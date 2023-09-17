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  4. Суперлига 2023-2024

Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Трабзонспор
3:0
Второй тайм: 90+'
Бешикташ
0'
1:0
29' Гол
Онуачу Пол
2:0
41' Гол
Бакасетас Тасос
52' Желтая карточка
Менди Батиста
57' Желтая карточка
Элмалы Эврен Эрен
3:0
61' Гол
Вишча Эдин
86' Желтая карточка
Дестан Энис
90' Желтая карточка
Бакасетас Тасос
90' Желтая карточка
Розье Валентен

Ход матча

29'
Онуачу Пол
(Барди Энис)
1:0
41'
Бакасетас Тасос
2:0
46'
 
Мулека Джексон
Ребич Анте
46'
 
Абубакар Венсан
Тосун Дженк
46'
 
Масуаку Артур
Булут Онур
46'
Трезеге
Эмюр Абдулкадир
 
48'
Дестан Энис
Онуачу Пол
 
52'
Менди Батиста
 
57'
Элмалы Эврен Эрен
 
61'
Вишча Эдин
(Трезеге)
3:0
67'
 
Геззаль Рашид
Рашица Милот
72'
Стрюгер-Ларсен Йенс
Элмалы Эврен Эрен
 
72'
Оздемир Берат
Вишча Эдин
 
80'
 
Зайнутдинов Бактиёр
Учан Салих
85'
Фунтас Таксиархис
Барди Энис
 
86'
Дестан Энис
 
90'
Бакасетас Тасос
 
90'
 
Розье Валентен

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 31 Владение мячом, % 69
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Трабзонспор
Ничья
Бешикташ
3.45
9.10
24.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Чакыр
Угурджан
50
Айдин
Мехмет
2
Бания
Раян
32
Бенкович
Филип
18
Элмалы
Эврен
Эрен
11
Бакасетас
Тасос
6
Менди
Батиста
7
Вишча
Эдин
10
Эмюр
Абдулкадир
8
Барди
Энис
30
Онуачу
Пол
34
Гюнок
Мерт
24
Розье
Валентен
20
Уйсал
Неджип
6
Колли
Омар
4
Булут
Онур
19
Хаджиахметович
Амир
8
Учан
Салих
11
Рашица
Милот
83
Фернандеш
Жедсон
7
Ребич
Анте
9
Тосун
Дженк
Трабзонспор
4-2-3-1
Бешикташ
4-2-3-1

История личных встреч

Трабзонспор
Бешикташ

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
93.3%
9 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

37 матчей

27%
35.1%
37.9%
10 побед 13 ничьих 14 побед

Первый тайм

24.3%
59.5%
16.2%
9 побед 22 ничьи 6 побед

Второй тайм

24.3%
27%
48.7%
9 побед 10 ничьих 18 побед

История матчей

С
0:0
С
2:2
С
1:1
С
1:2
С
1:2
С
1:3
С
2:2
С
4:1
С
2:1
С
2:2
С
0:2
С
2:2
С
3:4
С
2:1
С
0:2
С
1:2
С
0:2
С
3:0
С
1:1
С
2:0
С
0:0
ТМС
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
1:2
С
0:1
С
1:2
К
2:1
С
1:0
С
0:0
С
0:2
С
1:1
К
1:2
С
0:0
С
3:0
С
2:3

Голы

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

0.95
1.28

Среднее время на гол

95
70

Всего голов

28
26

Голов в среднем за матч

1.56
1.37

Среднее время на гол

57
65

Всего голов

46
49

Голов в среднем за матч

1.24
1.32

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

72
67

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барди Энис 2 0.4
Дестан Энис 2 0.4
Бакасетас Тасос 2 (1) 0.4
Вишча Эдин 1 0.2
Денсвил Стефано 1 0.2
Онуачу Пол 1 0.2
Бенкович Филип 1 0.2
Гюрпюз Гёктан 1 0.2
Эмюр Абдулкадир 0 0
Фунтас Таксиархис 0 0
Трезеге 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колли Омар 2 0.5
Рашица Милот 1 0.25
Фернандеш Жедсон 1 0.25
Хаджиахметович Амир 0 0
Абубакар Венсан 0 0
Булут Онур 0 0

Карточки

Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Элмалы Эврен Эрен 2 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0
Бакасетас Тасос 1 0
Курбелис Димитрис 1 0
Барди Энис 1 0
Чакыр Угурджан 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Менди Батиста 1 0
Дестан Энис 1 0
Айдин Мехмет 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розье Валентен 2 0
Уйсал Неджип 1 0
Ребич Анте 1 0
Булут Онур 1 0
Гюнок Мерт 1 0
Рашица Милот 1 0
Фернандеш Жедсон 1 0

Результаты матчей

Трабзонспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бешикташ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Трабзонспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Бешикташ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
3
Трабзонспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Бешикташ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
3

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
25%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Трабзонспор
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Антальяспор 1:0
Трабзон ФК - Трабзонспор 0:5 Трабзонспор - АЕК 1:3 Триглав Крань - Трабзонспор 0:4 Трабзонспор - Работнички 4:1 Трабзонспор - Целе 2:2 Фехервар - Трабзонспор 2:2 Трабзонспор - Хайдук 0:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Аланьяспор 5:1 Гиресунспор - Трабзонспор 2:4 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 2:0 Коньяспор - Трабзонспор 2:1 Сивасспор - Трабзонспор 4:1 Трабзонспор - Бешикташ 0:0
Бешикташ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Пендикспор 1:1
Бешикташ - Нефтчи 2:1 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Нефтчи - Бешикташ 1:3 Тирана - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Тирана 3:1 Бешикташ - Страсбург 2:1 Бешикташ - Мезёкёвешд 4:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Сабах Баку - Бешикташ 3:3 Антальяспор - Бешикташ 1:3 Бешикташ - Галатасарай 3:1 Умраниеспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Хатайспор 3:0

Результаты матчей

Трабзонспор
Бешикташ

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:5
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Трабзонспор
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
2
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 8 - 3 12
2.
Галатасарай
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
Ризеспор
 Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4.
Трабзонспор
 3:0 Заявка 5 3 0 2 11 - 6 9
5.
Кайсериспор
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
6.
Адана Демирспор
 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
7.
Коньяспор
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
8.
Бешикташ
 0:3 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9.
Аланьяспор
 3:3 Заявка 5 1 4 0 6 - 4 7
10.
Хатайспор
 Заявка 4 1 3 0 8 - 4 6
11.
Касымпаша
 3:3 Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
12.
Сивасспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
14.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
15.
Антальяспор
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
16.
Пендикспор
 Заявка 5 0 3 2 4 - 11 3
17.
Истанбулспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
18.
Анкарагюджю
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
19.
Самсунспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
20.
Газиантеп
 Заявка 5 0 0 5 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кайсериспор
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Адана Демирспор
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5.
Трабзонспор
 3:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Аланьяспор
 3:3 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Бешикташ
 0:3 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Ризеспор
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Коньяспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Касымпаша
 3:3 Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
11.
Хатайспор
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Антальяспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Сивасспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Пендикспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
18.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Газиантеп
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ризеспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
3.
Хатайспор
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
4.
Галатасарай
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Трабзонспор
 3:0 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
7.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Сивасспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Бешикташ
 0:3 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
12.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Касымпаша
 3:3 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Аланьяспор
 3:3 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18.
Антальяспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Самсунспор
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
20.
Газиантеп
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Галатасарай Икарди Мауро 5
Фенербахче Джеко Эдин 4 (2)
Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 3 (3)
Хатайспор Страндберг Карлос 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Истанбул Башакшехир Пелкас Димитрис 3
Коньяспор Огюз Ахмет 3
Аланьяспор Байыр Фуркан 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Г О О О О Л - Бакасетас Тасос бьет в цель!
    • 29'
      Барди Энис сделал результативную передачу.
    • 29'
      Г О О О О Л - Онуачу Пол бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Трабзонспор
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    3.45
    9.10
    24.00
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