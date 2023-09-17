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  4. Бундеслига 2023-2024

Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 15000 Главный судья: Иттрич Патрик
Хайденхайм
4:2
Конец матча
Вердер
0'
1:0
5' Пенальти
Кляйндинст Тим
2:0
44' Гол
Динкчи Эрен
2:0
49' Не забитый пенальти
Дукш Марвин
2:1
49' Гол
Дукш Марвин
50' Желтая карточка
Хактаб Траоре Омар
2:2
64' Гол
Вайзер Митчелл
3:2
68' Гол
Динкчи Эрен
4:2
76' Гол
Бесте Ян-Никлас
90' Желтая карточка
Штарк Никлас
90'+7
4:2. Гол Ян-Никласа Бесте (видео...
3:2. Гол Эрена Динкчи (видео). Ч...
2:2. Гол Митчелла Вайзера (видео...
2:0. Гол Эрена Динкчи (видео). Ч...
1:0. Гол с пенальти Тима Кляйнди...

Ход матча

5'
Кляйндинст Тим
1:0
44'
Динкчи Эрен
(Кляйндинст Тим)
2:0
46'
 
Дукш Марвин
Ковнацки Давид
46'
 
Деман Оливье
Юнг Антони
46'
 
Велькович Милош
Фридль Марко
49'
2:0
Дукш Марвин
49'
2:1
Дукш Марвин
50'
Хактаб Траоре Омар
 
64'
2:2
Вайзер Митчелл
(Деман Оливье)
64'
 
Борре Рафаэль
Вольтемаде Ник
68'
Динкчи Эрен
(Бесте Ян-Никлас)
3:2
73'
Томалла Денис
Пирингер Марвин
 
73'
Бек Адриан
Тоеркауф Норман
 
76'
Бесте Ян-Никлас
(Кляйндинст Тим)
4:2
82'
Пик Флориан
Бесте Ян-Никлас
 
83'
Сесса Кевин
Динкчи Эрен
 
84'
 
Нжинма Джастин
Гросс Кристиан
90'
Келлер Томас
Кляйндинст Тим
 
90'
 
Штарк Никлас

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 320 Количество передач 483
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Хайденхайм 17.1% (21)
X 28.5% (35)
Вердер 54.5% (67)
0
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мюллер
Кевин
23
Хактаб
Траоре
Омар
6
Майнка
Патрик
4
Зирслебен
Тим
19
Фёренбах
Йонас
8
Динкчи
Эрен
33
Малони
Леннард
30
Тоеркауф
Норман
37
Бесте
Ян-Никлас
18
Пирингер
Марвин
10
Кляйндинст
Тим
1
Павленка
Иржи
5
Пипер
Амос
4
Штарк
Никлас
32
Фридль
Марко
8
Вайзер
Митчелл
20
Шмид
Романо
36
Гросс
Кристиан
6
Стаге
Йенс
3
Юнг
Антони
9
Ковнацки
Давид
29
Вольтемаде
Ник
Хайденхайм
4-4-2
Вердер
3-5-2

История личных встреч

Хайденхайм
Вердер

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
2:1
Б2
3:0
ПОЗПИВБ
2:2
ПОЗПИВБ
0:0
К
4:1
К
2:1

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
0.33

Среднее время на гол

45
270

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

2.33
1.33

Среднее время на гол

38
67

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

2.17
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

41
108

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Динкчи Эрен 3 0.75
Бесте Ян-Никлас 2 0.5
Кляйндинст Тим 2 (2) 0.5
Пирингер Марвин 1 0.25
Тоеркауф Норман 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 2 (1) 0.5
Вайзер Митчелл 1 0.25
Нжинма Джастин 1 0.25
Биттенкорт Леонардо 1 0.25
Стаге Йенс 1 0.25
Шмид Романо 0 0
Деман Оливье 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динкчи Эрен 2 0
Бесте Ян-Никлас 1 0
Пирингер Марвин 1 0
Хактаб Траоре Омар 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридль Марко 2 0
Штарк Никлас 1 0
Дукш Марвин 1 0
Стаге Йенс 1 0
Шмид Романо 1 0
Линен Сенне 1 0

Результаты матчей

Хайденхайм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Вердер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2
Хайденхайм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Вердер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

2
4
Хайденхайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Вердер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
3
60%
2
40%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

4
4
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
3
75%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
3
33%
2
22%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
3
33%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0
Ростокер 1895 - Хайденхайм 0:8 Хайденхайм - Верона 3:2 Хайденхайм - Пафос 1:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:1 СВ Мергельштеттен - Хайденхайм 0:14 Ян - Хайденхайм 2:3 Хайденхайм - Зандхаузен 1:0 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Штутгарт - Хайденхайм 2:0
Вердер
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Боруссия М - Вердер 0:1 Вердер - Майнц 4:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Вердер - Бавария 0:4
Виктория Кельн - Вердер 3:2 Страсбург - Вердер 2:1 Вердер - Ипсвич 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Вердер - Тулуза 5:2 Вердер - Ольденбург 3:1 Вердер - Дрохтерcен-Асcель 2:1 Унион Берлин - Вердер 1:0 Вердер - Кёльн 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Вердер - Бавария 1:2 Шальке 04 - Вердер 2:1 Герта - Вердер 2:4 Вердер - Фрайбург 1:2 Майнц - Вердер 2:2 Вердер - Хоффенхайм 1:2

Результаты матчей

Хайденхайм
Вердер

Точный счет

2:3
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Хайденхайм
Вердер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
3
1
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 0 1 13 - 4 9
4.
Штутгарт
 Заявка 4 3 0 1 14 - 6 9
5.
Хоффенхайм
 Заявка 4 3 0 1 10 - 6 9
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
7.
Боруссия Д
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
8.
Унион Берлин
 Заявка 4 2 0 2 9 - 7 6
9.
Фрайбург
 Заявка 4 2 0 2 5 - 10 6
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
11.
Хайденхайм
 Заявка 4 1 1 2 8 - 9 4
12.
Вердер
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
13.
Дармштадт
 2:0 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3
14.
Бохум
 Заявка 4 0 3 1 4 - 9 3
15.
Аугсбург
 Заявка 4 0 2 2 7 - 12 2
16.
Кёльн
 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
17.
Боруссия М
 0:2 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
18.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
3.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
4.
Вольфсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Бавария
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 6 - 5 3
9.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Вердер
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Дармштадт
 2:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
13.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
14.
Бохум
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Аугсбург
 Заявка 2 0 2 0 6 - 6 2
16.
Майнц
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Кёльн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Боруссия М
 0:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Хоффенхайм
 Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Байер Л
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
6.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
7.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
9.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Кёльн
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Боруссия М
 0:2 Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
13.
Хайденхайм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
15.
Вердер
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
16.
Дармштадт
 2:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Майнц
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 8
Вольфсбург Винд Йонас 5 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Бавария Кейн Гарри 4 (1)
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
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Боруссия Д Джан Эмре 3
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 3
Майнц Ван дер Берг Сепп 3
Фрайбург Хёфлер Николас 1 1
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    Прогнозы 123
    Хайденхайм 17.1% (21)
    X 28.5% (35)
    Вердер 54.5% (67)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    вот так
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хайденхайм 4:2 Вердер

    Исход игры
    Хайденхайм
    17.1% (21)
    Ничья
    28.5% (35)
    Вердер
    54.5% (67)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.39% (73)
    Меньше
    37.61% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    86.32% (101)
    Нет
    13.68% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Вердер
    35% (43)
    1:1 Ничья
    22.8% (28)
    2:1 Хайденхайм
    12.2% (15)
    0:2 Вердер
    4.9% (6)
    1:3 Вердер
    4.1% (5)
    1:0 Хайденхайм
    4.1% (5)
    2:3 Вердер
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
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