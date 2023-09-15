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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 10.
Арсенал Тула
 
Позже
Шинник
Прогнозы 57
Арсенал Тула 64.9% (37)
X 22.8% (13)
Шинник 12.3% (7)
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Лучшие коэффициенты
Арсенал Тула
Ничья
Шинник
3.35
3.20
3.15
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Арсенал Тула
Шинник

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:4
ПЛ
5:0
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2.67
1.67

Среднее время на гол

33
54

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Среднее время на гол

38
135

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

2.5
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

36
77

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окоронкво Джонатан Теофилус 3 0.33
Попов Артём 1 0.11
Гелоян Ишхан 1 0.11
Хабибов Ансор 1 0.11
Большаков Кирилл 1 0.11
Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубцов Илья 3 0.33
Самойлов Дмитрий 3 (1) 0.33
Зинков Вячеслав 1 0.11
Самсонов Артём Сергеевич 1 0.11
Андреев Игорь 1 0.11
Котин Никита 1 0.11
Соколов Игорь 1 0.11

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндука Ифеани Давид 4 0
Померко Алексей 3 0
Макаров Анатолий 2 0
Кокарев Никита 2 0
Лёвин Владислав 1 0
Пантелеев Владислав 1 0
Яковлев Михаил 1 0
Халназаров Рустам 1 0
Быковский Илья 1 0
Окоронкво Джонатан Теофилус 1 0
Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семёнов Андрей Игоревич 4 1
Довбня Александр 2 0
Самсонов Артём Сергеевич 2 0
Ставпец Александр 1 0
Низамутдинов Эльдар 1 0
Гузь Дмитрий 1 0
Алейников Василий 1 0
Гащенков Михаил 1 0
Котин Никита 1 0
Малахов Артём 1 0
Шадринцев Дмитрий 1 0
Малыхин Дмитрий 1 0

Результаты матчей

Арсенал Тула
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Шинник
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Арсенал Тула
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Шинник
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

2
6
Арсенал Тула
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Шинник
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
1
25%
2
25%
1-15
1
25%
3
38%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

7
12
6 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
2
29%
2
17%
1-15
2
29%
3
25%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
3
33%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
27%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Арсенал Тула - Химки 0:2 Тюмень - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:0
Черноморец Нв - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Енисей 2:0 Акрон - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 0:0 Арсенал Тула - Ленинградец 0:0 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 0:1 Арсенал Тула - Шинник 0:1 Волгарь - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Велес Москва 1:1 Алания - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Кубань 1:2 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1
Шинник
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Шинник - Черноморец Нв 2:1 Шинник - Нефтехимик 1:0 Динамо Махачкала - Шинник 1:1 Шинник - Кубань 1:0
Ленинградец - Шинник 0:1 Шинник - Химки 1:2 Шинник - Волгарь 2:1 Сокол - Шинник 3:2 СКА-Хабаровск - Шинник 2:0 Родина Москва - Шинник 3:0 Балтика - Шинник 0:1 Краснодар-2 - Шинник 4:0 Шинник - СКА-Хабаровск 1:0 Арсенал Тула - Шинник 0:1 КАМАЗ - Шинник 1:0 Шинник - Волгарь 2:1 Велес Москва - Шинник 1:1 Шинник - Алания 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Шинник - Волга Ульяновск 2:2

Результаты матчей

Арсенал Тула
Шинник

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Арсенал Тула
Шинник

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
1
2
7
1.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 9 6 2 1 12 - 5 20
2.
Сокол
 Заявка 9 5 2 2 9 - 9 17
3.
Шинник
 Заявка 9 5 1 3 11 - 10 16
4.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
5.
Акрон
 Заявка 9 4 2 3 14 - 7 14
6.
Тюмень
 Заявка 9 4 2 3 13 - 9 14
7.
Химки
 Заявка 9 4 2 3 10 - 8 14
8.
Торпедо Москва
 Заявка 9 4 2 3 9 - 9 14
9.
Родина Москва
 Заявка 9 3 4 2 15 - 9 13
10.
КАМАЗ
 Заявка 9 3 4 2 7 - 7 13
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 9 3 3 3 9 - 9 12
12.
Енисей
 Заявка 9 3 2 4 13 - 13 11
13.
Ленинградец
 Заявка 9 2 4 3 6 - 10 10
14.
Арсенал Тула
 9 2 4 3 7 - 11 10
15.
Черноморец Нв
 Заявка 9 1 7 1 6 - 6 10
16.
Нефтехимик
 Заявка 9 2 1 6 7 - 14 7
17.
Кубань
 Заявка 9 1 2 6 5 - 11 5
18.
Волгарь
 Заявка 9 0 3 6 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Шинник
 Заявка 5 4 0 1 7 - 4 12
3.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
4.
Акрон
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
5.
Тюмень
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
6.
Торпедо Москва
 Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
7.
Сокол
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8.
КАМАЗ
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
9.
Родина Москва
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
10.
Енисей
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
11.
Нефтехимик
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
12.
Черноморец Нв
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
13.
Арсенал Тула
 5 1 3 1 3 - 3 6
14.
Химки
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
15.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
16.
Кубань
 Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
17.
Ленинградец
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18.
Волгарь
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 3 2 1 5 - 3 11
2.
Химки
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
3.
Ленинградец
 Заявка 5 2 2 1 3 - 5 8
4.
Алания
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Сокол
 Заявка 4 2 1 1 3 - 5 7
6.
Родина Москва
 Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
7.
КАМАЗ
 Заявка 5 1 2 2 2 - 5 5
8.
Акрон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 4 4
9.
Тюмень
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Шинник
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
Торпедо Москва
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
12.
Арсенал Тула
 4 1 1 2 4 - 8 4
13.
Енисей
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Черноморец Нв
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
15.
Волгарь
 Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
16.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
17.
Кубань
 Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
18.
Нефтехимик
 Заявка 4 0 0 4 1 - 6 0
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Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 6
Алания Машуков Ислам 6
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 4
Енисей Ломакин Александр 3
Сокол Бабаев Владлен 3
Весь список

Топ нарушителей
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 4
Тюмень Печенкин Никита 1 3
Енисей Стежко Виталий 4
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 4
КАМАЗ Горелов Павел 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Шинник от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 сентября 2023, осталось 2 дня 5 часов 33 минуты.



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    • Прогнозы 57
    Арсенал Тула 64.9% (37)
    X 22.8% (13)
    Шинник 12.3% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Шинник
    3.35
    3.20
    3.15
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Шинник

    Исход игры
    Арсенал Тула
    63.8% (37)
    Ничья
    24.1% (14)
    Шинник
    12.1% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.85% (28)
    Меньше
    48.15% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    72.22% (39)
    Нет
    27.78% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал Тула
    37.9% (22)
    1:1 Ничья
    19% (11)
    1:0 Арсенал Тула
    13.8% (8)
    1:2 Шинник
    6.9% (4)
    2:0 Арсенал Тула
    5.2% (3)
    0:1 Шинник
    5.2% (3)
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    Арсенал Тула
    Шинник
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