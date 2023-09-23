Тур: 6. Стадион: Лино Турина.
0:1
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаКалабрези Артуро
26' Желтая карточкаКурфалидис Христос
46' Желтая карточкаКанестрелли Симоне
54' Желтая карточкаПариджини Витторио
0:1
67' ГолКанестрелли Симоне
77' Желтая карточкаПицциньякко Семуэль
90' Желтая карточкаТуре Идрисса
90' Желтая карточкаМлакар Ян
90'+9
Ход матча
16'
67'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
331 Количество передач 534
-
39 Владение мячом, % 61
17
Млакар
Ян
27
Валоти
Матиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сау МаркоНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Векки Стефано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Млакар ЯнПолузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Юрешкин РокоПолузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альберто Аквилани
Бомбардиры внутри турнира
ФералпиСало
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Davide Balestrero
|1
|0.17
|Летиция Гаэтано
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трамони Маттео
|1
|0.2
|Канестрелли Симоне
|1
|0.2
|Беруатто Пьетро
|1
|0.2
|Alesandro Arena
|1
|0.2
|Валоти Матиа
|1 (1)
|0.2
|Велозу Мигель
|0
|0
Карточки
ФералпиСало
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеппители Лука
|3
|0
|Davide Balestrero
|3
|0
|Феличи Маттиа
|1
|1
|Фьордилино Лука
|2
|0
|Компаньон Маттиа
|2
|0
|Loris Bacchetti
|1
|0
|Париджини Витторио
|1
|0
|Пицциньякко Семуэль
|1
|0
|Alessandro Pilati
|1
|0
|Курфалидис Христос
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Надь Адам
|1
|1
|Леверб Максим
|1
|1
|Калабрези Артуро
|2
|0
|Марин Мариус
|2
|0
|Херманнссон Хьёртур
|0
|1
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Туре Идрисса
|1
|0
|Млакар Ян
|1
|0
|Канестрелли Симоне
|1
|0
|Беруатто Пьетро
|1
|0
|Юрешкин Роко
|1
|0
|Alesandro Arena
|1
|0
Результаты матчей
ФералпиСало
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Пиза
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
ФералпиСало
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Пиза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
0
1
ФералпиСало
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Пиза
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
67%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 1
1
100%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
17%
2
40%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
ФералпиСало
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ФералпиСало - Модена 1:1 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Палермо - ФералпиСало 3:0 Асколи - ФералпиСало 3:0
ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Парма - ФералпиСало 2:0 Торино - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Castegnato 3:4 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 ФералпиСало - Реджана 3:1 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Про Сесто 2:1 Новара - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Триестина 1:0 Ювентус (до 23 лет) - ФералпиСало 1:3 Тренто - ФералпиСало 0:0 ФералпиСало - Мантуя 3:1 Лекко - ФералпиСало 0:0 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:0
Пиза
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Пиза - Бари 1:1 Модена - Пиза 2:0 Пиза - Парма 1:2 Сампдория - Пиза 0:2
Пиза - Каррарезе 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:0 Комо - Пиза 1:1 Пиза - Фиоренцуола 4:0 Пиза - Про Сесто 4:0 Пиза - СПАЛ 1:2 Брешия - Пиза 1:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Бари 1:2 Тернана - Пиза 2:1 Пиза - Кальяри 0:0 Козенца - Пиза 1:0 Пиза - Беневенто 2:0 Модена - Пиза 1:0 Пиза - Палермо 1:1
Результаты матчей
ФералпиСало
Пиза
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
3:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
ФералпиСало
Пиза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
41
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|7 - 2
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 2
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|9 - 9
|10
|6.
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|9.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|13.
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|16.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|17.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|19.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|20.
|6
|0
|1
|5
|1 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|6 - 4
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|12.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|13.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|15.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|16.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|4
|Парма
|Бенедычак Адриан
|4
|Модена
|Стриццоло Лука
|3
|Зюйдтироль
|Одогву Рафаэль
|3
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 2
|Парма
|Кулибали Войо
|1 2
|Кремонезе
|Квальята Джакомо
|1 2
|Сампдория
|Верре Валерио
|3
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|3