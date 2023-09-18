Тур: 22.
0'
0:1
30' ГолMax Larsson
40' Желтая карточкаHerman Magnusson
0:2
49' ГолДиабате Ибрахим
1:2
51' ГолСёдерберг Никлас
80' Желтая карточкаКарлссон Монц
86' Желтая карточкаЛюнг Даниэль
90' Вторая желтая карточкаHerman Magnusson
2:2
90' ГолПрекович Милое
90'+10
Ход матча
30'
0:1
40'
49'
51'
80'
86'
90'
90'
2:2
15
Кричак
Иван
18
Люнг
Даниэль
22
Кусу
Манассе
15
Эдлунд
Олле
31
Max
Larsson
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
-
31 Max LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Троне ФилипНападающий
-
-
-
10 Jaheem Burke
-
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
История личных встреч
Эстер
Вестерос
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
11 матчей
9.1%
72.7%
18.2%
1 победа 8 ничьих 2 победы
Первый тайм
9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.4
1.17
Среднее время на гол
225
77
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.4
Среднее время на гол
67
225
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
0.91
0.82
Тотал матчей
2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
99
110
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вестермарк Йеспер
|15
|0.65
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (2)
|0.52
|Сёдерберг Никлас
|6
|0.26
|Родич Владимир
|3
|0.13
|Ahmed Bonnah
|3
|0.13
|Сигургейрссон Рунар Тор
|1
|0.04
|Люнг Даниэль
|1
|0.04
|Косица Дзенис
|1
|0.04
|Прекович Милое
|1
|0.04
|Кусу Манассе
|1
|0.04
|Theodor Johansson
|0
|0
|Хейкссон Алекс
|0
|0
|Варманен Тату
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
|Andre Gustafson
|0
|0
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jabir Abdihakim Ali
|8 (1)
|0.36
|Йоханссон Саймон
|5
|0.23
|Jaheem Burke
|4
|0.18
|Max Larsson
|3
|0.14
|Гефверт Симон
|2
|0.09
|Нсабиумва Фредерик
|2
|0.09
|Эдлунд Олле
|2
|0.09
|Диабате Ибрахим
|2
|0.09
|Miguel Sandberg
|2
|0.09
|Daniel Ask
|1
|0.05
|Patric Aaslund
|1
|0.05
|Троне Филип
|1
|0.05
|Гамбош Мартин
|1
|0.05
|Anders Hellblom
|1
|0.05
|Alex Douglas
|0
|0
|Herman Magnusson
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестермарк Йеспер
|8
|0
|Карлссон Монц
|6
|0
|Хедлунд Себастьян
|6
|0
|Adam Herdonsson
|6
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|4
|0
|Люнг Даниэль
|4
|0
|Стенберг Джон
|4
|0
|Сёдерберг Никлас
|3
|0
|Родич Владимир
|2
|0
|Хейкссон Алекс
|2
|0
|Прекович Милое
|2
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|2
|0
|Theodor Johansson
|0
|1
|Косица Дзенис
|1
|0
|Варманен Тату
|1
|0
|Магнуссон Исак
|1
|0
|Ahmed Bonnah
|1
|0
|Srdjan Tufegdzic
|1
|0
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Herman Magnusson
|2
|1
|Jabir Abdihakim Ali
|3
|0
|Троне Филип
|2
|0
|Нсабиумва Фредерик
|2
|0
|Эдлунд Олле
|2
|0
|Alex Douglas
|2
|0
|Гамбош Мартин
|2
|0
|Patric Aaslund
|2
|0
|Miguel Sandberg
|0
|1
|Aly Coulibaly
|1
|0
|Daniel Ask
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Anders Hellblom
|1
|0
|Umit Aras
|1
|0
|Max Larsson
|1
|0
|Jaheem Burke
|1
|0
Результаты матчей
Эстер
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Вестерос
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
7
Эстер
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Вестерос
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
19
13
Эстер
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
22% (5)
39% (9)
Вестерос
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
24
20
Голы по времени матча
Забито
23
23
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
13 Не забивали 10
3
13%
2
9%
1-15
3
13%
5
22%
16-30
5
22%
2
9%
31-45
6
26%
7
30%
46-60
2
9%
3
13%
61-75
4
17%
4
17%
76-90
Пропущено
11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
18%
5
38%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
3
27%
2
15%
76-90
Забито
21
13
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
11 Не забивали 17
5
24%
1
8%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
4
19%
4
31%
46-60
3
14%
3
23%
61-75
5
24%
3
23%
76-90
Пропущено
21
4
7 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 3
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
19%
2
50%
31-45
5
24%
1
25%
46-60
7
33%
0
0%
61-75
2
10%
1
25%
76-90
Забито
44
36
20 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 12
1 Не забивали 5
8
18%
3
8%
1-15
5
11%
6
17%
16-30
7
16%
3
8%
31-45
10
23%
11
31%
46-60
5
11%
6
17%
61-75
9
20%
7
19%
76-90
Пропущено
32
17
11 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 10
3
9%
0
0%
1-15
4
13%
3
18%
16-30
4
13%
4
24%
31-45
7
22%
6
35%
46-60
9
28%
1
6%
61-75
5
16%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Эргрюте 2:0 Фалькенберг - Эстер 1:2 Треллеборг - Эстер 1:3
Эстер - Гефле 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Браге - Эстер 1:2 Эстер - Сковде АИК 2:1 Эребру - Эстер 1:1 Треллеборг - Эстер 2:1 Гефле - Эстер 3:2 Эстер - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Эстер - Ландскруна 2:1 Вестерос - Эстер 2:1 Эстер - ГАИС 1:2 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстер - Эстерсунд 0:1 Сундсвалль - Эстер 2:3
Вестерос
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Вестерос - Браге 0:0 Эребру - Вестерос 1:1 Эребру Сюрианска - Вестерос 0:3 Утсиктенс - Вестерос 4:0
Вестерос - Хельсинборг 3:2 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Гефле 1:0 ГАИС - Вестерос 0:2 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Вестерос - Сковде АИК 4:0 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Треллеборг - Вестерос 3:2 Вестерос - Эстер 2:1 Вестерос - Ландскруна 0:0 Гефле - Вестерос 0:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эребру 3:0
Результаты матчей
Эстер
Вестерос
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
0:0
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:3
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
4 раза 33%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:2
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:3
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 18%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 35%
1
6 раз 26%
3
5 раз 22%
0
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
7 раз 32%
0
5 раз 23%
1
5 раз 23%
3
4 раза 18%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Эстер
Вестерос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
64
74
46
38
37
29
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
84
48
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
212
Больше Меньше
175
158
1210
716
517
221
121
122
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|15 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|Гефле
|Энглунд Лео
|9 (2)
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|8 (6)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|1 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|7