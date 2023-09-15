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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 10.
Торпедо Москва
 
Позже
Енисей
Прогнозы 60
Торпедо Москва 78.3% (47)
X 20% (12)
Енисей 1.7% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Енисей
2.05
3.45
4.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Торпедо Москва
Енисей

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
75%
3 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.4
0.71

Среднее время на гол

225
126

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

0.75
0.83

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8

Среднее время на гол

120
108

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейна Йорди 3 (1) 0.33
Юзепчук Роман 2 0.22
Лебеденко Игорь 1 0.11
Калугин Никита 1 0.11
Москвичёв Владимир 1 0.11
Манелов Ираклий 1 0.11
Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 3 0.33
Стежко Виталий 2 0.22
Канаплин Александр 2 0.22
Савельев Максим 2 0.22
Иванов Егор 1 0.11
Марков Николай 1 0.11
Орлов Антон 1 0.11
Окладников Андрей 1 0.11

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калугин Никита 3 0
Рейна Йорди 2 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Шамкин Даниил 2 0
Усанов Алексей 2 0
Манелов Ираклий 2 0
Чурич Марио 2 0
Бабурин Егор 1 0
Горбунов Игорь 1 0
Гонгадзе Георгий 1 0
Юзепчук Роман 1 0
Енин Иван 1 0
Червяков Руслан 1 0
Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стежко Виталий 4 0
Кичин Валерий 2 1
Бардыбахин Вячеслав 3 0
Ломакин Александр 2 0
Канаплин Александр 2 0
Иванов Егор 1 0
Масловский Александр 1 0
Ставер Евгений 1 0
Раздорских Никита 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Енисей
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
4
Торпедо Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Енисей
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
9
Торпедо Москва
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Енисей
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

4
13

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
67%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
33%
2
22%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

9
15
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
2
22%
3
20%
1-15
0
0%
7
47%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
11%
1
9%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
1
11%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Торпедо Москва - Акрон 1:0 Родина Москва - Торпедо Москва 2:0 Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1
Алания - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Сокол 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Химки - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - Торпедо-2 Москва 1:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Сочи - Торпедо Москва 3:1
Енисей
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Енисей - Родина Москва 2:2 Алания - Енисей 2:1 Енисей - СКА-Хабаровск 4:2 Волгарь - Енисей 2:2
Енисей - Нефтехимик 2:0 Арсенал Тула - Енисей 2:0 Тюмень - Енисей 1:0 Енисей - Ленинградец 0:1 Кубань - Енисей 1:2 Сочи - Енисей 5:2 Енисей - Сокол 1:5 Химки - Енисей 2:2 Факел - Енисей 2:0 Енисей - Факел 0:1 Енисей - Волга Ульяновск 0:0 Кубань - Енисей 0:2 Енисей - Нефтехимик 2:2 Уфа - Енисей 2:2 Енисей - КАМАЗ 2:1 Енисей - Родина Москва 0:1

Результаты матчей

Торпедо Москва
Енисей

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Енисей

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
5
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 9 6 2 1 12 - 5 20
2.
Сокол
 Заявка 9 5 2 2 9 - 9 17
3.
Шинник
 Заявка 9 5 1 3 11 - 10 16
4.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
5.
Акрон
 Заявка 9 4 2 3 14 - 7 14
6.
Тюмень
 Заявка 9 4 2 3 13 - 9 14
7.
Химки
 Заявка 9 4 2 3 10 - 8 14
8.
Торпедо Москва
 Заявка 9 4 2 3 9 - 9 14
9.
Родина Москва
 Заявка 9 3 4 2 15 - 9 13
10.
КАМАЗ
 Заявка 9 3 4 2 7 - 7 13
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 9 3 3 3 9 - 9 12
12.
Енисей
 Заявка 9 3 2 4 13 - 13 11
13.
Ленинградец
 Заявка 9 2 4 3 6 - 10 10
14.
Арсенал Тула
 9 2 4 3 7 - 11 10
15.
Черноморец Нв
 Заявка 9 1 7 1 6 - 6 10
16.
Нефтехимик
 Заявка 9 2 1 6 7 - 14 7
17.
Кубань
 Заявка 9 1 2 6 5 - 11 5
18.
Волгарь
 Заявка 9 0 3 6 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Шинник
 Заявка 5 4 0 1 7 - 4 12
3.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
4.
Акрон
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
5.
Тюмень
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
6.
Торпедо Москва
 Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
7.
Сокол
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8.
КАМАЗ
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
9.
Родина Москва
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
10.
Енисей
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
11.
Нефтехимик
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
12.
Черноморец Нв
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
13.
Арсенал Тула
 5 1 3 1 3 - 3 6
14.
Химки
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
15.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
16.
Кубань
 Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
17.
Ленинградец
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18.
Волгарь
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 3 2 1 5 - 3 11
2.
Химки
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
3.
Ленинградец
 Заявка 5 2 2 1 3 - 5 8
4.
Алания
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Сокол
 Заявка 4 2 1 1 3 - 5 7
6.
Родина Москва
 Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
7.
КАМАЗ
 Заявка 5 1 2 2 2 - 5 5
8.
Акрон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 4 4
9.
Тюмень
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Шинник
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
Торпедо Москва
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
12.
Арсенал Тула
 4 1 1 2 4 - 8 4
13.
Енисей
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Черноморец Нв
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
15.
Волгарь
 Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
16.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
17.
Кубань
 Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
18.
Нефтехимик
 Заявка 4 0 0 4 1 - 6 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 6
Алания Машуков Ислам 6
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 4
Енисей Ломакин Александр 3
Сокол Бабаев Владлен 3
Весь список

Топ нарушителей
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 4
Тюмень Печенкин Никита 1 3
Енисей Стежко Виталий 4
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 4
КАМАЗ Горелов Павел 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Енисей от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 сентября 2023, осталось 2 дня 3 часа 33 минуты.



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    • Прогнозы 60
    Торпедо Москва 78.3% (47)
    X 20% (12)
    Енисей 1.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    Енисей
    2.05
    3.45
    4.20
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Енисей

    Исход игры
    Торпедо Москва
    78.3% (47)
    Ничья
    20% (12)
    Енисей
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.61% (26)
    Меньше
    54.39% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    63.16% (36)
    Нет
    36.84% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Торпедо Москва
    41.7% (25)
    1:0 Торпедо Москва
    20% (12)
    1:1 Ничья
    16.7% (10)
    2:0 Торпедо Москва
    11.7% (7)
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