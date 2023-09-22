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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 54300 Главный судья: Йолленбек Маттиас
Штутгарт
3:1
Конец матча
Дармштадт
0'
8' Желтая карточка
Пфайффер Лука
0:1
17' Гол в свои ворота
Загаду Дан-Аксель
1:1
22' Гол
Мийо Энцо
2:1
32' Гол
Гирасси Серу
45' Желтая карточка
Холланд Фабиан
62' Желтая карточка
Ридель Клеменс
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Фюрих Крис
71' Желтая карточка
Скарке Тим
77' Желтая карточка
Стожилкович Филип
86' Желтая карточка
Шнелльхардт Фабиан
89' Желтая карточка
Ундав Дениз
3:1
90' Гол
Гирасси Серу
90'+8
3:1. Гол Серу Гирасси (видео). Ч...
2:1. Гол Серу Гирасси (видео). Ч...
1:1. Гол Энцо Мийо (видео). Чемп...
0:1. Гол Дана-Акселя Загаду в св...

Ход матча

8'
 
Пфайффер Лука
17'
0:1
Загаду Дан-Аксель
22'
Мийо Энцо
(Гирасси Серу)
1:1
32'
Гирасси Серу
(Фюрих Крис)
2:1
45'
 
Холланд Фабиан
46'
 
Стожилкович Филип
Пфайффер Лука
62'
 
Ридель Клеменс
63'
Фюрих Крис
 
68'
Миттельштедт Максимилиан
Мвумпа Силас
 
71'
 
Скарке Тим
77'
 
Стожилкович Филип
78'
 
Сейдель Аарон
Хонзак Матиас
78'
 
Кемпе Тобиас
Скарке Тим
78'
 
Шнелльхардт Фабиан
Холланд Фабиан
78'
Ундав Дениз
Фюрих Крис
 
78'
Левелинг Джейми
Мийо Энцо
 
86'
 
Шнелльхардт Фабиан
87'
 
Ронштадт Франк
Бадер Маттиас
89'
Ундав Дениз
 
90'
Гирасси Серу
(Штенцель Паскаль)
3:1
90'
Милошевич Йован
Гирасси Серу
 
90'
Руо Антони
Штенцель Паскаль
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 11 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 650 Количество передач 472
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 134
Штутгарт 94.8% (127)
X 2.2% (3)
Дармштадт 3% (4)
0
выиграет Дармштадт, со счетом 2:3
вот так!
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Нюбель
Александр
15
Штенцель
Паскаль
2
Антон
Вальдемар
23
Загаду
Дан-Аксель
21
Ито
Хироки
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Анджело
27
Фюрих
Крис
8
Мийо
Энцо
14
Мвумпа
Силас
9
Гирасси
Серу
1
Шуэн
Марсель
14
Кларер
Кристоф
23
Гьясула
Клаус
38
Ридель
Клеменс
26
Бадер
Маттиас
19
Карич
Эмир
27
Скарке
Тим
6
Мелем
Марвин
32
Холланд
Фабиан
18
Хонзак
Матиас
24
Пфайффер
Лука
Штутгарт
4-2-3-1
Дармштадт
5-4-1

История личных встреч

Штутгарт
Дармштадт

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
1:1
Б2
1:3
Б2
1:1
Б
2:2
Б
2:0
ТМС
2:1
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
1.5

Среднее время на гол

75
60

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

70
78

Бомбардиры внутри турнира

Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 10 2
Фюрих Крис 2 0.4
Мвумпа Силас 2 0.4
Мийо Энцо 2 0.4
Загаду Дан-Аксель 1 0.2
Штенцель Паскаль 0 0
Ито Хироки 0 0
Каразор Атакан 0 0
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Ундав Дениз 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Штиллер Анджело 0 0
Чжон Ву-Ён 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелем Марвин 2 0.4
Скарке Тим 1 0.2
Вильхельмссон Оскар 1 0.2
Маглица Матей 1 0.2
Кларер Кристоф 0 0
Кемпе Тобиас 0 0
Холланд Фабиан 0 0

Карточки

Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ито Хироки 1 0
Ундав Дениз 1 0
Антон Вальдемар 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Штиллер Анджело 1 0
Эглофф Лилиан 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маглица Матей 1 1
Мелем Марвин 2 0
Кларер Кристоф 2 0
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Холланд Фабиан 1 0
Шуэн Марсель 1 0
Скарке Тим 1 0
Пфайффер Лука 1 0
Ману Брайдон 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Ридель Клеменс 1 0
Торстен Либеркнехт 1 0

Результаты матчей

Штутгарт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Дармштадт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Штутгарт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Дармштадт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

3
3
Штутгарт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Дармштадт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

14
1
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
7%
0
0%
1-15
5
36%
1
100%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

0
10
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
4
67%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Забито

18
5
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
6%
2
40%
1-15
5
28%
2
40%
16-30
3
17%
1
20%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Пропущено

6
17
0 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
17%
2
12%
46-60
4
67%
4
24%
61-75
1
17%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Штутгарт
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Майнц - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Штутгарт - Фрайбург 5:0 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1
Штутгарт - Бохум 5:0 Балинген - Штутгарт 0:4 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Мюнхен-1860 - Штутгарт 0:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Витесс 2:1 Ройтлинген - Штутгарт 0:4 Швебиш-Халль - Штутгарт 0:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Майнц - Штутгарт 1:4 Штутгарт - Байер Л 1:1 Герта - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Штутгарт - Боруссия М 2:1
Дармштадт
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Дармштадт - Боруссия М 3:3 Байер Л - Дармштадт 5:1 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0
Хомбург - Дармштадт 3:0 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Зандхаузен - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Гиссен - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Норвич 0:1 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1

Результаты матчей

Штутгарт
Дармштадт

Точный счет

5:0
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

5
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

5:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

5
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Штутгарт
Дармштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
3.5
Больше Меньше
2
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
4
4
1
2.5
1
4
2
3
3.5
2
3
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 5 4 0 1 17 - 7 12
2.
Байер Л
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
3.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 0 1 13 - 4 9
5.
Хоффенхайм
 Заявка 4 3 0 1 10 - 6 9
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
7.
Боруссия Д
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
8.
Унион Берлин
 Заявка 4 2 0 2 9 - 7 6
9.
Фрайбург
 Заявка 4 2 0 2 5 - 10 6
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
11.
Хайденхайм
 Заявка 4 1 1 2 8 - 9 4
12.
Вердер
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
13.
Бохум
 Заявка 4 0 3 1 4 - 9 3
14.
Боруссия М
 Заявка 4 0 2 2 8 - 12 2
15.
Аугсбург
 Заявка 4 0 2 2 7 - 12 2
16.
Кёльн
 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
17.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Дармштадт
 Заявка 5 0 1 4 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 3 3 0 0 13 - 1 9
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
3.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
4.
Вольфсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Бавария
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 6 - 5 3
9.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Вердер
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
13.
Бохум
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Аугсбург
 Заявка 2 0 2 0 6 - 6 2
15.
Майнц
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Дармштадт
 Заявка 2 0 1 1 4 - 7 1
17.
Кёльн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Боруссия М
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Хоффенхайм
 Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Байер Л
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
6.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
7.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
9.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Боруссия М
 Заявка 2 0 2 0 7 - 7 2
12.
Кёльн
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Хайденхайм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
15.
Вердер
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
16.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17.
Майнц
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
18.
Дармштадт
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 10 (1)
Вольфсбург Винд Йонас 5 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Бавария Кейн Гарри 4 (1)
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Джан Эмре 3
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 3
Майнц Ван дер Берг Сепп 3
Фрайбург Хёфлер Николас 1 1
Унион Берлин Ааронсон Бренден 1 1
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Штутгарт заслуженно побеждает в отличном матче
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 54300 болельщиков
  • 98'
    Контроль мяча: Штутгарт: 42%, СК Дармштадт: 58%.
  • 97'
    Штутгарт пытается что-то создать.
  • 97'
    Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 97'
    Судья сигнализирует, что Каразор Атакан из команды Штутгарт поставил подножку. Пострадал Мелем Марвин
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Команда Штутгарт играла лучше в этом тайме.
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Штутгарт: 66%, СК Дармштадт: 34%.
    • 49'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 49'
      Фюрих Крис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 49'
      Штутгарт начинает контратаку
    • 49'
      Каразор Атакан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Нюбель Александр ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 46'
      Холланд Фабиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 46'
      Безумный фол. Холланд Фабиан грубо играет против соперника. Пострадал Мийо Энцо
    • 46'
      Антон Вальдемар из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 46'
      Загаду Дан-Аксель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 46'
      Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Контроль мяча: Штутгарт: 66%, СК Дармштадт: 34%.
    • 44'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Удар от ворот произведет Штутгарт
    • 44'
      Бадер Маттиас из команды СК Дармштадт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 44'
      Загаду Дан-Аксель из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Холланд Фабиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 43'
      Мвумпа Силас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Хонзак Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 42'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 42'
      Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Холланд Фабиан возвращается на поле.
    • 42'
      Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Матч возобновлен
    • 42'
      Ох, нехорошо это выглядит. Холланд Фабиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 41'
      Холланд Фабиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 41'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 40'
      Контроль мяча: Штутгарт: 70%, СК Дармштадт: 30%.
    • 40'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 40'
      Гирасси Серу пробует нанести удар издали, но Marcel Schuhen ловит мяч
    • 39'
      Штенцель Паскаль из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 39'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 38'
      Судья сигнализирует, что Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Гирасси Серу
    • 38'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 37'
      Christoph Klarer ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Каразор Атакан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 36'
      Christoph Klarer ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Бадер Маттиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Штутгарт: 67%, СК Дармштадт: 33%.
    • 35'
      Мийо Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Ридель Клеменс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 34'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 33'
      Отличный гол забил Гирасси Серу
    • 33'
      Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Штенцель Паскаль сделал ключевой пас для гола!
    • 32'
      Фюрих Крис сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Гирасси Серу из команды Штутгарт правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 32'
      Фюрих Крис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 32'
      Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Мийо Энцо пробует нанести удар издали, но Marcel Schuhen держит все под контролем
    • 32'
      Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Контроль мяча: Штутгарт: 65%, СК Дармштадт: 35%.
    • 30'
      Карич Эмир из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 29'
      Штиллер Анджело наказан за толчок Холланд Фабиан
    • 29'
      Штенцель Паскаль наказан за толчок Хонзак Матиас
    • 28'
      Загаду Дан-Аксель нанес удар головой, но Marcel Schuhen спокойно отбил мяч.
    • 28'
      Мийо Энцо из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 27'
      Штенцель Паскаль из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Ридель Клеменс выиграл воздушное противоборство у Гирасси Серу.
    • 27'
      Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Штутгарт: 70%, СК Дармштадт: 30%.
    • 25'
      Судья свистит. Christoph Klarer атаковал сзади соперника. Это Мийо Энцо заработал своей команде штрафной
    • 24'
      Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 24'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Штутгарт будет все-таки засчитан.
    • 23'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Штутгарт.
    • 23'
      Штенцель Паскаль сделал ключевой пас для гола!
    • 22'
      Гирасси Серу сделал результативную передачу.
    • 22'
      Г О О О О Л - Мийо Энцо забивает с левой ноги!
    • 22'
      Гирасси Серу создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 22'
      Штенцель Паскаль из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 22'
      Гьясула Клаус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 21'
      Загаду Дан-Аксель выиграл воздушное противоборство у Пфайффер Лука.
    • 21'
      Ридель Клеменс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Бадер Маттиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Холланд Фабиан успешно блокирует удар.
    • 21'
      Мийо Энцо нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 21'
      Бадер Маттиас из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Судья сигнализирует, что Мелем Марвин из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Каразор Атакан
    • 20'
      Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Штиллер Анджело из команды Штутгарт разыграл угловой с правого угла.
    • 19'
      Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 17'
      Г О О О О Л - Загаду Дан-Аксель уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 17'
      Загаду Дан-Аксель из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Ридель Клеменс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Штутгарт контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Штутгарт: 67%, СК Дармштадт: 33%.
    • 14'
      Каразор Атакан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Загаду Дан-Аксель выиграл воздушное противоборство у Скарке Тим.
    • 13'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 13'
      Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 12'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Загаду Дан-Аксель выиграл воздушное противоборство у Пфайффер Лука.
    • 10'
      Контроль мяча: Штутгарт: 63%, СК Дармштадт: 37%.
    • 10'
      Ито Хироки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Антон Вальдемар выиграл воздушное противоборство у Пфайффер Лука.
    • 8'
      Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт получает желтую после опасной игры.
    • 8'
      Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт опасно и грубо сыграл. Каразор Атакан пострадал.
    • 7'
      Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 7'
      Ридель Клеменс из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Пфайффер Лука задерживает мяч рукой
    • 6'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Гьясула Клаус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Контроль мяча: Штутгарт: 76%, СК Дармштадт: 24%.
    • 5'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 4'
      Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 3'
      Шанс! Загаду Дан-Аксель из команды Штутгарт пробил головой, но мимо
    • 3'
      Загаду Дан-Аксель выиграл воздушное противоборство у Christoph Klarer.
    • 3'
      Мийо Энцо из команды Штутгарт подал угловой справа.
    • 2'
      Мелем Марвин из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 1'
      Пфайффер Лука наказан за толчок Штиллер Анджело
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      СК Дармштадт начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MHPArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 134
    Штутгарт 94.8% (127)
    X 2.2% (3)
    Дармштадт 3% (4)
    0
    выиграет Дармштадт, со счетом 2:3
    вот так!
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Штутгарт 3:1 Дармштадт

    Исход игры
    Штутгарт
    94.8% (127)
    Ничья
    2.2% (3)
    Дармштадт
    3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.48% (75)
    Меньше
    38.52% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    59.02% (72)
    Нет
    40.98% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Штутгарт
    28.4% (38)
    2:0 Штутгарт
    25.4% (34)
    3:1 Штутгарт
    14.2% (19)
    1:0 Штутгарт
    8.2% (11)
    4:1 Штутгарт
    3% (4)
    5:1 Штутгарт
    2.2% (3)
    3:0 Штутгарт
    1.5% (2)
    1:1 Ничья
    1.5% (2)
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