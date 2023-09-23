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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Специя
1:2
Конец матча
Реджо-Аудаче
0'
21' Желтая карточка
Николау Димитрис
35' Желтая карточка
Пьераньоло Эдоардо
37' Желтая карточка
Natan Girma
40' Желтая карточка
Бандинелли Филиппо
0:1
50' Гол
Гондо Седрик
71' Желтая карточка
Антист Жанис
73' Желтая карточка
Сампиризи Марио
77' Желтая карточка
Барди Франческо
0:2
81' Гол
Гондо Седрик
84' Желтая карточка
Эспозито Сальваторе
1:2
90' Гол
Эспозито Франческо
90'+8

Ход матча

21'
Николау Димитрис
 
35'
 
Пьераньоло Эдоардо
37'
 
Natan Girma
40'
Бандинелли Филиппо
 
46'
Моутинью Жоау
Реца Аркадиуш
 
50'
0:1
Гондо Седрик
(Пьераньоло Эдоардо)
54'
Журковски Шимон
Бандинелли Филиппо
 
54'
 
Шиминьски Пшемыслав
Alessandro Marcandalli
60'
Экдаль Альбин
Кассата Франческо
 
60'
Элия Сальваторе
Верде Даниэле
 
65'
 
Либутти Лоренцо
Пьераньоло Эдоардо
66'
 
Muhamed Varela Djamanca
Natan Girma
71'
 
Антист Жанис
73'
 
Сампиризи Марио
77'
 
Барди Франческо
78'
Эспозито Франческо
Николау Димитрис
 
81'
0:2
Гондо Седрик
(Портанова Маноло)
84'
Эспозито Сальваторе
 
85'
 
Чрнигой Домен
Бьянко Алессандро
85'
 
Нарди Филиппо
Антист Жанис
90'
Эспозито Франческо
(Эспозито Сальваторе)
1:2

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 418 Количество передач 484
  • 47 Владение мячом, % 53
69
Дронговски
Бартломей
27
Амьен-Аду
Кельвен
23
Мюль
Лукас
43
Николау
Димитрис
13
Реца
Аркадиуш
29
Кассата
Франческо
10
Эспозито
Сальваторе
25
Бандинелли
Филиппо
99
Верде
Даниэле
24
Моро
Лука
48
Антонуччи
Мирко
22
Барди
Франческо
31
Сампиризи
Марио
19
Романья
Филиппо
27
Alessandro
Marcandalli
90
Портанова
Маноло
77
Кабаши
Элвис
42
Бьянко
Алессандро
80
Natan
Girma
3
Пьераньоло
Эдоардо
11
Гондо
Седрик
28
Антист
Жанис
Специя
4-3-3
Реджо-Аудаче
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Лука 2 0.4
Реца Аркадиуш 1 0.2
Эспозито Франческо 1 0.2
Николау Димитрис 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Эспозито Сальваторе 0 0
Rachid Kouda 0 0
Реджо-Аудаче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гондо Седрик 2 0.33
Петтинари Стефано 2 (1) 0.33
Портанова Маноло 1 0.17
Ланини Эрик 1 0.17
Видо Лука 1 (1) 0.17
Кабаши Элвис 0 0
Бьянко Алессандро 0 0
Пьераньоло Эдоардо 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 3 0
Бандинелли Филиппо 3 0
Кассата Франческо 2 0
Мюль Лукас 2 0
Дронговски Бартломей 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Антонуччи Мирко 1 0
Эспозито Сальваторе 1 0
Эспозито Франческо 1 0
Giovanni Corradini 1 0
Rachid Kouda 1 0
Реджо-Аудаче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянко Алессандро 3 0
Alessandro Marcandalli 1 1
Кабаши Элвис 2 0
Natan Girma 2 0
Чигарини Лука 1 0
Барди Франческо 1 0
Сампиризи Марио 1 0
Родзио Паоло 1 0
Романья Филиппо 1 0
Антист Жанис 1 0
Пьераньоло Эдоардо 1 0

Результаты матчей

Специя
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Реджо-Аудаче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
Специя
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Реджо-Аудаче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
2
Специя
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Реджо-Аудаче
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
50%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Пропущено

9
9
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
4
44%
1
11%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Венеция - Специя 1:0 Специя - Комо 0:1 Катанзаро - Специя 3:0 Зюйдтироль - Специя 3:3
Специя - Венеция 2:2 Мальорка - Специя 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Специя - Бохум 4:3 Сассуоло - Специя 2:3 Специя - Верона 1:3 Рома - Специя 2:1 Специя - Торино 0:4 Лечче - Специя 0:0 Специя - Милан 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Аталанта - Специя 3:2 Специя - Монца 0:2 Сампдория - Специя 1:1 Специя - Лацио 0:3 Фиорентина - Специя 1:1
Реджо-Аудаче
(7 матчей)
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 поражения
Реджо-Аудаче - Кремонезе 2:2 Парма - Реджо-Аудаче 0:0 Реджо-Аудаче - Палермо 1:3 Комо - Реджо-Аудаче 2:2
Читтаделла - Реджо-Аудаче 1:0 Монца - Реджо-Аудаче 1:2 Реджо-Аудаче - Пескара 6:2

Результаты матчей

Специя
Реджо-Аудаче

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Специя
Реджо-Аудаче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5
2
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
3
3
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 5 4 1 0 11 - 1 13
2.
Венеция
 6 3 3 0 7 - 2 12
3.
Модена
 5 3 2 0 6 - 2 11
4.
Палермо
 5 3 1 1 7 - 2 10
5.
Катанзаро
 5 3 1 1 9 - 9 10
6.
Зюйдтироль
 5 2 3 0 11 - 7 9
7.
Читтаделла
 5 2 2 1 4 - 4 8
8.
Козенца
 6 2 2 2 8 - 6 8
9.
Брешия
 3 2 1 0 3 - 0 7
10.
Комо
 4 2 1 1 5 - 6 7
11.
Пиза
 5 2 1 2 5 - 5 7
12.
Бари
 5 1 4 0 3 - 2 7
13.
Кремонезе
 6 1 4 1 6 - 6 7
14.
Реджо-Аудаче
 6 1 3 2 7 - 9 6
15.
Сампдория
 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Асколи
 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
Тернана
 6 0 2 4 4 - 8 2
18.
Лекко
 3 0 1 2 3 - 6 1
19.
Специя
 5 0 1 4 4 - 10 1
20.
ФералпиСало
 6 0 1 5 1 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Венеция
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Модена
 3 2 1 0 3 - 0 7
4.
Катанзаро
 3 2 0 1 5 - 6 6
5.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 6 - 4 4
6.
Комо
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Брешия
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Читтаделла
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Козенца
 3 1 1 1 6 - 4 4
10.
Палермо
 2 1 0 1 3 - 1 3
11.
Асколи
 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Кремонезе
 4 0 3 1 3 - 4 3
13.
Бари
 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Тернана
 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
Пиза
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Реджо-Аудаче
 2 0 1 1 3 - 5 1
17.
ФералпиСало
 3 0 1 2 1 - 4 1
18.
Специя
 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Лекко
 2 0 0 2 3 - 6 0
20.
Сампдория
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Парма
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Пиза
 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 5 - 3 5
5.
Бари
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Венеция
 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Реджо-Аудаче
 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Сампдория
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Кремонезе
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Катанзаро
 2 1 1 0 4 - 3 4
11.
Модена
 2 1 1 0 3 - 2 4
12.
Козенца
 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Читтаделла
 3 1 1 1 3 - 4 4
14.
Брешия
 1 1 0 0 2 - 0 3
15.
Комо
 2 1 0 1 1 - 3 3
16.
Лекко
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Специя
 3 0 1 2 3 - 7 1
18.
Асколи
 4 0 1 3 3 - 9 1
19.
Тернана
 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
ФералпиСало
 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Кремонезе Кода Массимо 4
Парма Бенедычак Адриан 4
Модена Стриццоло Лука 3
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 3
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
Парма Кулибали Войо 1 2
Кремонезе Квальята Джакомо 1 2
Сампдория Верре Валерио 3
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Бандинелли Филиппо получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Natan Girma получил желтую карточку от судьи
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