Тур: 10.
Позже
История личных встреч
Торпедо Москва
Енисей
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
75%
3 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.4
0.71
Среднее время на гол
225
126
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
0.75
0.83
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
Среднее время на гол
120
108
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рейна Йорди
|3 (1)
|0.33
|Юзепчук Роман
|2
|0.22
|Лебеденко Игорь
|1
|0.11
|Калугин Никита
|1
|0.11
|Москвичёв Владимир
|1
|0.11
|Манелов Ираклий
|1
|0.11
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ломакин Александр
|3
|0.33
|Стежко Виталий
|2
|0.22
|Канаплин Александр
|2
|0.22
|Савельев Максим
|2
|0.22
|Иванов Егор
|1
|0.11
|Марков Николай
|1
|0.11
|Орлов Антон
|1
|0.11
|Окладников Андрей
|1
|0.11
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калугин Никита
|3
|0
|Рейна Йорди
|2
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|2
|0
|Шамкин Даниил
|2
|0
|Усанов Алексей
|2
|0
|Манелов Ираклий
|2
|0
|Чурич Марио
|2
|0
|Бабурин Егор
|1
|0
|Горбунов Игорь
|1
|0
|Гонгадзе Георгий
|1
|0
|Юзепчук Роман
|1
|0
|Енин Иван
|1
|0
|Червяков Руслан
|1
|0
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стежко Виталий
|4
|0
|Кичин Валерий
|2
|1
|Бардыбахин Вячеслав
|3
|0
|Ломакин Александр
|2
|0
|Канаплин Александр
|2
|0
|Иванов Егор
|1
|0
|Масловский Александр
|1
|0
|Ставер Евгений
|1
|0
|Раздорских Никита
|1
|0
Результаты матчей
Торпедо Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Енисей
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
4
Торпедо Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Енисей
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
9
Торпедо Москва
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Енисей
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
4
13
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
67%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
33%
2
22%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
9
15
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
2
22%
3
20%
1-15
0
0%
7
47%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
9
11
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
11%
1
9%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
1
11%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Торпедо Москва - Акрон 1:0 Родина Москва - Торпедо Москва 2:0 Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1
Алания - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Сокол 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Химки - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - Торпедо-2 Москва 1:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Сочи - Торпедо Москва 3:1
Енисей
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Енисей - Родина Москва 2:2 Алания - Енисей 2:1 Енисей - СКА-Хабаровск 4:2 Волгарь - Енисей 2:2
Енисей - Нефтехимик 2:0 Арсенал Тула - Енисей 2:0 Тюмень - Енисей 1:0 Енисей - Ленинградец 0:1 Кубань - Енисей 1:2 Сочи - Енисей 5:2 Енисей - Сокол 1:5 Химки - Енисей 2:2 Факел - Енисей 2:0 Енисей - Факел 0:1 Енисей - Волга Ульяновск 0:0 Кубань - Енисей 0:2 Енисей - Нефтехимик 2:2 Уфа - Енисей 2:2 Енисей - КАМАЗ 2:1 Енисей - Родина Москва 0:1
Результаты матчей
Торпедо Москва
Енисей
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Торпедо Москва
Енисей
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
23
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
36
54
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 5
|20
|2.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|9 - 9
|17
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 10
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 7
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|9.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|15 - 9
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|7 - 7
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 13
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|6 - 10
|10
|14.
|9
|2
|4
|3
|7 - 11
|10
|15.
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|6 - 6
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 11
|5
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|12.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|15.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 5
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 5
|7
|6.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
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|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|6
|Алания
|Машуков Ислам
|6
|Акрон
|Эльдарушев Абу-Саид
|4
|Енисей
|Ломакин Александр
|3
|Сокол
|Бабаев Владлен
|3
|Шинник
|Семёнов Андрей Игоревич
|1 4
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 3
|Енисей
|Стежко Виталий
|4
|Динамо Махачкала
|Юсупов Залимхан
|4
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|4
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Енисей
Исход игры
Торпедо Москва
78.3% (47)
Ничья
20% (12)
Енисей
1.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.61% (26)
Меньше
54.39% (31)
Обе команды забьют
Да
63.16% (36)
Нет
36.84% (21)
Популярный счёт
2:1 Торпедо Москва
41.7% (25)
1:0 Торпедо Москва
20% (12)
1:1 Ничья
16.7% (10)
2:0 Торпедо Москва
11.7% (7)
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