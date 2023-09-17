Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Боруссия М нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

91' Матч возобновится спорным мячом

91' Ох, нехорошо это выглядит. Ридель Клеменс получил травму и медбригада забирает его с поля.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Ридель Клеменс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Хак Робин нанес удар головой, но Marcel Schuhen спокойно отбил мяч.

89' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

87' Матч возобновлен

87' Ох, нехорошо это выглядит. Чванчара Томаш получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Шуэн Марсель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Ишервуд Томас из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

83' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

82' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Оооо... вот это был удар! Холланд Фабиан должен был забить с этой позиции.

78' Шанс! Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт пробил головой, но мимо

78' Франич Бартол создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' СК Дармштадт пытается что-то создать.

76' Мелем Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

73' Г О О О О Л - Нойхаус Флориан забивает с левой ноги!

73' Чванчара Томаш создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Чванчара Томаш нанес удар головой, но Marcel Schuhen спокойно отбил мяч.

72' Сегодняшная посещаемость составляет 17810 болельщиков

72' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

71' Нойхаус Флориан не смог попасть в створ ударом издали

70' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

68' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

68' Онора Франк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Нойхаус Флориан пробует нанести удар издали, но Marcel Schuhen держит все под контролем

67' Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

66' Хорошую попытку сделал Хак Робин . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

65' Оооо... вот это был удар! Хак Робин должен был забить с этой позиции.

65' Вебер Максимилиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Судье надоело, что Шуэн Марсель тянет время и он наказал его горчичником

63' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

63' Сибачо Жордан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт разыграл угловой с левого угла.

61' Хорошую попытку сделал Карич Эмир . Удар в створ, но вратарь начеку

61' СК Дармштадт начинает контратаку

61' Гьясула Клаус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Матч возобновлен

60' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

59' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

59' Нойхаус Флориан не смог попасть в створ ударом издали

58' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Нюрнбергер Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Райтц Рокко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Фантастический гол, где все сам сделал Райтц Рокко

57' Забив гол, Боруссия М сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

56' Г О О О О Л - Сибачо Жордан забивает с правой ноги!

56' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Christoph Klarer нанес удар, но тот был заблокирован.

55' Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт подал угловой справа.

54' СК Дармштадт пытается что-то создать.

54' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

53' Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

53' Онора Франк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' СПАСЕНО - Чванчара Томаш пробил пенальти, но Marcel Schuhen отбивает!

49' УДАЛЕНИЕ! - Маглица Матей увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

49' После проверки VAR судья изменил решение - Боруссия М пробьет пенальти!

48' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Боруссия М

48' Оооо... вот это был удар! Сибачо Жордан должен был забить с этой позиции.

48' Сибачо Жордан нанес удар головой, но Marcel Schuhen спокойно отбил мяч.

48' Оооо... вот это был удар! Чванчара Томаш должен был забить с этой позиции.

48' Хорошую попытку сделал Чванчара Томаш . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Скарке Тим из команды СК Дармштадт в офсайде