никосия онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
АЕЛ Лимаcсол
Омония Никосия
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 