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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Ноттингем Форест
1:1
Конец матча
Бёрнли
0'
11' Желтая карточка
Траффорд Джеймс
32' Желтая карточка
Мангаля Орель
34' Желтая карточка
Монтьель Гонсало
0:1
41' Гол
Амдуни Зеки
1:1
61' Гол
Хадсон-Одои Каллум
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Фостер Лайл
90' Красная карточка
Фостер Лайл
90' Желтая карточка
Робертс Коннор
90' Желтая карточка
Каллен Джош
90'+10

Ход матча

11'
 
Траффорд Джеймс
32'
Мангаля Орель
 
34'
Монтьель Гонсало
 
41'
0:1
Амдуни Зеки
(Фостер Лайл)
53'
Тавареш Нуну
Монтьель Гонсало
 
61'
Хадсон-Одои Каллум
(Авонийи Тайво)
1:1
63'
 
Зарури Анасс
Гудмундссон Йоханн
64'
 
Берге Сандер
Амдуни Зеки
71'
Йейтс Райан
Мангаля Орель
 
71'
Ориги Дивок
Хадсон-Одои Каллум
 
76'
 
Ндайишимий Майк
Колеошо Лука
76'
 
Фостер Лайл
87'
 
Делькруа Ханнес
Бейер Джордан
88'
Вуд Крис
Авонийи Тайво
 
90'
 
Фостер Лайл
90'
 
Робертс Коннор
90'
 
Каллен Джош

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 395 Количество передач 475
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Ноттингем Форест 71.4% (90)
X 18.3% (23)
Бёрнли 10.3% (13)
0
выиграет Ноттингем Форест, со счетом 2:0
да
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тёрнер
Мэтт
29
Монтьель
Гонсало
4
Уорролл
Джо
26
Маккена
Скотт
43
Эйна
Ола
6
Сангаре
Ибрахим
5
Мангаля
Орель
21
Эланга
Энтони
10
Гиббс-Уайт
Морган
14
Хадсон-Одои
Каллум
9
Авонийи
Тайво
1
Траффорд
Джеймс
14
Робертс
Коннор
II
28
Аль-Дахиль
Амин
5
Бейер
Джордан
3
Тэйлор
Чарли
24
Каллен
Джош
8
Браунхилл
Джош
7
Гудмундссон
Йоханн
25
Амдуни
Зеки
30
Колеошо
Лука
17
Фостер
Лайл
Ноттингем Форест
4-2-3-1
Бёрнли
4-2-3-1

История личных встреч

Ноттингем Форест
Бёрнли

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

15 матчей

13.3%
26.7%
60%
2 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

6.7%
53.3%
40%
1 победа 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

КЛ
0:1
ТМК
1:1
Ч
1:0
Ч
1:1
Ч
3:1
Ч
1:1
КЛ
2:1
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
0:2
Ч
5:1
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
5:0
Ч
1:2

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1
0.57

Среднее время на гол

90
157

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

2.57
1

Среднее время на гол

35
90

Всего голов

26
12

Голов в среднем за матч

1.73
0.8

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

51
112

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 3 0.6
Эланга Энтони 1 0.2
Вуд Крис 1 0.2
Боли Вийи 1 0.2
Хадсон-Одои Каллум 1 0.2
Орье Серж 0 0
Гиббс-Уайт Морган 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 2 0.5
Браунхилл Джош 1 0.25
Амдуни Зеки 1 0.25
Гудмундссон Йоханн 0 0
Каллен Джош 0 0
Колеошо Лука 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйна Ола 3 0
Орье Серж 2 0
Мангаля Орель 2 0
Уорролл Джо 0 1
Куяте Шейху 1 0
Боли Вийи 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Тёрнер Мэтт 1 0
Йейтс Райан 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каллен Джош 2 0
Фостер Лайл 0 1
Зарури Анасс 0 1
Гудмундссон Йоханн 1 0
Браунхилл Джош 1 0
Берге Сандер 1 0
Робертс Коннор II 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Бейер Джордан 1 0
Траффорд Джеймс 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бёрнли
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Ноттингем Форест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Бёрнли
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
11

Упущенные победы

1
0
Ноттингем Форест
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Бёрнли
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

5
11
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
18%
1-15
2
40%
2
18%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
3
43%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

7
12
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
17%
1-15
2
29%
2
17%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Челси - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1
Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Лидс 0:2 Леванте - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 0:1 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Ноттингем Форест - Саутгемптон 4:3 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2
Бёрнли
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3
Майнц - Бёрнли 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Генк - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Кардифф Сити 3:0 Бристоль Сити - Бёрнли 1:2 Блэкберн - Бёрнли 0:1 Бёрнли - КПР 1:2 Ротерхэм - Бёрнли 2:2 Рединг - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 2:0 Мидлсбро - Бёрнли 1:2 Бёрнли - Сандерленд 0:0 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Халл Сити - Бёрнли 1:3 Бёрнли - Уиган 3:0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Бёрнли

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Бёрнли

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
3.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
4.
Арсенал
 Заявка 5 4 1 0 9 - 4 13
5.
Брайтон
 Заявка 5 4 0 1 15 - 7 12
6.
Вест Хэм
 Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
7.
Астон Вилла
 Заявка 5 3 0 2 11 - 10 9
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Фулхэм
 Заявка 5 2 1 2 5 - 10 7
11.
Ньюкасл
 Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 2 0 3 6 - 10 6
13.
Брентфорд
 Заявка 5 1 3 1 8 - 6 6
14.
Челси
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
16.
Борнмут
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
17.
Бёрнли
 Заявка 4 0 1 3 4 - 12 1
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
19.
Эвертон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
20.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 0 4 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Тоттенхэм
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
13.
Фулхэм
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
14.
Брентфорд
 Заявка 3 0 3 0 5 - 5 3
15.
Борнмут
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
19.
Эвертон
 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0
20.
Бёрнли
 Заявка 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 1 0 9 - 4 7
3.
Вест Хэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Брайтон
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
6.
Арсенал
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
9.
Брентфорд
 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Астон Вилла
 Заявка 3 1 0 2 4 - 9 3
13.
Бёрнли
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
15.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Эвертон
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18.
Ньюкасл
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 7 (1)
Кристал Пэлас Эдуар Одсонн 4
Брайтон Фергюсон Эван 4
Брентфорд Мбеумо Брайан 4
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 3 (2)
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Топ нарушителей
Ньюкасл Гордон Энтони 4
Челси Джексон Николас 4
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 2
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3
Ноттингем Форест Эйна Ола 3
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    Прогнозы 126
    Ноттингем Форест 71.4% (90)
    X 18.3% (23)
    Бёрнли 10.3% (13)
    0
    выиграет Ноттингем Форест, со счетом 2:0
    да
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ноттингем Форест 1:1 Бёрнли

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    71.4% (90)
    Ничья
    18.3% (23)
    Бёрнли
    10.3% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.22% (55)
    Меньше
    53.78% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    63.87% (76)
    Нет
    36.13% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Ноттингем Форест
    29.4% (37)
    1:0 Ноттингем Форест
    23% (29)
    1:1 Ничья
    16.7% (21)
    2:0 Ноттингем Форест
    8.7% (11)
    1:2 Бёрнли
    6.3% (8)
    3:1 Ноттингем Форест
    4% (5)
    3:2 Ноттингем Форест
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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