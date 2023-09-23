Тур: 6. Стадион: Либеро Либерати.
1:1
Конец матча
0'
1:0
22' ГолКасасола Тиаго
32' Желтая карточкаКапуано Марко
42' Желтая карточкаКазираги Даниэль
71' Желтая карточкаЛабойко Якуб
90' Желтая карточкаЛуперини Грегорио
1:1
90' ПенальтиКазираги Даниэль
90'+9
Ход матча
22'
1:0
32'
42'
71'
90'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
438 Количество передач 499
-
46 Владение мячом, % 54
25
Лабойко
Якуб
24
Simone
Davi
21
Тайт
Фабиан
15
Бро
Жереми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Simone DaviЗащитник
-
21 Тайт ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Бро ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Петерс ДаудаПолузащитник
-
23 Раути НиколаНападающий
-
26 Чиско АндреаНападающий
-
-
-
18 Ровер Маттео
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
История личных встреч
Тернана
Зюйдтироль
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
120
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раймондо Антонио
|2
|0.33
|Касасола Тиаго
|1
|0.17
|Ди Стефано Филиппо
|1
|0.17
|Пююхтя Никлас
|0
|0
|Фалетти Сесар
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казираги Даниэль
|6 (4)
|1.2
|Одогву Рафаэль
|3
|0.6
|Silvio Merkaj
|2
|0.4
|Раути Никола
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
|Simone Davi
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Луперини Грегорио
|2
|0
|Лабойко Якуб
|2
|0
|Диаките Салим
|2
|0
|Соренсен Фредерик
|1
|0
|Капуано Марко
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Челли Алессандро III
|1
|0
|Ди Стефано Филиппо
|1
|0
|Фавазули Костантино
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одогву Рафаэль
|3
|0
|Мазиелло Андреа
|2
|0
|Гирингелли Лука
|1
|0
|Казираги Даниэль
|1
|0
|Тайт Фабиан
|1
|0
|Simone Davi
|1
|0
|Emanuele Pecorino
|1
|0
Результаты матчей
Тернана
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Зюйдтироль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Тернана
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Зюйдтироль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
6
Тернана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Зюйдтироль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
9
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Забито
4
11
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
25%
3
27%
61-75
1
25%
4
36%
76-90
Пропущено
8
7
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
25%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
5
63%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1 Катанзаро - Тернана 2:1
Тернана - Сампдория 1:2 Салернитана - Тернана 1:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Комо - Тернана 3:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Кальяри - Тернана 2:1 Тернана - Венеция 1:4 Тернана - Пиза 2:1 Брешия - Тернана 1:0 СПАЛ - Тернана 1:1 Тернана - Бари 1:0 Дженоа - Тернана 1:0 Тернана - Беневенто 2:2 Палермо - Тернана 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2 Перуджа - Тернана 3:0
Зюйдтироль
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Козенца - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Асколи 3:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Специя 3:3
Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Зюйдтироль - Реджина 1:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 0:1 Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - СПАЛ 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0
Результаты матчей
Тернана
Зюйдтироль
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
3
2 раза 100%
Точный счет
2:1
2 раза 100%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Тернана
Зюйдтироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|7 - 2
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 2
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|9 - 9
|10
|6.
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|9.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|13.
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|16.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|17.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|19.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|20.
|6
|0
|1
|5
|1 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|6 - 4
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|12.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|13.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|15.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|16.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|4
|Парма
|Бенедычак Адриан
|4
|Модена
|Стриццоло Лука
|3
|Зюйдтироль
|Одогву Рафаэль
|3
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 2
|Парма
|Кулибали Войо
|1 2
|Кремонезе
|Квальята Джакомо
|1 2
|Сампдория
|Верре Валерио
|3
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|3