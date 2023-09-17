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  4. Суперлига 2023-2024

Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Аланьяспор
3:3
Конец матча
Касымпаша
0'
1:0
18' Гол
Кордова Серхио
2:0
24' Гол
Новаиш Жоау
2:1
45' Гол
Фалл Мамаду
3:1
51' Гол
Новаиш Жоау
3:2
79' Гол
Кара Айтач
3:3
87' Гол
Бен Уаннес Мортада
90'+8

Ход матча

18'
Кордова Серхио
1:0
24'
Новаиш Жоау
(Оздемир Юсуф)
2:0
45'
2:1
Фалл Мамаду
(Кара Айтач)
51'
Новаиш Жоау
(Оздемир Юсуф)
3:1
59'
 
Чифтпынар Садик
Саддики Дрейс
59'
 
Гомис Ирон
Нгой Жульен
59'
 
Гюл Гёкхан
Фалл Мамаду
69'
Oguz Aydin
Кордова Серхио
 
72'
 
Бастьен Самюэль
Хайрадинович Харис
77'
Систо Пионе
Жанвье Николя
 
77'
Фер Лерой
Новаиш Жоау
 
79'
3:2
Кара Айтач
87'
3:3
Бен Уаннес Мортада
88'
Силва Андерсон
Феррейра Карлос Эдуардо
 
90'
 
Дилли Селим
Бен Уаннес Мортада

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 9
  • 6 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ташкиран
Махмут
7
Караджа
Эфеджан
4
Байыр
Фуркан
5
Алити
Фидан
88
Оздемир
Юсуф
28
Феррейра
Карлос
Эдуардо
10
Новаиш
Жоау
25
Алмейда
Ричард
27
Аугусто
Лойде
9
Кордова
Серхио
17
Жанвье
Николя
25
Янар
Али
2
Винк
Клаудио
4
Омеруо
Кеннет
58
Озчан
Ясин
18
Да
Кошта
Нуну
17
Саддики
Дрейс
35
Кара
Айтач
12
Бен
Уаннес
Мортада
10
Хайрадинович
Харис
9
Нгой
Жульен
7
Фалл
Мамаду
Аланьяспор
4-4-2
Касымпаша
4-2-3-1

История личных встреч

Аланьяспор
Касымпаша

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

18 матчей

38.9%
11.1%
50%
7 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:3
С
4:1
С
2:2
С
2:0
С
3:0
С
1:2
С
1:2
К
3:2
К
3:1
С
4:1
С
3:0
К
1:0
К
0:0
С
1:2
С
3:2
С
1:3
С
3:1
С
2:1

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

2.22
1.22

Среднее время на гол

40
73

Всего голов

38
23

Голов в среднем за матч

2.11
1.28

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
4
Больше 22%
Меньше 78%
14

Среднее время на гол

42
70

Бомбардиры внутри турнира

Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новаиш Жоау 3 0.6
Аугусто Лойде 1 0.2
Кордова Серхио 1 0.2
Феррейра Карлос Эдуардо 1 0.2
Оздемир Юсуф 0 0
Жанвье Николя 0 0
Oguz Aydin 0 0
Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Айтач 2 0.4
Винк Клаудио 2 0.4
Фалл Мамаду 2 0.4
Бен Уаннес Мортада 2 0.4
Хайрадинович Харис 0 0

Карточки

Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байыр Фуркан 3 0
Оздемир Юсуф 3 0
Караджа Эфеджан 2 0
Алмейда Ричард 2 0
Аугусто Лойде 2 0
Oguz Aydin 0 1
Балковец Юре 1 0
Алити Фидан 1 0
Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кара Айтач 2 0
Янниотис Андреас 1 0
Винк Клаудио 1 0
Хайрадинович Харис 1 0
Бен Уаннес Мортада 1 0
Гомис Ирон 1 0

Результаты матчей

Аланьяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Касымпаша
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Аланьяспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Касымпаша
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

1
4
Аланьяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Касымпаша
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
3
60%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
100%
2
25%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
5
63%
76-90

Пропущено

4
11
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
75%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Аланьяспор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0
НАК Бреда - Аланьяспор 1:1 Волендам - Аланьяспор 1:1 Дордрехт - Аланьяспор 4:3 Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Трабзонспор - Аланьяспор 5:1 Аланьяспор - Касымпаша 1:3 Кайсериспор - Аланьяспор 0:4 Аланьяспор - Коньяспор 0:3 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:2 Аланьяспор - Умраниеспор 1:0 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Галатасарай 1:4 Антальяспор - Аланьяспор 3:1 Аланьяспор - Хатайспор 3:0
Касымпаша
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2
Касымпаша - Умраниеспор 3:0 Касымпаша - Газиантепспор 4:2 Касымпаша - Аль-Араби 0:1 Касымпаша - Аль-Хуссейн 1:0 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Аланьяспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Истанбулспор 1:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2 Анкарагюджю - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Коньяспор 1:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:0 Адана Демирспор - Касымпаша 5:0 Касымпаша - Трабзонспор 2:0 Газиантеп - Касымпаша 0:3 Касымпаша - Умраниеспор 1:1

Результаты матчей

Аланьяспор
Касымпаша

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Аланьяспор
Касымпаша

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 8 - 3 12
2.
Галатасарай
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
Ризеспор
 Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4.
Трабзонспор
 Заявка 5 3 0 2 11 - 6 9
5.
Кайсериспор
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
6.
Адана Демирспор
 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
7.
Коньяспор
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
8.
Бешикташ
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9.
Аланьяспор
 Заявка 5 1 4 0 6 - 4 7
10.
Хатайспор
 Заявка 4 1 3 0 8 - 4 6
11.
Касымпаша
 Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
12.
Сивасспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
14.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
15.
Антальяспор
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
16.
Пендикспор
 Заявка 5 0 3 2 4 - 11 3
17.
Истанбулспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
18.
Анкарагюджю
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
19.
Самсунспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
20.
Газиантеп
 Заявка 5 0 0 5 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кайсериспор
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Адана Демирспор
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5.
Трабзонспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Аланьяспор
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Ризеспор
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Коньяспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Касымпаша
 Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
11.
Хатайспор
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Антальяспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Сивасспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Пендикспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
18.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Газиантеп
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ризеспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
3.
Хатайспор
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
4.
Галатасарай
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
7.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Сивасспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Бешикташ
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
12.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Касымпаша
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18.
Антальяспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Самсунспор
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
20.
Газиантеп
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Галатасарай Икарди Мауро 5
Фенербахче Джеко Эдин 4 (2)
Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 3 (3)
Хатайспор Страндберг Карлос 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Истанбул Башакшехир Пелкас Димитрис 3
Коньяспор Огюз Ахмет 3
Аланьяспор Байыр Фуркан 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 3
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Кара Айтач сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Фалл Мамаду бьет в цель!
    • 24'
      Оздемир Юсуф сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Новаиш Жоау бьет в цель!
    • 18'
      Г О О О О Л - Кордова Серхио бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аланьяспор 3:3 Касымпаша онлайн

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