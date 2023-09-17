  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024

Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Истанбулспор
0:2
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
16' Желтая карточка
Лосаж Флорьян
0:1
52' Гол
Пелкас Димитрис
57' Желтая карточка
Этеми Вален
87' Желтая карточка
Темель Вефа
0:2
90' Гол
Фигейредо Жоау
90' Желтая карточка
Дахени Демиако
90'+7

Ход матча

16'
Лосаж Флорьян
 
52'
0:1
Пелкас Димитрис
(Алексич Даниел)
57'
Этеми Вален
 
67'
Гюльтекин Эмир
Йылмаз Ибрахим
 
67'
Сарикайя Муаммер
Лосаж Флорьян
 
67'
Имбула Ганелли
Ндао Алассан
 
68'
 
Деннис Эммануэль
Тюрюдж Дениз
68'
 
Дюбуа Лео
Алексич Даниел
79'
 
Фигейредо Жоау
Пелкас Димитрис
87'
Темель Вефа
 
87'
Кейлю Кубилай
Сантос Жаксон
 
89'
 
Кени Филипп
Пёнтек Кшиштоф
89'
 
Эргюн Онур
Карзев Эден
90'
0:2
Фигейредо Жоау
(Дюбуа Лео)
90'
Дахени Демиако
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 0 Удары в створ 8
  • 0 Угловые 7
  • 0 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Йенсен
Давид
21
Дахени
Демиако
4
Есиль
Мехмет
14
Дели
Симон
8
Темель
Вефа
18
Ндао
Алассан
34
Лосаж
Флорьян
10
Рроца
Эдуарт
27
Этеми
Вален
9
Йылмаз
Ибрахим
99
Сантос
Жаксон
1
Бабаджан
Волкан
90
Карзев
Эден
5
Дуарте
Леонардо
6
Лима
Лукас
23
Тюрюдж
Дениз
10
Озджан
Беркай
8
Алексич
Даниел
88
Сертель
Джемали
14
Пелкас
Димитрис
9
Пёнтек
Кшиштоф
7
Гюрлер
Сердар
Истанбулспор
4-4-2
Истанбул Башакшехир
3-4-3

История личных встреч

Истанбулспор
Истанбул Башакшехир

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:0
С
2:0
ТМК
1:3
ТМК
0:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йылмаз Ибрахим 2 0.67
Этеми Вален 0 0
Сантос Жаксон 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пелкас Димитрис 1 0.25
Фигейредо Жоау 1 0.25
Алексич Даниел 0 0
Дюбуа Лео 0 0

Карточки

Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яшар Али 1 1
Лосаж Флорьян 2 0
Эрдоган Окан 0 1
Йылмаз Ибрахим 1 0
Коли Расин 1 0
Дахени Демиако 1 0
Есиль Мехмет 1 0
Этеми Вален 1 0
Темель Вефа 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пелкас Димитрис 3 0
Фигейредо Жоау 1 1
Ба Уссейну 1 1
Алексич Даниел 1 0
Гюрлер Сердар 1 0
Тюрюдж Дениз 1 0
Озджан Беркай 1 0
Карзев Эден 1 0

Результаты матчей

Истанбулспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Истанбул Башакшехир
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Истанбулспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Истанбулспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Истанбул Башакшехир
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбулспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Башакшехир - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Карагумрук 0:1
Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Газиантепспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Генчлербирлиги 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Генчлербирлиги - Истанбулспор 2:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Умраниеспор 4:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:2 Касымпаша - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Истанбулспор - Гиресунспор 1:0 Фенербахче - Истанбулспор 3:3 Истанбулспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0
Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 2:4 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4

Результаты матчей

Истанбулспор
Истанбул Башакшехир

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Истанбулспор
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 4 4 0 0 8 - 3 12
2.
Галатасарай
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
Ризеспор
 Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4.
Аланьяспор
 1:0 Заявка 5 2 3 0 4 - 1 9
5.
Кайсериспор
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
6.
Адана Демирспор
 Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
7.
Бешикташ
 0:0 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
8.
Коньяспор
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Трабзонспор
 0:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
10.
Хатайспор
 Заявка 4 1 3 0 8 - 4 6
11.
Сивасспор
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Касымпаша
 0:1 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
14.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
15.
Антальяспор
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
16.
Пендикспор
 Заявка 5 0 3 2 4 - 11 3
17.
Истанбулспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
18.
Анкарагюджю
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
19.
Самсунспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
20.
Газиантеп
 Заявка 5 0 0 5 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аланьяспор
 1:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Кайсериспор
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Адана Демирспор
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
6.
Бешикташ
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Ризеспор
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Коньяспор
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Трабзонспор
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Касымпаша
 0:1 Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
11.
Хатайспор
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Сивасспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Антальяспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Истанбулспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Пендикспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
18.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Газиантеп
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ризеспор
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
3.
Хатайспор
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
4.
Галатасарай
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Бешикташ
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Коньяспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Трабзонспор
 0:0 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Сивасспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
12.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Аланьяспор
 1:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Пендикспор
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
15.
Истанбулспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Анкарагюджю
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Касымпаша
 0:1 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Антальяспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Самсунспор
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
20.
Газиантеп
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кайсериспор Тиам Маме 5 (1)
Галатасарай Икарди Мауро 5
Фенербахче Джеко Эдин 4 (2)
Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 3 (3)
Хатайспор Страндберг Карлос 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пендикспор Асан Серкан 1 2
Истанбул Башакшехир Пелкас Димитрис 3
Коньяспор Огюз Ахмет 3
Аланьяспор Байыр Фуркан 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Алексич Даниел сделал результативную передачу.
    • 52'
      Г О О О О Л - Пелкас Димитрис бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 16'
      Лосаж Флорьян получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Истанбулспор 0:2 Истанбул Башакшехир онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     