Тур: 7. Стадион: Stadium at the Bremer Brucke.
0'
4' Желтая карточкаБенеш Ласло
0:1
12' ГолГлацель Роберт
1:1
16' ГолErik Engelhardt
22' Желтая карточкаТеше Роберт
2:1
39' ГолДиаките Умар
41' Желтая карточкаХайер Моритц
44' Желтая карточкаГьямфи Максвелл
51' Желтая карточкаМикельбрансис Вильям
57' Желтая карточкаКюизанс Микаэль
59' Желтая карточкаДжатта Бейкери
60' Желтая карточкаКонте Кристиан
75' Желтая карточкаКёнигсдёрффер Рансфорд
75' Желтая карточкаDave Gnaase
90' Желтая карточкаФернандеш Даниэль
90'+8
Ход матча
4'
12'
0:1
16'
1:1
22'
39'
2:1
41'
44'
57'
59'
60'
75'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 3
-
13 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 15
-
5 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
296 Количество передач 493
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
14
Диаките
Умар
26
Dave
Gnaase
32
Jannes
Wulff
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Диаките УмарЗащитник
- Защитник
-
26 Dave GnaaseПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Jannes WulffПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Полузащитник
-
23 Ферхук ЙонНападающий
- Нападающий
-
10 Вридт КвазиНападающий
-
18 Кель ЛарсНападающий
-
28 Florian Bahr
-
16 Henry Rorig
-
13 Lukas Kunze
-
Главный тренер: Tobias Schweinsteiger
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Меджид ОмарПолузащитник
-
46 Кран ЭлайджаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Немет ОндрашНападающий
-
Главный тренер: Вальтер Тим
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Оснабрюк
Гамбург
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
1
Голов в среднем за матч
2.2
0.5
Среднее время на гол
40
180
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
3
1.4
Среднее время на гол
30
64
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
2.43
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
37
78
Бомбардиры внутри турнира
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Engelhardt
|2
|0.29
|Конте Кристиан
|2
|0.29
|Florian Kleinhansl
|1
|0.14
|Теше Роберт
|1
|0.14
|Диаките Умар
|1
|0.14
|Dave Gnaase
|1
|0.14
|Ферхук Йон
|0
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенеш Ласло
|5 (2)
|0.71
|Глацель Роберт
|5
|0.71
|Джатта Бейкери
|2
|0.29
|Рейс Людовит
|1
|0.14
|Жан-Люк Домпе
|1
|0.14
|Хайер Моритц
|1
|0.14
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
|Ферай Иммануэль
|0
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|0
|0
Карточки
Оснабрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдини Басхким
|3
|1
|Dave Gnaase
|2
|0
|Гьямфи Максвелл
|2
|0
|Виманн Никлас
|0
|1
|Теше Роберт
|1
|0
|Вридт Квази
|1
|0
|Кюизанс Микаэль
|1
|0
|Конте Кристиан
|1
|0
|Florian Bahr
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мефферт Йонас
|3
|0
|Хаджикадунич Деннис
|3
|0
|Джатта Бейкери
|3
|0
|Рамос Гильерме
|1
|1
|Бенеш Ласло
|2
|0
|Хайер Моритц
|2
|0
|Глацель Роберт
|1
|0
|Озтунали Левин
|1
|0
|Мухайм Миро
|1
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|1
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
|Микельбрансис Вильям
|1
|0
|Tim Walter
|1
|0
Результаты матчей
Оснабрюк
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Гамбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
3
Оснабрюк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Гамбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
1
10
Оснабрюк
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Гамбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
5
13
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
75%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
50%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
30%
76-90
Пропущено
10
3
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
6
14
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
17%
3
21%
61-75
3
50%
4
29%
76-90
Пропущено
17
7
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
6%
2
29%
1-15
2
12%
1
14%
16-30
3
18%
1
14%
31-45
2
12%
1
14%
46-60
4
24%
1
14%
61-75
5
29%
29%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Оснабрюк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Ганза - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3
Оснабрюк - Кёльн 1:3 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Оснабрюк - Эммен 5:0 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Лотте - Оснабрюк 0:5 Оснабрюк - Боруссия-2 Д 2:1 Виктория Кельн - Оснабрюк 0:2 Оснабрюк - Меппен 2:2 Ферль - Оснабрюк 0:1 Оснабрюк - Цвиккау 4:3 Галлешер - Оснабрюк 0:1 Оснабрюк - Эльвeрсберг 1:0
Гамбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Ганза 2:0 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Гамбург - Герта 3:0
Рот-Вайсс Эссен - Гамбург 3:4 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Гамбург - Шальке 04 5:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1 Зальцбург - Гамбург 4:1 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Верден - Гамбург 2:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Зандхаузен - Гамбург 0:1 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Ян - Гамбург 1:5 Гамбург - Падерборн 2:2 Магдебург - Гамбург 3:2 Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0
Результаты матчей
Оснабрюк
Гамбург
Точный счет
2:3
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Оснабрюк
Гамбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
42
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|6 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|5 (3)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (2)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|5
|Магдебург
|Daniel Heber
|1 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 3
|Магдебург
|Атик Бариш
|4
|Падерборн
|Хеуэр Яннис
|4
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|1 2