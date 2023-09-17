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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Manuel Oliveira
Спортинг Л
3:0
Конец матча
Морейренсе
0'
3' Желтая карточка
Инасиу Гонсалу
20' Желтая карточка
Маракас
35' Желтая карточка
Сантуш Нуну II
49' Желтая карточка
Марсело Феррейра
1:0
55' Гол
Юлманд Мортен
2:0
61' Гол
Дьёкереш Виктор
69' Желтая карточка
Юлманд Мортен
88' Вторая желтая карточка
Маракас
3:0
90' Гол
Диоманде Усман
90'+8

Ход матча

3'
Инасиу Гонсалу
 
20'
 
Маракас
35'
Сантуш Нуну II
 
49'
 
Марсело Феррейра
55'
Юлманд Мортен
(Дьёкереш Виктор)
1:0
61'
Дьёкереш Виктор
(Сантуш Нуну II)
2:0
68'
 
Wallisson
Офори Лоуренс
68'
 
Де Соуза Силва Мадсон
Амадор Педру
69'
Юлманд Мортен
 
75'
Матеус Рейс
Сантуш Нуну II
 
75'
Паулинью Жуан
Эдвардс Маркус
 
75'
Катаму Жени
Эсгаю Рикарду
 
79'
 
Апарисио Педро
Алан Осорио
79'
 
Антониссе Джереми
Камачу Жоау
82'
Тринкан Франсишку
Поте
 
82'
Браганса Даниэл
Юлманд Мортен
 
86'
 
Рамос Рубен
Франко Гонсало
88'
 
Маракас
90'
Диоманде Усман
(Катаму Жени)
3:0
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Спортинг Л 98.4% (125)
X 0.8% (1)
Морейренсе 0.8% (1)
0
выиграет Спортинг Л, со счетом 3:1
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Адан
Антонио
26
Диоманде
Усман
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
47
Эсгаю
Рикарду
42
Юлманд
Мортен
5
Морита
Хидемаса
11
Сантуш
Нуну
II
10
Эдвардс
Маркус
9
Дьёкереш
Виктор
8
Поте
40
Кевин
Оливейра
2
Сильва
Фабиано
44
Марсело
Феррейра
26
Маракас
23
Фримпонг
Годфрид
88
Франко
Гонсало
80
Офори
Лоуренс
19
Камачу
Жоау
11
Алан
Осорио
18
Амадор
Педру
9
Луис
Андре
V
Спортинг Л
3-4-3
Морейренсе
4-2-3-1

История личных встреч

Спортинг Л
Морейренсе

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

20 матчей

65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
К
3:2
КЛ
1:1

Голы

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1.8
1.9

Среднее время на гол

50
47

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.1
0.7

Среднее время на гол

81
128

Всего голов

29
26

Голов в среднем за матч

1.45
1.3

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16

Среднее время на гол

62
69

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулинью Жуан 4 0.8
Дьёкереш Виктор 3 0.6
Диоманде Усман 1 0.2
Поте 1 0.2
Юлманд Мортен 1 0.2
Сантуш Нуну II 0 0
Эсгаю Рикарду 0 0
Катаму Жени 0 0
Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алан Осорио 1 0.2
Камачу Жоау 1 0.2
Де Соуза Силва Мадсон 1 0.2
Луис Андре V 1 0.2
Фримпонг Годфрид 1 0.2
Франко Гонсало 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инасиу Гонсалу 3 0
Коатес Себастьян 2 0
Дьёкереш Виктор 2 0
Морита Хидемаса 2 0
Диоманде Усман 2 0
Аморим Рубен 1 0
Эсгаю Рикарду 1 0
Нету Луиш 1 0
Сантуш Нуну II 1 0
Поте 1 0
Юлманд Мортен 1 0
Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Лоуренс 4 0
Маракас 2 1
Сильва Фабиано 2 0
Франко Гонсало 2 0
Апарисио Педро 1 0
Луис Андре V 1 0
Марсело Феррейра 1 0
Фримпонг Годфрид 1 0
Пинто Денис 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Морейренсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Спортинг Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Морейренсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

3
0
Спортинг Л
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Морейренсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
29%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
3
30%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Пропущено

4
9
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
1
25%
4
44%
61-75
2
50%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Брага - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Визела 3:2
Эвертон - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Спортинг Л - Генк 1:1 Спортинг Л - Маритиму 3:0 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Визела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Спортинг Л - Маритиму 2:1 Пасуш де Феррейра - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Спортинг Л - Арока 1:1 Ювентус - Спортинг Л 1:0
Морейренсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Морейренсе - Брага 2:3 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Порту 1:2
Арока - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Морейренсе - Спортинг Ковилья 6:4 Мафра - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Лейшоэш 4:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Морейренсе - Тондела 2:1 Порту-2 - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Бенфика-2 7:4 Фаренсе - Морейренсе 3:1 Морейренсе - Фейренсе 0:0 Насьонал Мадейра - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Пенафьел 3:1 Морейренсе - Трофенсе 1:0

Результаты матчей

Спортинг Л
Морейренсе

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Морейренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
2
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
2.
Порту
 Заявка 5 4 1 0 8 - 4 13
3.
Бенфика
 Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
4.
Боавишта
 Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 3 0 2 6 - 7 9
6.
Каса Пия
 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
7.
Фамаликан
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
8.
Брага
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
9.
Жил Висенте
 Заявка 5 2 0 3 13 - 9 6
10.
Фаренсе
 Заявка 5 2 0 3 9 - 7 6
11.
Арока
 Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
12.
Риу Аве
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Портимоненсе
 Заявка 5 1 2 2 5 - 12 5
14.
Визела
 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
15.
Эштрела
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
16.
Морейренсе
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
17.
Эшторил
 Заявка 5 1 0 4 10 - 13 3
18.
Шавиш
 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Жил Висенте
 Заявка 3 2 0 1 12 - 6 6
4.
Фаренсе
 Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Порту
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Фамаликан
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Боавишта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
9.
Риу Аве
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Визела
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Арока
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
12.
Эшторил
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Эштрела
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
14.
Брага
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Каса Пия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17.
Морейренсе
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Каса Пия
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Боавишта
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Бенфика
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
5.
Брага
 Заявка 3 2 0 1 8 - 7 6
6.
Спортинг Л
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Фамаликан
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Морейренсе
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Портимоненсе
 Заявка 3 1 1 1 3 - 7 4
10.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
Арока
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Риу Аве
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Визела
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
18.
Эшторил
 Заявка 3 0 0 3 7 - 11 0
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Топ бомбардиров
Бенфика Ди Мария Анхель 4 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 4
Бенфика Силва Рафа 3 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 3 (1)
Боавишта Боженик Роберт 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морейренсе Офори Лоуренс 4
Риу Аве Панталон Ренато 4
Брага Моутинью Жоау 1 2
Порту Венделл Боргес 1 2
Брага Жорж Артур 1 2
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Сантуш Нуну II получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Маракас получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Инасиу Гонсалу получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 127
    Спортинг Л 98.4% (125)
    X 0.8% (1)
    Морейренсе 0.8% (1)
    0
    выиграет Спортинг Л, со счетом 3:1
    вот так
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Спортинг Л 3:0 Морейренсе онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спортинг Л 3:0 Морейренсе

    Исход игры
    Спортинг Л
    98.4% (125)
    Ничья
    0.8% (1)
    Морейренсе
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (52)
    Меньше
    55.56% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    30.77% (36)
    Нет
    69.23% (81)
    Популярный счёт
    2:0 Спортинг Л
    44.1% (56)
    2:1 Спортинг Л
    19.7% (25)
    3:0 Спортинг Л
    11% (14)
    1:0 Спортинг Л
    7.1% (9)
    3:1 Спортинг Л
    4.7% (6)
    4:0 Спортинг Л
    1.6% (2)
    3:2 Спортинг Л
    1.6% (2)
    5:1 Спортинг Л
    1.6% (2)
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