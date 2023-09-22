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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Магдебург
1:1
Конец матча
Падерборн
0'
20' Желтая карточка
Югоне Жан
0:1
34' Гол
Гримальди Адриано
43' Желтая карточка
Бокхорн Эберт
57' Желтая карточка
Tobias Mueller
68' Желтая карточка
Connor Krempicki
1:1
85' Гол
Кастаньос Люк
90' Желтая карточка
Пиччини Кристиано
90'+7

Ход матча

20'
Югоне Жан
 
23'
Лоуренс Джеймс
Югоне Жан
 
34'
0:1
Гримальди Адриано
(Платте Феликс)
43'
Бокхорн Эберт
 
57'
 
Tobias Mueller
68'
Connor Krempicki
 
71'
Кастаньос Люк
Шулер Лука
 
71'
Арслан Ахмет
Jason Ceka
 
71'
Конде Амара
Connor Krempicki
 
74'
 
Клаас Себастьян
Платте Феликс
74'
 
Sirlord Conteh
Гримальди Адриано
81'
Ито Тацуя
Хоти Анди
 
84'
 
Эзеквем Кимберли
Муслия Флоран
84'
 
Хеуэр Яннис
Mattes Hansen
85'
Кастаньос Люк
(Атик Бариш)
1:1
89'
 
Niclas Nadj
Ilyas Ansah
90'
Пиччини Кристиано
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 10
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 614 Количество передач 311
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
1
Райманн
Доминик
7
Бокхорн
Эберт
2
Пиччини
Кристиано
3
Хоти
Анди
19
Leon
Bell
24
Югоне
Жан
25
Гнака
Силас
13
Connor
Krempicki
10
Jason
Ceka
26
Шулер
Лука
23
Атик
Бариш
21
Хут
Янник
33
Marcel
Hoffmeier
6
Шустер
Марко
15
Tobias
Mueller
23
Обермайр
Рафаэль
22
Mattes
Hansen
29
Ilyas
Ansah
27
Kai
Klefisch
30
Муслия
Флоран
39
Гримальди
Адриано
36
Платте
Феликс
Магдебург
4-1-2-3
Падерборн
4-1-2-1-2

История личных встреч

Магдебург
Падерборн

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
4:4
Б3
1:1
Б3
1:0
Б3
1:1
Б3
3:0

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.75
0.25

Среднее время на гол

51
360

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
102

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 4 0.57
Гнака Силас 3 0.43
Кастаньос Люк 2 0.29
Арслан Ахмет 2 0.29
Jason Ceka 1 0.14
Конде Амара 1 0.14
Leon Bell 1 0.14
Connor Krempicki 1 0.14
Эль-Ханкури Мохамед 1 0.14
Югоне Жан 1 0.14
Атик Бариш 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муслия Флоран 2 0.29
Клаас Себастьян 1 0.14
Гримальди Адриано 1 0.14
Лайпертц Роберт 1 0.14
Sirlord Conteh 1 0.14
Хеуэр Яннис 1 0.14
Niclas Nadj 1 0.14
Платте Феликс 0 0
Обермайр Рафаэль 0 0
Крузе Макс 0 0
Кинсомби Давид 0 0
Бильбия Филип 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Heber 3 1
Атик Бариш 4 0
Югоне Жан 3 0
Leon Bell 2 0
Пиччини Кристиано 1 0
Connor Krempicki 1 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Бокхорн Эберт 1 0
Jason Ceka 1 0
Daniel Elfadli 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеуэр Яннис 4 0
Kai Klefisch 2 0
Муслиу Визар 0 1
Гримальди Адриано 1 0
Кинсомби Давид 1 0
Платте Феликс 1 0
Tobias Mueller 1 0
Marcel Hoffmeier 1 0
Бильбия Филип 1 0
Laurin Curda 1 0
Mattes Hansen 1 0

Результаты матчей

Магдебург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Падерборн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

1
2
Магдебург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Падерборн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
3
Магдебург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Падерборн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
11%
2
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
4
44%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
3
43%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Забито

17
8
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
12%
2
25%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
2
12%
1
13%
31-45
2
12%
4
50%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
4
31%
4
31%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
3
23%
3
23%
61-75
2
15%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Шальке 04 - Магдебург 4:3 Магдебург - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Магдебург - Герта 6:4 Санкт-Паули - Магдебург 0:0
Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Ян - Магдебург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Магдебург - Севилья 3:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Магдебург - Закакиу 8:1 Магдебург - Альтглинике 2:0 СВ 1890 Вестерхаузен - Магдебург 0:4 Цербст - Магдебург 0:14 Магдебург - Арминия 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0 Магдебург - Гамбург 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2
Падерборн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Фортуна - Падерборн 1:2
Энерги Коттбус - Падерборн 0:7 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Падерборн - Валвейк 3:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:2 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Падерборн - Вупперталь 2:1 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Арминия - Падерборн 2:2 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Зандхаузен - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганза 3:0 Дармштадт - Падерборн 2:1

Результаты матчей

Магдебург
Падерборн

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
6:4
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Магдебург
Падерборн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
2
5
3
4
2.5
2
5
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 4 1 1 13 - 4 13
2.
Гамбург
 7 4 1 2 15 - 9 13
3.
Хольштайн Киль
 6 4 0 2 10 - 11 12
4.
Магдебург
 7 3 3 1 17 - 13 12
5.
Ганновер 96
 6 3 2 1 16 - 7 11
6.
Кайзерслаутерн
 6 3 1 2 10 - 10 10
7.
Санкт-Паули
 6 2 4 0 8 - 3 10
8.
Ганза
 6 3 0 3 8 - 9 9
9.
Карлсруэ
 6 2 2 2 9 - 9 8
10.
Веен Висбаден
 6 2 2 2 6 - 6 8
11.
Нюрнберг
 6 2 2 2 9 - 11 8
12.
Падерборн
 7 2 2 3 8 - 13 8
13.
Шальке 04
 6 2 1 3 11 - 12 7
14.
Эльвeрсберг
 6 2 1 3 8 - 13 7
15.
Герта
 6 2 0 4 12 - 11 6
16.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 8 - 11 5
17.
Айнтрахт Бр
 6 1 1 4 3 - 9 4
18.
Оснабрюк
 7 1 1 5 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Магдебург
 3 2 1 0 9 - 6 7
3.
Герта
 3 2 0 1 8 - 1 6
4.
Фортуна
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Шальке 04
 3 2 0 1 7 - 5 6
7.
Хольштайн Киль
 3 2 0 1 6 - 6 6
8.
Ганза
 4 2 0 2 6 - 6 6
9.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 5 - 1 5
10.
Карлсруэ
 3 1 2 0 5 - 3 5
11.
Веен Висбаден
 3 1 2 0 3 - 2 5
12.
Нюрнберг
 3 1 2 0 5 - 4 5
13.
Ганновер 96
 3 1 1 1 9 - 3 4
14.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 3 4
15.
Падерборн
 3 1 1 1 4 - 4 4
16.
Айнтрахт Бр
 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Эльвeрсберг
 3 1 0 2 3 - 8 3
18.
Оснабрюк
 4 1 0 3 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Ганновер 96
 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Хольштайн Киль
 3 2 0 1 4 - 5 6
4.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Магдебург
 4 1 2 1 8 - 7 5
6.
Эльвeрсберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Кайзерслаутерн
 3 1 1 1 3 - 5 4
8.
Гамбург
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Падерборн
 4 1 1 2 4 - 9 4
10.
Ганза
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Веен Висбаден
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Карлсруэ
 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Нюрнберг
 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
Шальке 04
 3 0 1 2 4 - 7 1
15.
Гройтер Фюрт
 3 0 1 2 2 - 8 1
16.
Оснабрюк
 3 0 1 2 2 - 10 1
17.
Герта
 3 0 0 3 4 - 10 0
18.
Айнтрахт Бр
 3 0 0 3 1 - 7 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 7 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 6 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 5 (3)
Гамбург Глацель Роберт 5 (2)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 5
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Топ нарушителей
Магдебург Daniel Heber 1 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 3
Магдебург Атик Бариш 4
Падерборн Хеуэр Яннис 4
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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