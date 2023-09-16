Тур: 4. Стадион: Аречи. Главный судья: Гиуа Антонио
Позже
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Салернитана
Торино
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.33
1.33
Среднее время на гол
270
67
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
2.33
1.67
Среднее время на гол
38
54
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
60
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|2
|0.67
|Диа Булайе
|1
|0.33
|Кулибали Лассана
|0
|0
|Брадарич Домагой
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуурс Перр
|1
|0.33
|Радоньич Неманья
|1
|0.33
|Риччи Самуэле
|0
|0
|Илич Иван
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фасио Федерико
|1
|0
|Кандрева Антонио
|1
|0
|Дьомбер Норберт
|1
|0
|Кастанос Григорис
|1
|0
|Бохинен Эмиль
|1
|0
|Маджоре Джулио
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Брадарич Домагой
|1
|0
|Пирола Лоренцо
|1
|0
|Ловато Маттео
|1
|0
|Ленговски Матеуш
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линетти Кароль
|1
|0
|Juric Ivan II
|1
|0
|Пеллегри Пьетро
|1
|0
|Буонджорно Алессандро
|1
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Результаты матчей
Салернитана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Торино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Салернитана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Торино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
1
Салернитана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Торино
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Лечче - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Тернана 1:0
Салернитана - Аугсбург 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Салернитана - Пичерно 1:0 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 3:0 Кремонезе - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 3:2 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Аталанта 1:0 Эмполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Фиорентина 3:3 Наполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Сассуоло 3:0 Торино - Салернитана 1:1 Салернитана - Интер Милан 1:1 Специя - Салернитана 1:1
Торино
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Торино - Дженоа 1:0 Милан - Торино 4:1 Торино - Кальяри 0:0 Торино - ФералпиСало 2:1
Реймс - Торино 2:1 Ланс - Торино 0:0 Торино - Модена 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 Торино - Интер Милан 0:1 Специя - Торино 0:4 Торино - Фиорентина 1:1 Верона - Торино 0:1 Торино - Монца 1:1 Сампдория - Торино 0:2 Торино - Аталанта 1:2 Лацио - Торино 0:1 Торино - Салернитана 1:1 Торино - Рома 0:1 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Наполи 0:4
Результаты матчей
Салернитана
Торино
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Салернитана
Торино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|5
|Милан
|Жиру Оливье
|4 (1)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|3
|Салернитана
|Кандрева Антонио
|2 (1)
|Ювентус
|Влахович Душан
|2 (1)
|Удинезе
|Кабаселе Кристиан
|3
|Милан
|Томори Фикайо
|1 1
|Монца
|Иццо Армандо
|2
|Дженоа
|Малиновский Руслан
|2
|Дженоа
|Бани Маттиа
|2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Салернитана - Торино
Исход игры
Салернитана
8.8% (6)
Ничья
48.5% (33)
Торино
42.6% (29)
Тотал 2.5
Больше
30.77% (20)
Меньше
69.23% (45)
Обе команды забьют
Да
76.92% (50)
Нет
23.08% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.6% (31)
1:2 Торино
20.6% (14)
0:1 Торино
13.2% (9)
0:2 Торино
4.4% (3)
2:1 Салернитана
4.4% (3)
1:0 Салернитана
2.9% (2)
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