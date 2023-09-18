  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Ла Пенья Федерико
Верона
0:0
Конец матча
Болонья
0'
18' Желтая карточка
Давидович Павел
37' Желтая карточка
Кристиансен Виктор
45' Желтая карточка
Марко Барони
50' Желтая карточка
Фараони Марко
73' Желтая карточка
Пош Штефан
90' Желтая карточка
Сердар Суат
90' Желтая карточка
Суслов Томаш
90'+6

Ход матча

18'
Давидович Павел
 
36'
Лазович Дарко
Дойг Джош
 
37'
 
Кристиансен Виктор
45'
Марко Барони
 
50'
Фараони Марко
 
60'
 
Пош Штефан
Де Сильвестри Лоренцо
60'
 
Орсолини Риккардо
Карлссон Йеспер
62'
Джурич Милан
Бонаццоли Федерико
 
62'
Терраччано Филиппо
Фараони Марко
 
70'
Сердар Суат
Фолоруншо Майкл
 
70'
Суслов Томаш
Дуда Ондрей
 
73'
 
Пош Штефан
77'
 
Фаббиан Джованни
Ндой Дан
80'
 
Калафьори Рикардо
Кристиансен Виктор
80'
 
Моро Никола
Фройлер Ремо
90'
Сердар Суат
 
90'
Суслов Томаш
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 5 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 346 Количество передач 544
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 131
Верона 46.6% (61)
X 42.7% (56)
Болонья 10.7% (14)
0
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
да
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Монтипо
Лоренцо
23
Маньяни
Джанджакомо
6
Хиен
Исак
27
Давидович
Павел
5
Фараони
Марко
3
Дойг
Джош
18
Онгла
Мартин
33
Дуда
Ондрей
26
Нгонж
Сириль
90
Фолоруншо
Майкл
99
Бонаццоли
Федерико
28
Скорупски
Лукаш
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
15
Кристиансен
Виктор
20
Эбишер
Мишель
8
Фройлер
Ремо
11
Ндой
Дан
19
Фергюсон
Льюис
10
Карлссон
Йеспер
III
9
Зиркзее
Джошуа
Верона
3-4-2-1
Болонья
4-2-3-1

История личных встреч

Верона
Болонья

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

16 матчей

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы

История матчей

СA
2:1
ТМК
0:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:3
К
4:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
0:0
СA
1:4

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.13
0.88

Среднее время на гол

80
102

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.38
1.38

Среднее время на гол

65
65

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.25
1.13

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

72
80

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 2 0.5
Дуда Ондрей 1 0.25
Бонаццоли Федерико 1 0.25
Фараони Марко 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 1 0.25
Фергюсон Льюис 1 0.25
Фаббиан Джованни 1 0.25
Кристиансен Виктор 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марко Барони 3 0
Давидович Павел 2 0
Маньяни Джанджакомо 2 0
Хиен Исак 0 1
Фараони Марко 1 0
Дуда Ондрей 1 0
Сердар Суат 1 0
Суслов Томаш 1 0
Дойг Джош 1 0
Коппола Диего 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пош Штефан 2 0
Мотта Тьяго 1 0
Фергюсон Льюис 1 0
Эбишер Мишель 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Кристиансен Виктор 1 0

Результаты матчей

Верона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Болонья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Верона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
2
Верона
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Болонья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сассуоло - Верона 3:1 Верона - Рома 2:1 Эмполи - Верона 0:1 Верона - Асколи 3:1
Хайденхайм - Верона 3:2 Бастия - Верона 3:1 Верона - Виртус Верона 3:0 Верона - Примьеро 7:0 Специя - Верона 1:3 Милан - Верона 3:1 Верона - Эмполи 1:1 Аталанта - Верона 3:1 Верона - Торино 0:1 Лечче - Верона 0:1 Верона - Интер Милан 0:6 Кремонезе - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:1 Наполи - Верона 0:0 Верона - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 1:0
Болонья
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Болонья - Реджана 2:2 Болонья - Кальяри 2:1 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Милан 0:2
Болонья - Чезена 2:0 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Утрехт - Болонья 1:2 Болонья - Монако 2:3 Болонья - Палермо 2:2 Лечче - Болонья 2:3 Болонья - Наполи 2:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Болонья - Рома 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Эмполи - Болонья 3:1 Болонья - Ювентус 1:1 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Милан 1:1 Аталанта - Болонья 0:2 Болонья - Удинезе 3:0

Результаты матчей

Верона
Болонья

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Верона
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 4 0 0 13 - 1 12
2.
Ювентус
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
Милан
 Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
4.
Лечче
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
5.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
6.
Фрозиноне
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Верона
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9.
Фиорентина
 Заявка 4 2 1 1 9 - 9 7
10.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
11.
Болонья
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
12.
Рома
 Заявка 4 1 1 2 11 - 6 4
13.
Монца
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
14.
Дженоа
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Сассуоло
 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
17.
Удинезе
 Заявка 4 0 3 1 1 - 4 3
18.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
19.
Салернитана
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
20.
Эмполи
 Заявка 4 0 0 4 0 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Лечче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Фрозиноне
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
4.
Монца
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
8.
Верона
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Рома
 Заявка 3 1 1 1 10 - 4 4
10.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
11.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
12.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Сассуоло
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Болонья
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
15.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Удинезе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
17.
Салернитана
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18.
Дженоа
 Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Милан
 Заявка 3 2 0 1 5 - 6 6
3.
Наполи
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Торино
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Фиорентина
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
9.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
10.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Лечче
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Удинезе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Салернитана
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Сассуоло
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19.
Монца
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 (1)
Милан Жиру Оливье 4 (2)
Ювентус Влахович Душан 4 (1)
Торино Радоньич Неманья 3
Сассуоло Пинамонти Андреа 3
Весь список

Топ нарушителей
Монца Кальдирола Лука 1 2
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Милан Эрнандес Тео 3
Лацио Пеллегрини Лука 3
Верона Марко Барони 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Верона: 40%, Болонья: 60%.
  • 97'
    Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Хиен Исак ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Болонья
  • 95'
    Джурич Милан II выиграл воздушное противоборство у Пош Штефан.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 131
    Верона 46.6% (61)
    X 42.7% (56)
    Болонья 10.7% (14)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    да
    martik #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Верона 0:0 Болонья онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Верона 0:0 Болонья

    Исход игры
    Верона
    46.6% (61)
    Ничья
    42.7% (56)
    Болонья
    10.7% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.02% (50)
    Меньше
    57.98% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    79.83% (95)
    Нет
    20.17% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.4% (45)
    2:1 Верона
    26% (34)
    1:0 Верона
    12.2% (16)
    1:2 Болонья
    8.4% (11)
    2:2 Ничья
    3.8% (5)
    0:0 Ничья
    3.8% (5)
    0:1 Болонья
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     