Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Удар от ворот произведет Хайденхайм

89' Матч возобновлен

89' Ох, нехорошо это выглядит. Пипер Амос получил травму и медбригада забирает его с поля.

89' Пипер Амос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Удар от ворот произведет Вердер

85' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Команда Хайденхайм довольна результатом к этому моменту.

82' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе

80' Удар от ворот произведет Хайденхайм

79' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Игрок из команды Вердер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

78' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Г О О О О Л - Бесте Ян-Никлас из команды Хайденхайм правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

76' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе

75' Удар от ворот произведет Хайденхайм

75' Шмид Романо из команды Вердер не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

74' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Вердер

73' Фёренбах Йонас из команды Хайденхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе

68' Г О О О О Л - Динкчи Эрен забивает с правой ноги!

66' Бесте Ян-Никлас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Команда Вердер сравняла счет! Игра продолжается!

64' Деман Оливье из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Бесте Ян-Никлас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Матч возобновлен

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Пирингер Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Вольтемаде Ник создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Вердер

54' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе

53' Удар от ворот произведет Хайденхайм

53' Оооо... вот это был удар! Вайзер Митчелл должен был забить с этой позиции.

53' Вайзер Митчелл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Динкчи Эрен нанес удар головой, но Иржи Павленка спокойно отбил мяч.

49' Г О О О О О О Л - Дукш Марвин из команды Вердер с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

49' СПАСЕНО - Дукш Марвин пробил пенальти, но Kevin Mueller отбивает!

49' После проверки VAR судья изменил решение - Вердер пробьет пенальти!

48' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Вердер

47' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

46' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника