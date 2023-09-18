Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Марко Барони получает желтую карточку за неспортивное поведение

48' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Лукуми Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Хиен Исак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Фолоруншо Майкл получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Маньяни Джанджакомо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Карлссон Йеспер III навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Карлссон Йеспер III пробует нанести удар издали, но Лоренцо Монтипо держит все под контролем

41' Зиркзее Джошуа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

38' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Удар от ворот произведет Болонья

38' Дуда Ондрей из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Кристиансен Виктор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

36' Удар от ворот произведет Верона

36' Бёкема Сэм не смог попасть в створ ударом издали

34' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Дойг Джош получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Дойг Джош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Фолоруншо Майкл нанес удар головой, но Лукаш Скорупский спокойно отбил мяч.

28' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Нгонж Сириль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Лукуми Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

25' Фараони Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Верона

24' Удар от ворот произведет Болонья

23' Кристиансен Виктор из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

23' Ндой Дан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Ндой Дан пробует нанести удар издали, но Лоренцо Монтипо держит все под контролем

22' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Давидович Павел - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

15' Дойг Джош из команды Верона наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

15' Дуда Ондрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Маньяни Джанджакомо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Кристиансен Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Болонья

6' Онгла Мартин не смог попасть в створ ударом издали

5' Дуда Ондрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Нгонж Сириль из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Лукуми Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Верона начинает с центра поля