Тур: 10.
0:0
Первый тайм: 24'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
78 Имамов ИсламВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
95 Петров ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
96 Рукас ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бавин ЮрийПолузащитник
-
88 Чавара МаркоНападающий
- Нападающий
-
29 Яо Жан ШарльНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шаронов Роман
- Основной состав
-
96 Обухов ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Корян АршакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Андраде ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Скворцов ЛевПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
История личных встреч
СКА-Хабаровск
Химки
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
14 матчей
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
14.3%
71.4%
14.3%
2 победы 10 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
1.38
0.5
Среднее время на гол
65
180
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
0.83
0.63
Среднее время на гол
108
144
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.14
0.57
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
78
157
Бомбардиры внутри турнира
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Никитин Кирилл
|3
|0.3
|Кожемякин Олег
|2
|0.2
|Алиев Саид
|2 (1)
|0.2
|Бавин Юрий
|1
|0.1
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хосонов Хетаг
|3 (2)
|0.3
|Исаенко Олег
|1
|0.1
|Волков Захар
|1
|0.1
|Берковский Илья
|1
|0.1
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|1
|0.1
|Варатынов Сергей
|1
|0.1
|Руденко Александр Александрович
|1 (1)
|0.1
Карточки
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Никитин Андрей Владимирович
|3
|0
|Бавин Юрий
|3
|0
|Бегун Дмитрий
|3
|0
|Рукас Томас
|2
|0
|Кожемякин Олег
|2
|0
|Покидышев Николай
|2
|0
|Петров Илья
|1
|0
|Симонян Артём
|1
|0
|Рукас Андрюс
|1
|0
|Кутовой Максим
|1
|0
|Яо Жан Шарль I
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голубович Петар
|2
|0
|Степанов Данил
|2
|0
|Нетфуллин Равиль
|0
|1
|Корян Аршак
|1
|0
|Обухов Игорь
|1
|0
|Магомедов Бутта
|1
|0
|Андраде Лео
|1
|0
|Исаенко Олег
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
|Скворцов Лев
|1
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|1
|0
Результаты матчей
СКА-Хабаровск
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Химки
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
2
СКА-Хабаровск
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Химки
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
1
3
СКА-Хабаровск
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Химки
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
50%
76-90
Пропущено
3
5
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
2
67%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
4
40%
76-90
Пропущено
10
8
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
10%
3
38%
1-15
4
40%
2
25%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
СКА-Хабаровск - Волгарь 1:1 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:2 Енисей - СКА-Хабаровск 4:2 СКА-Хабаровск - Черноморец Нв 0:0
СКА-Хабаровск - Акрон 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:1 Сокол - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:0 СКА-Хабаровск - Шинник 2:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Иртыш Омск 5:1 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Шинник - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Волгарь 2:0 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - Волга Ульяновск 1:1 Кубань - СКА-Хабаровск 2:2
Химки
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Арсенал Тула - Химки 0:2 Химки - Кубань 1:1 Химки - Волгарь 0:0 Сокол - Химки 1:0
Химки - Родина Москва 2:0 Шинник - Химки 1:2 Нефтехимик - Химки 0:1 Химки - Торпедо Москва 1:2 Тюмень - Химки 3:1 Химки - Енисей 2:2 Пари НН - Химки 2:0 Химки - Урал 0:3 Ахмат - Химки 3:0 Химки - Спартак Москва 1:1 Химки - Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва - Химки 5:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Крылья Советов - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Краснодар 0:6
Результаты матчей
СКА-Хабаровск
Химки
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
СКА-Хабаровск
Химки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
31
24
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
41
12
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
36
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 5
|20
|2.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|9 - 9
|17
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 10
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|5.
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 7
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|9.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|15 - 9
|13
|10.
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|7 - 8
|13
|12.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 13
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|6 - 10
|10
|14.
|9
|2
|4
|3
|7 - 11
|10
|15.
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|6 - 6
|10
|16.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 14
|10
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 11
|5
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|3.
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 3
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|12.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|14.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|15.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|2.
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 5
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 5
|7
|6.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|17.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|6
|Алания
|Машуков Ислам
|6
|Акрон
|Эльдарушев Абу-Саид
|4
|Енисей
|Ломакин Александр
|3
|Сокол
|Бабаев Владлен
|3
|Шинник
|Семёнов Андрей Игоревич
|1 4
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 3
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 3
|Енисей
|Стежко Виталий
|4
|Динамо Махачкала
|Юсупов Залимхан
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч СКА-Хабаровск 0:0 Химки
Исход игры
СКА-Хабаровск
38.8% (47)
Ничья
44.6% (54)
Химки
16.5% (20)
Тотал 2.5
Больше
25.22% (29)
Меньше
74.78% (86)
Обе команды забьют
Да
68.7% (79)
Нет
31.3% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.3% (50)
1:0 СКА-Хабаровск
20.7% (25)
2:1 СКА-Хабаровск
13.2% (16)
1:2 Химки
7.4% (9)
0:1 Химки
5% (6)
2:0 СКА-Хабаровск
2.5% (3)
0:2 Химки
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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