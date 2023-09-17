Корян с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч полетел низко и попал в Бегуна, но подбор был за игроками подмосковного клуба.

Активный Корян вошёл в штрафную площадь с правого фланга и выполнил подачу уже во вратарскую, Покидышев головой выбил мяч на угловой.

Магомедов с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, где вновь открывался Варатынов, но на этот раз Сергей под давлением соперника не смог зацепиться за мяч.

Алиев подкараулил отскок мяча на левой половине поля у штрафной площади соперника, Саид пробил в дальний угол ворот, мяч полетел значительно выше цели.

Хосонов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Яковлев под давлением соперника не смог зацепиться за мяч.

Терехов решил попробовать в касание пробить в дальний угол ворот с левой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.

Удалось сейчас "СКА-Хабаровск" провести неплохую атаку по правой половине поля, которая завершилась прострелом в штрафную площадь, завязалась активная борьба за мяч, где Симонян подыграл себе рукой, Сергей Куликов всё видел и дал справедливый свисток в пользу "Химок".

Андрей Никитин с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади на Алиева, но сегодня по Саиду персонально играет Голубович, пока что защитник "Химок" регулярно выигрывает борьбу за мяч.

Бегун совершил рывок вперёд по левому флангу и затем Дмитрий выполнил подачу в центр штрафной площади, Симонян в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Терехова.

Кирилл Никитин совершил рывок вперёд по левому флангу, но в итоге полузащитник "СКА-Хабаровск" в борьбе за мяч нарушил правила против Хосонова, который сыграл более грамотно по позиции.

Пытаются футболисты "Химок" временами идти в высокий прессинг, постепенно гостям это приносит свои плоды.

Хосонов решился на дуар по воротам с дальней дистанции, мяч ушёл в сторону от цели.

Петров из центра поля выполнил заброс в центр к радиусу штрафной площади, защитники "Химок" не стали рисковать и выбили мяч на угловой.

Симонян с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, где был только игрок "Химок", все партнёры по команде ждали подачу как минимум в центр штрафной площади.

Корян совершил рывок вперёд по правому флангу, у углового флажка Аршака накрыл Бегун и выбил мяч в аут.

11' Голубович выполнил заброс на ход Исаенко по правому флангу из глубины поля, мяч полетел неудачно и в итоге ушёл в аут.

10' В целом, обе команды играют в среднем темпе, что конечно же на искусственном газоне было достаточно ожидаемо.

9' Решили футболисты "СКА-Хабаровск" разыграть стандарт без прямой подачи в штрафную площадь, Мусалов в итоге выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Петров под давлением соперника пробил по воротам, мяч полетел не очень сильно и точно в руки Обухову.

8' Голубович на правой половине поля нарушил правила против активного Алиева. Игроки "СКА-Хабаровск" тщательно готовятся к стандарту.

7' Защитник "СКА-Хабаровск" Николай Покидышев получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Покидышев нарушил правила против Коряна и не позволил Аршаку убежать к правому углу штрафной площади.

6' Алиев вёл борьбу за мяч на левом фланге сейчас с Варатыновым и Берковским, в итоге футболисты "Химок" вновь выбили мяч в аут.

5' Из центра поля последовал заброс на ход Алиеву по левому флангу, Голубович оказался первым на мяче и выбил его в аут.

4' Магомедов с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, где открывался Варатынов, но мяч полетел слишком высоко и в итоге ушёл в аут.

3' Яковлев хорошо поработал на правом фланге, в борьбе с Покидышевым Владислав заработал угловой для своей команды.