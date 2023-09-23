Тур: 8. Стадион: Cherkasy Arena.
2:4
Конец матча
0'
0:1
3' ГолБражко Владимир
29' Желтая карточкаОлейник Денис
44' Желтая карточкаНоренков Денис
1:1
61' ПенальтиБойко Виталий
65' Желтая карточкаВолошин Назар
66' Желтая карточкаБуяльский Виталий
1:2
72' ГолЯрмоленко Андрей
75' Желтая карточкаМуравский Назарий
1:3
78' ПенальтиБуяльский Виталий
2:3
90' ГолПрядун Максим
2:4
90' ГолВолошин Назар
90'+5
Ход матча
3'
29'
44'
61'
1:1
64'
65'
72'
78'
90'
2:3
90'
2:4
95
Стасюк
Пётр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Савин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
28 Sergiy Kopyl
-
Главный тренер: Дулуб Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Диалло СамбаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
23 Малыш НавинЗащитник
-
25 Дячук МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 БенитоНападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
Бомбардиры внутри турнира
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прядун Максим
|3
|0.38
|Бойко Виталий
|2 (1)
|0.25
|Норенков Денис
|1
|0.13
|Шестаков Сергей
|1
|0.13
|Наумец Владислав
|1
|0.13
|Стасюк Пётр
|0
|0
|Пасич Геннадий
|0
|0
|Ivan Tyshchenko
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ярмоленко Андрей
|4 (2)
|0.8
|Буяльский Виталий
|3 (2)
|0.6
|Ванат Владислав
|3
|0.6
|Волошин Назар
|2
|0.4
|Бенито
|1
|0.2
|Бражко Владимир
|1
|0.2
|Сидорчук Сергей
|1
|0.2
|Караваев Александр
|1
|0.2
|Андриевский Александр
|0
|0
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Шапаренко Николай
|0
|0
Карточки
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Савин Антон
|3
|0
|Муравский Назарий
|3
|0
|Калюжный Иван
|2
|0
|Пасич Геннадий
|2
|0
|Норенков Денис
|2
|0
|Хамелюк Владислав
|2
|0
|Олейник Денис
|1
|0
|Насонов Александр
|1
|0
|Пеньков Герман
|1
|0
|Бойко Виталий
|1
|0
|Прядун Максим
|1
|0
|Нич Назарий
|1
|0
|Sergiy Kopyl
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сирота Александр
|1
|1
|Попов Денис II
|0
|1
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Буяльский Виталий
|1
|0
|Кабаев Владислав
|1
|0
|Дубинчак Владислав
|1
|0
|Шепелев Владимир
|1
|0
|Вивчаренко Константин
|1
|0
|Бражко Владимир
|1
|0
|Волошин Назар
|1
|0
|Дячук Максим
|1
|0
Результаты матчей
ЛНЗ Черкассы
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Динамо Киев
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
3
2
ЛНЗ Черкассы
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Динамо Киев
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
6
ЛНЗ Черкассы
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Динамо Киев
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
5
10
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
3
60%
3
30%
76-90
Пропущено
10
7
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
3
30%
1
14%
61-75
3
30%
2
29%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
8
16
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 0
0
0%
2
13%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
4
50%
6
38%
76-90
Пропущено
12
8
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
8%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
4
33%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2
Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 ЛНЗ Черкассы - Карпаты 4:1 Эпицентр Дунаевцы - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - Нива Тернополь 1:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Карпаты - ЛНЗ Черкассы 1:1 ЛНЗ Черкассы - Эпицентр Дунаевцы 2:0 Нива Тернополь - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Горняк-Спорт 5:0 Скорук - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - ФК Чернигов 2:2 СК Полтава - ЛНЗ Черкассы 0:1 Кремень - ЛНЗ Черкассы 1:1
Динамо Киев
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Динамо Киев - Ворскла 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2
Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Минай 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Верес 3:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Александрия - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:2
Результаты матчей
ЛНЗ Черкассы
Динамо Киев
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:4
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
4
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
2:4
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
ЛНЗ Черкассы
Динамо Киев
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
35
17
32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|15 - 7
|17
|2.
|2:1
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|3.
|8
|5
|0
|3
|12 - 6
|15
|4.
|8
|5
|0
|3
|15 - 10
|15
|5.
|5
|4
|0
|1
|16 - 8
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|8.
|1:2
|7
|3
|0
|4
|8 - 12
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|10.
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|11.
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|12.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|13.
|8
|1
|3
|4
|4 - 10
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|16.
|8
|0
|3
|5
|6 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|3.
|2:1
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|1:2
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|14.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|15.
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|2.
|2:1
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|4.
|3
|2
|0
|1
|10 - 7
|6
|5.
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|1:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ярмоленко Андрей
|4
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|3 (3)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|3 (2)
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|3 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|3 (1)
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 3
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 1
|Ворскла
|Скляр Александр
|4
|Колос Ковалёвка
|Бурда Никита
|4