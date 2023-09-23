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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
ЛНЗ Черкассы
2:4
Конец матча
Динамо Киев
0'
0:1
3' Гол
Бражко Владимир
29' Желтая карточка
Олейник Денис
44' Желтая карточка
Норенков Денис
1:1
61' Пенальти
Бойко Виталий
65' Желтая карточка
Волошин Назар
66' Желтая карточка
Буяльский Виталий
1:2
72' Гол
Ярмоленко Андрей
75' Желтая карточка
Муравский Назарий
1:3
78' Пенальти
Буяльский Виталий
2:3
90' Гол
Прядун Максим
2:4
90' Гол
Волошин Назар
90'+5
94
Пеньков
Герман
71
Лопырёнок
Максим
34
Муравский
Назарий
33
Селин
Евгений
95
Стасюк
Пётр
17
Норенков
Денис
5
Калюжный
Иван
16
Олейник
Денис
70
Наумец
Владислав
19
Хобленко
Алексей
11
Пасич
Геннадий
1
Бущан
Георгий
20
Караваев
Александр
40
Биловар
Кристиан
4
Попов
Денис
II
44
Дубинчак
Владислав
6
Бражко
Владимир
18
Андриевский
Александр
7
Ярмоленко
Андрей
29
Буяльский
Виталий
30
Диалло
Самба
11
Ванат
Владислав
ЛНЗ Черкассы
Динамо Киев

Бомбардиры внутри турнира

ЛНЗ Черкассы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прядун Максим 3 0.38
Бойко Виталий 2 (1) 0.25
Норенков Денис 1 0.13
Шестаков Сергей 1 0.13
Наумец Владислав 1 0.13
Стасюк Пётр 0 0
Пасич Геннадий 0 0
Ivan Tyshchenko 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ярмоленко Андрей 4 (2) 0.8
Буяльский Виталий 3 (2) 0.6
Ванат Владислав 3 0.6
Волошин Назар 2 0.4
Бенито 1 0.2
Бражко Владимир 1 0.2
Сидорчук Сергей 1 0.2
Караваев Александр 1 0.2
Андриевский Александр 0 0
Дубинчак Владислав 0 0
Шапаренко Николай 0 0

Карточки

ЛНЗ Черкассы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савин Антон 3 0
Муравский Назарий 3 0
Калюжный Иван 2 0
Пасич Геннадий 2 0
Норенков Денис 2 0
Хамелюк Владислав 2 0
Олейник Денис 1 0
Насонов Александр 1 0
Пеньков Герман 1 0
Бойко Виталий 1 0
Прядун Максим 1 0
Нич Назарий 1 0
Sergiy Kopyl 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сирота Александр 1 1
Попов Денис II 0 1
Сидорчук Сергей 1 0
Буяльский Виталий 1 0
Кабаев Владислав 1 0
Дубинчак Владислав 1 0
Шепелев Владимир 1 0
Вивчаренко Константин 1 0
Бражко Владимир 1 0
Волошин Назар 1 0
Дячук Максим 1 0

Результаты матчей

ЛНЗ Черкассы
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Динамо Киев
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

3
2
ЛНЗ Черкассы
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Динамо Киев
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
6
ЛНЗ Черкассы
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Динамо Киев
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
3
60%
3
30%
76-90

Пропущено

10
7
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
3
30%
1
14%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

8
16
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 0
0
0%
2
13%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
4
50%
6
38%
76-90

Пропущено

12
8
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
8%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
4
33%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2
Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 ЛНЗ Черкассы - Карпаты 4:1 Эпицентр Дунаевцы - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - Нива Тернополь 1:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Карпаты - ЛНЗ Черкассы 1:1 ЛНЗ Черкассы - Эпицентр Дунаевцы 2:0 Нива Тернополь - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Горняк-Спорт 5:0 Скорук - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - ФК Чернигов 2:2 СК Полтава - ЛНЗ Черкассы 0:1 Кремень - ЛНЗ Черкассы 1:1
Динамо Киев
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Динамо Киев - Ворскла 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2
Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Минай 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Верес 3:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Александрия - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:2

Результаты матчей

ЛНЗ Черкассы
Динамо Киев

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:4
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
4
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
2:4
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

ЛНЗ Черкассы
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
1
7
2.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 7 5 2 0 15 - 7 17
2.
Кривбасс
 2:1 8 5 2 1 15 - 7 17
3.
Полесье
 8 5 0 3 12 - 6 15
4.
Черноморец Од
 8 5 0 3 15 - 10 15
5.
Динамо Киев
 5 4 0 1 16 - 8 12
6.
Рух Львов
 6 3 2 1 10 - 6 11
7.
Металлист-1925
 6 3 1 2 6 - 5 10
8.
Ворскла
 1:2 7 3 0 4 8 - 12 9
9.
Колос Ковалёвка
 7 2 3 2 6 - 7 9
10.
Александрия
 8 2 2 4 5 - 12 8
11.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 1 5 8 - 12 7
12.
Днепр-1
 5 1 3 1 5 - 5 6
13.
Оболонь
 8 1 3 4 4 - 10 6
14.
Заря
 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Верес
 7 1 2 4 6 - 10 5
16.
Минай
 8 0 3 5 6 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Рух Львов
 4 2 2 0 8 - 4 8
3.
Кривбасс
 2:1 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Александрия
 5 2 1 2 4 - 9 7
5.
Динамо Киев
 2 2 0 0 6 - 1 6
6.
Шахтёр Донецк
 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Полесье
 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Металлист-1925
 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Ворскла
 1:2 4 2 0 2 5 - 5 6
10.
Колос Ковалёвка
 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
Днепр-1
 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Верес
 4 1 1 2 5 - 6 4
13.
Оболонь
 4 0 3 1 2 - 4 3
14.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Минай
 4 0 2 2 3 - 9 2
16.
Заря
 2 0 1 1 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 5 3 2 0 12 - 6 11
2.
Кривбасс
 2:1 5 3 1 1 8 - 3 10
3.
Полесье
 5 3 0 2 8 - 4 9
4.
Динамо Киев
 3 2 0 1 10 - 7 6
5.
Черноморец Од
 5 2 0 3 9 - 8 6
6.
ЛНЗ Черкассы
 3 1 1 1 3 - 2 4
7.
Металлист-1925
 3 1 1 1 2 - 2 4
8.
Заря
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Рух Львов
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Ворскла
 1:2 3 1 0 2 3 - 7 3
11.
Колос Ковалёвка
 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Оболонь
 4 1 0 3 2 - 6 3
13.
Днепр-1
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Александрия
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Верес
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Минай
 4 0 1 3 3 - 8 1
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Ярмоленко Андрей 4
Динамо Киев Буяльский Виталий 3 (3)
Динамо Киев Ванат Владислав 3 (2)
Рух Львов Климчук Юрий 3 (2)
Кривбасс Задерака Максим 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Оболонь Taras Moroz 1 3
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 1
Ворскла Скляр Александр 4
Колос Ковалёвка Бурда Никита 4
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