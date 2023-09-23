Тур: 6. Стадион: Альберто Пиччи.
1:2
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаНиколау Димитрис
35' Желтая карточкаПьераньоло Эдоардо
37' Желтая карточкаNatan Girma
40' Желтая карточкаБандинелли Филиппо
0:1
50' ГолГондо Седрик
71' Желтая карточкаАнтист Жанис
73' Желтая карточкаСампиризи Марио
77' Желтая карточкаБарди Франческо
0:2
81' ГолГондо Седрик
84' Желтая карточкаЭспозито Сальваторе
1:2
90' ГолЭспозито Франческо
90'+8
Ход матча
21'
37'
50'
71'
73'
77'
81'
0:2
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 4
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
418 Количество передач 484
-
47 Владение мячом, % 53
23
Мюль
Лукас
24
Моро
Лука
77
Кабаши
Элвис
80
Natan
Girma
11
Гондо
Седрик
28
Антист
Жанис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ципот ТиоНападающий
-
80 Rachid Kouda
-
Главный тренер: Альвини Массимилиано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Кабаши ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Natan GirmaПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гондо СедрикНападающий
-
28 Антист ЖанисНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланини ЭрикНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моро Лука
|2
|0.4
|Реца Аркадиуш
|1
|0.2
|Эспозито Франческо
|1
|0.2
|Николау Димитрис
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Эспозито Сальваторе
|0
|0
|Rachid Kouda
|0
|0
Реджо-Аудаче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гондо Седрик
|2
|0.33
|Петтинари Стефано
|2 (1)
|0.33
|Портанова Маноло
|1
|0.17
|Ланини Эрик
|1
|0.17
|Видо Лука
|1 (1)
|0.17
|Кабаши Элвис
|0
|0
|Бьянко Алессандро
|0
|0
|Пьераньоло Эдоардо
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|3
|0
|Бандинелли Филиппо
|3
|0
|Кассата Франческо
|2
|0
|Мюль Лукас
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|1
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|0
|Антонуччи Мирко
|1
|0
|Эспозито Сальваторе
|1
|0
|Эспозито Франческо
|1
|0
|Giovanni Corradini
|1
|0
|Rachid Kouda
|1
|0
Реджо-Аудаче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянко Алессандро
|3
|0
|Alessandro Marcandalli
|1
|1
|Кабаши Элвис
|2
|0
|Natan Girma
|2
|0
|Чигарини Лука
|1
|0
|Барди Франческо
|1
|0
|Сампиризи Марио
|1
|0
|Родзио Паоло
|1
|0
|Романья Филиппо
|1
|0
|Антист Жанис
|1
|0
|Пьераньоло Эдоардо
|1
|0
Результаты матчей
Специя
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Реджо-Аудаче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
2
Специя
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Реджо-Аудаче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
2
Специя
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Реджо-Аудаче
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
50%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Пропущено
9
9
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
4
44%
1
11%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
2
22%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Венеция - Специя 1:0 Специя - Комо 0:1 Катанзаро - Специя 3:0 Зюйдтироль - Специя 3:3
Специя - Венеция 2:2 Мальорка - Специя 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Специя - Бохум 4:3 Сассуоло - Специя 2:3 Специя - Верона 1:3 Рома - Специя 2:1 Специя - Торино 0:4 Лечче - Специя 0:0 Специя - Милан 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Аталанта - Специя 3:2 Специя - Монца 0:2 Сампдория - Специя 1:1 Специя - Лацио 0:3 Фиорентина - Специя 1:1
Реджо-Аудаче
(7 матчей)
28.6%
42.9%
28.5%
Результаты матчей
Специя
Реджо-Аудаче
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Специя
Реджо-Аудаче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
12
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
42
14
33
14
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|4
|Парма
|Бенедычак Адриан
|4
|Модена
|Стриццоло Лука
|3
|Зюйдтироль
|Одогву Рафаэль
|3
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 2
|Парма
|Кулибали Войо
|1 2
|Кремонезе
|Квальята Джакомо
|1 2
|Сампдория
|Верре Валерио
|3
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|3