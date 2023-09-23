  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 23.
Вестерос
2:0
Конец матча
Сундсвалль
0'
4' Желтая карточка
Нсабиумва Фредерик
1:0
16' Пенальти
Max Larsson
37' Желтая карточка
Форсберг Лукас
45' Желтая карточка
Пичках Пайя
2:0
48' Гол
Patric Aaslund
90'+4
Вестерос
Сундсвалль

История личных встреч

Вестерос
Сундсвалль

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:3
С
1:2
С
1:0
С
3:2
С
3:1
ТМК
1:2
С
2:2
С
0:0

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.6

Среднее время на гол

67
56

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
1.33

Среднее время на гол

56
67

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jabir Abdihakim Ali 8 (1) 0.35
Йоханссон Саймон 5 0.22
Max Larsson 4 (1) 0.17
Jaheem Burke 4 0.17
Гефверт Симон 2 0.09
Patric Aaslund 2 0.09
Нсабиумва Фредерик 2 0.09
Эдлунд Олле 2 0.09
Диабате Ибрахим 2 0.09
Miguel Sandberg 2 0.09
Daniel Ask 1 0.04
Троне Филип 1 0.04
Гамбош Мартин 1 0.04
Anders Hellblom 1 0.04
Alex Douglas 0 0
Herman Magnusson 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пичках Пайя 5 0.21
Андерссон Эрик 4 0.17
Бенгтссон Йохан 4 0.17
Энгблум Понтус 3 0.13
Симба Мунга 3 0.13
Бурман Маркус 3 0.13
Лундстрём Роберт 2 0.08
Карстрем Йеспер 2 0.08
Блумквист Александр 2 0.08
Халлениус Линус 1 0.04
Стенсхаген Теодор 1 0.04
Дурмаз Элиас 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Herman Magnusson 2 1
Нсабиумва Фредерик 3 0
Jabir Abdihakim Ali 3 0
Троне Филип 2 0
Эдлунд Олле 2 0
Alex Douglas 2 0
Гамбош Мартин 2 0
Patric Aaslund 2 0
Miguel Sandberg 0 1
Aly Coulibaly 1 0
Daniel Ask 1 0
Диабате Ибрахим 1 0
Anders Hellblom 1 0
Umit Aras 1 0
Max Larsson 1 0
Jaheem Burke 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лундстрём Роберт 7 0
Пичках Пайя 7 0
Андерссон Эрик 5 0
Лундгрен Фредрик 4 0
Блумквист Александр 3 0
Стенсхаген Теодор 3 0
Симба Мунга 1 1
Линдквист Расмус 2 0
Йонссон Оскар 1 0
Бурман Маркус 1 0
Карстрем Йеспер 1 0
Ludvig Naavik 1 0
Ludvig Svanberg 1 0
Форсберг Лукас 1 0
Alexander Larsson 1 0

Результаты матчей

Вестерос
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Сундсвалль
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

0
6
Вестерос
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Сундсвалль
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

8
16

Упущенные победы

19
12
Вестерос
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
Сундсвалль
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
13% (3)
54% (13)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

12
20

Упущенные победы

19
18

Голы по времени матча

Забито

15
14
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
1
7%
3
21%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
5
33%
1
7%
46-60
3
20%
3
21%
61-75
3
20%
3
21%
76-90

Пропущено

4
24
2 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 9
3 Не пропускали 11
0
0%
2
8%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
2
50%
3
13%
31-45
1
25%
7
29%
29%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
1
25%
3
13%
76-90

Забито

23
16
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
11 Не забивали 15
2
9%
0
0%
1-15
5
22%
4
25%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
7
30%
4
25%
46-60
3
13%
6
38%
61-75
4
17%
2
13%
76-90

Пропущено

13
22
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
1
5%
1-15
3
23%
6
27%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
5
38%
3
14%
46-60
1
8%
6
27%
61-75
2
15%
3
14%
76-90

Забито

38
30
13 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 9
5 Не забивали 9
3
8%
3
10%
1-15
7
18%
6
20%
16-30
3
8%
2
7%
31-45
12
32%
5
17%
46-60
6
16%
9
30%
61-75
7
18%
5
17%
76-90

Пропущено

17
46
7 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 26
6 Пропускали первыми 15
10 Не пропускали 20
0
0%
3
7%
1-15
3
18%
11
24%
16-30
4
24%
6
13%
31-45
6
35%
10
22%
46-60
1
6%
10
22%
61-75
3
18%
6
13%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Эстер - Вестерос 2:2 Вестерос - Браге 0:0 Эребру - Вестерос 1:1 Эребру Сюрианска - Вестерос 0:3
Утсиктенс - Вестерос 4:0 Вестерос - Хельсинборг 3:2 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Гефле 1:0 ГАИС - Вестерос 0:2 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Вестерос - Сковде АИК 4:0 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Треллеборг - Вестерос 3:2 Вестерос - Эстер 2:1 Вестерос - Ландскруна 0:0 Гефле - Вестерос 0:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1
Сундсвалль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Хельсинборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Йёнчёпинг 3:2 Стоксунд - Сундсвалль 0:2
Сковде АИК - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Треллеборг 1:1 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 Гефле - Сундсвалль 1:3 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:4

Результаты матчей

Вестерос
Сундсвалль

Точный счет

0:0
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
5 раз 21%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 35%
0
5 раз 22%
1
5 раз 22%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
0
8 раз 33%
1
6 раз 25%
2
6 раз 25%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Вестерос
Сундсвалль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
2
5
6
1.5
6
6
3
8
2.5
1
11
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
6
6
8
4
1.5
4
8
2
10
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
16
8
13
10
1.5
10
14
5
18
2.5
4
20
1
22
3.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 23 14 6 3 37 - 18 48
2.
Утсиктенс
 22 14 4 4 41 - 17 46
3.
Эстер
 24 13 5 6 49 - 32 44
4.
ГАИС
 23 12 6 5 45 - 18 42
5.
Ландскруна
 23 10 4 9 31 - 33 34
6.
Гефле
 23 9 5 9 29 - 35 32
7.
Браге
 23 8 5 10 26 - 34 29
8.
Эстерсунд
 23 6 11 6 32 - 31 29
9.
Йёнчёпинг
 23 7 7 9 36 - 41 28
10.
Эребру
 23 6 10 7 30 - 29 28
11.
Треллеборг
 22 7 6 9 30 - 37 27
12.
Сундсвалль
 24 7 5 12 31 - 46 26
13.
Сирианска Эскильстуна
 23 6 7 10 20 - 31 25
14.
Хельсинборг
 23 6 6 11 25 - 33 24
15.
Эргрюте
 23 5 7 11 26 - 37 22
16.
Сковде АИК
 23 5 4 14 26 - 42 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 11 8 2 1 27 - 8 26
2.
Вестерос
 11 7 4 0 16 - 3 25
3.
ГАИС
 12 7 2 3 25 - 11 23
4.
Браге
 12 7 2 3 20 - 14 23
5.
Гефле
 12 7 2 3 19 - 19 23
6.
Ландскруна
 12 6 3 3 19 - 14 21
7.
Йёнчёпинг
 12 6 2 4 21 - 17 20
8.
Эстер
 11 6 1 4 22 - 12 19
9.
Эребру
 12 4 7 1 16 - 8 19
10.
Треллеборг
 11 5 1 5 15 - 18 16
11.
Сирианска Эскильстуна
 11 4 4 3 12 - 10 16
12.
Сковде АИК
 11 4 3 4 17 - 13 15
13.
Эстерсунд
 11 3 6 2 20 - 17 15
14.
Сундсвалль
 12 4 3 5 17 - 22 15
15.
Хельсинборг
 12 4 2 6 13 - 16 14
16.
Эргрюте
 11 2 5 4 15 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 13 7 4 2 27 - 20 25
2.
Вестерос
 12 7 2 3 21 - 15 23
3.
Утсиктенс
 11 6 2 3 14 - 9 20
4.
ГАИС
 11 5 4 2 20 - 7 19
5.
Эстерсунд
 12 3 5 4 12 - 14 14
6.
Ландскруна
 11 4 1 6 12 - 19 13
7.
Треллеборг
 11 2 5 4 15 - 19 11
8.
Эргрюте
 12 3 2 7 11 - 19 11
9.
Сундсвалль
 12 3 2 7 14 - 24 11
10.
Хельсинборг
 11 2 4 5 12 - 17 10
11.
Гефле
 11 2 3 6 10 - 16 9
12.
Эребру
 11 2 3 6 14 - 21 9
13.
Сирианска Эскильстуна
 12 2 3 7 8 - 21 9
14.
Йёнчёпинг
 11 1 5 5 15 - 24 8
15.
Браге
 11 1 3 7 6 - 20 6
16.
Сковде АИК
 12 1 1 10 9 - 29 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 16 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
ГАИС Селик Мерван 9 (4)
Гефле Энглунд Лео 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Эргрюте Дротт Джонатан 8
Эргрюте Erion Sadiku 8
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