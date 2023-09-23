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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
ФералпиСало
0:1
Конец матча
Пиза
0'
16' Желтая карточка
Калабрези Артуро
26' Желтая карточка
Курфалидис Христос
46' Желтая карточка
Канестрелли Симоне
54' Желтая карточка
Париджини Витторио
0:1
67' Гол
Канестрелли Симоне
77' Желтая карточка
Пицциньякко Семуэль
90' Желтая карточка
Туре Идрисса
90' Желтая карточка
Млакар Ян
90'+9
1
Пицциньякко
Семуэль
94
Летиция
Гаэтано
19
Alessandro
Pilati
6
Loris
Bacchetti
87
Мартелла
Бруно
39
Курфалидис
Христос
16
Фьордилино
Лука
8
Davide
Balestrero
70
Париджини
Витторио
9
Бутич
Карло
10
Ди
Мольфетта
Давиде
1
Николас
Андраде
33
Калабрези
Артуро
5
Канестрелли
Симоне
3
Леверб
Максим
20
Беруатто
Пьетро
8
Марин
Мариус
44
Велозу
Мигель
17
Млакар
Ян
27
Валоти
Матиа
23
Виньято
Эмануэль
32
Морео
Стефано
ФералпиСало
4-3-3
Пиза
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

ФералпиСало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Davide Balestrero 1 0.17
Летиция Гаэтано 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трамони Маттео 1 0.2
Канестрелли Симоне 1 0.2
Беруатто Пьетро 1 0.2
Alesandro Arena 1 0.2
Валоти Матиа 1 (1) 0.2
Велозу Мигель 0 0

Карточки

ФералпиСало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеппители Лука 3 0
Davide Balestrero 3 0
Феличи Маттиа 1 1
Фьордилино Лука 2 0
Компаньон Маттиа 2 0
Loris Bacchetti 1 0
Париджини Витторио 1 0
Пицциньякко Семуэль 1 0
Alessandro Pilati 1 0
Курфалидис Христос 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Надь Адам 1 1
Леверб Максим 1 1
Калабрези Артуро 2 0
Марин Мариус 2 0
Херманнссон Хьёртур 0 1
Мазуччи Гаэтано 1 0
Николас Андраде 1 0
Туре Идрисса 1 0
Млакар Ян 1 0
Канестрелли Симоне 1 0
Беруатто Пьетро 1 0
Юрешкин Роко 1 0
Alesandro Arena 1 0

Результаты матчей

ФералпиСало
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Пиза
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
ФералпиСало
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Пиза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

0
1
ФералпиСало
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Пиза
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
67%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 1
1
100%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
17%
2
40%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

ФералпиСало
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ФералпиСало - Модена 1:1 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Палермо - ФералпиСало 3:0 Асколи - ФералпиСало 3:0
ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Парма - ФералпиСало 2:0 Торино - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Castegnato 3:4 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 ФералпиСало - Реджана 3:1 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Про Сесто 2:1 Новара - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Триестина 1:0 Ювентус (до 23 лет) - ФералпиСало 1:3 Тренто - ФералпиСало 0:0 ФералпиСало - Мантуя 3:1 Лекко - ФералпиСало 0:0 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:0
Пиза
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Пиза - Бари 1:1 Модена - Пиза 2:0 Пиза - Парма 1:2 Сампдория - Пиза 0:2
Пиза - Каррарезе 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:0 Комо - Пиза 1:1 Пиза - Фиоренцуола 4:0 Пиза - Про Сесто 4:0 Пиза - СПАЛ 1:2 Брешия - Пиза 1:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Бари 1:2 Тернана - Пиза 2:1 Пиза - Кальяри 0:0 Козенца - Пиза 1:0 Пиза - Беневенто 2:0 Модена - Пиза 1:0 Пиза - Палермо 1:1

Результаты матчей

ФералпиСало
Пиза

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

3:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

ФералпиСало
Пиза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
0.5
Больше Меньше
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 5 4 1 0 11 - 1 13
2.
Венеция
 6 3 3 0 7 - 2 12
3.
Модена
 5 3 2 0 6 - 2 11
4.
Палермо
 5 3 1 1 7 - 2 10
5.
Катанзаро
 5 3 1 1 9 - 9 10
6.
Зюйдтироль
 5 2 3 0 11 - 7 9
7.
Читтаделла
 5 2 2 1 4 - 4 8
8.
Козенца
 6 2 2 2 8 - 6 8
9.
Брешия
 3 2 1 0 3 - 0 7
10.
Комо
 4 2 1 1 5 - 6 7
11.
Пиза
 5 2 1 2 5 - 5 7
12.
Бари
 5 1 4 0 3 - 2 7
13.
Кремонезе
 6 1 4 1 6 - 6 7
14.
Сампдория
 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Асколи
 6 1 1 4 6 - 10 4
16.
Реджо-Аудаче
 0:0 6 0 4 2 5 - 8 4
17.
Специя
 0:0 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Тернана
 6 0 2 4 4 - 8 2
19.
Лекко
 3 0 1 2 3 - 6 1
20.
ФералпиСало
 6 0 1 5 1 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Венеция
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Модена
 3 2 1 0 3 - 0 7
4.
Катанзаро
 3 2 0 1 5 - 6 6
5.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 6 - 4 4
6.
Комо
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Брешия
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Читтаделла
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Козенца
 3 1 1 1 6 - 4 4
10.
Палермо
 2 1 0 1 3 - 1 3
11.
Асколи
 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Кремонезе
 4 0 3 1 3 - 4 3
13.
Бари
 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Тернана
 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
Пиза
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Специя
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Реджо-Аудаче
 0:0 2 0 1 1 3 - 5 1
18.
ФералпиСало
 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Лекко
 2 0 0 2 3 - 6 0
20.
Сампдория
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Парма
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Пиза
 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 5 - 3 5
5.
Бари
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Венеция
 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Модена
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Сампдория
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Кремонезе
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Катанзаро
 2 1 1 0 4 - 3 4
11.
Козенца
 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Читтаделла
 3 1 1 1 3 - 4 4
13.
Брешия
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Комо
 2 1 0 1 1 - 3 3
15.
Реджо-Аудаче
 0:0 4 0 3 1 2 - 3 3
16.
Лекко
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Специя
 0:0 3 0 1 2 3 - 7 1
18.
Асколи
 4 0 1 3 3 - 9 1
19.
Тернана
 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
ФералпиСало
 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Кремонезе Кода Массимо 4
Парма Бенедычак Адриан 4
Модена Стриццоло Лука 3
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 3
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
Парма Кулибали Войо 1 2
Кремонезе Квальята Джакомо 1 2
Сампдория Верре Валерио 3
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Курфалидис Христос получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Калабрези Артуро получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ФералпиСало 0:1 Пиза онлайн

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