Тур: 10.
Позже
История личных встреч
Арсенал Тула
Шинник
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2.67
1.67
Среднее время на гол
33
54
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
0.67
Среднее время на гол
38
135
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
2.5
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
36
77
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|3
|0.33
|Попов Артём
|1
|0.11
|Гелоян Ишхан
|1
|0.11
|Хабибов Ансор
|1
|0.11
|Большаков Кирилл
|1
|0.11
Шинник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубцов Илья
|3
|0.33
|Самойлов Дмитрий
|3 (1)
|0.33
|Зинков Вячеслав
|1
|0.11
|Самсонов Артём Сергеевич
|1
|0.11
|Андреев Игорь
|1
|0.11
|Котин Никита
|1
|0.11
|Соколов Игорь
|1
|0.11
Карточки
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндука Ифеани Давид
|4
|0
|Померко Алексей
|3
|0
|Макаров Анатолий
|2
|0
|Кокарев Никита
|2
|0
|Лёвин Владислав
|1
|0
|Пантелеев Владислав
|1
|0
|Яковлев Михаил
|1
|0
|Халназаров Рустам
|1
|0
|Быковский Илья
|1
|0
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|1
|0
Шинник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семёнов Андрей Игоревич
|4
|1
|Довбня Александр
|2
|0
|Самсонов Артём Сергеевич
|2
|0
|Ставпец Александр
|1
|0
|Низамутдинов Эльдар
|1
|0
|Гузь Дмитрий
|1
|0
|Алейников Василий
|1
|0
|Гащенков Михаил
|1
|0
|Котин Никита
|1
|0
|Малахов Артём
|1
|0
|Шадринцев Дмитрий
|1
|0
|Малыхин Дмитрий
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал Тула
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Шинник
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Арсенал Тула
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Шинник
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
2
6
Арсенал Тула
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Шинник
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Забито
4
8
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
1
25%
2
25%
1-15
1
25%
3
38%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
7
12
6 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
2
29%
2
17%
1-15
2
29%
3
25%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
3
33%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
27%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Тула
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Арсенал Тула - Химки 0:2 Тюмень - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Торпедо Москва 1:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:0
Черноморец Нв - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Енисей 2:0 Акрон - Арсенал Тула 5:1 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 0:0 Арсенал Тула - Ленинградец 0:0 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 0:1 Арсенал Тула - Шинник 0:1 Волгарь - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Велес Москва 1:1 Алания - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Кубань 1:2 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1
Шинник
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Шинник - Черноморец Нв 2:1 Шинник - Нефтехимик 1:0 Динамо Махачкала - Шинник 1:1 Шинник - Кубань 1:0
Ленинградец - Шинник 0:1 Шинник - Химки 1:2 Шинник - Волгарь 2:1 Сокол - Шинник 3:2 СКА-Хабаровск - Шинник 2:0 Родина Москва - Шинник 3:0 Балтика - Шинник 0:1 Краснодар-2 - Шинник 4:0 Шинник - СКА-Хабаровск 1:0 Арсенал Тула - Шинник 0:1 КАМАЗ - Шинник 1:0 Шинник - Волгарь 2:1 Велес Москва - Шинник 1:1 Шинник - Алания 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Шинник - Волга Ульяновск 2:2
Результаты матчей
Арсенал Тула
Шинник
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Арсенал Тула
Шинник
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
81
27
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 5
|20
|2.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|9 - 9
|17
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 10
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 7
|14
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|9.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|15 - 9
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|7 - 7
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 13
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|6 - 10
|10
|14.
|9
|2
|4
|3
|7 - 11
|10
|15.
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|6 - 6
|10
|16.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 11
|5
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|12.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|15.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 5
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 5
|7
|6.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
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|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|6
|Алания
|Машуков Ислам
|6
|Акрон
|Эльдарушев Абу-Саид
|4
|Енисей
|Ломакин Александр
|3
|Сокол
|Бабаев Владлен
|3
|Шинник
|Семёнов Андрей Игоревич
|1 4
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 3
|Енисей
|Стежко Виталий
|4
|Динамо Махачкала
|Юсупов Залимхан
|4
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|4
Прогнозы на матч Арсенал Тула - Шинник
Исход игры
Арсенал Тула
63.8% (37)
Ничья
24.1% (14)
Шинник
12.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
51.85% (28)
Меньше
48.15% (26)
Обе команды забьют
Да
72.22% (39)
Нет
27.78% (15)
Популярный счёт
2:1 Арсенал Тула
37.9% (22)
1:1 Ничья
19% (11)
1:0 Арсенал Тула
13.8% (8)
1:2 Шинник
6.9% (4)
2:0 Арсенал Тула
5.2% (3)
0:1 Шинник
5.2% (3)
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