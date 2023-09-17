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  4. Суперлига 2023-2024

Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Истанбулспор
0:0
Первый тайм: 13'
Истанбул Башакшехир
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Истанбулспор
Ничья
Истанбул Башакшехир
3.55
3.60
2.33
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Йенсен
Давид
21
Дахени
Демиако
4
Есиль
Мехмет
14
Дели
Симон
8
Темель
Вефа
18
Ндао
Алассан
34
Лосаж
Флорьян
10
Рроца
Эдуарт
27
Этеми
Вален
9
Йылмаз
Ибрахим
99
Сантос
Жаксон
1
Бабаджан
Волкан
90
Карзев
Эден
5
Дуарте
Леонардо
6
Лима
Лукас
23
Тюрюдж
Дениз
10
Озджан
Беркай
8
Алексич
Даниел
88
Сертель
Джемали
14
Пелкас
Димитрис
9
Пёнтек
Кшиштоф
7
Гюрлер
Сердар
Истанбулспор
4-4-2
Истанбул Башакшехир
3-4-3

История личных встреч

Истанбулспор
Истанбул Башакшехир

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:0
С
2:0
ТМК
1:3
ТМК
0:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йылмаз Ибрахим 2 1
Этеми Вален 0 0
Сантос Жаксон 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яшар Али 1 1
Эрдоган Окан 0 1
Йылмаз Ибрахим 1 0
Коли Расин 1 0
Лосаж Флорьян 1 0
Есиль Мехмет 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пелкас Димитрис 3 0
Фигейредо Жоау 1 1
Ба Уссейну 1 1
Алексич Даниел 1 0
Гюрлер Сердар 1 0
Тюрюдж Дениз 1 0
Озджан Беркай 1 0
Карзев Эден 1 0

Результаты матчей

Истанбулспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Истанбулспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Истанбулспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбулспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Башакшехир - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Карагумрук 0:1
Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Газиантепспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Генчлербирлиги 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Генчлербирлиги - Истанбулспор 2:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Умраниеспор 4:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:2 Касымпаша - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Истанбулспор - Гиресунспор 1:0 Фенербахче - Истанбулспор 3:3 Истанбулспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0
Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 2:4 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4

Результаты матчей

Истанбулспор
Истанбул Башакшехир

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 100%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Истанбулспор
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Фенербахче
 0:0 Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Ризеспор
 Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4.
Кайсериспор
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
5.
Адана Демирспор
 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
6.
Коньяспор
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
8.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
9.
Хатайспор
 Заявка 4 1 3 0 8 - 4 6
10.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
11.
Сивасспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Касымпаша
 Заявка 4 1 2 1 5 - 8 5
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
14.
Антальяспор
 0:0 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
15.
Истанбулспор
 0:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
16.
Пендикспор
 Заявка 5 0 3 2 4 - 11 3
17.
Анкарагюджю
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
18.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 4 0 1 3 0 - 5 1
19.
Самсунспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
20.
Газиантеп
 Заявка 5 0 0 5 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кайсериспор
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Адана Демирспор
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Бешикташ
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Аланьяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Ризеспор
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Фенербахче
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Коньяспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Касымпаша
 Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
10.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Хатайспор
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Сивасспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Антальяспор
 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Истанбулспор
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Пендикспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
18.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Газиантеп
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 0:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ризеспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
3.
Хатайспор
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
4.
Галатасарай
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Трабзонспор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Сивасспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
12.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Антальяспор
 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
15.
Истанбулспор
 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Касымпаша
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
19.
Самсунспор
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
20.
Газиантеп
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Галатасарай Икарди Мауро 5
Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 3 (3)
Фенербахче Джеко Эдин 3 (1)
Хатайспор Страндберг Карлос 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Истанбул Башакшехир Пелкас Димитрис 3
Коньяспор Огюз Ахмет 3
Аланьяспор Байыр Фуркан 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Лучшие коэффициенты
Истанбулспор
Ничья
Истанбул Башакшехир
3.55
3.60
2.33
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Истанбулспор
Истанбул Башакшехир
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