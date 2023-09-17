Тур: 5. Стадион: Бахчешехир Окуллари.
3:3
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
18' ГолКордова Серхио
2:0
24' ГолНоваиш Жоау
2:1
45' ГолФалл Мамаду
3:1
51' ГолНоваиш Жоау
3:2
79' ГолКара Айтач
3:3
87' ГолБен Уаннес Мортада
Ход матча
18'
1:0
24'
2:0
45'
2:1
51'
3:1
77'
79'
3:2
87'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 4
-
5 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
88
Оздемир
Юсуф
10
Новаиш
Жоау
25
Янар
Али
58
Озчан
Ясин
35
Кара
Айтач
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Оздемир ЮсуфЗащитник
- Полузащитник
-
10 Новаиш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Карагёз ЮсуфВратарь
- Защитник
-
20 Аксой ФатихЗащитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Систо ПионеНападающий
-
11 Oguz Aydin
-
Главный тренер: Omer Erdogan
- Основной состав
-
25 Янар АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
58 Озчан ЯсинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Дилли СелимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Гомис ИронПолузащитник
-
22 Yusuf Inci
-
75 Erol Karaman
-
Главный тренер: Оздеш Кемаль
История личных встреч
Аланьяспор
Касымпаша
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
18 матчей
38.9%
11.1%
50%
7 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
2.22
1.22
Среднее время на гол
40
73
Всего голов
38
23
Голов в среднем за матч
2.11
1.28
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
Среднее время на гол
42
70
Бомбардиры внутри турнира
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новаиш Жоау
|3
|0.6
|Аугусто Лойде
|1
|0.2
|Кордова Серхио
|1
|0.2
|Феррейра Карлос Эдуардо
|1
|0.2
|Жанвье Николя
|0
|0
|Oguz Aydin
|0
|0
|Оздемир Юсуф
|0
|0
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Айтач
|2
|0.4
|Винк Клаудио
|2
|0.4
|Фалл Мамаду
|2
|0.4
|Бен Уаннес Мортада
|2
|0.4
|Хайрадинович Харис
|0
|0
Карточки
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байыр Фуркан
|3
|0
|Оздемир Юсуф
|3
|0
|Караджа Эфеджан
|2
|0
|Алмейда Ричард
|2
|0
|Аугусто Лойде
|2
|0
|Oguz Aydin
|0
|1
|Балковец Юре
|1
|0
|Алити Фидан
|1
|0
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кара Айтач
|2
|0
|Янниотис Андреас
|1
|0
|Винк Клаудио
|1
|0
|Хайрадинович Харис
|1
|0
|Бен Уаннес Мортада
|1
|0
|Гомис Ирон
|1
|0
Результаты матчей
Аланьяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Касымпаша
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Аланьяспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Касымпаша
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
1
4
Аланьяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Касымпаша
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
3
60%
76-90
Пропущено
1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
100%
2
25%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
3
60%
76-90
Пропущено
1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
100%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Аланьяспор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0
НАК Бреда - Аланьяспор 1:1 Волендам - Аланьяспор 1:1 Дордрехт - Аланьяспор 4:3 Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Трабзонспор - Аланьяспор 5:1 Аланьяспор - Касымпаша 1:3 Кайсериспор - Аланьяспор 0:4 Аланьяспор - Коньяспор 0:3 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:2 Аланьяспор - Умраниеспор 1:0 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Галатасарай 1:4 Антальяспор - Аланьяспор 3:1 Аланьяспор - Хатайспор 3:0
Касымпаша
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2
Касымпаша - Умраниеспор 3:0 Касымпаша - Газиантепспор 4:2 Касымпаша - Аль-Араби 0:1 Касымпаша - Аль-Хуссейн 1:0 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Аланьяспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Истанбулспор 1:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2 Анкарагюджю - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Коньяспор 1:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:0 Адана Демирспор - Касымпаша 5:0 Касымпаша - Трабзонспор 2:0 Газиантеп - Касымпаша 0:3 Касымпаша - Умраниеспор 1:1
Результаты матчей
Аланьяспор
Касымпаша
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Аланьяспор
Касымпаша
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|3:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|0:3 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|3:3 Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 4
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 4
|6
|11.
|3:3 Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 11
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 11
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|3:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|3:3 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|0:3 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|3:3 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|3:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|0:3 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|3:3 Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|3:3 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|16.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|5 (1)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|5
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4 (2)
|Галатасарай
|Актюркоглу Мухаммед
|3 (3)
|Хатайспор
|Страндберг Карлос
|3 (1)
|Пендикспор
|Асан Серкан
|1 2
|Истанбул Башакшехир
|Пелкас Димитрис
|3
|Коньяспор
|Огюз Ахмет
|3
|Аланьяспор
|Байыр Фуркан
|3
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|3