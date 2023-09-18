  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 22.
Эстер
2:2
Конец матча
Вестерос
0'
0:1
30' Гол
Max Larsson
40' Желтая карточка
Herman Magnusson
0:2
49' Гол
Диабате Ибрахим
1:2
51' Гол
Сёдерберг Никлас
80' Желтая карточка
Карлссон Монц
86' Желтая карточка
Люнг Даниэль
90' Вторая желтая карточка
Herman Magnusson
2:2
90' Гол
Прекович Милое
90'+10
1
Прекович
Милое
15
Кричак
Иван
3
Карлссон
Монц
4
Хедлунд
Себастьян
24
Theodor
Johansson
18
Люнг
Даниэль
22
Кусу
Манассе
19
Бергмарк-Виберг
Адам
9
Сёдерберг
Никлас
23
Родич
Владимир
10
Вестермарк
Йеспер
1
Фагерстрём
Антон
2
Herman
Magnusson
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
8
Daniel
Ask
15
Эдлунд
Олле
31
Max
Larsson
6
Йоханссон
Саймон
17
Диабате
Ибрахим
22
Patric
Aaslund
Эстер
4-2-3-1
Вестерос
3-4-3

История личных встреч

Эстер
Вестерос

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

9.1%
72.7%
18.2%
1 победа 8 ничьих 2 победы

Первый тайм

9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:1
С
2:2
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
2:1
С
0:0
С
1:2
С
0:0
С
1:1
С
0:0

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.4
1.17

Среднее время на гол

225
77

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.4

Среднее время на гол

67
225

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

0.91
0.82

Тотал матчей

2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

99
110

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вестермарк Йеспер 15 0.65
Бергмарк-Виберг Адам 12 (2) 0.52
Сёдерберг Никлас 6 0.26
Родич Владимир 3 0.13
Ahmed Bonnah 3 0.13
Сигургейрссон Рунар Тор 1 0.04
Люнг Даниэль 1 0.04
Косица Дзенис 1 0.04
Прекович Милое 1 0.04
Кусу Манассе 1 0.04
Theodor Johansson 0 0
Хейкссон Алекс 0 0
Варманен Тату 0 0
Adam Herdonsson 0 0
Andre Gustafson 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jabir Abdihakim Ali 8 (1) 0.36
Йоханссон Саймон 5 0.23
Jaheem Burke 4 0.18
Max Larsson 3 0.14
Гефверт Симон 2 0.09
Нсабиумва Фредерик 2 0.09
Эдлунд Олле 2 0.09
Диабате Ибрахим 2 0.09
Miguel Sandberg 2 0.09
Daniel Ask 1 0.05
Patric Aaslund 1 0.05
Троне Филип 1 0.05
Гамбош Мартин 1 0.05
Anders Hellblom 1 0.05
Alex Douglas 0 0
Herman Magnusson 0 0

Карточки

Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестермарк Йеспер 8 0
Карлссон Монц 6 0
Хедлунд Себастьян 6 0
Adam Herdonsson 6 0
Сигургейрссон Рунар Тор 4 0
Люнг Даниэль 4 0
Стенберг Джон 4 0
Сёдерберг Никлас 3 0
Родич Владимир 2 0
Хейкссон Алекс 2 0
Прекович Милое 2 0
Бергмарк-Виберг Адам 2 0
Theodor Johansson 0 1
Косица Дзенис 1 0
Варманен Тату 1 0
Магнуссон Исак 1 0
Ahmed Bonnah 1 0
Srdjan Tufegdzic 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Herman Magnusson 2 1
Jabir Abdihakim Ali 3 0
Троне Филип 2 0
Нсабиумва Фредерик 2 0
Эдлунд Олле 2 0
Alex Douglas 2 0
Гамбош Мартин 2 0
Patric Aaslund 2 0
Miguel Sandberg 0 1
Aly Coulibaly 1 0
Daniel Ask 1 0
Диабате Ибрахим 1 0
Anders Hellblom 1 0
Umit Aras 1 0
Max Larsson 1 0
Jaheem Burke 1 0

Результаты матчей

Эстер
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Вестерос
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
7
Эстер
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Вестерос
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

19
13
Эстер
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
22% (5)
39% (9)
Вестерос
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

24
20

Голы по времени матча

Забито

23
23
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
13 Не забивали 10
3
13%
2
9%
1-15
3
13%
5
22%
16-30
5
22%
2
9%
31-45
6
26%
7
30%
46-60
2
9%
3
13%
61-75
4
17%
4
17%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
18%
5
38%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
3
27%
2
15%
76-90

Забито

21
13
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
11 Не забивали 17
5
24%
1
8%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
4
19%
4
31%
46-60
3
14%
3
23%
61-75
5
24%
3
23%
76-90

Пропущено

21
4
7 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 3
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
19%
2
50%
31-45
5
24%
1
25%
46-60
7
33%
0
0%
61-75
2
10%
1
25%
76-90

Забито

44
36
20 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 12
1 Не забивали 5
8
18%
3
8%
1-15
5
11%
6
17%
16-30
7
16%
3
8%
31-45
10
23%
11
31%
46-60
5
11%
6
17%
61-75
9
20%
7
19%
76-90

Пропущено

32
17
11 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 10
3
9%
0
0%
1-15
4
13%
3
18%
16-30
4
13%
4
24%
31-45
7
22%
6
35%
46-60
9
28%
1
6%
61-75
5
16%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Эргрюте 2:0 Фалькенберг - Эстер 1:2 Треллеборг - Эстер 1:3
Эстер - Гефле 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Браге - Эстер 1:2 Эстер - Сковде АИК 2:1 Эребру - Эстер 1:1 Треллеборг - Эстер 2:1 Гефле - Эстер 3:2 Эстер - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Эстер - Ландскруна 2:1 Вестерос - Эстер 2:1 Эстер - ГАИС 1:2 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстер - Эстерсунд 0:1 Сундсвалль - Эстер 2:3
Вестерос
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Вестерос - Браге 0:0 Эребру - Вестерос 1:1 Эребру Сюрианска - Вестерос 0:3 Утсиктенс - Вестерос 4:0
Вестерос - Хельсинборг 3:2 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Гефле 1:0 ГАИС - Вестерос 0:2 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Вестерос - Сковде АИК 4:0 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Треллеборг - Вестерос 3:2 Вестерос - Эстер 2:1 Вестерос - Ландскруна 0:0 Гефле - Вестерос 0:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эребру 3:0

Результаты матчей

Эстер
Вестерос

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
0:0
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:3
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
4 раза 33%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:3
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 18%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 35%
1
6 раз 26%
3
5 раз 22%
0
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
7 раз 32%
0
5 раз 23%
1
5 раз 23%
3
4 раза 18%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Эстер
Вестерос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
4
7
4
1.5
4
6
3
8
2.5
3
7
2
9
3.5
1
9
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
1.5
Больше Меньше
8
4
4
8
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
2
0.5
Больше Меньше
17
5
15
8
1.5
12
10
7
16
2.5
5
17
2
21
3.5
1
21
1
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 22 14 4 4 41 - 17 46
2.
Вестерос
 22 13 6 3 35 - 18 45
3.
Эстер
 23 13 4 6 47 - 30 43
4.
ГАИС
 22 11 6 5 39 - 18 39
5.
Ландскруна
 22 10 3 9 29 - 31 33
6.
Гефле
 22 9 5 8 29 - 29 32
7.
Эстерсунд
 22 6 11 5 31 - 26 29
8.
Эребру
 22 6 10 6 29 - 27 28
9.
Треллеборг
 22 7 6 9 30 - 37 27
10.
Браге
 22 7 5 10 24 - 33 26
11.
Сундсвалль
 23 7 5 11 31 - 44 26
12.
Йёнчёпинг
 22 6 7 9 34 - 40 25
13.
Сирианска Эскильстуна
 22 6 7 9 20 - 30 25
14.
Эргрюте
 22 5 7 10 25 - 35 22
15.
Хельсинборг
 22 5 6 11 24 - 33 21
16.
Сковде АИК
 22 4 4 14 21 - 41 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 11 8 2 1 27 - 8 26
2.
Гефле
 11 7 2 2 19 - 13 23
3.
ГАИС
 12 7 2 3 25 - 11 23
4.
Вестерос
 10 6 4 0 14 - 3 22
5.
Браге
 11 6 2 3 18 - 13 20
6.
Ландскруна
 11 6 2 3 17 - 12 20
7.
Эстер
 11 6 1 4 22 - 12 19
8.
Эребру
 12 4 7 1 16 - 8 19
9.
Йёнчёпинг
 11 5 2 4 19 - 16 17
10.
Треллеборг
 11 5 1 5 15 - 18 16
11.
Сирианска Эскильстуна
 11 4 4 3 12 - 10 16
12.
Эстерсунд
 11 3 6 2 20 - 17 15
13.
Сундсвалль
 12 4 3 5 17 - 22 15
14.
Сковде АИК
 10 3 3 4 12 - 12 12
15.
Хельсинборг
 11 3 2 6 12 - 16 11
16.
Эргрюте
 11 2 5 4 15 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 12 7 3 2 25 - 18 24
2.
Вестерос
 12 7 2 3 21 - 15 23
3.
Утсиктенс
 11 6 2 3 14 - 9 20
4.
ГАИС
 10 4 4 2 14 - 7 16
5.
Эстерсунд
 11 3 5 3 11 - 9 14
6.
Ландскруна
 11 4 1 6 12 - 19 13
7.
Эргрюте
 11 3 2 6 10 - 17 11
8.
Сундсвалль
 11 3 2 6 14 - 22 11
9.
Треллеборг
 11 2 5 4 15 - 19 11
10.
Хельсинборг
 11 2 4 5 12 - 17 10
11.
Эребру
 10 2 3 5 13 - 19 9
12.
Гефле
 11 2 3 6 10 - 16 9
13.
Сирианска Эскильстуна
 11 2 3 6 8 - 20 9
14.
Йёнчёпинг
 11 1 5 5 15 - 24 8
15.
Браге
 11 1 3 7 6 - 20 6
16.
Сковде АИК
 12 1 1 10 9 - 29 4
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 15 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
Гефле Энглунд Лео 9 (2)
ГАИС Линдберг Юлиус 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Утсиктенс Lucas Hedlund 1 6
Эргрюте Дротт Джонатан 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Родич Владимир сделал результативную передачу.
  • 96'
    Г О О О О Л - Прекович Милое бьет в цель!
  • 95'
    Max Larsson уходит с поля. Юсеф Мохаммед I выходит вместо него
  • 92'
    Herman Magnusson получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 87'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Herman Magnusson получил желтую карточку от судьи
    Где смотреть матч Эстер 2:2 Вестерос онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     