Тур: 23.
2:0
Второй тайм: 88'
0'
4' Желтая карточкаНсабиумва Фредерик
1:0
16' ПенальтиMax Larsson
37' Желтая карточкаФорсберг Лукас
45' Желтая карточкаПичках Пайя
2:0
48' ГолPatric Aaslund
Ход матча
16'
1:0
37'
45'
48'
2:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
31 Max Larsson
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Троне ФилипНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
10 Jaheem Burke
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Дурмаз ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
-
23 Молин ГуставВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
История личных встреч
Вестерос
Сундсвалль
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
1.33
1.6
Среднее время на гол
67
56
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.6
1.33
Среднее время на гол
56
67
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jabir Abdihakim Ali
|8 (1)
|0.35
|Йоханссон Саймон
|5
|0.22
|Max Larsson
|4 (1)
|0.17
|Jaheem Burke
|4
|0.17
|Patric Aaslund
|2
|0.09
|Гефверт Симон
|2
|0.09
|Нсабиумва Фредерик
|2
|0.09
|Эдлунд Олле
|2
|0.09
|Диабате Ибрахим
|2
|0.09
|Miguel Sandberg
|2
|0.09
|Daniel Ask
|1
|0.04
|Троне Филип
|1
|0.04
|Гамбош Мартин
|1
|0.04
|Anders Hellblom
|1
|0.04
|Alex Douglas
|0
|0
|Herman Magnusson
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пичках Пайя
|5
|0.21
|Андерссон Эрик
|4
|0.17
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.17
|Энгблум Понтус
|3
|0.13
|Симба Мунга
|3
|0.13
|Бурман Маркус
|3
|0.13
|Лундстрём Роберт
|2
|0.08
|Карстрем Йеспер
|2
|0.08
|Блумквист Александр
|2
|0.08
|Халлениус Линус
|1
|0.04
|Стенсхаген Теодор
|1
|0.04
|Дурмаз Элиас
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Herman Magnusson
|2
|1
|Нсабиумва Фредерик
|3
|0
|Jabir Abdihakim Ali
|3
|0
|Троне Филип
|2
|0
|Эдлунд Олле
|2
|0
|Alex Douglas
|2
|0
|Гамбош Мартин
|2
|0
|Patric Aaslund
|2
|0
|Miguel Sandberg
|0
|1
|Aly Coulibaly
|1
|0
|Daniel Ask
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Anders Hellblom
|1
|0
|Umit Aras
|1
|0
|Max Larsson
|1
|0
|Jaheem Burke
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лундстрём Роберт
|7
|0
|Пичках Пайя
|7
|0
|Андерссон Эрик
|5
|0
|Лундгрен Фредрик
|4
|0
|Блумквист Александр
|3
|0
|Стенсхаген Теодор
|3
|0
|Симба Мунга
|1
|1
|Линдквист Расмус
|2
|0
|Йонссон Оскар
|1
|0
|Бурман Маркус
|1
|0
|Карстрем Йеспер
|1
|0
|Ludvig Naavik
|1
|0
|Ludvig Svanberg
|1
|0
|Форсберг Лукас
|1
|0
|Alexander Larsson
|1
|0
Результаты матчей
Вестерос
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Сундсвалль
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
0
6
Вестерос
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Сундсвалль
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
8
16
Упущенные победы
19
12
Вестерос
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (5)
50% (11)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)
Сундсвалль
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
13% (3)
52% (12)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
12
20
Упущенные победы
19
18
Голы по времени матча
Забито
13
14
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 17
1
8%
3
21%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
4
31%
1
7%
46-60
3
23%
3
21%
61-75
3
23%
3
21%
76-90
Пропущено
4
22
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 8
3 Не пропускали 10
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
2
50%
3
14%
31-45
1
25%
6
27%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
1
25%
3
14%
76-90
Забито
23
16
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
10 Не забивали 14
2
9%
0
0%
1-15
5
22%
4
25%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
7
30%
4
25%
46-60
3
13%
6
38%
61-75
4
17%
2
13%
76-90
Пропущено
13
22
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
1
5%
1-15
3
23%
6
27%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
5
38%
3
14%
46-60
1
8%
6
27%
61-75
2
15%
3
14%
76-90
Забито
36
30
12 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 9
5 Не забивали 8
3
8%
3
10%
1-15
6
17%
6
20%
16-30
3
8%
2
7%
31-45
11
31%
5
17%
46-60
6
17%
9
30%
61-75
7
19%
5
17%
76-90
Пропущено
17
44
7 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 25
6 Пропускали первыми 14
10 Не пропускали 19
0
0%
3
7%
1-15
3
18%
10
23%
16-30
4
24%
6
14%
31-45
6
35%
9
20%
46-60
1
6%
10
23%
61-75
3
18%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Эстер - Вестерос 2:2 Вестерос - Браге 0:0 Эребру - Вестерос 1:1 Эребру Сюрианска - Вестерос 0:3
Утсиктенс - Вестерос 4:0 Вестерос - Хельсинборг 3:2 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Гефле 1:0 ГАИС - Вестерос 0:2 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Вестерос - Сковде АИК 4:0 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Треллеборг - Вестерос 3:2 Вестерос - Эстер 2:1 Вестерос - Ландскруна 0:0 Гефле - Вестерос 0:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1
Сундсвалль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Хельсинборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Йёнчёпинг 3:2 Стоксунд - Сундсвалль 0:2
Сковде АИК - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Треллеборг 1:1 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 Гефле - Сундсвалль 1:3 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:4
Результаты матчей
Вестерос
Сундсвалль
Точный счет
0:0
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
4 раза 18%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:0
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 32%
0
5 раз 23%
1
5 раз 23%
3
4 раза 18%
4
1 раз 5%
0
7 раз 30%
1
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Вестерос
Сундсвалль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
102
46
66
37
111
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
65
84
47
210
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
167
1210
1013
517
419
121
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|23
|14
|6
|3
|37 - 18
|48
|2.
|22
|14
|4
|4
|41 - 17
|46
|3.
|24
|13
|5
|6
|49 - 32
|44
|4.
|5:0
|23
|12
|6
|5
|44 - 18
|42
|5.
|23
|10
|4
|9
|31 - 33
|34
|6.
|0:5
|23
|9
|5
|9
|29 - 34
|32
|7.
|23
|8
|5
|10
|26 - 34
|29
|8.
|0:4
|23
|6
|11
|6
|31 - 30
|29
|9.
|1:0
|23
|7
|7
|9
|35 - 40
|28
|10.
|23
|6
|10
|7
|30 - 29
|28
|11.
|22
|7
|6
|9
|30 - 37
|27
|12.
|0:2
|24
|7
|5
|12
|31 - 46
|26
|13.
|23
|6
|7
|10
|20 - 31
|25
|14.
|23
|6
|6
|11
|25 - 33
|24
|15.
|0:1
|23
|5
|7
|11
|25 - 36
|22
|16.
|4:0
|23
|5
|4
|14
|25 - 41
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|27 - 8
|26
|2.
|2:0
|11
|7
|4
|0
|16 - 3
|25
|3.
|5:0
|12
|7
|2
|3
|25 - 11
|23
|4.
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|5.
|0:5
|12
|7
|2
|3
|19 - 18
|23
|6.
|12
|6
|3
|3
|19 - 14
|21
|7.
|1:0
|12
|6
|2
|4
|20 - 16
|20
|8.
|11
|6
|1
|4
|22 - 12
|19
|9.
|12
|4
|7
|1
|16 - 8
|19
|10.
|11
|5
|1
|5
|15 - 18
|16
|11.
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|12.
|4:0
|11
|4
|3
|4
|16 - 12
|15
|13.
|0:4
|11
|3
|6
|2
|20 - 17
|15
|14.
|0:2
|12
|4
|3
|5
|17 - 22
|15
|15.
|12
|4
|2
|6
|13 - 16
|14
|16.
|0:1
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|27 - 20
|25
|2.
|2:0
|12
|7
|2
|3
|21 - 15
|23
|3.
|11
|6
|2
|3
|14 - 9
|20
|4.
|5:0
|11
|5
|4
|2
|19 - 7
|19
|5.
|0:4
|12
|3
|5
|4
|11 - 13
|14
|6.
|11
|4
|1
|6
|12 - 19
|13
|7.
|11
|2
|5
|4
|15 - 19
|11
|8.
|0:1
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|9.
|0:2
|12
|3
|2
|7
|14 - 24
|11
|10.
|11
|2
|4
|5
|12 - 17
|10
|11.
|0:5
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|12.
|11
|2
|3
|6
|14 - 21
|9
|13.
|12
|2
|3
|7
|8 - 21
|9
|14.
|1:0
|11
|1
|5
|5
|15 - 24
|8
|15.
|11
|1
|3
|7
|6 - 20
|6
|16.
|4:0
|12
|1
|1
|10
|9 - 29
|4
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|16 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|ГАИС
|Селик Мерван
|9 (4)
|Гефле
|Энглунд Лео
|9 (2)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|1 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|7