вот так
martik #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|4
|0.4
|Попов Артём
|1
|0.1
|Гелоян Ишхан
|1
|0.1
|Хабибов Ансор
|1
|0.1
|Большаков Кирилл
|1
|0.1
|Коротков Александр II
|1
|0.1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубцов Илья
|3
|0.3
|Самойлов Дмитрий
|3 (1)
|0.3
|Зинков Вячеслав
|1
|0.1
|Самсонов Артём Сергеевич
|1
|0.1
|Андреев Игорь
|1
|0.1
|Котин Никита
|1
|0.1
|Соколов Игорь
|1
|0.1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндука Ифеани Давид
|4
|0
|Померко Алексей
|3
|0
|Макаров Анатолий
|2
|0
|Кокарев Никита
|2
|0
|Лёвин Владислав
|1
|0
|Пантелеев Владислав
|1
|0
|Яковлев Михаил
|1
|0
|Халназаров Рустам
|1
|0
|Быковский Илья
|1
|0
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семёнов Андрей Игоревич
|4
|1
|Довбня Александр
|2
|0
|Самсонов Артём Сергеевич
|2
|0
|Ставпец Александр
|1
|0
|Низамутдинов Эльдар
|1
|0
|Гузь Дмитрий
|1
|0
|Алейников Василий
|1
|0
|Гащенков Михаил
|1
|0
|Котин Никита
|1
|0
|Малахов Артём
|1
|0
|Шадринцев Дмитрий
|1
|0
|Малыхин Дмитрий
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 5
|20
|2.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 7
|17
|3.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 9
|17
|4.
|3:4 Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 13
|17
|5.
|0:2 Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 12
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|15 - 9
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|7 - 8
|13
|12.
|2:0
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|13.
|4:3 Заявка
|10
|2
|7
|1
|10 - 9
|13
|14.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|15.
|0:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|6 - 10
|11
|16.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 14
|10
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 12
|5
|18.
|0:0 Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|4.
|0:2 Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|7.
|3:4 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|4:3 Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|9.
|2:0
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|15.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 4
|4
|17.
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|18.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|2.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|3.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 5
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|6.
|3:4 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|7.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|2:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|12.
|0:2 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|4:3 Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|16.
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|6
|Алания
|Машуков Ислам
|6
|Сокол
|Морозов Владислав
|4
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|4
|Акрон
|Эльдарушев Абу-Саид
|4
|Шинник
|Семёнов Андрей Игоревич
|1 4
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 3
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 3
|СКА-Хабаровск
|Бавин Юрий
|4
|Енисей
|Стежко Виталий
|4