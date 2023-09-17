Торпедо Москва

вот так
martik #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рейна Йорди
|3 (1)
|0.33
|Юзепчук Роман
|2
|0.22
|Лебеденко Игорь
|1
|0.11
|Калугин Никита
|1
|0.11
|Москвичёв Владимир
|1
|0.11
|Манелов Ираклий
|1
|0.11
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ломакин Александр
|3
|0.33
|Стежко Виталий
|2
|0.22
|Канаплин Александр
|2
|0.22
|Савельев Максим
|2
|0.22
|Иванов Егор
|1
|0.11
|Марков Николай
|1
|0.11
|Орлов Антон
|1
|0.11
|Окладников Андрей
|1
|0.11
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калугин Никита
|3
|0
|Рейна Йорди
|2
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|2
|0
|Шамкин Даниил
|2
|0
|Усанов Алексей
|2
|0
|Манелов Ираклий
|2
|0
|Чурич Марио
|2
|0
|Бабурин Егор
|1
|0
|Горбунов Игорь
|1
|0
|Гонгадзе Георгий
|1
|0
|Юзепчук Роман
|1
|0
|Енин Иван
|1
|0
|Червяков Руслан
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стежко Виталий
|4
|0
|Кичин Валерий
|2
|1
|Бардыбахин Вячеслав
|3
|0
|Ломакин Александр
|2
|0
|Канаплин Александр
|2
|0
|Иванов Егор
|1
|0
|Масловский Александр
|1
|0
|Ставер Евгений
|1
|0
|Раздорских Никита
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 5
|20
|2.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|9 - 9
|17
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 10
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 7
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|15 - 9
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|7 - 8
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 13
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|6 - 10
|10
|14.
|9
|2
|4
|3
|7 - 11
|10
|15.
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|6 - 6
|10
|16.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 14
|10
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 11
|5
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|12.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|15.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|2.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 5
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 5
|7
|6.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|6
|Алания
|Машуков Ислам
|6
|Акрон
|Эльдарушев Абу-Саид
|4
|Енисей
|Ломакин Александр
|3
|Сокол
|Бабаев Владлен
|3
|Шинник
|Семёнов Андрей Игоревич
|1 4
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 3
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 3
|Енисей
|Стежко Виталий
|4
|Динамо Махачкала
|Юсупов Залимхан
|4