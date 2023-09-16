Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

48' Это был отличный перфоманс от команды Дженоа , есть о чем петь фанатам в перерыве.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' О, нет. Из многообещающей позиции Элмас Эльиф из команды Наполи наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

47' Удар от ворот произведет Дженоа

46' Зелиньски Пётр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Дженоа

44' Жуан Жезус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Удар от ворот произведет Дженоа

43' Кварацхелия Хвича оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Дженоа будет все-таки засчитан.

41' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Дженоа

40' Г О О О О О О Л - Бани Маттиа из команды Дженоа с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

39' Ретеги Матео пробует нанести удар издали, но Алекс Мерет держит все под контролем

39' Френдруп Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Осимхен Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Матч возобновлен

36' Кварацхелия Хвича на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Удар от ворот произведет Дженоа

35' Кварацхелия Хвича решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

33' Ретеги Матео получил желтую карточку от судьи

32' Де Винтер Кони - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

32' Зелиньски Пётр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Лоботка Станислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Замбо-Ангисса Андре-Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Лоботка Станислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Сабелли Стефано из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Матч возобновится спорным мячом

19' Матч остановлен

18' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Наполи

16' Ретеги Матео нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

14' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Стротман Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Стротман Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Игра в одни ворота сейчас. Наполи доминирует и владеет мячом

9' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Кварацхелия Хвича выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Мартинес Хосеп взял и забрал мяч на выходе

8' Элмас Эльиф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Жуан Жезус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Замбо-Ангисса Андре-Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Аарон Мартин из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Элмас Эльиф - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Наполи начинает с центра поля