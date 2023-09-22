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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Оснабрюк
2:1
Конец матча
Гамбург
0'
4' Желтая карточка
Бенеш Ласло
0:1
12' Гол
Глацель Роберт
1:1
16' Гол
Erik Engelhardt
22' Желтая карточка
Теше Роберт
2:1
39' Гол
Диаките Умар
41' Желтая карточка
Хайер Моритц
44' Желтая карточка
Гьямфи Максвелл
51' Желтая карточка
Микельбрансис Вильям
57' Желтая карточка
Кюизанс Микаэль
59' Желтая карточка
Джатта Бейкери
60' Желтая карточка
Конте Кристиан
75' Желтая карточка
Кёнигсдёрффер Рансфорд
75' Желтая карточка
Dave Gnaase
90' Желтая карточка
Фернандеш Даниэль
90'+8

Ход матча

4'
 
Бенеш Ласло
12'
0:1
Глацель Роберт
(Бенеш Ласло)
16'
Erik Engelhardt
1:1
22'
Теше Роберт
 
39'
Диаките Умар
2:1
41'
 
Хайер Моритц
44'
Гьямфи Максвелл
 
46'
 
Амброзиус Стефан
Рамос Гильерме
46'
 
Микельбрансис Вильям
Хайер Моритц
51'
 
Микельбрансис Вильям
57'
Кюизанс Микаэль
 
58'
 
Кёнигсдёрффер Рансфорд
Рейс Людовит
59'
 
Джатта Бейкери
60'
Конте Кристиан
 
62'
 
Озтунали Левин
Жан-Люк Домпе
68'
Lukas Kunze
Теше Роберт
 
68'
Ниманн Ноэль
Конте Кристиан
 
75'
 
Кёнигсдёрффер Рансфорд
75'
Dave Gnaase
 
77'
Henry Rorig
Jannes Wulff
 
90'
 
Немет Ондраш
Хаджикадунич Деннис
90'
Ферхук Йон
Erik Engelhardt
 
90'
 
Фернандеш Даниэль

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 5
  • 9 Удары в створ 3
  • 13 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 15
  • 5 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 296 Количество передач 493
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
1
Грилль
Леннарт
5
Айдини
Басхким
4
Гьямфи
Максвелл
14
Диаките
Умар
3
Florian
Kleinhansl
26
Dave
Gnaase
27
Кюизанс
Микаэль
8
Теше
Роберт
32
Jannes
Wulff
9
Erik
Engelhardt
17
Конте
Кристиан
1
Фернандеш
Даниэль
22
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
5
Хаджикадунич
Деннис
13
Рамос
Гильерме
3
Хайер
Моритц
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
8
Бенеш
Ласло
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
27
Жан-Люк
Домпе
Оснабрюк
4-1-2-1-2
Гамбург
4-3-3

История личных встреч

Оснабрюк
Гамбург

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
3:2
Б2
5:0
Б2
1:1
Б2
2:1
К
3:1
ТМК
0:0
К
3:3

Голы

Всего голов

11
1

Голов в среднем за матч

2.2
0.5

Среднее время на гол

40
180

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

3
1.4

Среднее время на гол

30
64

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

2.43
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

37
78

Бомбардиры внутри турнира

Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Engelhardt 2 0.29
Конте Кристиан 2 0.29
Florian Kleinhansl 1 0.14
Теше Роберт 1 0.14
Диаките Умар 1 0.14
Dave Gnaase 1 0.14
Ферхук Йон 0 0
Тальхаммер Максимилиан 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенеш Ласло 5 (2) 0.71
Глацель Роберт 5 0.71
Джатта Бейкери 2 0.29
Рейс Людовит 1 0.14
Жан-Люк Домпе 1 0.14
Хайер Моритц 1 0.14
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0
Ферай Иммануэль 0 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 0 0

Карточки

Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдини Басхким 3 1
Dave Gnaase 2 0
Гьямфи Максвелл 2 0
Виманн Никлас 0 1
Теше Роберт 1 0
Вридт Квази 1 0
Кюизанс Микаэль 1 0
Конте Кристиан 1 0
Florian Bahr 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мефферт Йонас 3 0
Хаджикадунич Деннис 3 0
Джатта Бейкери 3 0
Рамос Гильерме 1 1
Бенеш Ласло 2 0
Хайер Моритц 2 0
Глацель Роберт 1 0
Озтунали Левин 1 0
Мухайм Миро 1 0
Ван дер Бремпт Игнасе 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0
Микельбрансис Вильям 1 0
Tim Walter 1 0

Результаты матчей

Оснабрюк
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Гамбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3
Оснабрюк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Гамбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

1
10
Оснабрюк
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Гамбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

5
13

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
75%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
50%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
30%
76-90

Пропущено

10
3
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

6
14
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
17%
3
21%
61-75
3
50%
4
29%
76-90

Пропущено

17
7
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
6%
2
29%
1-15
2
12%
1
14%
16-30
3
18%
1
14%
31-45
2
12%
1
14%
46-60
4
24%
1
14%
61-75
5
29%
29%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Оснабрюк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Ганза - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3
Оснабрюк - Кёльн 1:3 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Оснабрюк - Эммен 5:0 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Лотте - Оснабрюк 0:5 Оснабрюк - Боруссия-2 Д 2:1 Виктория Кельн - Оснабрюк 0:2 Оснабрюк - Меппен 2:2 Ферль - Оснабрюк 0:1 Оснабрюк - Цвиккау 4:3 Галлешер - Оснабрюк 0:1 Оснабрюк - Эльвeрсберг 1:0
Гамбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Ганза 2:0 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Гамбург - Герта 3:0
Рот-Вайсс Эссен - Гамбург 3:4 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Гамбург - Шальке 04 5:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1 Зальцбург - Гамбург 4:1 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Верден - Гамбург 2:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Зандхаузен - Гамбург 0:1 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Ян - Гамбург 1:5 Гамбург - Падерборн 2:2 Магдебург - Гамбург 3:2 Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0

Результаты матчей

Оснабрюк
Гамбург

Точный счет

2:3
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Оснабрюк
Гамбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 4 1 1 13 - 4 13
2.
Гамбург
 7 4 1 2 15 - 9 13
3.
Хольштайн Киль
 6 4 0 2 10 - 11 12
4.
Магдебург
 7 3 3 1 17 - 13 12
5.
Ганновер 96
 6 3 2 1 16 - 7 11
6.
Кайзерслаутерн
 6 3 1 2 10 - 10 10
7.
Санкт-Паули
 6 2 4 0 8 - 3 10
8.
Ганза
 6 3 0 3 8 - 9 9
9.
Карлсруэ
 6 2 2 2 9 - 9 8
10.
Веен Висбаден
 6 2 2 2 6 - 6 8
11.
Нюрнберг
 6 2 2 2 9 - 11 8
12.
Падерборн
 7 2 2 3 8 - 13 8
13.
Шальке 04
 6 2 1 3 11 - 12 7
14.
Эльвeрсберг
 6 2 1 3 8 - 13 7
15.
Герта
 6 2 0 4 12 - 11 6
16.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 8 - 11 5
17.
Айнтрахт Бр
 6 1 1 4 3 - 9 4
18.
Оснабрюк
 7 1 1 5 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Магдебург
 3 2 1 0 9 - 6 7
3.
Герта
 3 2 0 1 8 - 1 6
4.
Фортуна
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Шальке 04
 3 2 0 1 7 - 5 6
7.
Хольштайн Киль
 3 2 0 1 6 - 6 6
8.
Ганза
 4 2 0 2 6 - 6 6
9.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 5 - 1 5
10.
Карлсруэ
 3 1 2 0 5 - 3 5
11.
Веен Висбаден
 3 1 2 0 3 - 2 5
12.
Нюрнберг
 3 1 2 0 5 - 4 5
13.
Ганновер 96
 3 1 1 1 9 - 3 4
14.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 3 4
15.
Падерборн
 3 1 1 1 4 - 4 4
16.
Айнтрахт Бр
 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Эльвeрсберг
 3 1 0 2 3 - 8 3
18.
Оснабрюк
 4 1 0 3 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Ганновер 96
 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Хольштайн Киль
 3 2 0 1 4 - 5 6
4.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Магдебург
 4 1 2 1 8 - 7 5
6.
Эльвeрсберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Кайзерслаутерн
 3 1 1 1 3 - 5 4
8.
Гамбург
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Падерборн
 4 1 1 2 4 - 9 4
10.
Ганза
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Веен Висбаден
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Карлсруэ
 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Нюрнберг
 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
Шальке 04
 3 0 1 2 4 - 7 1
15.
Гройтер Фюрт
 3 0 1 2 2 - 8 1
16.
Оснабрюк
 3 0 1 2 2 - 10 1
17.
Герта
 3 0 0 3 4 - 10 0
18.
Айнтрахт Бр
 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 7 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 6 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 5 (3)
Гамбург Глацель Роберт 5 (2)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 5
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Daniel Heber 1 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 3
Магдебург Атик Бариш 4
Падерборн Хеуэр Яннис 4
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