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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 10.
СКА-Хабаровск
0:0
Первый тайм: 24'
Химки
0'
4' Желтая карточка
Покидышев Николай

Ход матча

4'
Покидышев Николай
 
Прогнозы 120
СКА-Хабаровск 38.3% (46)
X 45% (54)
Химки 16.7% (20)
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СКА-Хабаровск
Ничья
Химки
2.60
3.25
3.20
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СКА-Хабаровск
Химки

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Химки

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

14 матчей

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
2 победы 10 ничьих 2 победы

История матчей

СМРПЛ
3:0
СМРПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПД
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

1.38
0.5

Среднее время на гол

65
180

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.83
0.63

Среднее время на гол

108
144

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.14
0.57

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

78
157

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Никитин Кирилл 3 0.3
Кожемякин Олег 2 0.2
Алиев Саид 2 (1) 0.2
Бавин Юрий 1 0.1
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хосонов Хетаг 3 (2) 0.3
Исаенко Олег 1 0.1
Волков Захар 1 0.1
Берковский Илья 1 0.1
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0.1
Варатынов Сергей 1 0.1
Руденко Александр Александрович 1 (1) 0.1

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Никитин Андрей Владимирович 3 0
Бавин Юрий 3 0
Бегун Дмитрий 3 0
Рукас Томас 2 0
Кожемякин Олег 2 0
Покидышев Николай 2 0
Петров Илья 1 0
Симонян Артём 1 0
Рукас Андрюс 1 0
Кутовой Максим 1 0
Яо Жан Шарль I 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голубович Петар 2 0
Степанов Данил 2 0
Нетфуллин Равиль 0 1
Корян Аршак 1 0
Обухов Игорь 1 0
Магомедов Бутта 1 0
Андраде Лео 1 0
Исаенко Олег 1 0
Волков Захар 1 0
Скворцов Лев 1 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Химки
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
2
СКА-Хабаровск
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Химки
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

1
3
СКА-Хабаровск
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Химки
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
50%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
2
67%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
4
40%
76-90

Пропущено

10
8
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
10%
3
38%
1-15
4
40%
2
25%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
СКА-Хабаровск - Волгарь 1:1 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:2 Енисей - СКА-Хабаровск 4:2 СКА-Хабаровск - Черноморец Нв 0:0
СКА-Хабаровск - Акрон 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:1 Сокол - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:0 СКА-Хабаровск - Шинник 2:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Иртыш Омск 5:1 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Шинник - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Волгарь 2:0 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - Волга Ульяновск 1:1 Кубань - СКА-Хабаровск 2:2
Химки
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Арсенал Тула - Химки 0:2 Химки - Кубань 1:1 Химки - Волгарь 0:0 Сокол - Химки 1:0
Химки - Родина Москва 2:0 Шинник - Химки 1:2 Нефтехимик - Химки 0:1 Химки - Торпедо Москва 1:2 Тюмень - Химки 3:1 Химки - Енисей 2:2 Пари НН - Химки 2:0 Химки - Урал 0:3 Ахмат - Химки 3:0 Химки - Спартак Москва 1:1 Химки - Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва - Химки 5:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Крылья Советов - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Краснодар 0:6

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
Химки

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

СКА-Хабаровск
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
4
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
2
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 9 6 2 1 12 - 5 20
2.
Сокол
 Заявка 9 5 2 2 9 - 9 17
3.
Шинник
 Заявка 9 5 1 3 11 - 10 16
4.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
5.
Химки
 0:0 Заявка 10 4 3 3 10 - 8 15
6.
Акрон
 Заявка 9 4 2 3 14 - 7 14
7.
Тюмень
 Заявка 9 4 2 3 13 - 9 14
8.
Торпедо Москва
 Заявка 9 4 2 3 9 - 9 14
9.
Родина Москва
 Заявка 9 3 4 2 15 - 9 13
10.
СКА-Хабаровск
 0:0 Заявка 10 3 4 3 9 - 9 13
11.
КАМАЗ
 Заявка 10 3 4 3 7 - 8 13
12.
Енисей
 Заявка 9 3 2 4 13 - 13 11
13.
Ленинградец
 Заявка 9 2 4 3 6 - 10 10
14.
Арсенал Тула
 9 2 4 3 7 - 11 10
15.
Черноморец Нв
 Заявка 9 1 7 1 6 - 6 10
16.
Нефтехимик
 Заявка 10 3 1 6 8 - 14 10
17.
Кубань
 Заявка 9 1 2 6 5 - 11 5
18.
Волгарь
 Заявка 9 0 3 6 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Шинник
 Заявка 5 4 0 1 7 - 4 12
3.
СКА-Хабаровск
 0:0 Заявка 7 3 3 1 6 - 3 12
4.
Тюмень
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
5.
Акрон
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
6.
Торпедо Москва
 Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
7.
Сокол
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8.
КАМАЗ
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
9.
Родина Москва
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
10.
Енисей
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
11.
Нефтехимик
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
12.
Черноморец Нв
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
13.
Арсенал Тула
 5 1 3 1 3 - 3 6
14.
Химки
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
15.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
16.
Кубань
 Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
17.
Ленинградец
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18.
Волгарь
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 3 2 1 5 - 3 11
2.
Химки
 0:0 Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
3.
Ленинградец
 Заявка 5 2 2 1 3 - 5 8
4.
Алания
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Сокол
 Заявка 4 2 1 1 3 - 5 7
6.
Родина Москва
 Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
7.
КАМАЗ
 Заявка 5 1 2 2 2 - 5 5
8.
Акрон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 4 4
9.
Шинник
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Тюмень
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
Торпедо Москва
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
12.
Арсенал Тула
 4 1 1 2 4 - 8 4
13.
Енисей
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Черноморец Нв
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
15.
Нефтехимик
 Заявка 5 1 0 4 2 - 6 3
16.
Волгарь
 Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
17.
СКА-Хабаровск
 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
18.
Кубань
 Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 6
Алания Машуков Ислам 6
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 4
Енисей Ломакин Александр 3
Сокол Бабаев Владлен 3
Весь список

Топ нарушителей
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 4
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 3
Тюмень Печенкин Никита 1 3
Енисей Стежко Виталий 4
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    26'
    Удалось сейчас "СКА-Хабаровск" провести неплохую атаку по правой половине поля, которая завершилась прострелом в штрафную площадь, завязалась активная борьба за мяч, где Симонян подыграл себе рукой, Сергей Куликов всё видел и дал справедливый свисток в пользу "Химок". 
  • 25'
    Терехов решил попробовать в касание пробить в дальний угол ворот с левой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
  • 24'
    Хосонов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Яковлев под давлением соперника не смог зацепиться за мяч. 
  • 23'
    Алиев подкараулил отскок мяча на левой половине поля у штрафной площади соперника, Саид пробил в дальний угол ворот, мяч полетел значительно выше цели. 
  • Угловой
    22'
    Магомедов с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, где вновь открывался Варатынов, но на этот раз Сергей под давлением соперника не смог зацепиться за мяч. 
  • 21'
    Активный Корян вошёл в штрафную площадь с правого фланга и выполнил подачу уже во вратарскую, Покидышев головой выбил мяч на угловой. 
  • 20'
    Корян с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч полетел низко и попал в Бегуна, но подбор был за игроками подмосковного клуба. 
  • 19'
    Корян совершил рывок вперёд по правому флангу, у углового флажка Аршака накрыл Бегун и выбил мяч в аут. 
  • Угловой
    18'
    Симонян с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, где был только игрок "Химок", все партнёры по команде ждали подачу как минимум в центр штрафной площади. 
  • 17'
    Петров из центра поля выполнил заброс в центр к радиусу штрафной площади, защитники "Химок" не стали рисковать и выбили мяч на угловой. 
  • 16'
    Хосонов решился на дуар по воротам с дальней дистанции, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • 15'
    Пытаются футболисты "Химок" временами идти в высокий прессинг, постепенно гостям это приносит свои плоды. 
  • 14'
    Кирилл Никитин совершил рывок вперёд по левому флангу, но в итоге полузащитник "СКА-Хабаровск" в борьбе за мяч нарушил правила против Хосонова, который сыграл более грамотно по позиции. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Бегун совершил рывок вперёд по левому флангу и затем Дмитрий выполнил подачу в центр штрафной площади, Симонян в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Терехова. 
  • 12'
    Андрей Никитин с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади на Алиева, но сегодня по Саиду персонально играет Голубович, пока что защитник "Химок" регулярно выигрывает борьбу за мяч. 
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    • 11'
      Голубович выполнил заброс на ход Исаенко по правому флангу из глубины поля, мяч полетел неудачно и в итоге ушёл в аут. 
    • 10'
      В целом, обе команды играют в среднем темпе, что конечно же на искусственном газоне было достаточно ожидаемо. 
    • 9'
      Решили футболисты "СКА-Хабаровск" разыграть стандарт без прямой подачи в штрафную площадь, Мусалов в итоге выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Петров под давлением соперника пробил по воротам, мяч полетел не очень сильно и точно в руки Обухову. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Голубович на правой половине поля нарушил правила против активного Алиева. Игроки "СКА-Хабаровск" тщательно готовятся к стандарту. 
    • Желтая карточка
      7'
      Защитник "СКА-Хабаровск" Николай Покидышев получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Покидышев нарушил правила против Коряна и не позволил Аршаку убежать к правому углу штрафной площади. 
    • 6'
      Алиев вёл борьбу за мяч на левом фланге сейчас с Варатыновым и Берковским, в итоге футболисты "Химок" вновь выбили мяч в аут.
    • 5'
      Из центра поля последовал заброс на ход Алиеву по левому флангу, Голубович оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
    • Угловой
      4'
      Магомедов с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, где открывался Варатынов, но мяч полетел слишком высоко и в итоге ушёл в аут. 
    • 3'
      Яковлев хорошо поработал на правом фланге, в борьбе с Покидышевым Владислав заработал угловой для своей команды. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Хосонов в центре поля зацепил Симоняна. Игроки "СКА-Хабаровск" достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня в Хабаровске с посещаемостью есть проблемы, но, учитывая последние результаты хабаровского клуба в этом нет ничего удивительного. 
    • До матча
    • Команда Андрея Талалаева в свою очередь в своём последнем матче, который был 11 сентября, на выезде переиграл тульский "Арсенал" со счётом 2:0. 
    • Уже четыре матча подряд команда Романа Шаронова не может победить, при этом в своём последнем матче, который был десятого сентября, "СКА-Хабаровск" на домашнем поле сыграл вничью с "Волгарём" из Астрахани со счётом 1:1 и прервал серию из двух поражений подряд. 
    • Главным арбитром на этот матч назначен Сергей Куликов из Саранска. Помогать ему на бровках будут Рустам Равилов из Саранска и Степан Щербаков из Омска. Резервным арбитром на этот матч назначен Иван Пожидаев из Комсомольска-на-Амуре. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче десятого тура первенства ФНЛ между "СКА-Хабаровск" и подмосковными "Химками". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 41.3% пользователей.
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    Прогнозы 120
    СКА-Хабаровск 38.3% (46)
    X 45% (54)
    Химки 16.7% (20)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    Химки
    2.60
    3.25
    3.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск 0:0 Химки

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    38.8% (47)
    Ничья
    44.6% (54)
    Химки
    16.5% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.22% (29)
    Меньше
    74.78% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    68.7% (79)
    Нет
    31.3% (36)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.3% (50)
    1:0 СКА-Хабаровск
    20.7% (25)
    2:1 СКА-Хабаровск
    13.2% (16)
    1:2 Химки
    7.4% (9)
    0:1 Химки
    5% (6)
    2:0 СКА-Хабаровск
    2.5% (3)
    0:2 Химки
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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    СКА-Хабаровск
    Химки
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