Тур: 6. Стадион: Джованни Цини.
0'
4' Желтая карточкаБьянкетти Маттео
11' Желтая карточкаБеллучи Джузеппе
1:0
13' ГолКода Массимо
1:1
25' ГолМанцари Джакомо
44' Желтая карточкаКвальята Джакомо
2:1
60' ГолКода Массимо
64' Вторая желтая карточкаКвальята Джакомо
73' Желтая карточкаБайейе Брайан
2:2
88' ГолРодригес Пабло
90' Желтая карточкаКалигара Фабрицио
90' Вторая желтая карточкаБеллучи Джузеппе
90'+8
Ход матча
11'
13'
1:0
25'
1:1
44'
60'
2:1
64'
73'
88'
2:2
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 8
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 1
-
520 Количество передач 319
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.68 Победа «Кремонезе»
-
90
Кода
Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Кода МассимоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
74 Цаджу ФранкНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мендеш ПедруПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: William Viali
История личных встреч
Кремонезе
Асколи
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
10 матчей
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Среднее время на гол
90
64
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.4
1.4
Среднее время на гол
225
64
Всего голов
7
14
Голов в среднем за матч
0.7
1.4
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
128
64
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|4
|0.67
|Пикель Шарль
|1
|0.17
|Коллоколо Микеле
|1
|0.17
|Васкес Франко
|0
|0
|Окереке Давид
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|3 (1)
|0.5
|Родригес Пабло
|2
|0.33
|Манцари Джакомо
|1
|0.17
|Джоване Самуэль
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квальята Джакомо
|2
|1
|Раванелли Лука
|1
|1
|Бьянкетти Маттео
|2
|0
|Бертолаччи Андреа
|1
|0
|Васкес Франко
|1
|0
|Кастаньетти Микеле
|1
|0
|Пикель Шарль
|1
|0
|Лочошвили Лука
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|1
|1
|Фаласко Никола
|1
|1
|Калигара Фабрицио
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Форте Франческо
|0
|1
|Кваранта Данило
|0
|1
|Боттегин Эрик
|1
|0
|Ди Таккио Франческо
|1
|0
|Миллико Винченцо
|1
|0
|Джоване Самуэль
|1
|0
|Патрицио Масини
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
Результаты матчей
Кремонезе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Асколи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Кремонезе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Асколи
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
3
Кремонезе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Асколи
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
4
44%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
1
11%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Пропущено
6
10
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
1
10%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Реджо-Аудаче - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Тернана - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Бари 0:1
Кремонезе - Катанзаро 0:0 Кремонезе - Кротоне 3:1 Кремонезе - Дженоа 0:0 Кремонезе - Джиана Эрминио 1:2 Кремонезе - Гёзтепе 1:1 Кремонезе - Лумеццане 2:1 Кремонезе - Салернитана 2:0 Лацио - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Ювентус - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Верона 1:1 Фиорентина - Кремонезе 0:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Эмполи 1:0
Асколи
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0 Модена - Асколи 1:0
Козенца - Асколи 3:0 Верона - Асколи 3:1 Губбио - Асколи 1:0 Асколи - Реканатезе 1:2 Асколи - Толентино 5:0 Реджина - Асколи 1:0 Асколи - Козенца 1:1 Дженоа - Асколи 2:1 Асколи - Пиза 2:1 Комо - Асколи 1:1 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Асколи - Брешия 4:3 Асколи - Венеция 0:1 Кальяри - Асколи 4:1 Асколи - Бари 0:1
Результаты матчей
Кремонезе
Асколи
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Кремонезе
Асколи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
11
13
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
24
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|7 - 2
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 2
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|9 - 9
|10
|6.
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|9.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|13.
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|16.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|17.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|19.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|20.
|6
|0
|1
|5
|1 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|6 - 4
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|12.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|13.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|15.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|16.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|4
|Парма
|Бенедычак Адриан
|4
|Модена
|Стриццоло Лука
|3
|Зюйдтироль
|Одогву Рафаэль
|3
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 2
|Парма
|Кулибали Войо
|1 2
|Кремонезе
|Квальята Джакомо
|1 2
|Сампдория
|Верре Валерио
|3
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|3