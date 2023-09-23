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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Кремонезе
2:2
Конец матча
Асколи
0'
4' Желтая карточка
Бьянкетти Маттео
11' Желтая карточка
Беллучи Джузеппе
1:0
13' Гол
Кода Массимо
1:1
25' Гол
Манцари Джакомо
44' Желтая карточка
Квальята Джакомо
2:1
60' Гол
Кода Массимо
64' Вторая желтая карточка
Квальята Джакомо
73' Желтая карточка
Байейе Брайан
2:2
88' Гол
Родригес Пабло
90' Желтая карточка
Калигара Фабрицио
90' Вторая желтая карточка
Беллучи Джузеппе
90'+8

Ход матча

4'
Бьянкетти Маттео
 
11'
 
Беллучи Джузеппе
13'
Кода Массимо
(Васкес Франко)
1:0
25'
1:1
Манцари Джакомо
44'
Квальята Джакомо
 
60'
Кода Массимо
(Васкес Франко)
2:1
61'
Окереке Давид
Буонаюто Кристиан
 
64'
Квальята Джакомо
 
65'
 
Simon D'Uffizi
Миланезе Томмазо
65'
 
Родригес Пабло
Несторовски Илья
70'
Гильоне Паоло
Дзанимачча Лука
 
71'
Пикель Шарль
Васкес Франко
 
71'
 
Калигара Фабрицио
Джоване Самуэль
71'
 
Фаласко Никола
Гнаоре Эдди
73'
 
Байейе Брайан
80'
Майер Жан
Кастаньетти Микеле
 
80'
Цаджу Франк
Кода Массимо
 
85'
 
Фальцерано Марчелло
Байейе Брайан
88'
2:2
Родригес Пабло
90'
 
Калигара Фабрицио
90'
 
Беллучи Джузеппе

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 1
  • 520 Количество передач 319
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сарр
Мухамаду
26
Антов
Валентин
15
Бьянкетти
Маттео
44
Лочошвили
Лука
33
Квальята
Джакомо
8
Коллоколо
Микеле
19
Кастаньетти
Микеле
98
Дзанимачча
Лука
20
Васкес
Франко
10
Буонаюто
Кристиан
90
Кода
Массимо
2
Вивиано
Эмильяно
40
Байейе
Брайан
33
Боттегин
Эрик
55
Беллучи
Джузеппе
8
Джоване
Самуэль
5
Гнаоре
Эдди
18
Ди
Таккио
Франческо
20
Миланезе
Томмазо
28
Манцари
Джакомо
90
Мендеш
Педру
30
Несторовски
Илья
Кремонезе
4-2-3-1
Асколи
4-3-2-1

История личных встреч

Кремонезе
Асколи

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

СB
0:1
СB
1:4
СB
0:0
СB
3:3
СB
1:3
СB
1:0
СB
0:1
СB
0:0
СB
1:2
СB
0:0

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Среднее время на гол

90
64

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.4
1.4

Среднее время на гол

225
64

Всего голов

7
14

Голов в среднем за матч

0.7
1.4

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

128
64

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 4 0.67
Пикель Шарль 1 0.17
Коллоколо Микеле 1 0.17
Васкес Франко 0 0
Окереке Давид 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Педру 3 (1) 0.5
Родригес Пабло 2 0.33
Манцари Джакомо 1 0.17
Джоване Самуэль 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квальята Джакомо 2 1
Раванелли Лука 1 1
Бьянкетти Маттео 2 0
Бертолаччи Андреа 1 0
Васкес Франко 1 0
Кастаньетти Микеле 1 0
Пикель Шарль 1 0
Лочошвили Лука 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 1 1
Фаласко Никола 1 1
Калигара Фабрицио 2 0
Бюхель Марсель 0 1
Форте Франческо 0 1
Кваранта Данило 0 1
Боттегин Эрик 1 0
Ди Таккио Франческо 1 0
Миллико Винченцо 1 0
Джоване Самуэль 1 0
Патрицио Масини 1 0
Erdis Kraja 1 0
Байейе Брайан 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Асколи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Кремонезе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Асколи
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
3
Кремонезе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Асколи
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
4
44%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
1
11%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Пропущено

6
10
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
1
10%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Реджо-Аудаче - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Тернана - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Бари 0:1
Кремонезе - Катанзаро 0:0 Кремонезе - Кротоне 3:1 Кремонезе - Дженоа 0:0 Кремонезе - Джиана Эрминио 1:2 Кремонезе - Гёзтепе 1:1 Кремонезе - Лумеццане 2:1 Кремонезе - Салернитана 2:0 Лацио - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Ювентус - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Верона 1:1 Фиорентина - Кремонезе 0:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Эмполи 1:0
Асколи
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0 Модена - Асколи 1:0
Козенца - Асколи 3:0 Верона - Асколи 3:1 Губбио - Асколи 1:0 Асколи - Реканатезе 1:2 Асколи - Толентино 5:0 Реджина - Асколи 1:0 Асколи - Козенца 1:1 Дженоа - Асколи 2:1 Асколи - Пиза 2:1 Комо - Асколи 1:1 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Асколи - Брешия 4:3 Асколи - Венеция 0:1 Кальяри - Асколи 4:1 Асколи - Бари 0:1

Результаты матчей

Кремонезе
Асколи

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Асколи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
1
1
3
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 5 4 1 0 11 - 1 13
2.
Венеция
 6 3 3 0 7 - 2 12
3.
Модена
 5 3 2 0 6 - 2 11
4.
Палермо
 5 3 1 1 7 - 2 10
5.
Катанзаро
 5 3 1 1 9 - 9 10
6.
Зюйдтироль
 5 2 3 0 11 - 7 9
7.
Читтаделла
 5 2 2 1 4 - 4 8
8.
Козенца
 6 2 2 2 8 - 6 8
9.
Брешия
 3 2 1 0 3 - 0 7
10.
Комо
 4 2 1 1 5 - 6 7
11.
Пиза
 5 2 1 2 5 - 5 7
12.
Бари
 5 1 4 0 3 - 2 7
13.
Кремонезе
 6 1 4 1 6 - 6 7
14.
Сампдория
 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Асколи
 6 1 1 4 6 - 10 4
16.
Реджо-Аудаче
 0:0 6 0 4 2 5 - 8 4
17.
Специя
 0:0 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Тернана
 6 0 2 4 4 - 8 2
19.
Лекко
 3 0 1 2 3 - 6 1
20.
ФералпиСало
 6 0 1 5 1 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Венеция
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Модена
 3 2 1 0 3 - 0 7
4.
Катанзаро
 3 2 0 1 5 - 6 6
5.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 6 - 4 4
6.
Комо
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Брешия
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Читтаделла
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Козенца
 3 1 1 1 6 - 4 4
10.
Палермо
 2 1 0 1 3 - 1 3
11.
Асколи
 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Кремонезе
 4 0 3 1 3 - 4 3
13.
Бари
 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Тернана
 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
Пиза
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Специя
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Реджо-Аудаче
 0:0 2 0 1 1 3 - 5 1
18.
ФералпиСало
 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Лекко
 2 0 0 2 3 - 6 0
20.
Сампдория
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Парма
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Пиза
 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 5 - 3 5
5.
Бари
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Венеция
 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Модена
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Сампдория
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Кремонезе
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Катанзаро
 2 1 1 0 4 - 3 4
11.
Козенца
 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Читтаделла
 3 1 1 1 3 - 4 4
13.
Брешия
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Комо
 2 1 0 1 1 - 3 3
15.
Реджо-Аудаче
 0:0 4 0 3 1 2 - 3 3
16.
Лекко
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Специя
 0:0 3 0 1 2 3 - 7 1
18.
Асколи
 4 0 1 3 3 - 9 1
19.
Тернана
 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
ФералпиСало
 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Кремонезе Кода Массимо 4
Парма Бенедычак Адриан 4
Модена Стриццоло Лука 3
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 3
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
Парма Кулибали Войо 1 2
Кремонезе Квальята Джакомо 1 2
Сампдория Верре Валерио 3
ФералпиСало Чеппители Лука 3
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    • 64'
      Джакомо Квальята получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 64'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 61'
      Буонаюто Кристиан уходит с поля. Окереке Давид выходит вместо него
    • 60'
      Васкес Франко сделал результативную передачу.
    • 60'
      Г О О О О Л - Кода Массимо бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Джакомо Квальята получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Г О О О О Л - Манцари Джакомо бьет в цель!
    • 13'
      Васкес Франко сделал результативную передачу.
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