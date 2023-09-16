Тур: 4.
0:0
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаSilva
16' Желтая карточкаМарш Джордж
42' Желтая карточкаБезус Роман
48' Красная карточкаСиприано Маркос Робсон
53' Желтая карточкаМорсай Йонатан
59' Желтая карточкаКакулис Андроникос
65' Желтая карточкаЛанг Адам
81' Желтая карточкаSaidou Alioum
85' Желтая карточкаПапафотис Вассилис
90'+8
Ход матча
14'
16'
42'
53'
65'
80'
81'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Цука РавиЗащитник
-
21 Марш ДжорджПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
66 Silva
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Черных ФёдорПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christos Charalampous
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
21 Симич ВелькоПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Софронис Августис
История личных встреч
АЕЛ Лимаcсол
Омония Никосия
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
77.8%
8 побед 14 ничьих 0 побед
26 матчей
11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед
44 матча
29.5%
18.2%
52.3%
13 побед 8 ничьих 23 победы
Первый тайм
25%
34.1%
40.9%
11 побед 15 ничьих 18 побед
Второй тайм
18.2%
45.5%
36.3%
8 побед 20 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
13
Голов в среднем за матч
1.38
0.65
Среднее время на гол
65
138
Всего голов
35
30
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Среднее время на гол
51
72
Всего голов
68
43
Голов в среднем за матч
1.55
0.98
Тотал матчей
2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
29
Больше 66%
Меньше 34%
15
19
Больше 43%
Меньше 57%
25
10
Больше 23%
Меньше 77%
34
8
Больше 18%
Меньше 82%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
58
92
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.5
|Срнич Драголюб
|1
|0.25
|Папафотис Вассилис
|1
|0.25
|Морсай Йонатан
|1
|0.25
|Андреу Эвангелос
|1
|0.25
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Какулис Андроникос
|5
|1.25
|Симич Велько
|1
|0.25
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|0.25
Карточки
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филипович Петар
|3
|0
|Марш Джордж
|3
|0
|Папафотис Вассилис
|2
|0
|Цука Рави
|2
|0
|Морсай Йонатан
|2
|0
|Деваст Себастьен
|0
|1
|Мендоса Хавьер
|1
|0
|Франдзис Христофорос
|1
|0
|Silva
|1
|0
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симич Велько
|1
|1
|Харалампус Харалампос
|2
|0
|Баширу Фуад
|0
|1
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|1
|Безус Роман
|1
|0
|Ансарифард Карим
|1
|0
|Ланг Адам
|1
|0
|Кусулос Янис
|1
|0
|Кассама Морету
|1
|0
|Какулис Андроникос
|1
|0
|Saidou Alioum
|1
|0
Результаты матчей
АЕЛ Лимаcсол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Омония Никосия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
АЕЛ Лимаcсол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Омония Никосия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
4
АЕЛ Лимаcсол
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Омония Никосия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
7
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Пафос - АЕЛ Лимаcсол 3:1 АЕЛ Лимаcсол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 0:0
Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:1 Эносис - АЕЛ Лимаcсол 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 3:3 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 1:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 1:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 2:0 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0
Омония Никосия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1
Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Омония Никосия - Габала 4:1 Габала - Омония Никосия 2:3 Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Гурник Ленчна - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония Никосия 0:1 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0 Пафос - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - Аполлон 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Пафос 3:1 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 0:3
Результаты матчей
АЕЛ Лимаcсол
Омония Никосия
Точный счет
0:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
АЕЛ Лимаcсол
Омония Никосия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
31
13
22
13
13
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|6
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|5
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|4
|Анортосис
|Герреро Мигель
|3
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|2
|АПОЭЛ
|Шебаке Иссам
|1 2
|АЕЛ Лимаcсол
|Филипович Петар
|3
|АЕЛ Лимаcсол
|Марш Джордж
|3
|Омония Никосия
|Симич Велько
|1 1
|АПОЭЛ
|Далсью
|1 1