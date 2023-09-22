Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Каразор Атакан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Ронштадт Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Удар от ворот произведет Штутгарт

90' Шанс! Сейдель Аарон из команды СК Дармштадт пробил головой, но мимо

90' Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

89' Ундав Дениз совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

89' Кемпе Тобиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Christoph Klarer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

88' Ундав Дениз оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Левелинг Джейми из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Шнелльхардт Фабиан получает желтую карточку за игру рукой

86' Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе

86' СК Дармштадт пытается что-то создать.

86' Ито Хироки взял и забрал мяч на выходе

86' Кемпе Тобиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Удар от ворот произведет Штутгарт

85' СК Дармштадт пытается что-то создать.

84' Штенцель Паскаль пробует нанести удар издали, но Marcel Schuhen держит все под контролем

84' Штиллер Анджело создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Левелинг Джейми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Шнелльхардт Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

82' Штенцель Паскаль из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Шнелльхардт Фабиан из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

82' Штиллер Анджело навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Оооо... вот это был удар! Ундав Дениз должен был забить с этой позиции.

81' Хорошую попытку сделал Ундав Дениз . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Штиллер Анджело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Гирасси Серу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Шнелльхардт Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Каразор Атакан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Бадер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Christoph Klarer выиграл воздушное противоборство у Миттельштедт Максимилиан

77' Стожилкович Филип получает желтую карточку за нырок

77' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Стожилкович Филип нырнул в штрафной. Спорно!

77' СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' СК Дармштадт пытается что-то создать.

76' Бадер Маттиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Антон Вальдемар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Мелем Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе

72' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Скарке Тим получил желтую карточку от судьи

71' Судья свистит. Christoph Klarer атаковал сзади соперника. Это Фюрих Крис заработал своей команде штрафной

71' Антон Вальдемар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Christoph Klarer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Хорошую попытку сделал Мийо Энцо . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Гирасси Серу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Миттельштедт Максимилиан из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' СК Дармштадт контролирует мяч.

68' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Хорошую попытку сделал Гирасси Серу . Удар в створ, но вратарь начеку

67' СК Дармштадт начинает контратаку

67' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

67' Гирасси Серу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Фюрих Крис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Штутгарт отменен из-за положения "вне игры".

64' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Штутгарт

62' Ридель Клеменс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

61' СК Дармштадт контролирует мяч.

60' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе

59' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Холланд Фабиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

56' СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе

53' Christoph Klarer успешно блокирует удар.

53' Мвумпа Силас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

52' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

51' Штиллер Анджело навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Стожилкович Филип из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

50' Штиллер Анджело навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Фюрих Крис пробует нанести удар издали, но Marcel Schuhen держит все под контролем

48' Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе

47' Штенцель Паскаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' СК Дармштадт пытается что-то создать.

46' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Стожилкович Филип из команды СК Дармштадт в офсайде