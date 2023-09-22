Тур: 5. Стадион: MHPArena. Зрители: 54300 Главный судья: Йолленбек Маттиас
0'
8' Желтая карточкаПфайффер Лука
0:1
17' Гол в свои воротаЗагаду Дан-Аксель
1:1
22' ГолМийо Энцо
2:1
32' ГолГирасси Серу
45' Желтая карточкаХолланд Фабиан
62' Желтая карточкаРидель Клеменс
63' Undefined phrase: football_event_Фюрих Крис
71' Желтая карточкаСкарке Тим
77' Желтая карточкаСтожилкович Филип
86' Желтая карточкаШнелльхардт Фабиан
89' Желтая карточкаУндав Дениз
3:1
90' ГолГирасси Серу
90'+8
Бонусы букмекеров
Ход матча
17'
22'
1:1
32'
2:1
45'
62'
63'
71'
89'
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
11 Удары в створ 0
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
650 Количество передач 472
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Ито
Хироки
27
Фюрих
Крис
14
Мвумпа
Силас
19
Карич
Эмир
27
Скарке
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Мвумпа СиласПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Руо АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Ундав ДенизНападающий
-
40 Luca Raimund
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Штутгарт
Дармштадт
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.2
1.5
Среднее время на гол
75
60
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.29
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
70
78
Бомбардиры внутри турнира
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|10
|2
|Фюрих Крис
|2
|0.4
|Мвумпа Силас
|2
|0.4
|Мийо Энцо
|2
|0.4
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0.2
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Ито Хироки
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Ундав Дениз
|0
|0
|Антон Вальдемар
|0
|0
|Штиллер Анджело
|0
|0
|Чжон Ву-Ён
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелем Марвин
|2
|0.4
|Скарке Тим
|1
|0.2
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.2
|Маглица Матей
|1
|0.2
|Кларер Кристоф
|0
|0
|Кемпе Тобиас
|0
|0
|Холланд Фабиан
|0
|0
Карточки
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ито Хироки
|1
|0
|Ундав Дениз
|1
|0
|Антон Вальдемар
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Штиллер Анджело
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маглица Матей
|1
|1
|Мелем Марвин
|2
|0
|Кларер Кристоф
|2
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|0
|Холланд Фабиан
|1
|0
|Шуэн Марсель
|1
|0
|Скарке Тим
|1
|0
|Пфайффер Лука
|1
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
|Ридель Клеменс
|1
|0
|Торстен Либеркнехт
|1
|0
Результаты матчей
Штутгарт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Дармштадт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Штутгарт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Дармштадт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
3
3
Штутгарт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Дармштадт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
14
1
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
7%
0
0%
1-15
5
36%
1
100%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Пропущено
0
10
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
4
67%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Забито
18
5
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
6%
2
40%
1-15
5
28%
2
40%
16-30
3
17%
1
20%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
4
22%
0
0%
76-90
Пропущено
6
17
0 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
17%
2
12%
46-60
4
67%
4
24%
61-75
1
17%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Штутгарт
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Майнц - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Штутгарт - Фрайбург 5:0 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1
Штутгарт - Бохум 5:0 Балинген - Штутгарт 0:4 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Мюнхен-1860 - Штутгарт 0:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Витесс 2:1 Ройтлинген - Штутгарт 0:4 Швебиш-Халль - Штутгарт 0:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Майнц - Штутгарт 1:4 Штутгарт - Байер Л 1:1 Герта - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Штутгарт - Боруссия М 2:1
Дармштадт
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Дармштадт - Боруссия М 3:3 Байер Л - Дармштадт 5:1 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0
Хомбург - Дармштадт 3:0 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Зандхаузен - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Гиссен - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Норвич 0:1 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1
Результаты матчей
Штутгарт
Дармштадт
Точный счет
5:0
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
5
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
5:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
5
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Штутгарт
Дармштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
41
14
23
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|17 - 7
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|13 - 4
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 10
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 9
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 9
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|8 - 12
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 12
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 1
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|6 - 6
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 7
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|7 - 7
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|10 (1)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|5 (1)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|4 (2)
|Бавария
|Кейн Гарри
|4 (1)
|Унион Берлин
|Бехренс Кевин
|4
|Боруссия Д
|Джан Эмре
|3
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|3
|Майнц
|Ван дер Берг Сепп
|3
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 1
|Унион Берлин
|Ааронсон Бренден
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Штутгарт 3:1 Дармштадт
Исход игры
Штутгарт
94.8% (127)
Ничья
2.2% (3)
Дармштадт
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
61.48% (75)
Меньше
38.52% (47)
Обе команды забьют
Да
59.02% (72)
Нет
40.98% (50)
Популярный счёт
2:1 Штутгарт
28.4% (38)
2:0 Штутгарт
25.4% (34)
3:1 Штутгарт
14.2% (19)
1:0 Штутгарт
8.2% (11)
4:1 Штутгарт
3% (4)
5:1 Штутгарт
2.2% (3)
3:0 Штутгарт
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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