Тур: 7. Стадион: МДСС-Арена.
0'
20' Желтая карточкаЮгоне Жан
0:1
34' ГолГримальди Адриано
43' Желтая карточкаБокхорн Эберт
57' Желтая карточкаTobias Mueller
68' Желтая карточкаConnor Krempicki
1:1
85' ГолКастаньос Люк
90' Желтая карточкаПиччини Кристиано
90'+7
Ход матча
20'
34'
43'
57'
68'
85'
1:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 10
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
614 Количество передач 311
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
19
Leon
Bell
24
Югоне
Жан
25
Гнака
Силас
10
Jason
Ceka
26
Шулер
Лука
23
Атик
Бариш
21
Хут
Янник
29
Ilyas
Ansah
27
Kai
Klefisch
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Leon BellЗащитник
-
24 Югоне ЖанПолузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Jason CekaНападающий
-
26 Шулер ЛукаНападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Конде АмараЗащитник
- Защитник
-
16 Фабиш ЙонаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Ilyas AnsahПолузащитник
-
27 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Крузе МаксНападающий
- Нападающий
-
40 Niclas Nadj
-
17 Laurin Curda
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Магдебург
Падерборн
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Среднее время на гол
72
60
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.75
0.25
Среднее время на гол
51
360
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.5
0.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
60
102
Бомбардиры внутри турнира
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулер Лука
|4
|0.57
|Гнака Силас
|3
|0.43
|Кастаньос Люк
|2
|0.29
|Арслан Ахмет
|2
|0.29
|Jason Ceka
|1
|0.14
|Конде Амара
|1
|0.14
|Leon Bell
|1
|0.14
|Connor Krempicki
|1
|0.14
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0.14
|Югоне Жан
|1
|0.14
|Атик Бариш
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муслия Флоран
|2
|0.29
|Клаас Себастьян
|1
|0.14
|Гримальди Адриано
|1
|0.14
|Лайпертц Роберт
|1
|0.14
|Sirlord Conteh
|1
|0.14
|Хеуэр Яннис
|1
|0.14
|Niclas Nadj
|1
|0.14
|Платте Феликс
|0
|0
|Обермайр Рафаэль
|0
|0
|Крузе Макс
|0
|0
|Кинсомби Давид
|0
|0
|Бильбия Филип
|0
|0
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Heber
|3
|1
|Атик Бариш
|4
|0
|Югоне Жан
|3
|0
|Leon Bell
|2
|0
|Пиччини Кристиано
|1
|0
|Connor Krempicki
|1
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0
|Бокхорн Эберт
|1
|0
|Jason Ceka
|1
|0
|Daniel Elfadli
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеуэр Яннис
|4
|0
|Kai Klefisch
|2
|0
|Муслиу Визар
|0
|1
|Гримальди Адриано
|1
|0
|Кинсомби Давид
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Tobias Mueller
|1
|0
|Marcel Hoffmeier
|1
|0
|Бильбия Филип
|1
|0
|Laurin Curda
|1
|0
|Mattes Hansen
|1
|0
Результаты матчей
Магдебург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Падерборн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
1
2
Магдебург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Падерборн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
3
Магдебург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Падерборн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
11%
2
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
4
44%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Забито
8
4
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
3
43%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Забито
17
8
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
12%
2
25%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
2
12%
1
13%
31-45
2
12%
4
50%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
Пропущено
13
13
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
4
31%
4
31%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
3
23%
3
23%
61-75
2
15%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Шальке 04 - Магдебург 4:3 Магдебург - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Магдебург - Герта 6:4 Санкт-Паули - Магдебург 0:0
Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Ян - Магдебург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Магдебург - Севилья 3:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Магдебург - Закакиу 8:1 Магдебург - Альтглинике 2:0 СВ 1890 Вестерхаузен - Магдебург 0:4 Цербст - Магдебург 0:14 Магдебург - Арминия 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0 Магдебург - Гамбург 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2
Падерборн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Фортуна - Падерборн 1:2
Энерги Коттбус - Падерборн 0:7 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Падерборн - Валвейк 3:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:2 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Падерборн - Вупперталь 2:1 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Арминия - Падерборн 2:2 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Зандхаузен - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганза 3:0 Дармштадт - Падерборн 2:1
Результаты матчей
Магдебург
Падерборн
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
6:4
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Магдебург
Падерборн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
43
25
34
25
16
16
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|6 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|5 (3)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (2)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|5
|Магдебург
|Daniel Heber
|1 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 3
|Магдебург
|Атик Бариш
|4
|Падерборн
|Хеуэр Яннис
|4
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|1 2