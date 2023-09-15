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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 10.
СКА-Хабаровск
 
Позже
Химки
Прогнозы 52
СКА-Хабаровск 50% (26)
X 32.7% (17)
Химки 17.3% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
СКА-Хабаровск
Ничья
Химки
2.85
3.10
3.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Химки

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

14 матчей

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
2 победы 10 ничьих 2 победы

История матчей

СМРПЛ
3:0
СМРПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПД
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

1.38
0.5

Среднее время на гол

65
180

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.83
0.63

Среднее время на гол

108
144

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.14
0.57

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

78
157

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Никитин Кирилл 3 0.33
Кожемякин Олег 2 0.22
Алиев Саид 2 (1) 0.22
Бавин Юрий 1 0.11
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хосонов Хетаг 3 (2) 0.33
Исаенко Олег 1 0.11
Волков Захар 1 0.11
Берковский Илья 1 0.11
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0.11
Варатынов Сергей 1 0.11
Руденко Александр Александрович 1 (1) 0.11

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Никитин Андрей Владимирович 3 0
Бавин Юрий 3 0
Бегун Дмитрий 3 0
Рукас Томас 2 0
Кожемякин Олег 2 0
Покидышев Николай 2 0
Петров Илья 1 0
Симонян Артём 1 0
Рукас Андрюс 1 0
Кутовой Максим 1 0
Яо Жан Шарль I 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голубович Петар 2 0
Степанов Данил 2 0
Нетфуллин Равиль 0 1
Корян Аршак 1 0
Обухов Игорь 1 0
Магомедов Бутта 1 0
Андраде Лео 1 0
Исаенко Олег 1 0
Волков Захар 1 0
Скворцов Лев 1 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Химки
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
2
СКА-Хабаровск
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Химки
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

1
3
СКА-Хабаровск
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Химки
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
50%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
2
67%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
4
40%
76-90

Пропущено

10
8
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
10%
3
38%
1-15
4
40%
2
25%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
СКА-Хабаровск - Волгарь 1:1 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:2 Енисей - СКА-Хабаровск 4:2 СКА-Хабаровск - Черноморец Нв 0:0
СКА-Хабаровск - Акрон 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:1 Сокол - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:0 СКА-Хабаровск - Шинник 2:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Иртыш Омск 5:1 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Шинник - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Волгарь 2:0 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - Волга Ульяновск 1:1 Кубань - СКА-Хабаровск 2:2
Химки
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Арсенал Тула - Химки 0:2 Химки - Кубань 1:1 Химки - Волгарь 0:0 Сокол - Химки 1:0
Химки - Родина Москва 2:0 Шинник - Химки 1:2 Нефтехимик - Химки 0:1 Химки - Торпедо Москва 1:2 Тюмень - Химки 3:1 Химки - Енисей 2:2 Пари НН - Химки 2:0 Химки - Урал 0:3 Ахмат - Химки 3:0 Химки - Спартак Москва 1:1 Химки - Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва - Химки 5:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Крылья Советов - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Краснодар 0:6

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
Химки

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

СКА-Хабаровск
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
4
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
2
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 9 6 2 1 12 - 5 20
2.
Сокол
 Заявка 9 5 2 2 9 - 9 17
3.
Шинник
 Заявка 9 5 1 3 11 - 10 16
4.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
5.
Акрон
 Заявка 9 4 2 3 14 - 7 14
6.
Тюмень
 Заявка 9 4 2 3 13 - 9 14
7.
Химки
 Заявка 9 4 2 3 10 - 8 14
8.
Торпедо Москва
 Заявка 9 4 2 3 9 - 9 14
9.
Родина Москва
 Заявка 9 3 4 2 15 - 9 13
10.
КАМАЗ
 Заявка 9 3 4 2 7 - 7 13
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 9 3 3 3 9 - 9 12
12.
Енисей
 Заявка 9 3 2 4 13 - 13 11
13.
Ленинградец
 Заявка 9 2 4 3 6 - 10 10
14.
Арсенал Тула
 9 2 4 3 7 - 11 10
15.
Черноморец Нв
 Заявка 9 1 7 1 6 - 6 10
16.
Нефтехимик
 Заявка 9 2 1 6 7 - 14 7
17.
Кубань
 Заявка 9 1 2 6 5 - 11 5
18.
Волгарь
 Заявка 9 0 3 6 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Шинник
 Заявка 5 4 0 1 7 - 4 12
3.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
4.
Акрон
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
5.
Тюмень
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
6.
Торпедо Москва
 Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
7.
Сокол
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8.
КАМАЗ
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
9.
Родина Москва
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
10.
Енисей
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
11.
Нефтехимик
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
12.
Черноморец Нв
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
13.
Арсенал Тула
 5 1 3 1 3 - 3 6
14.
Химки
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
15.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
16.
Кубань
 Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
17.
Ленинградец
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18.
Волгарь
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 3 2 1 5 - 3 11
2.
Химки
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
3.
Ленинградец
 Заявка 5 2 2 1 3 - 5 8
4.
Алания
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Сокол
 Заявка 4 2 1 1 3 - 5 7
6.
Родина Москва
 Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
7.
КАМАЗ
 Заявка 5 1 2 2 2 - 5 5
8.
Акрон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 4 4
9.
Тюмень
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Шинник
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
Торпедо Москва
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
12.
Арсенал Тула
 4 1 1 2 4 - 8 4
13.
Енисей
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Черноморец Нв
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
15.
Волгарь
 Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
16.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
17.
Кубань
 Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
18.
Нефтехимик
 Заявка 4 0 0 4 1 - 6 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 6
Алания Машуков Ислам 6
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 4
Енисей Ломакин Александр 3
Сокол Бабаев Владлен 3
Весь список

Топ нарушителей
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 4
Тюмень Печенкин Никита 1 3
Енисей Стежко Виталий 4
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 4
КАМАЗ Горелов Павел 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 сентября 2023, осталось 1 день 19 часов 33 минуты.



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    • Прогнозы 52
    СКА-Хабаровск 50% (26)
    X 32.7% (17)
    Химки 17.3% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    Химки
    2.85
    3.10
    3.00
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Химки

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    50% (26)
    Ничья
    32.7% (17)
    Химки
    17.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    36% (18)
    Меньше
    64% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    66% (33)
    Нет
    34% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.8% (15)
    2:1 СКА-Хабаровск
    21.2% (11)
    1:0 СКА-Хабаровск
    19.2% (10)
    1:2 Химки
    7.7% (4)
    2:0 СКА-Хабаровск
    5.8% (3)
    0:2 Химки
    3.8% (2)
    0:1 Химки
    3.8% (2)
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    СКА-Хабаровск
    Химки
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