Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Игрок из команды Бёрнли делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Игрок из команды Бёрнли делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

89' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Удар от ворот произведет Бёрнли

89' Сангаре Ибрахим не смог попасть в створ ударом издали

88' Игрок из команды Ноттингем Форест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Игрок из команды Ноттингем Форест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

82' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Гиббс-Уайт Морган навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

79' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Бёрнли , будет отменен из-за фола.

78' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Бёрнли

76' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Гиббс-Уайт Морган навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Анасс Зарури из команды Бёрнли не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

73' Берге Сандер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Игрок из команды Бёрнли делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

73' Игрок из команды Бёрнли делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

72' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Гиббс-Уайт Морган навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Хадсон-Одои Каллум выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Берге Сандер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Траффорд Джеймс взял и забрал мяч на выходе

65' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Тактическая замена. Зеки Амдуни уходит с поля и его заменяет Берге Сандер

63' Тактическая замена. Гудмундссон Йоханн уходит с поля и его заменяет Анасс Зарури

63' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ноттингем Форест будет все-таки засчитан.

63' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Ноттингем Форест

61' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Удар от ворот произведет Бёрнли

57' Игра в одни ворота сейчас. Ноттингем Форест доминирует и владеет мячом

57' Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Удар от ворот произведет Бёрнли

55' Мангаля Орель не смог попасть в створ ударом издали

55' Гиббс-Уайт Морган навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Удар от ворот произведет Бёрнли

52' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Тэйлор Чарли из команды Бёрнли не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

51' Гудмундссон Йоханн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Зеки Амдуни нанес удар, но тот был заблокирован.

47' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля