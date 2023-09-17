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  4. Бундеслига 2023-2024

Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 17810 Главный судья: Герач Тимо
Дармштадт
3:3
Конец матча
Боруссия М
0'
3' Желтая карточка
Итакура Ко
1:0
8' Гол
Мелем Марвин
2:0
10' Гол
Маглица Матей
3:0
33' Гол
Скарке Тим
49' Красная карточка
Маглица Матей
3:0
51' Не забитый пенальти
Чванчара Томаш
3:1
56' Гол
Сибачо Жордан
64' Желтая карточка
Шуэн Марсель
3:2
73' Гол
Нойхаус Флориан
3:3
77' Гол
Чванчара Томаш
90'+8
Дармштадт - Боруссия Менхенгладб...

Ход матча

3'
 
Итакура Ко
8'
Мелем Марвин
(Холланд Фабиан)
1:0
10'
Маглица Матей
(Кемпе Тобиас)
2:0
33'
Скарке Тим
(Кларер Кристоф)
3:0
41'
Нюрнбергер Фабиан
Бадер Маттиас
 
46'
 
Нойхаус Флориан
Плеа Алассан
46'
 
Нец Лука
Нгуму Натан
46'
 
Фридрих Марвин
Скалли Джозеф
46'
 
Чванчара Томаш
Эльведи Нико
49'
Маглица Матей
 
51'
3:0
Чванчара Томаш
56'
3:1
Сибачо Жордан
(Райтц Рокко)
62'
 
Хак Робин
Райтц Рокко
64'
Шуэн Марсель
 
71'
Ишервуд Томас
Кемпе Тобиас
 
72'
Франич Бартол
Пфайффер Лука
 
73'
3:2
Нойхаус Флориан
(Чванчара Томаш)
77'
3:3
Чванчара Томаш
81'
Сейдель Аарон
Скарке Тим
 
81'
Ридель Клеменс
Мелем Марвин
 

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 9
  • 8 Удары в створ 10
  • 6 Угловые 6
  • 4 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 308 Количество передач 547
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Дармштадт 2.4% (3)
X 18.3% (23)
Боруссия М 79.4% (100)
0
выиграет Боруссия М, со счетом 0:2
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шуэн
Марсель
14
Кларер
Кристоф
23
Гьясула
Клаус
5
Маглица
Матей
26
Бадер
Маттиас
6
Мелем
Марвин
32
Холланд
Фабиан
11
Кемпе
Тобиас
19
Карич
Эмир
24
Пфайффер
Лука
27
Скарке
Тим
33
Николас
Мориц
29
Скалли
Джозеф
5
Фридрих
Марвин
3
Итакура
Ко
39
Вебер
Максимилиан
8
Вайгль
Юлиан
27
Райтц
Рокко
9
Онора
Франк
14
Плеа
Алассан
19
Нгуму
Натан
13
Сибачо
Жордан
Дармштадт
3-5-2
Боруссия М
4-2-3-1

История личных встреч

Дармштадт
Боруссия М

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

К
2:1
Б
2:2
Б
0:0
Б
0:2
Б
3:2
К
0:0
ТМС
2:3

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
2

Среднее время на гол

112
45

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

2.5
1.2

Среднее время на гол

36
75

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.29
1.43

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

70
63

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелем Марвин 2 0.5
Скарке Тим 1 0.25
Вильхельмссон Оскар 1 0.25
Маглица Матей 1 0.25
Кларер Кристоф 0 0
Кемпе Тобиас 0 0
Холланд Фабиан 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чванчара Томаш 3 (1) 0.75
Итакура Ко 2 0.5
Нойхаус Флориан 1 0.25
Сибачо Жордан 1 0.25
Нгуму Натан 1 0.25
Онора Франк 0 0
Вайгль Юлиан 0 0
Омлин Йонас 0 0
Вебер Максимилиан 0 0
Райтц Рокко 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маглица Матей 1 1
Мелем Марвин 2 0
Кларер Кристоф 2 0
Шуэн Марсель 1 0
Ману Брайдон 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Торстен Либеркнехт 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Итакура Ко 2 0
Чванчара Томаш 2 0
Нойхаус Флориан 1 0

Результаты матчей

Дармштадт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Боруссия М
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
7
Дармштадт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Боруссия М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

0
0
Дармштадт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Боруссия М
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

4
7
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
50%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

5
8
5 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
40%
1
13%
1-15
2
40%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
3
23%
4
33%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Байер Л - Дармштадт 5:1 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Хомбург - Дармштадт 3:0
Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Зандхаузен - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Гиссен - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Норвич 0:1 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0
Боруссия М
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Боруссия М - Вердер 0:1 Боруссия М - Бавария 1:2 Боруссия М - Байер Л 0:3 Аугсбург - Боруссия М 4:4
Берсенбрюк - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Монпелье 2:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Боруссия М - Мюнхен-1860 2:1 Боруссия М - Ингольштадт 2:1 Саарбрюккен - Боруссия М 1:2 Вегберг-Бек - Боруссия М 1:1 Галлешер - Боруссия М 0:3 Обернойланд - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Аугсбург 2:0 Байер Л - Боруссия М 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия М - Бохум 2:0 Штутгарт - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1

Результаты матчей

Дармштадт
Боруссия М

Точный счет

1:4
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
4:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Дармштадт
Боруссия М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 0 1 13 - 4 9
4.
Штутгарт
 Заявка 4 3 0 1 14 - 6 9
5.
Хоффенхайм
 Заявка 4 3 0 1 10 - 6 9
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
7.
Боруссия Д
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
8.
Унион Берлин
 Заявка 4 2 0 2 9 - 7 6
9.
Фрайбург
 Заявка 4 2 0 2 5 - 10 6
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
11.
Хайденхайм
 Заявка 4 1 1 2 8 - 9 4
12.
Вердер
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
13.
Бохум
 Заявка 4 0 3 1 4 - 9 3
14.
Боруссия М
 Заявка 4 0 2 2 8 - 12 2
15.
Аугсбург
 Заявка 4 0 2 2 7 - 12 2
16.
Кёльн
 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
17.
Дармштадт
 Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1
18.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
3.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
4.
Вольфсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Бавария
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 6 - 5 3
9.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Вердер
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
13.
Бохум
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Аугсбург
 Заявка 2 0 2 0 6 - 6 2
15.
Майнц
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Дармштадт
 Заявка 2 0 1 1 4 - 7 1
17.
Кёльн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Боруссия М
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Хоффенхайм
 Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Байер Л
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
6.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
7.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
9.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Боруссия М
 Заявка 2 0 2 0 7 - 7 2
12.
Кёльн
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Хайденхайм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
15.
Вердер
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
16.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17.
Дармштадт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Майнц
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 8
Вольфсбург Винд Йонас 5 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Бавария Кейн Гарри 4 (1)
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Джан Эмре 3
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 3
Майнц Ван дер Берг Сепп 3
Фрайбург Хёфлер Николас 1 1
Унион Берлин Ааронсон Бренден 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 97'
    Онора Франк из команды Боруссия М своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 97'
    Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Christoph Klarer ослабляет давление, выбив мяч.
  • 97'
    Сейдель Аарон из команды СК Дармштадт в офсайде
  • 97'
    Итакура Ко ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Удар от ворот произведет СК Дармштадт
  • 96'
    Матч возобновлен
  • Бонусы букмекеров
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    • 96'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 95'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 37%, Боруссия М: 63%.
    • 95'
      Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 95'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 94'
      Боруссия М пытается что-то создать.
    • 93'
      Карич Эмир из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Боруссия М пытается что-то создать.
    • 93'
      Хорошую попытку сделал Хак Робин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 93'
      Вайгль Юлиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 92'
      Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 54%, Боруссия М: 46%.
    • 49'
      Николас Мориц из команды Боруссия М перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Кемпе Тобиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 48'
      Николас Мориц делает важнейший сейв!
    • 48'
      Нюрнбергер Фабиан пробует нанести удар издали, но Мориц Николас ловит мяч
    • 48'
      Сибачо Жордан из команды Боруссия М перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Кемпе Тобиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 48'
      Николас Мориц делает важнейший сейв!
    • 48'
      Хорошую попытку сделал Нюрнбергер Фабиан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 48'
      О, нет. Из многообещающей позиции Нюрнбергер Фабиан из команды СК Дармштадт наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 48'
      Карич Эмир из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 47'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 47'
      Итакура Ко выиграл воздушное противоборство у Пфайффер Лука.
    • 47'
      Нгуму Натан из команды Боруссия М в офсайде
    • 47'
      Нгуму Натан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 46'
      Гьясула Клаус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Онора Франк из команды Боруссия М подал угловой слева.
    • 45'
      Маглица Матей из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 55%, Боруссия М: 45%.
    • 45'
      Судья сигнализирует, что Карич Эмир из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Онора Франк
    • 45'
      Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Шуэн Марсель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Боруссия М пытается что-то создать.
    • 44'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 44'
      Боруссия М пытается что-то создать.
    • 44'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 43'
      Шанс! Сибачо Жордан из команды Боруссия М пробил головой, но мимо
    • 43'
      Скалли Джозеф из команды Боруссия М своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 43'
      Боруссия М пытается что-то создать.
    • 42'
      Пфайффер Лука наказан за толчок Райтц Рокко
    • 42'
      Онора Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Christoph Klarer возвращается на поле.
    • 41'
      Матч возобновлен
    • 41'
      Бадер Маттиас получил травму и заменен. Нюрнбергер Фабиан выходит на поле.
    • 41'
      Ох, нехорошо это выглядит. Christoph Klarer получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 41'
      Christoph Klarer на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 40'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 40'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 57%, Боруссия М: 43%.
    • 40'
      Николас Мориц взял и забрал мяч на выходе
    • 40'
      Райтц Рокко успешно блокирует удар.
    • 40'
      Кемпе Тобиас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 40'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 39'
      Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Фридрих Марвин успешно блокирует удар.
    • 39'
      Кемпе Тобиас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 39'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 39'
      Скарке Тим пробует нанести удар издали, но Мориц Николас держит все под контролем
    • 39'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 39'
      Карич Эмир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Боруссия М контролирует мяч.
    • 38'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 38'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 38'
      Christoph Klarer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 37'
      Скарке Тим наказан за толчок Фридрих Марвин
    • 37'
      Плеа Алассан возвращается на поле.
    • 37'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 37'
      Матч возобновлен
    • 36'
      Ох, нехорошо это выглядит. Плеа Алассан получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 36'
      Плеа Алассан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 36'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 35'
      Боруссия М пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 60%, Боруссия М: 40%.
    • 34'
      Кемпе Тобиас сделал ключевой пас для гола!
    • 33'
      Christoph Klarer сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Скарке Тим забивает с правой ноги!
    • 33'
      Christoph Klarer создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 32'
      Судья сигнализирует, что Вайгль Юлиан из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Кемпе Тобиас
    • 32'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 32'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 32'
      Близко! Скарке Тим нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
    • 32'
      Мелем Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 30'
      Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Боруссия М пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 59%, Боруссия М: 41%.
    • 30'
      Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Матч возобновлен
    • 29'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 29'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 28'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 27'
      Плеа Алассан не смог попасть в створ ударом издали
    • 27'
      Боруссия М начинает контратаку
    • 27'
      Райтц Рокко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 27'
      Холланд Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 25'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Скалли Джозеф выиграл воздушное противоборство у Карич Эмир.
    • 25'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 56%, Боруссия М: 44%.
    • 24'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Итакура Ко ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Холланд Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Гьясула Клаус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Онора Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Боруссия М пытается что-то создать.
    • 20'
      Мелем Марвин из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Боруссия М пытается что-то создать.
    • 20'
      Нгуму Натан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 58%, Боруссия М: 42%.
    • 20'
      Вебер Максимилиан наказан за толчок Бадер Маттиас
    • 19'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 19'
      Оооо... вот это был удар! Вебер Максимилиан должен был забить с этой позиции.
    • 19'
      Вебер Максимилиан из команды Боруссия М не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 19'
      Онора Франк из команды Боруссия М своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 19'
      Судья сигнализирует, что Мелем Марвин из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Сибачо Жордан
    • 18'
      Карич Эмир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Боруссия М пытается что-то создать.
    • 17'
      Холланд Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 16'
      Райтц Рокко из команды Боруссия М перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт разыграл угловой с левого угла.
    • 16'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 56%, Боруссия М: 44%.
    • 15'
      Холланд Фабиан пробует нанести удар издали, но Мориц Николас держит все под контролем
    • 15'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 14'
      Кемпе Тобиас наказан за толчок Вайгль Юлиан
    • 14'
      Райтц Рокко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 13'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 12'
      Боруссия М контролирует мяч.
    • 12'
      Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Боруссия М пытается что-то создать.
    • 12'
      Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Онора Франк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Бадер Маттиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Боруссия М пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 56%, Боруссия М: 44%.
    • 10'
      Холланд Фабиан сделал ключевой пас для гола!
    • 10'
      Кемпе Тобиас сделал результативную передачу.
    • 10'
      ГОООООЛ - Маглица Матей СК Дармштадт забивает ударом головой
    • 10'
      Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      Вебер Максимилиан из команды Боруссия М перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Кемпе Тобиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 9'
      Команда СК Дармштадт забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 9'
      Мелем Марвин удалось забить из легкой позиции.
    • 8'
      Холланд Фабиан сделал результативную передачу.
    • 8'
      Г О О О О Л - Мелем Марвин забивает с левой ноги!
    • 8'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Николас Мориц взял и забрал мяч на выходе
    • 6'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 6'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 48%, Боруссия М: 52%.
    • 5'
      Пфайффер Лука наказан за толчок Райтц Рокко
    • 4'
      Итакура Ко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Боруссия М
    • 4'
      Кемпе Тобиас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 3'
      Итакура Ко получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Итакура Ко из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Мелем Марвин
    • 2'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 2'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Карич Эмир наказан за толчок Скалли Джозеф
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Боруссия М начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merck-Stadion am Boellenfalltor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Дармштадт 2.4% (3)
    X 18.3% (23)
    Боруссия М 79.4% (100)
    0
    выиграет Боруссия М, со счетом 0:2
    вот так
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дармштадт 3:3 Боруссия М

    Исход игры
    Дармштадт
    2.4% (3)
    Ничья
    18.3% (23)
    Боруссия М
    79.4% (100)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.71% (74)
    Меньше
    37.29% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    77.12% (91)
    Нет
    22.88% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия М
    45.2% (57)
    1:1 Ничья
    15.1% (19)
    0:1 Боруссия М
    10.3% (13)
    0:2 Боруссия М
    9.5% (12)
    1:3 Боруссия М
    5.6% (7)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    2:1 Дармштадт
    1.6% (2)
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