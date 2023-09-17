Тур: 5. Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу.
3:2
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаБекао Родриго
29' Желтая карточкаТопрак Омер
0:1
31' ГолБукса Адам
45' Желтая карточкаЕшильюрт Эрдоган
1:1
45' ГолДжеко Эдин
56' Желтая карточкаБукса Адам
2:1
56' ГолКавечи Ирфан
2:2
64' ГолБукса Адам
72' Желтая карточкаОсайи-Самуэль Брайт
3:2
80' ГолШиманьски Себастьян
85' Желтая карточкаКреспо Мигель
88' Желтая карточкаДжехезкель Сагив
90'+8
Ход матча
28'
29'
31'
45'
45'
1:1
56'
56'
2:1
64'
2:2
80'
85'
88'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 6
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
26
Зайц
Миха
35
Фред
Сантос
10
Тадич
Душан
89
Сари
Вейсел
21
Топрак
Омер
11
Вурал
Гюрай
10
Ларссон
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
-
35 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
-
11 Кент РайанНападающий
-
15 Кинг ДжошуаНападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ларссон СэмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Йылмаз МертПолузащитник
-
16 Сафури РамизПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Emre Uzun
-
Главный тренер: Joao Tralhao
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
История личных встреч
Фенербахче
Антальяспор
20 матчей
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
32 матча
59.4%
21.9%
18.7%
19 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
40.6%
43.8%
15.6%
13 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
40.6%
43.8%
15.6%
13 побед 14 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
21
Голов в среднем за матч
2.25
1.31
Среднее время на гол
40
68
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.13
0.75
Среднее время на гол
80
120
Всего голов
54
33
Голов в среднем за матч
1.69
1.03
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
53
87
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|4
|1
|Шиманьски Себастьян
|2
|0.5
|Кавечи Ирфан
|1
|0.25
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0.25
|Тадич Душан
|0
|0
|Азиз Сердар
|0
|0
|Юндер Дженгиз
|0
|0
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|2
|0.4
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0.2
|Вурал Гюрай
|1
|0.2
|Ларссон Сэм
|1
|0.2
|Джехезкель Сагив
|0
|0
|Хольтманн Геррит
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юксек Исмаил
|1
|1
|Фред Сантос
|1
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0
|Бекао Родриго
|1
|0
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|Креспо Мигель
|1
|0
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ассомбалонга Бритт
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Вурал Гюрай
|1
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|1
|0
|Ракип Эрдаль
|1
|0
|Букса Адам
|1
|0
|Джехезкель Сагив
|1
|0
|Хольтманн Геррит
|1
|0
|Шарич Дарио
|1
|0
|Акьоль Уфук
|1
|0
|Калузиньски Якуб
|1
|0
Результаты матчей
Фенербахче
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Антальяспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Фенербахче
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Антальяспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Фенербахче
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Антальяспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2
Марибор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Марибор 3:1 Зимбру - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Зимбру 5:0 Нефтчи - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Црвена Звезда 1:3 Зенит - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:1
Антальяспор
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 1:0
Хатайспор - Антальяспор 2:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Антальяспор - Башакшехир 2:1 Гиресунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Хатайспор 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Анкарагюджю - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Бешикташ 1:3 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Сивасспор 1:2 Истанбулспор - Антальяспор 3:3
Результаты матчей
Фенербахче
Антальяспор
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Фенербахче
Антальяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
14
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|1:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|7.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 4
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 11
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|6.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|1:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|15.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|5 (1)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|5
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4 (2)
|Галатасарай
|Актюркоглу Мухаммед
|3 (3)
|Хатайспор
|Страндберг Карлос
|3 (1)
|Пендикспор
|Асан Серкан
|1 2
|Истанбул Башакшехир
|Пелкас Димитрис
|3
|Коньяспор
|Огюз Ахмет
|3
|Аланьяспор
|Байыр Фуркан
|3
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|3