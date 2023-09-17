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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 10.
Арсенал Тула
2:0
Перерыв
Шинник

Ход матча

15'
Коротков Александр
1:0
17'
Окоронкво Джонатан Теофилус
2:0
Прогнозы 129
Арсенал Тула 63.6% (82)
X 20.2% (26)
Шинник 16.3% (21)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
вот так
martik #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал Тула
Ничья
Шинник
2.09
3.45
68.45
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Арсенал Тула
Шинник

История личных встреч

Арсенал Тула
Шинник

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:4
ПЛ
5:0
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2.67
1.67

Среднее время на гол

33
54

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Среднее время на гол

38
135

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

2.5
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

36
77

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окоронкво Джонатан Теофилус 4 0.4
Попов Артём 1 0.1
Гелоян Ишхан 1 0.1
Хабибов Ансор 1 0.1
Большаков Кирилл 1 0.1
Коротков Александр II 1 0.1
Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубцов Илья 3 0.3
Самойлов Дмитрий 3 (1) 0.3
Зинков Вячеслав 1 0.1
Самсонов Артём Сергеевич 1 0.1
Андреев Игорь 1 0.1
Котин Никита 1 0.1
Соколов Игорь 1 0.1

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндука Ифеани Давид 4 0
Померко Алексей 3 0
Макаров Анатолий 2 0
Кокарев Никита 2 0
Лёвин Владислав 1 0
Пантелеев Владислав 1 0
Яковлев Михаил 1 0
Халназаров Рустам 1 0
Быковский Илья 1 0
Окоронкво Джонатан Теофилус 1 0
Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семёнов Андрей Игоревич 4 1
Довбня Александр 2 0
Самсонов Артём Сергеевич 2 0
Ставпец Александр 1 0
Низамутдинов Эльдар 1 0
Гузь Дмитрий 1 0
Алейников Василий 1 0
Гащенков Михаил 1 0
Котин Никита 1 0
Малахов Артём 1 0
Шадринцев Дмитрий 1 0
Малыхин Дмитрий 1 0

Результаты матчей

Арсенал Тула
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Шинник
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Арсенал Тула
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Шинник
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

2
6
Арсенал Тула
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Шинник
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
1
25%
2
25%
1-15
1
25%
3
38%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

7
12
6 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
2
29%
2
17%
1-15
2
29%
3
25%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
3
33%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
27%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Арсенал Тула - Химки 0:2 Тюмень - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:0
Черноморец Нв - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Енисей 2:0 Акрон - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 0:0 Арсенал Тула - Ленинградец 0:0 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 0:1 Арсенал Тула - Шинник 0:1 Волгарь - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Велес Москва 1:1 Алания - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Кубань 1:2 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1
Шинник
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Шинник - Черноморец Нв 2:1 Шинник - Нефтехимик 1:0 Динамо Махачкала - Шинник 1:1 Шинник - Кубань 1:0
Ленинградец - Шинник 0:1 Шинник - Химки 1:2 Шинник - Волгарь 2:1 Сокол - Шинник 3:2 СКА-Хабаровск - Шинник 2:0 Родина Москва - Шинник 3:0 Балтика - Шинник 0:1 Краснодар-2 - Шинник 4:0 Шинник - СКА-Хабаровск 1:0 Арсенал Тула - Шинник 0:1 КАМАЗ - Шинник 1:0 Шинник - Волгарь 2:1 Велес Москва - Шинник 1:1 Шинник - Алания 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Шинник - Волга Ульяновск 2:2

Результаты матчей

Арсенал Тула
Шинник

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Арсенал Тула
Шинник

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
1
2
7
1.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 9 6 2 1 12 - 5 20
2.
Акрон
 Заявка 10 5 2 3 15 - 7 17
3.
Торпедо Москва
 Заявка 10 5 2 3 10 - 9 17
4.
Сокол
 3:4 Заявка 10 5 2 3 12 - 13 17
5.
Шинник
 0:2 Заявка 10 5 1 4 11 - 12 16
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 4 3 3 12 - 10 15
8.
Тюмень
 Заявка 9 4 2 3 13 - 9 14
9.
Химки
 Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
10.
Родина Москва
 Заявка 9 3 4 2 15 - 9 13
11.
КАМАЗ
 Заявка 10 3 4 3 7 - 8 13
12.
Арсенал Тула
 2:0 10 3 4 3 9 - 11 13
13.
Черноморец Нв
 4:3 Заявка 10 2 7 1 10 - 9 13
14.
Енисей
 Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
15.
Ленинградец
 0:0 Заявка 10 2 5 3 6 - 10 11
16.
Нефтехимик
 Заявка 10 3 1 6 8 - 14 10
17.
Кубань
 Заявка 10 1 2 7 5 - 12 5
18.
Волгарь
 0:0 Заявка 10 0 4 6 7 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
2.
Алания
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3.
Торпедо Москва
 Заявка 6 4 1 1 7 - 3 13
4.
Шинник
 0:2 Заявка 5 4 0 1 7 - 4 12
5.
Акрон
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
6.
Тюмень
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
7.
Сокол
 3:4 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8.
Черноморец Нв
 4:3 Заявка 5 2 3 0 7 - 5 9
9.
Арсенал Тула
 2:0 6 2 3 1 5 - 3 9
10.
КАМАЗ
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
11.
Родина Москва
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
12.
Енисей
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
13.
Нефтехимик
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Химки
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
15.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
16.
Кубань
 Заявка 5 1 1 3 3 - 4 4
17.
Ленинградец
 0:0 Заявка 5 0 3 2 3 - 5 3
18.
Волгарь
 0:0 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 3 2 1 5 - 3 11
2.
Химки
 Заявка 6 3 0 3 7 - 8 9
3.
Ленинградец
 0:0 Заявка 5 2 2 1 3 - 5 8
4.
Алания
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Акрон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
6.
Сокол
 3:4 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
7.
Родина Москва
 Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
8.
КАМАЗ
 Заявка 5 1 2 2 2 - 5 5
9.
Тюмень
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Торпедо Москва
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Арсенал Тула
 2:0 4 1 1 2 4 - 8 4
12.
Шинник
 0:2 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
13.
Черноморец Нв
 4:3 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
14.
Енисей
 Заявка 6 1 1 4 5 - 9 4
15.
Нефтехимик
 Заявка 5 1 0 4 2 - 6 3
16.
Волгарь
 0:0 Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
18.
Кубань
 Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
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Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 6
Алания Машуков Ислам 6
Сокол Морозов Владислав 4
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 4
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 4
Весь список

Топ нарушителей
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 4
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 3
Тюмень Печенкин Никита 1 3
СКА-Хабаровск Бавин Юрий 4
Енисей Стежко Виталий 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Угловой
    45'
    Угловой в исполнении "Арсенала" в этот раз ударом не завершился, второй темп также не принес успеха тулякам.
  • 45'
    Окоронкво врывается в штрафную с левого края, на дриблинге накручивает соперника, однако Семёнов выбивает мяч на угловой.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавляет Михаил Черемных к основному времени первого тайма.
  • Угловой
    44'
    Ткачёв исполняет подачу с углового, Большаков головой подрезает мяч в дальний угол, но в створ ворот не попадает.
  • Опасный момент
    43'
    Гелоян с левого фланга исполняет перевод на дальний край штрафной, Ткачёв слёта пробивает по воротам, но в створ немного не попадает!
  • 42'
    Доводят хозяева поля мяч до Окоронкво, прострел которого с правого края штрафной блокируют защитники.
  • 40'
    В прошлом сезоне "Шинник" выиграл оба очных матча у "Арсенала", но сегодня эту удачную серию продолжить будет невероятно трудно.
  • Травма, повреждение
    38'
    У Короткова возникают мышечные проблемы, медбригада "Арсенала" снова появляется на поле.
  • 36'
    10 минут остается до перерыва, который жизненно необходим "Шиннику" и Дмитрию Хомухе, как бы ярославцам не пропустить еще в первой половине.
  • Угловой
    35'
    Окоронкво после навеса Ткачёва с углового добирается до верхового мяча, однако акцентированного удара у нигерийца не получилось.
  • Опасный момент
    34'
    Очередная атака "Арсенала" завершается передачей в штрафную, мяч попадает в Зинкова и проходит совсем рядом со штангой!
  • 33'
    Макаров входит в штрафную с правого края и пробивает в ближний угол, однако в створ не попадает.
  • 32'
    Окоронкво после навеса Макарова с правого фланга пробивает головой из центра штрафной - мяч прилетает в руки Довбне.
  • Угловой
    30'
    Ткачёв с углового закручивает мяч на дальнюю штангу, где Гелояна на втором этаже опережает Гузь.
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    • 29'
      Попов на левом краю штрафной накручивает соперника и подает на дальнюю штангу, защитник "Шинника" выбивает мяч на угловой.
    • 28'
      С хорошим настроением действует "Арсенал", отличный дебют встречи благоволит к раскованной игре в эти минуты.
    • 26'
      Коротков получает мяч от Окоронкво и остро простреливает во вратарскую, где мяч после серии отскоков достается Довбне.
    • Травма, повреждение
      25'
      Помощь врачей требуется новобранцу "Арсенала" по итогам предыдущего эпизода, в котором Ботака-Иобома сработал отменно.
    • 24'
      Алейников после заброса из глубины имел шанс выйти один на один с Кокаревым, однако Ботака-Иобома отработал эпизод и помешал пробить игроку "Шинника".
    • 23'
      Гелоян с левого фланга катит мяч в штрафную на Лёвина, прострел которого удается прервать защитникам "Шинника".
    • 21'
      Штрафной на левом фланге заработали игроки "Арсенала", однако "стандарт" не привел к опасному моменту.
    • Опасный момент
      20'
      Ткачёв катит мяч в штрафную по центру, Окоронкво пробивает с носка с 13 метров, но Довбня в этот раз спасает свои ворота!
    • 19'
      Выпад "Шинника" на чужую половину завершается дальним ударом в касание от Семёнова - мяч пролетает мимо створа.
    • 18'
      Вот такой дебют встречи получается у нас, отличное настроение у болельщиков в Туле, "Шинник" в глубоком нокдауне.
    • Описание гола
      17'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! ДЖОНАТАН ОКОРОНКВО!
      Ткачёв перехватывает мяч после неудачного ввода от Довбни и катит на правый край штрафной на Окоронкво, который низом поражает дальний угол ворот "Шинника"!
    • Описание гола
      15'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! АЛЕКСАНДР КОРОТКОВ!
      Навязали туляки борьбу в чужой штрафной площади, Ткачёв остро прострелил в центр, Макаров оценил положение партнеров и откатил на Короткова, который послал мяч в ближнюю "девятку"!
    • Офсайд
      13'
      Вертикальный заброс в направлении Рубцова получается не самым успешным, в офсайде оказывается Илья.
    • Угловой
      12'
      Самсонов с углового закручивает мяч на ближнюю штангу, однако оборона "Арсенала" действует в этом моменте надежно.
    • 11'
      Первый удар в исполнении "Арсенала" увидели мы, Макаров после короткого паса партнера пальнул в касание с 25 метров, но мяч прошел левее створа.
    • Фол, нарушение
      10'
      Срывают ярославцы попытку контратаки "Арсенала", пока Михаил Черемных и не думает о карточках.
    • 9'
      Острый прострел с левого края штрафной исполняет Макаров, однако на дальнюю штангу никто из партнеров не добежал.
    • 8'
      "Арсенал" пока на старте этого сезона выглядит нестабильно, в прошлом матче туляки дома уступили "Химкам", зато до этого одолели на выезде "Тюмень".
    • 7'
      Довбня, выбивая мяч вперед, попадает в Окоронкво, от которого снаряд проходит всё-таки мимо створа.
    • 6'
      Гелоян получает мяч на левом фланге от Попова и исполняет прострел в штрафную, но защитники "Шинника" обстановку разряжают.
    • 5'
      Отметим, что "Шинник" набрал в последнее время отличный ход, набрав 13 очков в пяти матчах и взлетев аж на третье место. В прошлом матче ярославцы нанесли первое поражение в сезоне "Черноморцу".
    • 4'
      Не самый адресный заброс с левого фланга исполняют гости, Малахову до мяча добраться не удается.
    • 3'
      Продолжения стартовый запал ярославцев не получает, пытаются туляки почувствовать мяч посредством контроля.
    • 1'
      Смело начинают ярославцы, Ставпец катит мяч на левый край штрафной, Самсонов пробивает низом в дальний угол, но немного в створ не попадает.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 10-го тура Мелбет-Первой лиги тульский "Арсенал" принимает "Шинник". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 38% пользователей.
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    Прогнозы 129
    Арсенал Тула 63.6% (82)
    X 20.2% (26)
    Шинник 16.3% (21)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    вот так
    martik #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Шинник
    2.09
    3.45
    68.45
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Арсенал Тула 2:0 Шинник онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал Тула 2:0 Шинник

    Исход игры
    Арсенал Тула
    63.6% (82)
    Ничья
    20.2% (26)
    Шинник
    16.3% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (60)
    Меньше
    50% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    68.33% (82)
    Нет
    31.67% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал Тула
    38% (49)
    1:0 Арсенал Тула
    17.8% (23)
    1:1 Ничья
    17.1% (22)
    0:1 Шинник
    7.8% (10)
    1:2 Шинник
    5.4% (7)
    2:0 Арсенал Тула
    2.3% (3)
    3:1 Арсенал Тула
    2.3% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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    Арсенал Тула
    Шинник
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