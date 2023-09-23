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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Специя
0:0
Первый тайм: 31'
Реджо-Аудаче
0'
21' Желтая карточка
Николау Димитрис

Ход матча

21'
Николау Димитрис
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Реджо-Аудаче
2.20
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3.10
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3.65
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Все Коэффициенты
69
Дронговски
Бартломей
27
Амьен-Аду
Кельвен
43
Николау
Димитрис
23
Мюль
Лукас
13
Реца
Аркадиуш
29
Кассата
Франческо
10
Эспозито
Сальваторе
25
Бандинелли
Филиппо
99
Верде
Даниэле
24
Моро
Лука
48
Антонуччи
Мирко
22
Барди
Франческо
31
Сампиризи
Марио
19
Романья
Филиппо
27
Alessandro
Marcandalli
90
Портанова
Маноло
80
Natan
Girma
77
Кабаши
Элвис
42
Бьянко
Алессандро
3
Пьераньоло
Эдоардо
11
Гондо
Седрик
28
Антист
Жанис
Специя
4-3-3
Реджо-Аудаче
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Лука 2 0.4
Реца Аркадиуш 1 0.2
Николау Димитрис 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Rachid Kouda 0 0
Реджо-Аудаче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтинари Стефано 2 (1) 0.33
Ланини Эрик 1 0.17
Портанова Маноло 1 0.17
Видо Лука 1 (1) 0.17
Кабаши Элвис 0 0
Бьянко Алессандро 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 3 0
Бандинелли Филиппо 2 0
Кассата Франческо 2 0
Мюль Лукас 2 0
Дронговски Бартломей 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Антонуччи Мирко 1 0
Эспозито Франческо 1 0
Giovanni Corradini 1 0
Rachid Kouda 1 0
Реджо-Аудаче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянко Алессандро 3 0
Alessandro Marcandalli 1 1
Кабаши Элвис 2 0
Чигарини Лука 1 0
Родзио Паоло 1 0
Романья Филиппо 1 0
Natan Girma 1 0

Результаты матчей

Специя
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Реджо-Аудаче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Специя
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Реджо-Аудаче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
2
Специя
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Реджо-Аудаче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
3
43%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Венеция - Специя 1:0 Специя - Комо 0:1 Катанзаро - Специя 3:0 Зюйдтироль - Специя 3:3
Специя - Венеция 2:2 Мальорка - Специя 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Специя - Бохум 4:3 Сассуоло - Специя 2:3 Специя - Верона 1:3 Рома - Специя 2:1 Специя - Торино 0:4 Лечче - Специя 0:0 Специя - Милан 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Аталанта - Специя 3:2 Специя - Монца 0:2 Сампдория - Специя 1:1 Специя - Лацио 0:3 Фиорентина - Специя 1:1
Реджо-Аудаче
(7 матчей)
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 поражения
Реджо-Аудаче - Кремонезе 2:2 Парма - Реджо-Аудаче 0:0 Реджо-Аудаче - Палермо 1:3 Комо - Реджо-Аудаче 2:2
Читтаделла - Реджо-Аудаче 1:0 Монца - Реджо-Аудаче 1:2 Реджо-Аудаче - Пескара 6:2

Результаты матчей

Специя
Реджо-Аудаче

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Специя
Реджо-Аудаче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
2
3
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 5 4 1 0 11 - 1 13
2.
Венеция
 6 3 3 0 7 - 2 12
3.
Модена
 5 3 2 0 6 - 2 11
4.
Палермо
 5 3 1 1 7 - 2 10
5.
Катанзаро
 5 3 1 1 9 - 9 10
6.
Зюйдтироль
 5 2 3 0 11 - 7 9
7.
Читтаделла
 5 2 2 1 4 - 4 8
8.
Козенца
 6 2 2 2 8 - 6 8
9.
Брешия
 3 2 1 0 3 - 0 7
10.
Комо
 4 2 1 1 5 - 6 7
11.
Пиза
 5 2 1 2 5 - 5 7
12.
Бари
 5 1 4 0 3 - 2 7
13.
Кремонезе
 6 1 4 1 6 - 6 7
14.
Сампдория
 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Асколи
 6 1 1 4 6 - 10 4
16.
Реджо-Аудаче
 0:0 6 0 4 2 5 - 8 4
17.
Специя
 0:0 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Тернана
 6 0 2 4 4 - 8 2
19.
Лекко
 3 0 1 2 3 - 6 1
20.
ФералпиСало
 6 0 1 5 1 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Венеция
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Модена
 3 2 1 0 3 - 0 7
4.
Катанзаро
 3 2 0 1 5 - 6 6
5.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 6 - 4 4
6.
Комо
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Брешия
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Читтаделла
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Козенца
 3 1 1 1 6 - 4 4
10.
Палермо
 2 1 0 1 3 - 1 3
11.
Асколи
 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Кремонезе
 4 0 3 1 3 - 4 3
13.
Бари
 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Тернана
 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
Пиза
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Специя
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Реджо-Аудаче
 0:0 2 0 1 1 3 - 5 1
18.
ФералпиСало
 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Лекко
 2 0 0 2 3 - 6 0
20.
Сампдория
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Парма
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Пиза
 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 5 - 3 5
5.
Бари
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Венеция
 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Модена
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Сампдория
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Кремонезе
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Катанзаро
 2 1 1 0 4 - 3 4
11.
Козенца
 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Читтаделла
 3 1 1 1 3 - 4 4
13.
Брешия
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Комо
 2 1 0 1 1 - 3 3
15.
Реджо-Аудаче
 0:0 4 0 3 1 2 - 3 3
16.
Лекко
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Специя
 0:0 3 0 1 2 3 - 7 1
18.
Асколи
 4 0 1 3 3 - 9 1
19.
Тернана
 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
ФералпиСало
 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Кремонезе Кода Массимо 4
Парма Бенедычак Адриан 4
Модена Стриццоло Лука 3
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 3
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
Парма Кулибали Войо 1 2
Кремонезе Квальята Джакомо 1 2
Сампдория Верре Валерио 3
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 21'
    Николау Димитрис получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Реджо-Аудаче
2.20
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