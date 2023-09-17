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  4. Суперлига 2023-2024

Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Фенербахче
3:2
Конец матча
Антальяспор
0'
28' Желтая карточка
Бекао Родриго
29' Желтая карточка
Топрак Омер
0:1
31' Гол
Букса Адам
45' Желтая карточка
Ешильюрт Эрдоган
1:1
45' Гол
Джеко Эдин
56' Желтая карточка
Букса Адам
2:1
56' Гол
Кавечи Ирфан
2:2
64' Гол
Букса Адам
72' Желтая карточка
Осайи-Самуэль Брайт
3:2
80' Гол
Шиманьски Себастьян
85' Желтая карточка
Креспо Мигель
88' Желтая карточка
Джехезкель Сагив
90'+8

Ход матча

5'
Кавечи Ирфан
Юндер Дженгиз
 
28'
Бекао Родриго
 
29'
 
Топрак Омер
31'
0:1
Букса Адам
(Ван де Стрек Сандер)
45'
 
Ешильюрт Эрдоган
45'
Джеко Эдин
(Азиз Сердар)
1:1
56'
 
Букса Адам
56'
Кавечи Ирфан
(Джеко Эдин)
2:1
58'
 
Джехезкель Сагив
Ешильюрт Эрдоган
64'
2:2
Букса Адам
(Джехезкель Сагив)
70'
Креспо Мигель
Зайц Миха
 
71'
 
Сафури Рамиз
Ракип Эрдаль
72'
Осайи-Самуэль Брайт
 
80'
Шиманьски Себастьян
(Кавечи Ирфан)
3:2
85'
 
Ассомбалонга Бритт
Балчи Бюньямин
85'
Креспо Мигель
 
88'
 
Джехезкель Сагив
89'
Джику Александер
Шиманьски Себастьян
 
89'
Кент Райан
Тадич Душан
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Ливакович
Доминик
21
Осайи-Самуэль
Брайт
4
Азиз
Сердар
50
Бекао
Родриго
7
Кадыоглу
Ферди
26
Зайц
Миха
35
Фред
Сантос
20
Юндер
Дженгиз
53
Шиманьски
Себастьян
10
Тадич
Душан
9
Джеко
Эдин
1
Лейте
Элтон
7
Балчи
Бюньямин
89
Сари
Вейсел
21
Топрак
Омер
11
Вурал
Гюрай
6
Ракип
Эрдаль
8
Шарич
Дарио
17
Ешильюрт
Эрдоган
22
Ван
де
Стрек
Сандер
10
Ларссон
Сэм
9
Букса
Адам
Фенербахче
4-2-3-1
Антальяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Фенербахче
Антальяспор

20 матчей

95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

32 матча

59.4%
21.9%
18.7%
19 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

40.6%
43.8%
15.6%
13 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

40.6%
43.8%
15.6%
13 побед 14 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
2:0
С
1:1
С
1:2
ТМС
4:0
С
2:2
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
4:1
С
0:1
С
0:1
С
1:0
С
4:2
К
0:0
К
4:2
С
2:1
С
4:1
С
1:2
С
1:2
С
1:3
С
2:0
С
0:0
С
0:1
С
4:0
С
1:0
К
4:3
С
1:2
С
1:1
С
2:0

Голы

Всего голов

36
21

Голов в среднем за матч

2.25
1.31

Среднее время на гол

40
68

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.13
0.75

Среднее время на гол

80
120

Всего голов

54
33

Голов в среднем за матч

1.69
1.03

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

53
87

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 4 1
Шиманьски Себастьян 2 0.5
Кавечи Ирфан 1 0.25
Осайи-Самуэль Брайт 1 0.25
Тадич Душан 0 0
Азиз Сердар 0 0
Юндер Дженгиз 0 0
Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 2 0.4
Ван де Стрек Сандер 1 0.2
Вурал Гюрай 1 0.2
Ларссон Сэм 1 0.2
Джехезкель Сагив 0 0
Хольтманн Геррит 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юксек Исмаил 1 1
Фред Сантос 1 0
Осайи-Самуэль Брайт 1 0
Бекао Родриго 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Креспо Мигель 1 0
Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ассомбалонга Бритт 2 0
Топрак Омер 1 0
Вурал Гюрай 1 0
Ешильюрт Эрдоган 1 0
Ракип Эрдаль 1 0
Букса Адам 1 0
Джехезкель Сагив 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Шарич Дарио 1 0
Акьоль Уфук 1 0
Калузиньски Якуб 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Антальяспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Фенербахче
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Антальяспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Фенербахче
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Антальяспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2
Марибор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Марибор 3:1 Зимбру - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Зимбру 5:0 Нефтчи - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Црвена Звезда 1:3 Зенит - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Хатайспор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:1
Антальяспор
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 1:0
Хатайспор - Антальяспор 2:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Антальяспор - Башакшехир 2:1 Гиресунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Хатайспор 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Анкарагюджю - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Бешикташ 1:3 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Сивасспор 1:2 Истанбулспор - Антальяспор 3:3

Результаты матчей

Фенербахче
Антальяспор

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Антальяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
4
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 8 - 3 12
2.
Галатасарай
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
Ризеспор
 Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4.
Аланьяспор
 1:0 Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
5.
Кайсериспор
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
6.
Адана Демирспор
 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
7.
Бешикташ
 0:0 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
8.
Коньяспор
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Трабзонспор
 0:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
10.
Хатайспор
 Заявка 4 1 3 0 8 - 4 6
11.
Сивасспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Касымпаша
 0:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
14.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
15.
Антальяспор
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
16.
Пендикспор
 Заявка 5 0 3 2 4 - 11 3
17.
Истанбулспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
18.
Анкарагюджю
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
19.
Самсунспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
20.
Газиантеп
 Заявка 5 0 0 5 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аланьяспор
 1:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Кайсериспор
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Адана Демирспор
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
6.
Бешикташ
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Ризеспор
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Коньяспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Трабзонспор
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Касымпаша
 0:1 Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
11.
Хатайспор
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Сивасспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Антальяспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Пендикспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
18.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Газиантеп
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ризеспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
3.
Хатайспор
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
4.
Галатасарай
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Бешикташ
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Трабзонспор
 0:0 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Сивасспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
12.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Аланьяспор
 1:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
15.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Касымпаша
 0:1 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Антальяспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Самсунспор
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
20.
Газиантеп
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Галатасарай Икарди Мауро 5
Фенербахче Джеко Эдин 4 (2)
Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 3 (3)
Хатайспор Страндберг Карлос 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Истанбул Башакшехир Пелкас Димитрис 3
Коньяспор Огюз Ахмет 3
Аланьяспор Байыр Фуркан 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 3
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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