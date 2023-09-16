Тур: 4. Стадион: Луиджи Феррарис. Главный судья: Фаббри Микаэль
0'
1' Желтая карточкаЭлмас Эльиф
32' Желтая карточкаДе Винтер Кони
33' Желтая карточкаРетеги Матео
1:0
40' ГолБани Маттиа
2:0
56' ГолРетеги Матео
75' Желтая карточкаБадель Милан
2:1
76' ГолРаспадори Джакомо
78' Желтая карточкаКаюсте Йенс
2:2
84' ГолПолитано Маттео
90'+7
Бонусы букмекеров
Ход матча
1'
32'
33'
40'
1:0
56'
2:0
75'
76'
2:1
78'
84'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
303 Количество передач 609
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Бани
Маттиа
47
Бадель
Милан
19
Ретеги
Матео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ретеги МатеоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Леали НиколаВратарь
- Вратарь
-
22 Васкес ХоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
-
25 Кутлу БерканПолузащитник
-
18 Экубан КалебНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
3 НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Дженоа
Наполи
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
87.5%
5 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед
29 матчей
20.7%
20.7%
58.6%
6 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
20.7%
41.4%
37.9%
6 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
17.2%
41.4%
41.4%
5 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
6
Голов в среднем за матч
1.47
0.43
Среднее время на гол
61
210
Всего голов
28
24
Голов в среднем за матч
2
1.6
Среднее время на гол
45
56
Всего голов
50
30
Голов в среднем за матч
1.72
1.03
Тотал матчей
2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
52
87
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ретеги Матео
|2
|0.5
|Бани Маттиа
|1
|0.25
|Бираски Давиде
|1
|0.25
|Стротман Кевин
|0
|0
|Френдруп Мортен
|0
|0
|Де Винтер Кони
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|3 (1)
|0.75
|Политано Маттео
|2
|0.5
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.25
|Зелиньски Пётр
|1
|0.25
|Распадори Джакомо
|1
|0.25
|Каюсте Йенс
|0
|0
|Кварацхелия Хвича
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бадель Милан
|2
|0
|Малиновский Руслан
|2
|0
|Бани Маттиа
|2
|0
|Ретеги Матео
|2
|0
|Стротман Кевин
|1
|0
|Торсби Мортен
|1
|0
|Френдруп Мортен
|1
|0
|Де Винтер Кони
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каюсте Йенс
|2
|0
|Руди Гарсия
|2
|0
|Лоботка Станислав
|1
|0
|Оливера Матиас
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
Результаты матчей
Дженоа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Наполи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
2
Дженоа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Наполи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
2
Дженоа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Наполи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
29%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Торино - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 1:4 Дженоа - Модена 4:3
Кремонезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Монако 1:0 Дженоа - Венеция 1:4 Дженоа - Бари 4:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Дженоа - Асколи 2:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Читтаделла - Дженоа 0:1 Дженоа - Перуджа 2:0 Комо - Дженоа 2:2 Дженоа - Реджина 1:0 Брешия - Дженоа 0:3 Дженоа - Тернана 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Кальяри - Дженоа 0:0 Дженоа - СПАЛ 3:0
Наполи
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Наполи - Лацио 1:2 Наполи - Сассуоло 2:0 Фрозиноне - Наполи 1:3 Наполи - Аполлон 2:0
Наполи - Аугсбург 1:0 Наполи - Жирона 1:1 Наполи - Хатайспор 4:0 Наполи - СПАЛ 1:1 Наполи - Сампдория 2:0 Болонья - Наполи 2:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Монца - Наполи 2:0 Наполи - Фиорентина 1:0 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Салернитана 1:1 Ювентус - Наполи 0:1 Наполи - Милан 1:1 Наполи - Верона 0:0 Милан - Наполи 1:0 Лечче - Наполи 1:2
Результаты матчей
Дженоа
Наполи
Точный счет
1:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Дженоа
Наполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|5 (1)
|Милан
|Жиру Оливье
|4 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|4 (1)
|Ювентус
|Кьеза Федерико
|3
|Наполи
|Осимхен Виктор
|3
|Удинезе
|Кабаселе Кристиан
|3
|Милан
|Эрнандес Тео
|3
|Лацио
|Пеллегрини Лука
|3
|Милан
|Томори Фикайо
|1 1
|Дженоа
|Бадель Милан
|2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дженоа 2:2 Наполи
Исход игры
Дженоа
0.8% (1)
Ничья
4.2% (5)
Наполи
95% (114)
Тотал 2.5
Больше
66.09% (76)
Меньше
33.91% (39)
Обе команды забьют
Да
66.96% (77)
Нет
33.04% (38)
Популярный счёт
1:2 Наполи
48.3% (58)
0:2 Наполи
20.8% (25)
1:3 Наполи
10% (12)
0:1 Наполи
7.5% (9)
1:1 Ничья
3.3% (4)
0:3 Наполи
2.5% (3)
1:4 Наполи
1.7% (2)
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