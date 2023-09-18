Тур: 5. Стадион: Сити Граунд. Главный судья: Джонс Роберт
1:1
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаТраффорд Джеймс
32' Желтая карточкаМангаля Орель
34' Желтая карточкаМонтьель Гонсало
0:1
41' ГолАмдуни Зеки
1:1
61' ГолХадсон-Одои Каллум
76' Undefined phrase: football_event_Фостер Лайл
90' Красная карточкаФостер Лайл
90' Желтая карточкаРобертс Коннор
90' Желтая карточкаКаллен Джош
90'+10
Ход матча
11'
32'
34'
41'
0:1
61'
76'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 4
-
395 Количество передач 475
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
43
Эйна
Ола
24
Каллен
Джош
25
Амдуни
Зеки
30
Колеошо
Лука
17
Фостер
Лайл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Эйна ОлаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
-
27 Ориги ДивокПолузащитник
-
11 Вуд КрисНападающий
-
Главный тренер: Купер Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Каллен ДжошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Амдуни ЗекиПолузащитник
-
30 Колеошо ЛукаПолузащитник
-
17 Фостер ЛайлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ремзи АаронПолузащитник
- Нападающий
-
19 Зарури АнассНападающий
-
Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ноттингем Форест
Бёрнли
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
15 матчей
13.3%
26.7%
60%
2 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
6.7%
53.3%
40%
1 победа 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1
0.57
Среднее время на гол
90
157
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
2.57
1
Среднее время на гол
35
90
Всего голов
26
12
Голов в среднем за матч
1.73
0.8
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
51
112
Бомбардиры внутри турнира
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|3
|0.6
|Эланга Энтони
|1
|0.2
|Вуд Крис
|1
|0.2
|Боли Вийи
|1
|0.2
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.2
|Орье Серж
|0
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|0
|0
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|2
|0.5
|Браунхилл Джош
|1
|0.25
|Амдуни Зеки
|1
|0.25
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Каллен Джош
|0
|0
|Колеошо Лука
|0
|0
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйна Ола
|3
|0
|Орье Серж
|2
|0
|Мангаля Орель
|2
|0
|Уорролл Джо
|0
|1
|Куяте Шейху
|1
|0
|Боли Вийи
|1
|0
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|Тёрнер Мэтт
|1
|0
|Йейтс Райан
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Тавареш Нуну
|1
|0
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каллен Джош
|2
|0
|Фостер Лайл
|0
|1
|Зарури Анасс
|0
|1
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|Браунхилл Джош
|1
|0
|Берге Сандер
|1
|0
|Робертс Коннор II
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Бейер Джордан
|1
|0
|Траффорд Джеймс
|1
|0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бёрнли
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Ноттингем Форест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Бёрнли
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
11
Упущенные победы
1
0
Ноттингем Форест
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Бёрнли
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
11
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
5
11
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
18%
1-15
2
40%
2
18%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
3
43%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
7
12
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
17%
1-15
2
29%
2
17%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Челси - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1
Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Лидс 0:2 Леванте - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 0:1 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Ноттингем Форест - Саутгемптон 4:3 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2
Бёрнли
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3
Майнц - Бёрнли 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Генк - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Кардифф Сити 3:0 Бристоль Сити - Бёрнли 1:2 Блэкберн - Бёрнли 0:1 Бёрнли - КПР 1:2 Ротерхэм - Бёрнли 2:2 Рединг - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 2:0 Мидлсбро - Бёрнли 1:2 Бёрнли - Сандерленд 0:0 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Халл Сити - Бёрнли 1:3 Бёрнли - Уиган 3:0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
Бёрнли
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Ноттингем Форест
Бёрнли
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|15 - 7
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 10
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|7 (1)
|Кристал Пэлас
|Эдуар Одсонн
|4
|Брайтон
|Фергюсон Эван
|4
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|4
|Ноттингем Форест
|Авонийи Тайво
|3 (2)
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|4
|Челси
|Джексон Николас
|4
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 2
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|3
|Ноттингем Форест
|Эйна Ола
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ноттингем Форест 1:1 Бёрнли
Исход игры
Ноттингем Форест
71.4% (90)
Ничья
18.3% (23)
Бёрнли
10.3% (13)
Тотал 2.5
Больше
46.22% (55)
Меньше
53.78% (64)
Обе команды забьют
Да
63.87% (76)
Нет
36.13% (43)
Популярный счёт
2:1 Ноттингем Форест
29.4% (37)
1:0 Ноттингем Форест
23% (29)
1:1 Ничья
16.7% (21)
2:0 Ноттингем Форест
8.7% (11)
1:2 Бёрнли
6.3% (8)
3:1 Ноттингем Форест
4% (5)
3:2 Ноттингем Форест
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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