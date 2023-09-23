Тур: 23.
2:0
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаНсабиумва Фредерик
1:0
16' ПенальтиMax Larsson
37' Желтая карточкаФорсберг Лукас
45' Желтая карточкаПичках Пайя
2:0
48' ГолPatric Aaslund
90'+4
Ход матча
16'
1:0
37'
45'
48'
2:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
31 Max Larsson
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Троне ФилипНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
10 Jaheem Burke
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Дурмаз ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
-
23 Молин ГуставВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
История личных встреч
Вестерос
Сундсвалль
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
1.33
1.6
Среднее время на гол
67
56
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.6
1.33
Среднее время на гол
56
67
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jabir Abdihakim Ali
|8 (1)
|0.35
|Йоханссон Саймон
|5
|0.22
|Max Larsson
|4 (1)
|0.17
|Jaheem Burke
|4
|0.17
|Гефверт Симон
|2
|0.09
|Patric Aaslund
|2
|0.09
|Нсабиумва Фредерик
|2
|0.09
|Эдлунд Олле
|2
|0.09
|Диабате Ибрахим
|2
|0.09
|Miguel Sandberg
|2
|0.09
|Daniel Ask
|1
|0.04
|Троне Филип
|1
|0.04
|Гамбош Мартин
|1
|0.04
|Anders Hellblom
|1
|0.04
|Alex Douglas
|0
|0
|Herman Magnusson
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пичках Пайя
|5
|0.21
|Андерссон Эрик
|4
|0.17
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.17
|Энгблум Понтус
|3
|0.13
|Симба Мунга
|3
|0.13
|Бурман Маркус
|3
|0.13
|Лундстрём Роберт
|2
|0.08
|Карстрем Йеспер
|2
|0.08
|Блумквист Александр
|2
|0.08
|Халлениус Линус
|1
|0.04
|Стенсхаген Теодор
|1
|0.04
|Дурмаз Элиас
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Herman Magnusson
|2
|1
|Нсабиумва Фредерик
|3
|0
|Jabir Abdihakim Ali
|3
|0
|Троне Филип
|2
|0
|Эдлунд Олле
|2
|0
|Alex Douglas
|2
|0
|Гамбош Мартин
|2
|0
|Patric Aaslund
|2
|0
|Miguel Sandberg
|0
|1
|Aly Coulibaly
|1
|0
|Daniel Ask
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Anders Hellblom
|1
|0
|Umit Aras
|1
|0
|Max Larsson
|1
|0
|Jaheem Burke
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лундстрём Роберт
|7
|0
|Пичках Пайя
|7
|0
|Андерссон Эрик
|5
|0
|Лундгрен Фредрик
|4
|0
|Блумквист Александр
|3
|0
|Стенсхаген Теодор
|3
|0
|Симба Мунга
|1
|1
|Линдквист Расмус
|2
|0
|Йонссон Оскар
|1
|0
|Бурман Маркус
|1
|0
|Карстрем Йеспер
|1
|0
|Ludvig Naavik
|1
|0
|Ludvig Svanberg
|1
|0
|Форсберг Лукас
|1
|0
|Alexander Larsson
|1
|0
Результаты матчей
Вестерос
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Сундсвалль
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
0
6
Вестерос
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Сундсвалль
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
8
16
Упущенные победы
19
12
Вестерос
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
Сундсвалль
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
13% (3)
54% (13)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
12
20
Упущенные победы
19
18
Голы по времени матча
Забито
15
14
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
1
7%
3
21%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
5
33%
1
7%
46-60
3
20%
3
21%
61-75
3
20%
3
21%
76-90
Пропущено
4
24
2 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 9
3 Не пропускали 11
0
0%
2
8%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
2
50%
3
13%
31-45
1
25%
7
29%
29%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
1
25%
3
13%
76-90
Забито
23
16
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
11 Не забивали 15
2
9%
0
0%
1-15
5
22%
4
25%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
7
30%
4
25%
46-60
3
13%
6
38%
61-75
4
17%
2
13%
76-90
Пропущено
13
22
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
1
5%
1-15
3
23%
6
27%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
5
38%
3
14%
46-60
1
8%
6
27%
61-75
2
15%
3
14%
76-90
Забито
38
30
13 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 9
5 Не забивали 9
3
8%
3
10%
1-15
7
18%
6
20%
16-30
3
8%
2
7%
31-45
12
32%
5
17%
46-60
6
16%
9
30%
61-75
7
18%
5
17%
76-90
Пропущено
17
46
7 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 26
6 Пропускали первыми 15
10 Не пропускали 20
0
0%
3
7%
1-15
3
18%
11
24%
16-30
4
24%
6
13%
31-45
6
35%
10
22%
46-60
1
6%
10
22%
61-75
3
18%
6
13%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Эстер - Вестерос 2:2 Вестерос - Браге 0:0 Эребру - Вестерос 1:1 Эребру Сюрианска - Вестерос 0:3
Утсиктенс - Вестерос 4:0 Вестерос - Хельсинборг 3:2 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Гефле 1:0 ГАИС - Вестерос 0:2 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Вестерос - Сковде АИК 4:0 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Треллеборг - Вестерос 3:2 Вестерос - Эстер 2:1 Вестерос - Ландскруна 0:0 Гефле - Вестерос 0:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1
Сундсвалль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Хельсинборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Йёнчёпинг 3:2 Стоксунд - Сундсвалль 0:2
Сковде АИК - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Треллеборг 1:1 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 Гефле - Сундсвалль 1:3 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:4
Результаты матчей
Вестерос
Сундсвалль
Точный счет
0:0
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
5 раз 21%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 35%
0
5 раз 22%
1
5 раз 22%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
0
8 раз 33%
1
6 раз 25%
2
6 раз 25%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Вестерос
Сундсвалль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
102
56
66
38
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
66
84
48
210
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
168
1310
1014
518
420
122
123
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|16 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|ГАИС
|Селик Мерван
|9 (4)
|Гефле
|Энглунд Лео
|9 (2)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|8
|Эргрюте
|Erion Sadiku
|8