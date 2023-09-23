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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Тернана
1:1
Конец матча
Зюйдтироль
0'
1:0
22' Гол
Касасола Тиаго
32' Желтая карточка
Капуано Марко
42' Желтая карточка
Казираги Даниэль
71' Желтая карточка
Лабойко Якуб
90' Желтая карточка
Луперини Грегорио
1:1
90' Пенальти
Казираги Даниэль
90'+9

Ход матча

22'
Касасола Тиаго
(Фалетти Сесар)
1:0
32'
Капуано Марко
 
42'
 
Казираги Даниэль
46'
 
Emanuele Pecorino
Бро Жереми
46'
 
Ровер Маттео
Киерво Риккардо
68'
Пююхтя Никлас
Фавазули Костантино
 
71'
Лабойко Якуб
 
76'
Фавилли Андреа
Раймондо Антонио
 
76'
Маргинеан Юлиус
Лабойко Якуб
 
80'
 
Лунетта Габриэль
Simone Davi
81'
Соренсен Фредерик
Фалетти Сесар
 
81'
Дионизи Федерико
Касасола Тиаго
 
89'
 
Чиско Андреа
Lorenzo Lonardi
90'
Луперини Грегорио
 
90'
1:1
Казираги Даниэль
90'
 
Петерс Дауда
Казираги Даниэль

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 438 Количество передач 499
  • 46 Владение мячом, % 54
1
Яннарилли
Энтони
23
Диаките
Салим
19
Капуано
Марко
13
Мантовани
Валерио
15
Касасола
Тиаго
71
Луперини
Грегорио
25
Лабойко
Якуб
27
Фавазули
Костантино
91
Коррадо
Никколо
9
Раймондо
Антонио
10
Фалетти
Сесар
1
Полуцци
Джакомо
30
Джорджини
Андреа
5
Винетот
Кевин
55
Мазиелло
Андреа
24
Simone
Davi
21
Тайт
Фабиан
77
Lorenzo
Lonardi
15
Бро
Жереми
11
Киерво
Риккардо
90
Одогву
Рафаэль
17
Казираги
Даниэль
Тернана
3-5-2
Зюйдтироль
4-3-3

История личных встреч

Тернана
Зюйдтироль

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

СB
0:1
СB
0:0
СC
1:1
СC
2:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
120

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раймондо Антонио 2 0.33
Касасола Тиаго 1 0.17
Ди Стефано Филиппо 1 0.17
Пююхтя Никлас 0 0
Фалетти Сесар 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казираги Даниэль 6 (4) 1.2
Одогву Рафаэль 3 0.6
Silvio Merkaj 2 0.4
Раути Никола 0 0
Киерво Риккардо 0 0
Simone Davi 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалетти Сесар 3 0
Луперини Грегорио 2 0
Лабойко Якуб 2 0
Диаките Салим 2 0
Соренсен Фредерик 1 0
Капуано Марко 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Богдан Лука 1 0
Челли Алессандро III 1 0
Ди Стефано Филиппо 1 0
Фавазули Костантино 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одогву Рафаэль 3 0
Мазиелло Андреа 2 0
Гирингелли Лука 1 0
Казираги Даниэль 1 0
Тайт Фабиан 1 0
Simone Davi 1 0
Emanuele Pecorino 1 0

Результаты матчей

Тернана
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Зюйдтироль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Тернана
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Зюйдтироль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
6
Тернана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Зюйдтироль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
9

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
25%
3
27%
61-75
1
25%
4
36%
76-90

Пропущено

8
7
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
25%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
5
63%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1 Катанзаро - Тернана 2:1
Тернана - Сампдория 1:2 Салернитана - Тернана 1:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Комо - Тернана 3:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Кальяри - Тернана 2:1 Тернана - Венеция 1:4 Тернана - Пиза 2:1 Брешия - Тернана 1:0 СПАЛ - Тернана 1:1 Тернана - Бари 1:0 Дженоа - Тернана 1:0 Тернана - Беневенто 2:2 Палермо - Тернана 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2 Перуджа - Тернана 3:0
Зюйдтироль
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Козенца - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Асколи 3:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Специя 3:3
Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Зюйдтироль - Реджина 1:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 0:1 Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - СПАЛ 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0

Результаты матчей

Тернана
Зюйдтироль

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
3
2 раза 100%

Точный счет

2:1
2 раза 100%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Тернана
Зюйдтироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 5 4 1 0 11 - 1 13
2.
Венеция
 6 3 3 0 7 - 2 12
3.
Модена
 5 3 2 0 6 - 2 11
4.
Палермо
 5 3 1 1 7 - 2 10
5.
Катанзаро
 5 3 1 1 9 - 9 10
6.
Зюйдтироль
 5 2 3 0 11 - 7 9
7.
Читтаделла
 5 2 2 1 4 - 4 8
8.
Козенца
 6 2 2 2 8 - 6 8
9.
Брешия
 3 2 1 0 3 - 0 7
10.
Комо
 4 2 1 1 5 - 6 7
11.
Пиза
 5 2 1 2 5 - 5 7
12.
Бари
 5 1 4 0 3 - 2 7
13.
Кремонезе
 6 1 4 1 6 - 6 7
14.
Сампдория
 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Асколи
 6 1 1 4 6 - 10 4
16.
Реджо-Аудаче
 0:0 6 0 4 2 5 - 8 4
17.
Специя
 0:0 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Тернана
 6 0 2 4 4 - 8 2
19.
Лекко
 3 0 1 2 3 - 6 1
20.
ФералпиСало
 6 0 1 5 1 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Венеция
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Модена
 3 2 1 0 3 - 0 7
4.
Катанзаро
 3 2 0 1 5 - 6 6
5.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 6 - 4 4
6.
Комо
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Брешия
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Читтаделла
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Козенца
 3 1 1 1 6 - 4 4
10.
Палермо
 2 1 0 1 3 - 1 3
11.
Асколи
 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Кремонезе
 4 0 3 1 3 - 4 3
13.
Бари
 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Тернана
 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
Пиза
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Специя
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Реджо-Аудаче
 0:0 2 0 1 1 3 - 5 1
18.
ФералпиСало
 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Лекко
 2 0 0 2 3 - 6 0
20.
Сампдория
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Парма
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Пиза
 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 5 - 3 5
5.
Бари
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Венеция
 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Модена
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Сампдория
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Кремонезе
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Катанзаро
 2 1 1 0 4 - 3 4
11.
Козенца
 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Читтаделла
 3 1 1 1 3 - 4 4
13.
Брешия
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Комо
 2 1 0 1 1 - 3 3
15.
Реджо-Аудаче
 0:0 4 0 3 1 2 - 3 3
16.
Лекко
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Специя
 0:0 3 0 1 2 3 - 7 1
18.
Асколи
 4 0 1 3 3 - 9 1
19.
Тернана
 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
ФералпиСало
 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Кремонезе Кода Массимо 4
Парма Бенедычак Адриан 4
Модена Стриццоло Лука 3
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 3
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
Парма Кулибали Войо 1 2
Кремонезе Квальята Джакомо 1 2
Сампдория Верре Валерио 3
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Весь список
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