Тур: 4. Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor. Зрители: 17810 Главный судья: Герач Тимо
3:3
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаИтакура Ко
1:0
8' ГолМелем Марвин
2:0
10' ГолМаглица Матей
3:0
33' ГолСкарке Тим
49' Красная карточкаМаглица Матей
3:0
51' Не забитый пенальтиЧванчара Томаш
3:1
56' ГолСибачо Жордан
64' Желтая карточкаШуэн Марсель
3:2
73' ГолНойхаус Флориан
3:3
77' ГолЧванчара Томаш
90'+8
Бонусы букмекеров
Ход матча
3'
8'
1:0
10'
2:0
33'
3:0
46'
49'
51'
3:0
56'
3:1
62'
64'
73'
77'
3:3
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
4 Удары по воротам 9
-
8 Удары в створ 10
-
6 Угловые 6
-
4 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
308 Количество передач 547
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Кемпе
Тобиас
19
Карич
Эмир
27
Скарке
Тим
27
Райтц
Рокко
14
Плеа
Алассан
19
Нгуму
Натан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Нападающий
-
27 Скарке ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
19 Нгуму НатанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Нец ЛукаЗащитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Хак РобинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Дармштадт
Боруссия М
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.8
2
Среднее время на гол
112
45
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
2.5
1.2
Среднее время на гол
36
75
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.29
1.43
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
70
63
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелем Марвин
|2
|0.5
|Скарке Тим
|1
|0.25
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.25
|Маглица Матей
|1
|0.25
|Кларер Кристоф
|0
|0
|Кемпе Тобиас
|0
|0
|Холланд Фабиан
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чванчара Томаш
|3 (1)
|0.75
|Итакура Ко
|2
|0.5
|Нойхаус Флориан
|1
|0.25
|Сибачо Жордан
|1
|0.25
|Нгуму Натан
|1
|0.25
|Онора Франк
|0
|0
|Вайгль Юлиан
|0
|0
|Омлин Йонас
|0
|0
|Вебер Максимилиан
|0
|0
|Райтц Рокко
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маглица Матей
|1
|1
|Мелем Марвин
|2
|0
|Кларер Кристоф
|2
|0
|Шуэн Марсель
|1
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
|Торстен Либеркнехт
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Итакура Ко
|2
|0
|Чванчара Томаш
|2
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
Результаты матчей
Дармштадт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Боруссия М
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
7
Дармштадт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Боруссия М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
0
0
Дармштадт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Боруссия М
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
4
7
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
50%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
5
8
5 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
40%
1
13%
1-15
2
40%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
3
23%
4
33%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Байер Л - Дармштадт 5:1 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Хомбург - Дармштадт 3:0
Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Зандхаузен - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Гиссен - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Норвич 0:1 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0
Боруссия М
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Боруссия М - Вердер 0:1 Боруссия М - Бавария 1:2 Боруссия М - Байер Л 0:3 Аугсбург - Боруссия М 4:4
Берсенбрюк - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Монпелье 2:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Боруссия М - Мюнхен-1860 2:1 Боруссия М - Ингольштадт 2:1 Саарбрюккен - Боруссия М 1:2 Вегберг-Бек - Боруссия М 1:1 Галлешер - Боруссия М 0:3 Обернойланд - Боруссия М 0:7 Боруссия М - Аугсбург 2:0 Байер Л - Боруссия М 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия М - Бохум 2:0 Штутгарт - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1
Результаты матчей
Дармштадт
Боруссия М
Точный счет
1:4
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
4:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Дармштадт
Боруссия М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
22
13
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|13 - 4
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|14 - 6
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 10
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 9
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 9
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|8 - 12
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 12
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 13
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|6 - 6
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 7
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|7 - 7
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|8
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|5 (1)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|4 (2)
|Бавария
|Кейн Гарри
|4 (1)
|Унион Берлин
|Бехренс Кевин
|4
|Боруссия Д
|Джан Эмре
|3
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|3
|Майнц
|Ван дер Берг Сепп
|3
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 1
|Унион Берлин
|Ааронсон Бренден
|1 1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дармштадт 3:3 Боруссия М
Исход игры
Дармштадт
2.4% (3)
Ничья
18.3% (23)
Боруссия М
79.4% (100)
Тотал 2.5
Больше
62.71% (74)
Меньше
37.29% (44)
Обе команды забьют
Да
77.12% (91)
Нет
22.88% (27)
Популярный счёт
1:2 Боруссия М
45.2% (57)
1:1 Ничья
15.1% (19)
0:1 Боруссия М
10.3% (13)
0:2 Боруссия М
9.5% (12)
1:3 Боруссия М
5.6% (7)
2:2 Ничья
2.4% (3)
2:1 Дармштадт
1.6% (2)
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