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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Гиуа Антонио
Салернитана
 
Позже
Торино
Прогнозы 69
Салернитана 8.7% (6)
X 49.3% (34)
Торино 42% (29)
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Салернитана
Ничья
Торино
3.80
3.35
3.70
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Салернитана
Торино

История личных встреч

Салернитана
Торино

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
4:0
СB
2:3
СB
0:3

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.33
1.33

Среднее время на гол

270
67

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

2.33
1.67

Среднее время на гол

38
54

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
60

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 2 0.67
Диа Булайе 1 0.33
Кулибали Лассана 0 0
Брадарич Домагой 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуурс Перр 1 0.33
Радоньич Неманья 1 0.33
Риччи Самуэле 0 0
Илич Иван 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фасио Федерико 1 0
Кандрева Антонио 1 0
Дьомбер Норберт 1 0
Кастанос Григорис 1 0
Бохинен Эмиль 1 0
Маджоре Джулио 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Брадарич Домагой 1 0
Пирола Лоренцо 1 0
Ловато Маттео 1 0
Ленговски Матеуш 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 1 0
Juric Ivan II 1 0
Пеллегри Пьетро 1 0
Буонджорно Алессандро 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0
Илич Иван 1 0
Сек Демба 1 0

Результаты матчей

Салернитана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Торино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Салернитана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Торино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
1
Салернитана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Торино
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Лечче - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Тернана 1:0
Салернитана - Аугсбург 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Салернитана - Пичерно 1:0 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 3:0 Кремонезе - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 3:2 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Аталанта 1:0 Эмполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Фиорентина 3:3 Наполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Сассуоло 3:0 Торино - Салернитана 1:1 Салернитана - Интер Милан 1:1 Специя - Салернитана 1:1
Торино
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Торино - Дженоа 1:0 Милан - Торино 4:1 Торино - Кальяри 0:0 Торино - ФералпиСало 2:1
Реймс - Торино 2:1 Ланс - Торино 0:0 Торино - Модена 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 Торино - Интер Милан 0:1 Специя - Торино 0:4 Торино - Фиорентина 1:1 Верона - Торино 0:1 Торино - Монца 1:1 Сампдория - Торино 0:2 Торино - Аталанта 1:2 Лацио - Торино 0:1 Торино - Салернитана 1:1 Торино - Рома 0:1 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Наполи 0:4

Результаты матчей

Салернитана
Торино

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Милан
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
Лечче
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Аталанта
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
6.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Верона
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8.
Фрозиноне
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Фиорентина
 Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
10.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
12.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Сассуоло
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
14.
Монца
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
15.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
16.
Салернитана
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Удинезе
 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
18.
Рома
 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
19.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Лечче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
6.
Монца
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Сассуоло
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Болонья
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Фрозиноне
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Ювентус
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Удинезе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
17.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Лацио
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Фиорентина
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
9.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лечче
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Салернитана
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Торино
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Монца
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5
Милан Жиру Оливье 4 (1)
Наполи Осимхен Виктор 3
Салернитана Кандрева Антонио 2 (1)
Ювентус Влахович Душан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Милан Томори Фикайо 1 1
Монца Иццо Армандо 2
Дженоа Малиновский Руслан 2
Дженоа Бани Маттиа 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Салернитана - Торино от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 сентября 2023, осталось 2 дня 9 часов 58 минут.

    Главный судья: Гиуа Антонио

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 69
    Салернитана 8.7% (6)
    X 49.3% (34)
    Торино 42% (29)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Салернитана
    Ничья
    Торино
    3.80
    3.35
    3.70
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    Прогнозы на матч Салернитана - Торино

    Исход игры
    Салернитана
    8.8% (6)
    Ничья
    48.5% (33)
    Торино
    42.6% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.77% (20)
    Меньше
    69.23% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    76.92% (50)
    Нет
    23.08% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.6% (31)
    1:2 Торино
    20.6% (14)
    0:1 Торино
    13.2% (9)
    0:2 Торино
    4.4% (3)
    2:1 Салернитана
    4.4% (3)
    1:0 Салернитана
    2.9% (2)
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    Салернитана
    Торино
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