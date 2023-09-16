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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Фаббри Микаэль
Дженоа
2:2
Конец матча
Наполи
0'
1' Желтая карточка
Элмас Эльиф
32' Желтая карточка
Де Винтер Кони
33' Желтая карточка
Ретеги Матео
1:0
40' Гол
Бани Маттиа
2:0
56' Гол
Ретеги Матео
75' Желтая карточка
Бадель Милан
2:1
76' Гол
Распадори Джакомо
78' Желтая карточка
Каюсте Йенс
2:2
84' Гол
Политано Маттео
90'+7
2:2. Гол Маттео Политано (видео)...
2:1. Гол Джакомо Распадори (виде...
2:0. Гол Матео Ретеги (видео). Ч...
1:0. Гол Маттиа Бани (видео). Че...

Ход матча

1'
 
Элмас Эльиф
32'
Де Винтер Кони
 
33'
Ретеги Матео
 
40'
Бани Маттиа
(Де Винтер Кони)
1:0
46'
 
Политано Маттео
Элмас Эльиф
56'
Ретеги Матео
(Стротман Кевин)
2:0
58'
 
Распадори Джакомо
Замбо-Ангисса Андре-Франк
58'
 
Оливера Матиас
Руй Мариу
74'
Малиновский Руслан
Сабелли Стефано
 
74'
 
Каюсте Йенс
Лоботка Станислав
75'
Бадель Милан
 
76'
2:1
Распадори Джакомо
(Каюсте Йенс)
77'
Торсби Мортен
Стротман Кевин
 
78'
 
Каюсте Йенс
84'
2:2
Политано Маттео
(Зелиньски Пётр)
89'
 
Дзербин Алессио
Кварацхелия Хвича
90'
Васкес Хоан
Аарон Мартин
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 303 Количество передач 609
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Дженоа 0.8% (1)
X 4.2% (5)
Наполи 95% (114)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мартинес
Хосеп
4
Де
Винтер
Кони
13
Бани
Маттиа
5
Дрэгушин
Раду
3
Аарон
Мартин
20
Сабелли
Стефано
8
Стротман
Кевин
47
Бадель
Милан
32
Френдруп
Мортен
11
Гудмундссон
Альберт
19
Ретеги
Матео
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
55
Эстигор
Лео
5
Жуан
Жезус
6
Руй
Мариу
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
7
Элмас
Эльиф
9
Осимхен
Виктор
77
Кварацхелия
Хвича
Дженоа
4-4-1-1
Наполи
4-3-3

История личных встреч

Дженоа
Наполи

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
87.5%
5 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

29 матчей

20.7%
20.7%
58.6%
6 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

20.7%
41.4%
37.9%
6 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

17.2%
41.4%
41.4%
5 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

СA
3:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
6:0
СA
1:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
2:3
СA
2:0
СA
0:0
СA
3:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:4
СA
3:2
СA
6:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
0:0
СA
4:1
СA
0:1
СA
3:2
СA
2:0

Голы

Всего голов

22
6

Голов в среднем за матч

1.47
0.43

Среднее время на гол

61
210

Всего голов

28
24

Голов в среднем за матч

2
1.6

Среднее время на гол

45
56

Всего голов

50
30

Голов в среднем за матч

1.72
1.03

Тотал матчей

2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

52
87

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 2 0.5
Бани Маттиа 1 0.25
Бираски Давиде 1 0.25
Стротман Кевин 0 0
Френдруп Мортен 0 0
Де Винтер Кони 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 3 (1) 0.75
Политано Маттео 2 0.5
Ди Лоренцо Джованни 1 0.25
Зелиньски Пётр 1 0.25
Распадори Джакомо 1 0.25
Каюсте Йенс 0 0
Кварацхелия Хвича 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бадель Милан 2 0
Малиновский Руслан 2 0
Бани Маттиа 2 0
Ретеги Матео 2 0
Стротман Кевин 1 0
Торсби Мортен 1 0
Френдруп Мортен 1 0
Де Винтер Кони 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каюсте Йенс 2 0
Руди Гарсия 2 0
Лоботка Станислав 1 0
Оливера Матиас 1 0
Элмас Эльиф 1 0

Результаты матчей

Дженоа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Наполи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
2
Дженоа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Наполи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
2
Дженоа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Наполи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
29%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Торино - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 1:4 Дженоа - Модена 4:3
Кремонезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Монако 1:0 Дженоа - Венеция 1:4 Дженоа - Бари 4:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Дженоа - Асколи 2:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Читтаделла - Дженоа 0:1 Дженоа - Перуджа 2:0 Комо - Дженоа 2:2 Дженоа - Реджина 1:0 Брешия - Дженоа 0:3 Дженоа - Тернана 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Кальяри - Дженоа 0:0 Дженоа - СПАЛ 3:0
Наполи
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Наполи - Лацио 1:2 Наполи - Сассуоло 2:0 Фрозиноне - Наполи 1:3 Наполи - Аполлон 2:0
Наполи - Аугсбург 1:0 Наполи - Жирона 1:1 Наполи - Хатайспор 4:0 Наполи - СПАЛ 1:1 Наполи - Сампдория 2:0 Болонья - Наполи 2:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Монца - Наполи 2:0 Наполи - Фиорентина 1:0 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Салернитана 1:1 Ювентус - Наполи 0:1 Наполи - Милан 1:1 Наполи - Верона 0:0 Милан - Наполи 1:0 Лечче - Наполи 1:2

Результаты матчей

Дженоа
Наполи

Точный счет

1:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 13 - 1 12
2.
Ювентус
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
4.
Лечче
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
6.
Аталанта
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
7.
Верона
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8.
Фрозиноне
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Фиорентина
 Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
10.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
12.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
13.
Сассуоло
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
14.
Монца
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
15.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Салернитана
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Удинезе
 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
18.
Рома
 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
19.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Лечче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Монца
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Сассуоло
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Болонья
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Фрозиноне
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
13.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Дженоа
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
17.
Удинезе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
18.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Милан
 Заявка 3 2 0 1 5 - 6 6
3.
Наполи
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Фиорентина
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
8.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лечче
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Салернитана
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Торино
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Монца
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 (1)
Милан Жиру Оливье 4 (2)
Ювентус Влахович Душан 4 (1)
Ювентус Кьеза Федерико 3
Наполи Осимхен Виктор 3
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Топ нарушителей
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Милан Эрнандес Тео 3
Лацио Пеллегрини Лука 3
Милан Томори Фикайо 1 1
Дженоа Бадель Милан 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 93'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 93'
      Малиновский Руслан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 92'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 92'
      Эстигор Лео выиграл воздушное противоборство у Малиновский Руслан.
    • 92'
      Торсби Мортен выиграл воздушное противоборство у Оливера Матиас.
    • 92'
      Удар от ворот произведет Дженоа
    • 92'
      Зелиньски Пётр из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Бадель Милан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Дженоа 0.8% (1)
    X 4.2% (5)
    Наполи 95% (114)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дженоа 2:2 Наполи

    Исход игры
    Дженоа
    0.8% (1)
    Ничья
    4.2% (5)
    Наполи
    95% (114)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.09% (76)
    Меньше
    33.91% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    66.96% (77)
    Нет
    33.04% (38)
    Популярный счёт
    1:2 Наполи
    48.3% (58)
    0:2 Наполи
    20.8% (25)
    1:3 Наполи
    10% (12)
    0:1 Наполи
    7.5% (9)
    1:1 Ничья
    3.3% (4)
    0:3 Наполи
    2.5% (3)
    1:4 Наполи
    1.7% (2)
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