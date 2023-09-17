Доводят хозяева поля мяч до Окоронкво, прострел которого с правого края штрафной блокируют защитники.

Гелоян с левого фланга исполняет перевод на дальний край штрафной, Ткачёв слёта пробивает по воротам, но в створ немного не попадает!

Ткачёв исполняет подачу с углового, Большаков головой подрезает мяч в дальний угол, но в створ ворот не попадает.

2 минуты добавляет Михаил Черемных к основному времени первого тайма.

Окоронкво врывается в штрафную с левого края, на дриблинге накручивает соперника, однако Семёнов выбивает мяч на угловой.

Угловой в исполнении "Арсенала" в этот раз ударом не завершился, второй темп также не принес успеха тулякам.

Ткачёв с углового закручивает мяч на дальнюю штангу, где Гелояна на втором этаже опережает Гузь.

Окоронкво после навеса Макарова с правого фланга пробивает головой из центра штрафной - мяч прилетает в руки Довбне.

Макаров входит в штрафную с правого края и пробивает в ближний угол, однако в створ не попадает.

Очередная атака "Арсенала" завершается передачей в штрафную, мяч попадает в Зинкова и проходит совсем рядом со штангой!

Окоронкво после навеса Ткачёва с углового добирается до верхового мяча, однако акцентированного удара у нигерийца не получилось.

10 минут остается до перерыва, который жизненно необходим "Шиннику" и Дмитрию Хомухе, как бы ярославцам не пропустить еще в первой половине.

У Короткова возникают мышечные проблемы, медбригада "Арсенала" снова появляется на поле.

В прошлом сезоне "Шинник" выиграл оба очных матча у "Арсенала", но сегодня эту удачную серию продолжить будет невероятно трудно.

29' Попов на левом краю штрафной накручивает соперника и подает на дальнюю штангу, защитник "Шинника" выбивает мяч на угловой.

28' С хорошим настроением действует "Арсенал", отличный дебют встречи благоволит к раскованной игре в эти минуты.

26' Коротков получает мяч от Окоронкво и остро простреливает во вратарскую, где мяч после серии отскоков достается Довбне.

25' Помощь врачей требуется новобранцу "Арсенала" по итогам предыдущего эпизода, в котором Ботака-Иобома сработал отменно.

24' Алейников после заброса из глубины имел шанс выйти один на один с Кокаревым, однако Ботака-Иобома отработал эпизод и помешал пробить игроку "Шинника".

23' Гелоян с левого фланга катит мяч в штрафную на Лёвина, прострел которого удается прервать защитникам "Шинника".

21' Штрафной на левом фланге заработали игроки "Арсенала", однако "стандарт" не привел к опасному моменту.

20' Ткачёв катит мяч в штрафную по центру, Окоронкво пробивает с носка с 13 метров, но Довбня в этот раз спасает свои ворота!

19' Выпад "Шинника" на чужую половину завершается дальним ударом в касание от Семёнова - мяч пролетает мимо створа.