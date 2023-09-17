Тур: 5. Стадион: Спортивный комплекс Сенол Гюнес.
3:0
Конец матча
0'
1:0
29' ГолОнуачу Пол
2:0
41' ГолБакасетас Тасос
52' Желтая карточкаМенди Батиста
57' Желтая карточкаЭлмалы Эврен Эрен
3:0
61' ГолВишча Эдин
86' Желтая карточкаДестан Энис
90' Желтая карточкаБакасетас Тасос
90' Желтая карточкаРозье Валентен
90'+6
Ход матча
29'
1:0
41'
2:0
52'
61'
3:0
86'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
2 Угловые 7
-
1 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
31 Владение мячом, % 69
Прогноз на матч от Liveresult
50
Айдин
Мехмет
30
Онуачу
Пол
34
Гюнок
Мерт
20
Уйсал
Неджип
11
Рашица
Милот
- Основной состав
- Вратарь
-
50 Айдин МехметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
91 Теклич ТониоПолузащитник
- Полузащитник
-
27 ТрезегеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
94 Дестан ЭнисНападающий
-
Главный тренер: Белица Ненад
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рашица МилотПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тыкназ ДемирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Онана ЖанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гюнеш Шенол
История личных встреч
Трабзонспор
Бешикташ
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
93.3%
9 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
37 матчей
27%
35.1%
37.9%
10 побед 13 ничьих 14 побед
Первый тайм
24.3%
59.5%
16.2%
9 побед 22 ничьи 6 побед
Второй тайм
24.3%
27%
48.7%
9 побед 10 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
23
Голов в среднем за матч
0.95
1.28
Среднее время на гол
95
70
Всего голов
28
26
Голов в среднем за матч
1.56
1.37
Среднее время на гол
57
65
Всего голов
46
49
Голов в среднем за матч
1.24
1.32
Тотал матчей
2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
72
67
Бомбардиры внутри турнира
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барди Энис
|2
|0.4
|Дестан Энис
|2
|0.4
|Бакасетас Тасос
|2 (1)
|0.4
|Вишча Эдин
|1
|0.2
|Денсвил Стефано
|1
|0.2
|Онуачу Пол
|1
|0.2
|Бенкович Филип
|1
|0.2
|Гюрпюз Гёктан
|1
|0.2
|Эмюр Абдулкадир
|0
|0
|Фунтас Таксиархис
|0
|0
|Трезеге
|0
|0
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колли Омар
|2
|0.5
|Рашица Милот
|1
|0.25
|Фернандеш Жедсон
|1
|0.25
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Абубакар Венсан
|0
|0
|Булут Онур
|0
|0
Карточки
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Элмалы Эврен Эрен
|2
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0
|Бакасетас Тасос
|1
|0
|Курбелис Димитрис
|1
|0
|Барди Энис
|1
|0
|Чакыр Угурджан
|1
|0
|Хасполат Догукан
|1
|0
|Менди Батиста
|1
|0
|Дестан Энис
|1
|0
|Айдин Мехмет
|1
|0
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Розье Валентен
|2
|0
|Уйсал Неджип
|1
|0
|Ребич Анте
|1
|0
|Булут Онур
|1
|0
|Гюнок Мерт
|1
|0
|Рашица Милот
|1
|0
|Фернандеш Жедсон
|1
|0
Результаты матчей
Трабзонспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Бешикташ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Трабзонспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Бешикташ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
3
Трабзонспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Бешикташ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
7
3
Голы по времени матча
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90
Забито
11
4
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
18%
1
25%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
1
25%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Трабзонспор
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Антальяспор 1:0
Трабзон ФК - Трабзонспор 0:5 Трабзонспор - АЕК 1:3 Триглав Крань - Трабзонспор 0:4 Трабзонспор - Работнички 4:1 Трабзонспор - Целе 2:2 Фехервар - Трабзонспор 2:2 Трабзонспор - Хайдук 0:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Аланьяспор 5:1 Гиресунспор - Трабзонспор 2:4 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 2:0 Коньяспор - Трабзонспор 2:1 Сивасспор - Трабзонспор 4:1 Трабзонспор - Бешикташ 0:0
Бешикташ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Пендикспор 1:1
Бешикташ - Нефтчи 2:1 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Нефтчи - Бешикташ 1:3 Тирана - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Тирана 3:1 Бешикташ - Страсбург 2:1 Бешикташ - Мезёкёвешд 4:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Сабах Баку - Бешикташ 3:3 Антальяспор - Бешикташ 1:3 Бешикташ - Галатасарай 3:1 Умраниеспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Хатайспор 3:0
Результаты матчей
Трабзонспор
Бешикташ
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:5
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Трабзонспор
Бешикташ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
32
13
23
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 4
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 4
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 11
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 11
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|16.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|5 (1)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|5
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4 (2)
|Галатасарай
|Актюркоглу Мухаммед
|3 (3)
|Хатайспор
|Страндберг Карлос
|3 (1)
|Пендикспор
|Асан Серкан
|1 2
|Истанбул Башакшехир
|Пелкас Димитрис
|3
|Коньяспор
|Огюз Ахмет
|3
|Аланьяспор
|Байыр Фуркан
|3
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|3