Тур: 6. Стадион: Альберто Пиччи.
0:0
Первый тайм: 31'
Ход матча
21'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
23
Мюль
Лукас
24
Моро
Лука
80
Natan
Girma
77
Кабаши
Элвис
11
Гондо
Седрик
28
Антист
Жанис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ципот ТиоНападающий
-
80 Rachid Kouda
-
Главный тренер: Альвини Массимилиано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Natan GirmaПолузащитник
-
77 Кабаши ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гондо СедрикНападающий
-
28 Антист ЖанисНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланини ЭрикНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моро Лука
|2
|0.4
|Реца Аркадиуш
|1
|0.2
|Николау Димитрис
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Rachid Kouda
|0
|0
Реджо-Аудаче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петтинари Стефано
|2 (1)
|0.33
|Ланини Эрик
|1
|0.17
|Портанова Маноло
|1
|0.17
|Видо Лука
|1 (1)
|0.17
|Кабаши Элвис
|0
|0
|Бьянко Алессандро
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|3
|0
|Бандинелли Филиппо
|2
|0
|Кассата Франческо
|2
|0
|Мюль Лукас
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|1
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|0
|Антонуччи Мирко
|1
|0
|Эспозито Франческо
|1
|0
|Giovanni Corradini
|1
|0
|Rachid Kouda
|1
|0
Реджо-Аудаче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянко Алессандро
|3
|0
|Alessandro Marcandalli
|1
|1
|Кабаши Элвис
|2
|0
|Чигарини Лука
|1
|0
|Родзио Паоло
|1
|0
|Романья Филиппо
|1
|0
|Natan Girma
|1
|0
Результаты матчей
Специя
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Реджо-Аудаче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Специя
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Реджо-Аудаче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
2
Специя
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Реджо-Аудаче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
3
43%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Венеция - Специя 1:0 Специя - Комо 0:1 Катанзаро - Специя 3:0 Зюйдтироль - Специя 3:3
Специя - Венеция 2:2 Мальорка - Специя 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Специя - Бохум 4:3 Сассуоло - Специя 2:3 Специя - Верона 1:3 Рома - Специя 2:1 Специя - Торино 0:4 Лечче - Специя 0:0 Специя - Милан 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Аталанта - Специя 3:2 Специя - Монца 0:2 Сампдория - Специя 1:1 Специя - Лацио 0:3 Фиорентина - Специя 1:1
Реджо-Аудаче
(7 матчей)
28.6%
42.9%
28.5%
Результаты матчей
Специя
Реджо-Аудаче
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Специя
Реджо-Аудаче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
32
13
23
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|7 - 2
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 2
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|9 - 9
|10
|6.
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|9.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|13.
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|16.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|17.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|19.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|20.
|6
|0
|1
|5
|1 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|6 - 4
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|12.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|13.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|15.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|16.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|4
|Парма
|Бенедычак Адриан
|4
|Модена
|Стриццоло Лука
|3
|Зюйдтироль
|Одогву Рафаэль
|3
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 2
|Парма
|Кулибали Войо
|1 2
|Кремонезе
|Квальята Джакомо
|1 2
|Сампдория
|Верре Валерио
|3
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|3