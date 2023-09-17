Тур: 5. Стадион: Жозе Алваладе. Главный судья: Manuel Oliveira
3:0
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаИнасиу Гонсалу
20' Желтая карточкаМаракас
35' Желтая карточкаСантуш Нуну II
49' Желтая карточкаМарсело Феррейра
1:0
55' ГолЮлманд Мортен
2:0
61' ГолДьёкереш Виктор
69' Желтая карточкаЮлманд Мортен
88' Вторая желтая карточкаМаракас
3:0
90' ГолДиоманде Усман
90'+8
Ход матча
20'
35'
49'
55'
1:0
61'
69'
88'
90'
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
8
Поте
26
Маракас
19
Камачу
Жоау
11
Алан
Осорио
18
Амадор
Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
8 ПотеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Эссугу ДариуПолузащитник
-
21 Катаму ЖениПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 МаракасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Камачу ЖоауПолузащитник
-
11 Алан ОсориоПолузащитник
-
18 Амадор ПедруПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кайо СеккоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Rui Borges
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Спортинг Л
Морейренсе
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
20 матчей
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
1.8
1.9
Среднее время на гол
50
47
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.1
0.7
Среднее время на гол
81
128
Всего голов
29
26
Голов в среднем за матч
1.45
1.3
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
Среднее время на гол
62
69
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулинью Жуан
|4
|0.8
|Дьёкереш Виктор
|3
|0.6
|Диоманде Усман
|1
|0.2
|Поте
|1
|0.2
|Юлманд Мортен
|1
|0.2
|Сантуш Нуну II
|0
|0
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
|Катаму Жени
|0
|0
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алан Осорио
|1
|0.2
|Камачу Жоау
|1
|0.2
|Де Соуза Силва Мадсон
|1
|0.2
|Луис Андре V
|1
|0.2
|Фримпонг Годфрид
|1
|0.2
|Франко Гонсало
|0
|0
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инасиу Гонсалу
|3
|0
|Коатес Себастьян
|2
|0
|Дьёкереш Виктор
|2
|0
|Морита Хидемаса
|2
|0
|Диоманде Усман
|2
|0
|Аморим Рубен
|1
|0
|Эсгаю Рикарду
|1
|0
|Нету Луиш
|1
|0
|Сантуш Нуну II
|1
|0
|Поте
|1
|0
|Юлманд Мортен
|1
|0
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Офори Лоуренс
|4
|0
|Маракас
|2
|1
|Сильва Фабиано
|2
|0
|Франко Гонсало
|2
|0
|Апарисио Педро
|1
|0
|Луис Андре V
|1
|0
|Марсело Феррейра
|1
|0
|Фримпонг Годфрид
|1
|0
|Пинто Денис
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Л
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Морейренсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
0
Спортинг Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Морейренсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
3
0
Спортинг Л
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Морейренсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
29%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
3
30%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Пропущено
4
9
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
1
25%
4
44%
61-75
2
50%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Брага - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Визела 3:2
Эвертон - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Спортинг Л - Генк 1:1 Спортинг Л - Маритиму 3:0 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Визела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Спортинг Л - Маритиму 2:1 Пасуш де Феррейра - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Спортинг Л - Арока 1:1 Ювентус - Спортинг Л 1:0
Морейренсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Морейренсе - Брага 2:3 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Порту 1:2
Арока - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Морейренсе - Спортинг Ковилья 6:4 Мафра - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Лейшоэш 4:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Морейренсе - Тондела 2:1 Порту-2 - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Бенфика-2 7:4 Фаренсе - Морейренсе 3:1 Морейренсе - Фейренсе 0:0 Насьонал Мадейра - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Пенафьел 3:1 Морейренсе - Трофенсе 1:0
Результаты матчей
Спортинг Л
Морейренсе
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Спортинг Л
Морейренсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 7
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|13 - 9
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 7
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 12
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|10 - 13
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|12 - 6
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 7
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|7 - 11
|0
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- — Зона вылета
|Бенфика
|Ди Мария Анхель
|4 (1)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|4
|Бенфика
|Силва Рафа
|3 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|3 (1)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|3 (1)
|Морейренсе
|Офори Лоуренс
|4
|Риу Аве
|Панталон Ренато
|4
|Брага
|Моутинью Жоау
|1 2
|Порту
|Венделл Боргес
|1 2
|Брага
|Жорж Артур
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спортинг Л 3:0 Морейренсе
Исход игры
Спортинг Л
98.4% (125)
Ничья
0.8% (1)
Морейренсе
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (52)
Меньше
55.56% (65)
Обе команды забьют
Да
30.77% (36)
Нет
69.23% (81)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
44.1% (56)
2:1 Спортинг Л
19.7% (25)
3:0 Спортинг Л
11% (14)
1:0 Спортинг Л
7.1% (9)
3:1 Спортинг Л
4.7% (6)
4:0 Спортинг Л
1.6% (2)
3:2 Спортинг Л
1.6% (2)
5:1 Спортинг Л
1.6% (2)
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